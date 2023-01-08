Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Мартин Андрес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

92' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Тактическая замена. Луис Энрике уходит с поля и его заменяет Виктор Руис

88' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Катена Алехандро выиграл воздушное противоборство у Луис Энрике.

87' Удар от ворот произведет Бетис

86' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Матч возобновлен

84' Фекир Набиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Валентин Оскар получил желтую карточку от судьи

82' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Луис Энрике получает желтую карточку за неспортивное поведение

82' Хорошую попытку сделал Морено Алекс . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Хорошую попытку сделал Луис Энрике. Удар в створ, но вратарь начеку

81' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Лежён Флорьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Руибаль Айтор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Удар от ворот произведет Бетис

76' Удар от ворот произведет Бетис

75' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Тактическая замена. Каналес Серхио уходит с поля и его заменяет Родри

73' Паласон Иси навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Морено Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Оооо... вот это был удар! Песселья Херман должен был забить с этой позиции.

68' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Оооо... вот это был удар! Каналес Серхио должен был забить с этой позиции.

67' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Каналес Серхио и попал в перекладину!

67' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Фекир Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Райо Вальекано отменен из-за положения "вне игры".

64' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

61' Руибаль Айтор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Удар от ворот произведет Бетис

60' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Удар от ворот произведет Бетис

58' Камелло Серхио не смог попасть в створ ударом издали

58' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Трехо Оскар получает желтую карточку за неспортивное поведение

56' Карвалью Вилльям выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Бетис

54' Карвалью Вилльям получил желтую карточку от судьи

53' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Паласон Иси пробил со штрафного прямо в стенку

50' Луис Энрике наказан за толчок Трехо Оскар

49' Луис Энрике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Сегодняшная посещаемость составляет 13119 болельщиков

49' Фекир Набиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Фекир Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Руибаль Айтор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля