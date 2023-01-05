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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хосе
Атлетико М
 
Позже
Барселона

История личных встреч

Атлетико М
Барселона

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
58.3%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
75%
8 побед 9 ничьих 0 побед

30 матчей

23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 23 победы

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 9 ничьих 16 побед

42 матча

19%
26.2%
54.8%
8 побед 11 ничьих 23 победы

Первый тайм

21.4%
35.7%
42.9%
9 побед 15 ничьих 18 побед

Второй тайм

19%
42.9%
38.1%
8 побед 18 ничьих 16 побед

История матчей

ЛЛ
4:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:2
С
2:3
ЛЛ
0:1
П
2:0
П
1:1
П
1:0
П
1:1
П
1:2
КК
1:1
КК
1:2
П
1:1
ЛЧ
2:0
ЛЧ
2:1
П
2:1
П
1:2
П
0:1
КК
2:3
КК
1:0
П
3:1
П
1:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
1:1
П
0:0
СИ
0:0
СИ
1:1
П
1:2
П
4:1
П
1:2
П
5:0
П
3:0
П
1:2
П
2:1
П
5:2
П
4:3
КК
2:1
КК
1:3
П
6:1
ПД
4:2

Голы

Всего голов

28
19

Голов в среднем за матч

1.33
0.9

Среднее время на гол

67
99

Всего голов

48
29

Голов в среднем за матч

2.29
1.38

Среднее время на гол

39
65

Всего голов

76
48

Голов в среднем за матч

1.81
1.14

Тотал матчей

2.5
39
Больше 93%
Меньше 7%
3
33
Больше 79%
Меньше 21%
9
23
Больше 55%
Меньше 45%
19
12
Больше 29%
Меньше 71%
30
9
Больше 21%
Меньше 79%
33
5
Больше 12%
Меньше 88%
37
3
Больше 7%
Меньше 93%
39

Среднее время на гол

49
78

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 6 0.4
Гризманн Антуан 5 0.33
Фелиш Жоау 3 0.2
Корреа Анхель 3 0.2
Де Пауль Родриго 1 0.07
Карраско Янник 1 0.07
Эрмосо Марио 1 0.07
Льоренте Маркос 1 0.07
Коке Хорхе 0 0
Лемар Тома 0 0
Кунья Матеус 0 0
Кондогбия Жоффрей 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 13 0.87
Дембеле Усман 4 0.27
Фати Ансу 3 0.2
Педри 3 0.2
Рафинья Диас 2 0.13
Де Йонг Френки 2 0.13
Роберто Серхи 2 0.13
Торрес Ферран 2 0.13
Алонсо Маркос 1 0.07
Депай Мемфис 1 0.07
Гарсия Эрик 1 0.07
Бальде Алехандро 0 0
Кунде Жюль 0 0
Альба Жорди 0 0
Бускетс Серхио 0 0
Кристенсен Андреас 0 0
Гави 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрмосо Марио 3 2
Ньигес Сауль 5 0
Хименес Хосе 5 0
Фелиш Жоау 5 0
Молина Науэль 2 1
Кондогбия Жоффрей 3 0
Мората Альваро 3 0
Диего Симеоне 3 0
Витсель Аксель 2 0
Коке Хорхе 2 0
Савич Стефан 2 0
Де Пауль Родриго 2 0
Кунья Матеус 2 0
Мандава Рейнилду 2 0
Облак Ян 1 0
Корреа Анхель 1 0
Грбич Иво 1 0
Карраско Янник 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Ривас Пабло Барриос 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бускетс Серхио 5 1
Альба Жорди 3 1
Торрес Ферран 4 0
Пике Херард 2 1
Хави Эрнандес 3 0
Кесси Франк 3 0
Дембеле Усман 3 0
Гави 3 0
Левандовски Роберт 1 1
Рафинья Диас 2 0
Араухо Рональд 2 0
Гарсия Эрик 2 0
Бальде Алехандро 2 0
Алонсо Маркос 1 0
Роберто Серхи 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Педри 1 0
Фати Ансу 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Барселона
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

3
1
Атлетико М
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Барселона
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

10
18
Атлетико М
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Барселона
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

13
19

Голы по времени матча

Забито

10
16
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
20%
1
6%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
30%
3
19%
46-60
2
20%
3
19%
61-75
2
20%
6
38%
76-90

Пропущено

9
5
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
3
60%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
3
33%
1
20%
76-90

Забито

11
18
3 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
8 Не забивали 8
2
18%
2
11%
1-15
1
9%
4
22%
16-30
0
0%
6
33%
31-45
4
36%
2
11%
46-60
3
27%
3
17%
61-75
1
9%
1
6%
76-90

Пропущено

7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Забито

21
34
6 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 12
2 Не забивали 1
4
19%
3
9%
1-15
2
10%
6
18%
16-30
0
0%
7
21%
31-45
7
33%
5
15%
46-60
5
24%
6
18%
61-75
3
14%
7
21%
76-90

