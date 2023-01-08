Тур: 16. Стадион: Кампо де Вальекас. Зрители: 13119 Главный судья: Де Мера Исидро Диас
1:2
Конец матча
0'
0:1
7' Гол в свои воротаБалью Иван
1:1
20' ГолКамелло Серхио
1:2
40' ГолЭнрике Луис
51' Желтая карточкаГарсия Альваро
53' Желтая карточкаКарвалью Вилльям
57' Желтая карточкаТрехо Оскар
63' Undefined phrase: football_event_Паласон Иси
82' Желтая карточкаЭнрике Луис
83' Желтая карточкаВалентин Оскар
90'+7
Ход матча
7'
0:1
20'
1:1
40'
1:2
51'
53'
57'
63'
82'
83'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
6 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 7
-
4 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Балью
Иван
17
Лопес
Унаи
13
Силва
Руи
15
Морено
Алекс
11
Энрике
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
-
15 Чаваррия ПепЗащитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Полузащитник
-
11 Нтекья РандиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
-
22 Посо ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Райо Вальекано
Бетис
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
19 матчей
36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.7
1.33
Среднее время на гол
52
67
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
2
1.1
Среднее время на гол
45
81
Всего голов
35
23
Голов в среднем за матч
1.84
1.21
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
48
74
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камелло Серхио
|4
|0.25
|Паласон Иси
|4 (1)
|0.25
|Гарсия Альваро Ривера
|3
|0.19
|Лежён Флорьян
|3
|0.19
|Трехо Оскар
|2 (1)
|0.13
|Фалькао Радамель
|2 (1)
|0.13
|Лопес Унаи
|1
|0.06
|Катена Алехандро
|1
|0.06
|Комесанья Санти
|1
|0.06
|Сисс Пате
|1
|0.06
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иглесиас Борха
|8 (3)
|0.5
|Хуанми Мигель
|2
|0.13
|Карвалью Вилльям
|2
|0.13
|Фекир Набиль
|1
|0.06
|Энрике Луис
|1
|0.06
|Каналес Серхио
|1
|0.06
|Родри Родриго
|1
|0.06
|Круз Хуан
|1
|0.06
|Морено Алекс
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трехо Оскар
|7
|0
|Валентин Оскар
|6
|0
|Катена Алехандро
|5
|0
|Лежён Флорьян
|3
|1
|Фалькао Радамель
|3
|0
|Димитриевски Столе
|3
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|3
|0
|Сисс Пате
|3
|0
|Ираола Андони
|1
|1
|Балью Иван
|2
|0
|Паласон Иси
|2
|0
|Санчес Сальвадор
|2
|0
|Комесанья Санти
|2
|0
|Чаваррия Пеп
|2
|0
|Нтекья Ранди
|0
|1
|Бебе Тьягу
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фекир Набиль
|4
|1
|Песселья Херман
|2
|2
|Гонсалес Эдгар
|3
|1
|Каналес Серхио
|3
|1
|Карвалью Вилльям
|4
|0
|Луис Фелипе
|0
|2
|Гуардадо Андрес
|2
|0
|Энрике Луис
|2
|0
|Хуанми Мигель
|2
|0
|Силва Руи
|2
|0
|Гидо Родригес
|2
|0
|Акуоку Поль
|2
|0
|Иглесиас Борха
|0
|1
|Браво Клаудио
|1
|0
|Хоакин Санчес
|1
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Руибаль Айтор
|1
|0
|Морон Лоренцо
|1
|0
Результаты матчей
Райо Вальекано
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Бетис
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
2
1
Райо Вальекано
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Бетис
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
6
10
Райо Вальекано
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Бетис
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
13
5
Волевые поражения
8
11
Голы по времени матча
Забито
14
6
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
3
21%
1
17%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
4
29%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
14%
1
17%
61-75
4
29%
2
33%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
2
22%
76-90
Забито
10
11
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
20%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
3
30%
4
36%
61-75
3
30%
1
9%
76-90
Пропущено
11
6
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
18%
1
17%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
1
9%
1
17%
76-90
Забито
24
17
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
5
21%
2
12%
1-15
1
4%
3
18%
16-30
5
21%
3
18%
31-45
1
4%
1
6%
46-60
5
21%
5
29%
29%
61-75
7
29%
29%
3
18%
76-90
Пропущено
19
15
13 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
3
16%
4
27%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
7
37%
1
7%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
2
11%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Спортинг Хихон - Райо Вальекано 2:0 Жирона - Райо Вальекано 2:2 Атлетико Сагунтино - Райо Вальекано 0:0 Ньюкасл - Райо Вальекано 2:1
Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:1 Галатасарай - Райо Вальекано 0:1 Фенербахче - Райо Вальекано 3:1 Мольерусса - Райо Вальекано 1:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 3:2 Севилья - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Кадис 5:1 Атлетико М - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Альмерия - Райо Вальекано 3:1 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Фуэнлабрада - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1
Бетис
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ибица Ислас Питиусас - Бетис 1:4 Бетис - Атлетик Б 0:0 Бетис - Аталанта 0:3 Бетис - Интер Милан 1:1
Бетис - Манчестер Юнайтед 1:0 Коло-Коло - Бетис 1:0 Коло-Коло - Бетис 5:0 Ривер Плейт - Бетис 4:0 Валенсия - Бетис 3:0 Бетис - Севилья 1:1 Бетис - ХИК 3:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:2 Лудогорец - Бетис 0:1 Бетис - Атлетико М 1:2 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Альмерия 3:1 Бетис - Рома 1:1 Вальядолид - Бетис 0:0 Рома - Бетис 1:2 Сельта - Бетис 1:0
Результаты матчей
Райо Вальекано
Бетис
Точный счет
0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Райо Вальекано
Бетис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
44
35
26
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
35
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
115
79
610
214
214
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|36 - 16
|38
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|34 - 6
|38
|3.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|23 - 17
|32
|4.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|19 - 13
|28
|5.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|19 - 12
|27
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 14
|27
|7.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|24 - 14
|25
|8.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|16 - 16
|23
|9.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 20
|23
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|14 - 15
|22
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 18
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|24 - 26
|18
|13.
|0:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 20
|18
|14.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|13 - 24
|17
|15.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 25
|17
|16.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 27
|16
|17.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|11 - 27
|15
|18.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|19 - 25
|14
|19.
|0:0 Заявка
|16
|2
|7
|7
|14 - 23
|13
|20.
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|10 - 34
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 1
|20
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|6.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|7.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|13 - 10
|15
|8.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|9.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 9
|14
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 8
|13
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|14.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|15.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 14
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|19.
|0:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|4 - 11
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|20 - 9
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|16 - 5
|18
|3.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 8
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 6
|11
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|10.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|11.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 10
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 10
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 15
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 16
|4
|19.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 15
|2
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|9 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|8 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|8 (1)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 6
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 6
|Райо Вальекано
|Трехо Оскар
|7
|Валенсия
|Муса Юнус
|7
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Райо Вальекано 1:2 Бетис
Исход игры
Райо Вальекано
20% (24)
Ничья
52.5% (63)
Бетис
27.5% (33)
Тотал 2.5
Больше
34.21% (39)
Меньше
65.79% (75)
Обе команды забьют
Да
81.58% (93)
Нет
18.42% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45% (54)
1:2 Бетис
17.5% (21)
2:1 Райо Вальекано
10.8% (13)
1:0 Райо Вальекано
7.5% (9)
0:1 Бетис
6.7% (8)
2:2 Ничья
3.3% (4)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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