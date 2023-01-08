Первый тайм

12' Гризманну вместе с командой приходится отрабатывать в обороне сейчас. У нас же Бальде сейчас зарабатывает штрафной удар на левом фланге. Правда, для команды соперника, подыгрывая себе рукой при обработке сферы.

11' Оба тренера у нас расположились сейчас у кромки поля. "Барселона" же тем временем разогнала свою атаку по центру, после чего мяч пришел на Дембеле, который забыл ударить по воротам.

9' МОМЕНТ! Хороший удар по воротам соперника нанес Кристенсен, но смог в рамке среагировать Облак, который уверенно и надежно зафиксировал мяч в перчатках.

8' Расположились на половине поля соперника игроки "Барселоны". Упорно перекатывают гости мяч на половине поля соперника, но особо вперед не продвигаются.

7' Хорошая поддержка у обеих команд на стадионе. Думаю, мы с вами вправе надеяться на то, что игра получится интересной и результативной.

5' Ривас оказался на ударной позиции в центре. Нанес он плотный удар по воротам соперника. Сфера полетела прямо по позиции голкипера, который уверенно среагировал в рамке.