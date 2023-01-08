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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Макартур
2:0
Конец матча
Ньюкасл Джетс
0'
32' Желтая карточка
Callum Timmins
34' Желтая карточка
Миллар Мэттью
41' Желтая карточка
Charles William M'Mombwa
1:0
43' Гол
Туре Альхассан
45' Желтая карточка
Курто Филип
1:0
45' Не забитый пенальти
Микелтадзе Бека
60' Желтая карточка
Аль-Таай Мохамед
2:0
78' Гол
Давила Улисес
88' Желтая карточка
Anthony Carter
90'+6
12
Курто
Филип
44
Миллар
Мэттью
6
Ускок
Томислав
5
Аспропотамитис
Джонатан
13
Вуйица
Иван
24
Charles
William
M'Mombwa
8
Jake
Hollman
35
Туре
Альхассан
17
Нун
Крэйг
9
Арабули
Бачана
10
Давила
Улисес
1
Данкан
Джек
2
Ингем
Дэйн
4
Элси
Джордан
33
Mark
Natta
24
МакГэрри
Джеймс
17
Грозос
Костандинос
19
Callum
Timmins
32
Тергейт
Ангус
11
Сотирио
Джошуа
10
Пископо
Рено
9
Микелтадзе
Бека
Макартур
Ньюкасл Джетс

История личных встреч

Макартур
Ньюкасл Джетс

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

AЛ(
0:3
2:2
2:1
2:2
1:2

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.4
2

Тотал матчей

3.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

64
45

Бомбардиры внутри турнира

Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арабули Бачана 3 0.3
Туре Альхассан 2 0.2
Миллар Мэттью 2 0.2
Lachlan Rose 2 0.2
Давила Улисес 2 0.2
Арзани Дэниел 1 0.1
Аспропотамитис Джонатан 1 0.1
Anthony Carter 1 0.1
Jed Drew 1 0.1
Нун Крэйг 0 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотирио Джошуа 1 0.13
Дарцмелия Бека 1 0.13
Элси Джордан 1 0.13
Бухагьяр Трент 1 0.13
МакГэрри Джеймс 1 0.13
Микелтадзе Бека 1 0.13
Дженкинсон Карл 0 0
Грозос Костандинос 0 0
Пископо Рено 0 0

Карточки

Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспропотамитис Джонатан 3 1
Нун Крэйг 4 0
Миллар Мэттью 4 0
Ускок Томислав 3 0
Беккас Кирин 2 0
Арзани Дэниел 2 0
Charles William M'Mombwa 2 0
Скотадис Джерри 2 0
Давила Улисес 1 0
Курто Филип 1 0
Да Силва Даниэль 1 0
Anthony Carter 1 0
Суман Николас 1 0
Туре Альхассан 1 0
Jake Hollman 1 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Элси Джордан 1 1
Хоффман Джейсон 2 0
Дженкинсон Карл 2 0
О'Нилл Брэндон 2 0
Микелтадзе Бека 2 0
Юрман Мэттью 1 0
Данкан Джек 1 0
Сотирио Джошуа 1 0
Бухагьяр Трент 1 0
Callum Timmins 1 0
Тергейт Ангус 1 0
Аль-Таай Мохамед 1 0

Результаты матчей

Макартур
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Ньюкасл Джетс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Макартур
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ньюкасл Джетс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

7
5
Макартур
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Ньюкасл Джетс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

9
5

Голы по времени матча

Забито

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
100%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Пропущено

11
5
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
7
64%
1
20%
61-75
1
9%
1
20%
76-90

Забито

15
6
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
1
7%
1
17%
1-15
3
20%
2
33%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
3
20%
1
17%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
1
17%
76-90

Пропущено

14
12
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
2
14%
5
42%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
7
50%
2
17%
61-75
2
14%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Макартур
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Сидней - Макартур 0:3 Макартур - Перт Глори 1:0 Макартур - Мельбурн Виктори 0:1
Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 4:1 Макартур - Сидней 2:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0 Брисбен Роар - Макартур 0:0 Сидней Юнайтед 58 - Макартур 0:2 Оаклей Каннонс - Макартур 2:5 Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Модбери Джетс - Макартур 0:4 Мэгпис Крузейдерс - Макартур 0:6 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Макартур - Брисбен Роар 2:1
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Ньюкасл Джетс - Сидней 0:2 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 0:1
Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0

Результаты матчей

Макартур
Ньюкасл Джетс

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Макартур
Ньюкасл Джетс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
3
2
4
1.5
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
3
5
5
5
1.5
2
6
2
8
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 8 7 1 0 21 - 4 22
2.
Централ Кост Маринерс
 10 6 1 3 23 - 12 19
3.
Макартур
 10 5 2 3 15 - 14 17
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 2 3 10 - 7 14
5.
Веллингтон Феникс
 10 3 4 3 18 - 17 13
6.
Брисбен Роар
 8 2 5 1 5 - 5 11
7.
Вестерн Юнайтед
 10 3 2 5 12 - 19 11
8.
Сидней
 8 3 1 4 13 - 14 10
9.
Перт Глори
 10 3 1 6 8 - 15 10
10.
Ньюкасл Джетс
 8 3 0 5 6 - 12 9
11.
Аделаида Юнайтед
 8 2 2 4 8 - 14 8
12.
Мельбурн Виктори
 7 1 1 5 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 7 5 0 2 18 - 9 15
2.
Мельбурн Сити
 5 4 1 0 14 - 3 13
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 3 1 1 8 - 4 10
4.
Макартур
 4 3 0 1 7 - 3 9
5.
Вестерн Юнайтед
 5 2 2 1 5 - 5 8
6.
Веллингтон Феникс
 6 2 2 2 13 - 11 8
7.
Перт Глори
 3 2 1 0 4 - 2 7
8.
Ньюкасл Джетс
 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Аделаида Юнайтед
 3 2 0 1 4 - 2 6
10.
Брисбен Роар
 4 0 3 1 1 - 3 3
11.
Сидней
 4 0 1 3 4 - 9 1
12.
Мельбурн Виктори
 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Сидней
 4 3 0 1 9 - 5 9
3.
Брисбен Роар
 4 2 2 0 4 - 2 8
4.
Макартур
 6 2 2 2 8 - 11 8
5.
Веллингтон Феникс
 4 1 2 1 5 - 6 5
6.
Централ Кост Маринерс
 3 1 1 1 5 - 3 4
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 1 1 2 2 - 3 4
8.
Мельбурн Виктори
 4 1 1 2 4 - 6 4
9.
Ньюкасл Джетс
 4 1 0 3 1 - 7 3
10.
Перт Глори
 7 1 0 6 4 - 13 3
11.
Вестерн Юнайтед
 5 1 0 4 7 - 14 3
12.
Аделаида Юнайтед
 5 0 2 3 4 - 12 2
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 11
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 5 (3)
Сидней Мак Роберт 4
Веллингтон Феникс Краев Божидар 4
Веллингтон Феникс Завада Оскар 4
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 5
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 3
Макартур Аспропотамитис Джонатан 1 3
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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