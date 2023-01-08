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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Зрители: 13119 Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Райо Вальекано
1:2
Конец матча
Бетис
0'
0:1
7' Гол в свои ворота
Балью Иван
1:1
20' Гол
Камелло Серхио
1:2
40' Гол
Энрике Луис
51' Желтая карточка
Гарсия Альваро
53' Желтая карточка
Карвалью Вилльям
57' Желтая карточка
Трехо Оскар
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Паласон Иси
82' Желтая карточка
Энрике Луис
83' Желтая карточка
Валентин Оскар
90'+7

Ход матча

7'
0:1
Балью Иван
20'
Камелло Серхио
1:1
40'
1:2
Энрике Луис
(Фекир Набиль)
46'
 
Гидо Родригес
Гуардадо Андрес
51'
Гарсия Альваро
 
53'
 
Карвалью Вилльям
57'
Трехо Оскар
 
62'
Рауль де Томас
Трехо Оскар
 
62'
Комесанья Санти
Лопес Унаи
 
63'
Паласон Иси
 
68'
 
Виллиан Жозе
Иглесиас Борха
74'
 
Родри Родриго
Каналес Серхио
79'
Нтекья Ранди
Гарсия Франсиско
 
82'
 
Энрике Луис
83'
Валентин Оскар
 
90'
Мартин Андрес
Валентин Оскар
 
90'
Фалькао Радамель
Паласон Иси
 
90'
 
Виктор Руис
Энрике Луис
90'
 
Хуанми Мигель
Фекир Набиль

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 7
  • 4 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Райо Вальекано 20% (24)
X 52.5% (63)
Бетис 27.5% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
19
Лежён
Флорьян
5
Катена
Алехандро
3
Гарсия
Франсиско
III
17
Лопес
Унаи
23
Валентин
Оскар
7
Паласон
Иси
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
Ривера
34
Камелло
Серхио
13
Силва
Руи
24
Руибаль
Айтор
16
Песселья
Херман
3
Гонсалес
Эдгар
15
Морено
Алекс
14
Карвалью
Вилльям
18
Гуардадо
Андрес
11
Энрике
Луис
8
Фекир
Набиль
10
Каналес
Серхио
9
Иглесиас
Борха
Райо Вальекано
4-2-3-1
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Райо Вальекано
Бетис

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

19 матчей

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

КК
1:1
КК
1:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:2
КК
2:2
П
1:1
П
2:0
П
2:2
П
0:2
П
3:1
П
2:2
П
3:0
П
1:2
П
3:0
П
0:2
С
1:0
С
4:0
С
3:1
С
2:2

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.7
1.33

Среднее время на гол

52
67

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

2
1.1

Среднее время на гол

45
81

Всего голов

35
23

Голов в среднем за матч

1.84
1.21

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

48
74

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камелло Серхио 4 0.25
Паласон Иси 4 (1) 0.25
Гарсия Альваро Ривера 3 0.19
Лежён Флорьян 3 0.19
Трехо Оскар 2 (1) 0.13
Фалькао Радамель 2 (1) 0.13
Лопес Унаи 1 0.06
Катена Алехандро 1 0.06
Комесанья Санти 1 0.06
Сисс Пате 1 0.06
Гарсия Франсиско III 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 8 (3) 0.5
Хуанми Мигель 2 0.13
Карвалью Вилльям 2 0.13
Фекир Набиль 1 0.06
Энрике Луис 1 0.06
Каналес Серхио 1 0.06
Родри Родриго 1 0.06
Круз Хуан 1 0.06
Морено Алекс 0 0
Хоакин Санчес 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трехо Оскар 7 0
Валентин Оскар 6 0
Катена Алехандро 5 0
Лежён Флорьян 3 1
Фалькао Радамель 3 0
Димитриевски Столе 3 0
Гарсия Альваро Ривера 3 0
Сисс Пате 3 0
Ираола Андони 1 1
Балью Иван 2 0
Паласон Иси 2 0
Санчес Сальвадор 2 0
Комесанья Санти 2 0
Чаваррия Пеп 2 0
Нтекья Ранди 0 1
Бебе Тьягу 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фекир Набиль 4 1
Песселья Херман 2 2
Гонсалес Эдгар 3 1
Каналес Серхио 3 1
Карвалью Вилльям 4 0
Луис Фелипе 0 2
Гуардадо Андрес 2 0
Энрике Луис 2 0
Хуанми Мигель 2 0
Силва Руи 2 0
Гидо Родригес 2 0
Акуоку Поль 2 0
Иглесиас Борха 0 1
Браво Клаудио 1 0
Хоакин Санчес 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Морено Алекс 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Морон Лоренцо 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Бетис
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

2
1
Райо Вальекано
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Бетис
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

6
10
Райо Вальекано
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Бетис
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

13
5

Волевые поражения

8
11

Голы по времени матча

Забито

14
6
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
3
21%
1
17%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
4
29%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
14%
1
17%
61-75
4
29%
2
33%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
2
22%
76-90

Забито

10
11
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
20%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
3
30%
4
36%
61-75
3
30%
1
9%
76-90

Пропущено

11
6
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
18%
1
17%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
1
9%
1
17%
76-90

Забито

24
17
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
5
21%
2
12%
1-15
1
4%
3
18%
16-30
5
21%
3
18%
31-45
1
4%
1
6%
46-60
5
21%
5
29%
29%
61-75
7
29%
29%
3
18%
76-90

