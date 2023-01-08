Тур: 11. Стадион: Кэмпбеллтаун.
2:0
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаCallum Timmins
34' Желтая карточкаМиллар Мэттью
41' Желтая карточкаCharles William M'Mombwa
1:0
43' ГолТуре Альхассан
45' Желтая карточкаКурто Филип
1:0
45' Не забитый пенальтиМикелтадзе Бека
60' Желтая карточкаАль-Таай Мохамед
2:0
78' ГолДавила Улисес
88' Желтая карточкаAnthony Carter
90'+6
Ход матча
32'
34'
43'
1:0
45'
45'
1:0
60'
78'
2:0
88'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Курто
Филип
13
Вуйица
Иван
17
Нун
Крэйг
33
Mark
Natta
10
Пископо
Рено
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Нун КрэйгПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Беккас КиринПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Jed Drew
-
Главный тренер: Dwight Yorke
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пископо РеноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Arthur Papas
История личных встреч
Макартур
Ньюкасл Джетс
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.4
2
Тотал матчей
3.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
64
45
Бомбардиры внутри турнира
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арабули Бачана
|3
|0.3
|Туре Альхассан
|2
|0.2
|Миллар Мэттью
|2
|0.2
|Lachlan Rose
|2
|0.2
|Давила Улисес
|2
|0.2
|Арзани Дэниел
|1
|0.1
|Аспропотамитис Джонатан
|1
|0.1
|Anthony Carter
|1
|0.1
|Jed Drew
|1
|0.1
|Нун Крэйг
|0
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотирио Джошуа
|1
|0.13
|Дарцмелия Бека
|1
|0.13
|Элси Джордан
|1
|0.13
|Бухагьяр Трент
|1
|0.13
|МакГэрри Джеймс
|1
|0.13
|Микелтадзе Бека
|1
|0.13
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Грозос Костандинос
|0
|0
|Пископо Рено
|0
|0
Карточки
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспропотамитис Джонатан
|3
|1
|Нун Крэйг
|4
|0
|Миллар Мэттью
|4
|0
|Ускок Томислав
|3
|0
|Беккас Кирин
|2
|0
|Арзани Дэниел
|2
|0
|Charles William M'Mombwa
|2
|0
|Скотадис Джерри
|2
|0
|Давила Улисес
|1
|0
|Курто Филип
|1
|0
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|Anthony Carter
|1
|0
|Суман Николас
|1
|0
|Туре Альхассан
|1
|0
|Jake Hollman
|1
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Элси Джордан
|1
|1
|Хоффман Джейсон
|2
|0
|Дженкинсон Карл
|2
|0
|О'Нилл Брэндон
|2
|0
|Микелтадзе Бека
|2
|0
|Юрман Мэттью
|1
|0
|Данкан Джек
|1
|0
|Сотирио Джошуа
|1
|0
|Бухагьяр Трент
|1
|0
|Callum Timmins
|1
|0
|Тергейт Ангус
|1
|0
|Аль-Таай Мохамед
|1
|0
Результаты матчей
Макартур
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Ньюкасл Джетс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Макартур
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ньюкасл Джетс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
7
5
Макартур
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Ньюкасл Джетс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
9
5
Голы по времени матча
Забито
7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
100%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Пропущено
11
5
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
7
64%
1
20%
61-75
1
9%
1
20%
76-90
Забито
15
6
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
1
7%
1
17%
1-15
3
20%
2
33%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
3
20%
1
17%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
1
17%
76-90
Пропущено
14
12
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
2
14%
5
42%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
7
50%
2
17%
61-75
2
14%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Макартур
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Сидней - Макартур 0:3 Макартур - Перт Глори 1:0 Макартур - Мельбурн Виктори 0:1
Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 4:1 Макартур - Сидней 2:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0 Брисбен Роар - Макартур 0:0 Сидней Юнайтед 58 - Макартур 0:2 Оаклей Каннонс - Макартур 2:5 Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Модбери Джетс - Макартур 0:4 Мэгпис Крузейдерс - Макартур 0:6 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Макартур - Брисбен Роар 2:1
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Ньюкасл Джетс - Сидней 0:2 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 0:1
Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0
Результаты матчей
Макартур
Ньюкасл Джетс
Точный счет
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Макартур
Ньюкасл Джетс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
13
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
35
55
26
28
17
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|11
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|5 (3)
|Сидней
|Мак Роберт
|4
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|4
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|4
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|5
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 3
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|1 3
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|1 3