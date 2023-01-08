Тур: 16. Стадион: Ванда Метрополитано. Главный судья: Мунуэра Хосе
0:0
Первый тайм: 13'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
23
Кунде
Жюль
30
Гави
10
Фати
Ансу
8
Педри
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Марко МореноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
-
17 Ньигес СаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 ГавиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Фати АнсуНападающий
-
8 ПедриНападающий
- Запасные игроки
-
13 Пенья ИньякиВратарь
-
36 Тенас АрнауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Гарсия ЭрикЗащитник
-
19 Кесси ФранкПолузащитник
- Нападающий
-
14 Депай МемфисНападающий
-
22 Рафинья ДиасНападающий
-
32 Торре ПаблоНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Атлетико М
Барселона
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
58.3%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
75%
8 побед 9 ничьих 0 побед
30 матчей
23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 23 победы
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 18 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 9 ничьих 16 побед
42 матча
19%
26.2%
54.8%
8 побед 11 ничьих 23 победы
Первый тайм
21.4%
35.7%
42.9%
9 побед 15 ничьих 18 побед
Второй тайм
19%
42.9%
38.1%
8 побед 18 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
19
Голов в среднем за матч
1.33
0.9
Среднее время на гол
67
99
Всего голов
48
29
Голов в среднем за матч
2.29
1.38
Среднее время на гол
39
65
Всего голов
76
48
Голов в среднем за матч
1.81
1.14
Тотал матчей
2.5
39
Больше 93%
Меньше 7%
3
33
Больше 79%
Меньше 21%
9
23
Больше 55%
Меньше 45%
19
12
Больше 29%
Меньше 71%
30
9
Больше 21%
Меньше 79%
33
5
Больше 12%
Меньше 88%
37
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
Среднее время на гол
49
78
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|6
|0.4
|Гризманн Антуан
|5
|0.33
|Фелиш Жоау
|3
|0.2
|Корреа Анхель
|3
|0.2
|Де Пауль Родриго
|1
|0.07
|Карраско Янник
|1
|0.07
|Эрмосо Марио
|1
|0.07
|Льоренте Маркос
|1
|0.07
|Коке Хорхе
|0
|0
|Лемар Тома
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
|Кондогбия Жоффрей
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|13
|0.87
|Дембеле Усман
|4
|0.27
|Фати Ансу
|3
|0.2
|Педри
|3
|0.2
|Рафинья Диас
|2
|0.13
|Де Йонг Френки
|2
|0.13
|Роберто Серхи
|2
|0.13
|Торрес Ферран
|2
|0.13
|Алонсо Маркос
|1
|0.07
|Депай Мемфис
|1
|0.07
|Гарсия Эрик
|1
|0.07
|Бальде Алехандро
|0
|0
|Кунде Жюль
|0
|0
|Альба Жорди
|0
|0
|Бускетс Серхио
|0
|0
|Кристенсен Андреас
|0
|0
|Гави
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрмосо Марио
|3
|2
|Ньигес Сауль
|5
|0
|Хименес Хосе
|5
|0
|Фелиш Жоау
|5
|0
|Молина Науэль
|2
|1
|Кондогбия Жоффрей
|3
|0
|Мората Альваро
|3
|0
|Диего Симеоне
|3
|0
|Витсель Аксель
|2
|0
|Коке Хорхе
|2
|0
|Савич Стефан
|2
|0
|Де Пауль Родриго
|2
|0
|Кунья Матеус
|2
|0
|Мандава Рейнилду
|2
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Корреа Анхель
|1
|0
|Грбич Иво
|1
|0
|Карраско Янник
|1
|0
|Льоренте Маркос
|1
|0
|Ривас Пабло Барриос
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бускетс Серхио
|5
|1
|Альба Жорди
|3
|1
|Торрес Ферран
|4
|0
|Пике Херард
|2
|1
|Хави Эрнандес
|3
|0
|Кесси Франк
|3
|0
|Дембеле Усман
|3
|0
|Гави
|3
|0
|Левандовски Роберт
|1
|1
|Рафинья Диас
|2
|0
|Араухо Рональд
|2
|0
|Гарсия Эрик
|2
|0
|Бальде Алехандро
|2
|0
|Алонсо Маркос
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Педри
|1
|0
|Фати Ансу
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико М
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Барселона
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
3
1
Атлетико М
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Барселона
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
10
18
Атлетико М
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Барселона
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
13
19
Голы по времени матча
Забито
10
16
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
20%
1
6%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
30%
3
19%
46-60
2
20%
3
19%
61-75
2
20%
6
38%
76-90
Пропущено
9
5
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
3
60%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
3
33%
1
20%
76-90
Забито
11
18
3 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
8 Не забивали 8
2
18%
2
11%
1-15
1
9%
4
22%
16-30
0
0%
6
33%
31-45
4
36%
2
11%
46-60
3
27%
3
17%
61-75
1
9%
1
6%
76-90
Пропущено
7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Забито
21
34
6 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 12
2 Не забивали 1
4
19%
3
9%
1-15
2
10%
6
18%
16-30
0
0%
7
21%
31-45
7
33%
5
15%
46-60
5
24%
6
18%
61-75
3
14%
7
21%
76-90
Пропущено
16
6
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 4
1
6%
3
50%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
1
17%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
25%
1
17%
61-75
7