Пропущено

19
15
13 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
3
16%
4
27%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
7
37%
1
7%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
2
11%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Спортинг Хихон - Райо Вальекано 2:0 Жирона - Райо Вальекано 2:2 Атлетико Сагунтино - Райо Вальекано 0:0 Ньюкасл - Райо Вальекано 2:1
Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:1 Галатасарай - Райо Вальекано 0:1 Фенербахче - Райо Вальекано 3:1 Мольерусса - Райо Вальекано 1:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 3:2 Севилья - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Кадис 5:1 Атлетико М - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Альмерия - Райо Вальекано 3:1 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Фуэнлабрада - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1
Бетис
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ибица Ислас Питиусас - Бетис 1:4 Бетис - Атлетик Б 0:0 Бетис - Аталанта 0:3 Бетис - Интер Милан 1:1
Бетис - Манчестер Юнайтед 1:0 Коло-Коло - Бетис 1:0 Коло-Коло - Бетис 5:0 Ривер Плейт - Бетис 4:0 Валенсия - Бетис 3:0 Бетис - Севилья 1:1 Бетис - ХИК 3:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:2 Лудогорец - Бетис 0:1 Бетис - Атлетико М 1:2 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Альмерия 3:1 Бетис - Рома 1:1 Вальядолид - Бетис 0:0 Рома - Бетис 1:2 Сельта - Бетис 1:0

Результаты матчей

Райо Вальекано
Бетис

Точный счет

0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
3
5
2
6
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
3
5
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
5
7
9
1.5
6
10
2
14
2.5
2
14
1
15
3.5
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 16 12 2 2 36 - 16 38
2.
Барселона
 Заявка 15 12 2 1 34 - 6 38
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 10 2 4 23 - 17 32
4.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 19 - 13 28
5.
Вильярреал
 Заявка 16 8 3 5 19 - 12 27
6.
Атлетико М
 Заявка 15 8 3 4 23 - 14 27
7.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 4 4 24 - 14 25
8.
Осасуна
 Заявка 15 7 2 6 16 - 16 23
9.
Райо Вальекано
 Заявка 16 6 5 5 23 - 20 23
10.
Мальорка
 Заявка 16 6 4 6 14 - 15 22
11.
Валенсия
 Заявка 16 5 4 7 23 - 18 19
12.
Жирона
 Заявка 16 4 6 6 24 - 26 18
13.
Хетафе
 0:0 Заявка 16 4 6 6 14 - 20 18
14.
Вальядолид
 Заявка 16 5 2 9 13 - 24 17
15.
Альмерия
 Заявка 16 5 2 9 17 - 25 17
16.
Сельта
 Заявка 16 4 4 8 16 - 27 16
17.
Кадис
 Заявка 16 3 6 7 11 - 27 15
18.
Эспаньол
 Заявка 16 2 8 6 19 - 25 14
19.
Севилья
 0:0 Заявка 16 2 7 7 14 - 23 13
20.
Эльче
 Заявка 16 0 4 12 10 - 34 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 6 2 0 18 - 1 20
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
3.
Бетис
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
5.
Вильярреал
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
6.
Осасуна
 Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
7.
Альмерия
 Заявка 8 5 0 3 13 - 10 15
8.
Райо Вальекано
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 4 2 2 9 - 9 14
10.
Вальядолид
 Заявка 8 4 1 3 8 - 8 13
11.
Валенсия
 Заявка 9 4 1 4 15 - 8 13
12.
Жирона
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
13.
Мальорка
 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
14.
Атлетико М
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
15.
Хетафе
 0:0 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
16.
Сельта
 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
17.
Кадис
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
18.
Эспаньол
 Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
19.
Севилья
 0:0 Заявка 8 0 4 4 4 - 11 4
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 4 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 9 7 0 2 20 - 9 21
2.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 16 - 5 18
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 6 0 2 14 - 8 18
4.
Атлетико М
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
5.
Бетис
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
6.
Мальорка
 Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
7.
Вильярреал
 Заявка 9 3 2 4 6 - 6 11
8.
Атлетик Б
 Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
9.
Райо Вальекано
 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
10.
Севилья
 0:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
11.
Хетафе
 0:0 Заявка 8 2 3 3 6 - 10 9
12.
Осасуна
 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
13.
Эспаньол
 Заявка 8 1 5 2 9 - 10 8
14.
Кадис
 Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
15.
Сельта
 Заявка 8 2 1 5 5 - 15 7
16.
Валенсия
 Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
17.
Жирона
 Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
18.
Вальядолид
 Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
19.
Альмерия
 Заявка 8 0 2 6 4 - 15 2
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 6 - 20 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9 (1)
Сельта Аспас Яго 8 (3)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Мальорка Мурики Ведат 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 6
Вильярреал Баэна Алехандро 1 6
Райо Вальекано Трехо Оскар 7
Валенсия Муса Юнус 7
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 120
    Райо Вальекано 20% (24)
    X 52.5% (63)
    Бетис 27.5% (33)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Райо Вальекано 1:2 Бетис

    Исход игры
    Райо Вальекано
    20% (24)
    Ничья
    52.5% (63)
    Бетис
    27.5% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.21% (39)
    Меньше
    65.79% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    81.58% (93)
    Нет
    18.42% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45% (54)
    1:2 Бетис
    17.5% (21)
    2:1 Райо Вальекано
    10.8% (13)
    1:0 Райо Вальекано
    7.5% (9)
    0:1 Бетис
    6.7% (8)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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