Пропущено

16
6
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 4
1
6%
3
50%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
1
17%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
25%
1
17%
61-75
7
44%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Реал Овьедо - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Эльче 2:0 Арентейро - Атлетико М 1:3 Понферрадина - Атлетико М 2:4
Альмасан - Атлетико М 0:2 Мальорка - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Эспаньол 1:1 Порту - Атлетико М 2:1 Кадис - Атлетико М 3:2 Атлетико М - Байер Л 2:2 Бетис - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 1:1 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Брюгге 0:0 Атлетико М - Жирона 2:1 Брюгге - Атлетико М 2:0 Севилья - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Байер Л - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Сельта 4:1
Барселона
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Интерсити - Барселона 3:4 Барселона - Эспаньол 1:1 Осасуна - Барселона 1:2 Барселона - Альмерия 2:0
Виктория Пльзень - Барселона 2:4 Валенсия - Барселона 0:1 Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Атлетик Б 4:0 Барселона - Вильярреал 3:0 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Барселона - Интер Милан 3:3 Барселона - Сельта 1:0 Интер Милан - Барселона 1:0 Мальорка - Барселона 0:1 Барселона - Эльче 3:0 Бавария - Барселона 2:0 Кадис - Барселона 0:4 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Севилья - Барселона 0:3 Барселона - Вальядолид 4:0

Результаты матчей

Атлетико М
Барселона

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
3:0
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
4
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
1
3
4
1.5
5
3
1
6
2.5
4
4
1
6
3.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
4
3
1
7
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
14
1
7
8
1.5
9
6
2
13
2.5
7
8
1
14
3.5
4
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 12 2 1 35 - 14 38
2.
Барселона
 Заявка 15 12 2 1 34 - 6 38
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 9 2 4 21 - 17 29
4.
Атлетико М
 Заявка 15 8 3 4 23 - 14 27
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 4 4 24 - 14 25
6.
Бетис
 Заявка 15 7 4 4 17 - 12 25
7.
Вильярреал
 Заявка 15 7 3 5 17 - 11 24
8.
Осасуна
 Заявка 15 7 2 6 16 - 16 23
9.
Райо Вальекано
 Заявка 15 6 5 4 22 - 18 23
10.
Мальорка
 Заявка 15 5 4 6 13 - 15 19
11.
Валенсия
 Заявка 15 5 4 6 23 - 17 19
12.
Вальядолид
 Заявка 15 5 2 8 13 - 23 17
13.
Альмерия
 Заявка 15 5 2 8 17 - 23 17
14.
Жирона
 Заявка 15 4 5 6 22 - 24 17
15.
Хетафе
 Заявка 15 4 5 6 14 - 20 17
16.
Эспаньол
 Заявка 15 2 7 6 17 - 23 13
17.
Сельта
 Заявка 15 3 4 8 15 - 27 13
18.
Севилья
 Заявка 15 2 6 7 14 - 23 12
19.
Кадис
 Заявка 15 2 6 7 10 - 27 12
20.
Эльче
 Заявка 15 0 4 11 10 - 33 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 6 2 0 18 - 1 20
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
3.
Бетис
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
5.
Осасуна
 Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
6.
Альмерия
 Заявка 7 5 0 2 13 - 8 15
7.
Райо Вальекано
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 4 2 2 9 - 9 14
9.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
10.
Валенсия
 Заявка 8 4 1 3 15 - 7 13
11.
Вальядолид
 Заявка 8 4 1 3 8 - 8 13
12.
Жирона
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
13.
Атлетико М
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
14.
Хетафе
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
15.
Сельта
 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
16.
Мальорка
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
17.
Кадис
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
18.
Эспаньол
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
19.
Севилья
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Эльче
 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 0 1 19 - 7 21
2.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 16 - 5 18
3.
Атлетико М
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 5 0 2 12 - 8 15
5.
Мальорка
 Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
6.
Вильярреал
 Заявка 9 3 2 4 6 - 6 11
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
8.
Райо Вальекано
 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
9.
Севилья
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
10.
Бетис
 Заявка 7 2 2 3 5 - 7 8
11.
Хетафе
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
12.
Осасуна
 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
13.
Эспаньол
 Заявка 8 1 5 2 9 - 10 8
14.
Валенсия
 Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
15.
Кадис
 Заявка 7 1 2 4 4 - 13 5
16.
Жирона
 Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
17.
Вальядолид
 Заявка 7 1 1 5 5 - 15 4
18.
Сельта
 Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
19.
Альмерия
 Заявка 8 0 2 6 4 - 15 2
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 6 - 20 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Мальорка Мурики Ведат 8 (1)
Эспаньол Хоселу Санмартин 8 (1)
Реал Сосьедад Браис Мендес 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 6
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Севилья Ламела Эрик 1 5
Осасуна Унаи Гарсия 1 5
Вильярреал Баэна Алехандро 1 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 января 2023, осталось 2 дня 13 часов 47 минут.

    Главный судья: Мунуэра Хосе

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Атлетико М 18.6% (8)
    X 34.9% (15)
    Барселона 46.5% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Барселона
    3.20
    3.52
    3.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Атлетико М - Барселона онлайн

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    Прогнозы на матч Атлетико М - Барселона

    Исход игры
    Атлетико М
    18.6% (8)
    Ничья
    34.9% (15)
    Барселона
    46.5% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.53% (23)
    Меньше
    39.47% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    94.74% (36)
    Нет
    5.26% (2)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.2% (13)
    1:2 Барселона
    27.9% (12)
    2:1 Атлетико М
    14% (6)
    2:2 Ничья
    4.7% (2)
    0:2 Барселона
    4.7% (2)
    1:3 Барселона
    4.7% (2)
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    Атлетико М
    Барселона
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