44%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Реал Овьедо - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Эльче 2:0 Арентейро - Атлетико М 1:3 Понферрадина - Атлетико М 2:4
Альмасан - Атлетико М 0:2 Мальорка - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Эспаньол 1:1 Порту - Атлетико М 2:1 Кадис - Атлетико М 3:2 Атлетико М - Байер Л 2:2 Бетис - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 1:1 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Брюгге 0:0 Атлетико М - Жирона 2:1 Брюгге - Атлетико М 2:0 Севилья - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Байер Л - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Сельта 4:1
Барселона
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Интерсити - Барселона 3:4 Барселона - Эспаньол 1:1 Осасуна - Барселона 1:2 Барселона - Альмерия 2:0
Виктория Пльзень - Барселона 2:4 Валенсия - Барселона 0:1 Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Атлетик Б 4:0 Барселона - Вильярреал 3:0 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Барселона - Интер Милан 3:3 Барселона - Сельта 1:0 Интер Милан - Барселона 1:0 Мальорка - Барселона 0:1 Барселона - Эльче 3:0 Бавария - Барселона 2:0 Кадис - Барселона 0:4 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Севилья - Барселона 0:3 Барселона - Вальядолид 4:0
Результаты матчей
Атлетико М
Барселона
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
3:0
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
4
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Атлетико М
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
71
34
53
16
44
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
43
17
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
141
78
96
213
78
114
411
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|16
|12
|3
|1
|34 - 6
|39
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|36 - 16
|38
|3.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|23 - 17
|32
|4.
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|23 - 14
|28
|5.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|19 - 13
|28
|6.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|19 - 12
|27
|7.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|24 - 14
|25
|8.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|16 - 16
|23
|9.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 20
|23
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|14 - 15
|22
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 18
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|24 - 26
|18
|13.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|13 - 24
|17
|14.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 25
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 22
|17
|16.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 27
|16
|17.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|16 - 24
|15
|18.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|11 - 27
|15
|19.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|19 - 25
|14
|20.
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|10 - 34
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 1
|20
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|6.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|7.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|13 - 10
|15
|8.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|9.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 9
|14
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 8
|13
|12.
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 14
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|19.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|20 - 9
|21
|2.
|0:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|3.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 8
|18
|4.
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 6
|11
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 10
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 15
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 16
|4
|19.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 15
|2
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
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- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|9 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|8 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|8 (1)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 6
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 6
|Райо Вальекано
|Трехо Оскар
|7
|Валенсия
|Муса Юнус
|7
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Барселона
Исход игры
Атлетико М
17.5% (25)
Ничья
41.3% (59)
Барселона
41.3% (59)
Тотал 2.5
Больше
48.25% (55)
Меньше
51.75% (59)
Обе команды забьют
Да
90.35% (103)
Нет
9.65% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (48)
1:2 Барселона
23.1% (33)
2:1 Атлетико М
6.3% (9)
2:2 Ничья
4.9% (7)
1:0 Атлетико М
2.8% (4)
1:3 Барселона
2.8% (4)
0:1 Барселона
2.1% (3)
0:2 Барселона
2.1% (3)
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