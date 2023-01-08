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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Альберола Хавьер
Альмерия
0:2
Конец матча
Реал Сосьедад
0'
0:1
47' Гол
Сильва Давид
0:2
52' Гол
Сорлот Александр
90' Желтая карточка
Бабич Срджан
90'+6

Ход матча

47'
0:1
Сильва Давид
52'
0:2
Сорлот Александр
(Мерино Микель)
55'
Эмбарба Адриан
Суарес Луис
 
66'
Лазаро
Робертоне Лукас
 
66'
Соуза Диего
Рамазани Ларжи
 
66'
Портильо Франсиско
Туре Эль Билал
 
72'
 
Оярсабаль Микель
Кубо Такефуса
72'
 
Марин Пабло
Мерино Микель
75'
Посо Алехандро
Мендес Убулан
 
81'
 
Наварро Роберто
Сильва Давид
82'
 
Гевара Андер
Ильяраменди Асьер
86'
 
Мартин Андер
Сорлот Александр
90'
Бабич Срджан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 2
  • 3 Офсайды 9
  • 13 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Альмерия 4.1% (5)
X 14% (17)
Реал Сосьедад 81.8% (99)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Мартинес
Фернардо
24
Мендес
Убулан
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджан
15
Акиеме
Серхио
3
Мелеро
Гонсало
6
Де
ла
Ос
Сесар
5
Робертоне
Лукас
7
Рамазани
Ларжи
9
Туре
Эль
Билал
16
Суарес
Луис
III
1
Ремиро
Алехандро
6
Ариц
Элустондо
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
15
Рико
Диего
3
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
4
Ильяраменди
Асьер
21
Сильва
Давид
14
Кубо
Такефуса
19
Сорлот
Александр
Альмерия
4-3-3
Реал Сосьедад
4-1-3-2

История личных встреч

Альмерия
Реал Сосьедад

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

П
2:2
П
1:2
П
4:3
П
3:0
П
2:0
КК
2:1
КК
2:3
П
2:2

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2.5
1.25

Среднее время на гол

36
72

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

2.25
1.63

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

40
55

Бомбардиры внутри турнира

Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Эль Билал 3 0.19
Умар Садик 3 0.19
Мелеро Гонсало 2 0.13
Баптистао Лео 2 0.13
Рамазани Ларжи 2 0.13
Эмбарба Адриан 1 0.06
Эгуарас Иниго 1 0.06
Робертоне Лукас 1 0.06
Лазаро 1 0.06
Бабич Срджан 1 0.06
Де ла Ос Сесар 1 0.06
Соуза Диего II 0 0
Посо Алехандро 0 0
Мендес Убулан 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браис Мендес 7 0.44
Сорлот Александр 6 0.38
Кубо Такефуса 2 0.13
Мерино Микель 1 0.06
Субименди Мартин 1 0.06
Сильва Давид 1 0.06
Ильяраменди Асьер 1 0.06
Исак Александр 1 0.06
Субельдия Игор 1 0.06
Чо Мохамед-Али 0 0

Карточки

Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайки 5 0
Эли Родриго 3 1
Эмбарба Адриан 3 1
Де ла Ос Сесар 4 0
Рамазани Ларжи 4 0
Баптистао Лео 3 0
Саму Гарсия 3 0
Акиеме Серхио 3 0
Робертоне Лукас 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Эгуарас Иниго 2 0
Мелеро Гонсало 2 0
Бабич Срджан 2 0
Сентельес Алехандро 0 1
Мартинес Фернардо 1 0
Соуза Диего II 1 0
Санчес Курро 1 0
Брандарис Хуан 1 0
Умар Садик 1 0
Марко Милованович I 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 5 0
Браис Мендес 5 0
Ариц Элустондо 3 1
Субименди Мартин 4 0
Ле Норман Робен 3 0
Субельдия Игор 3 0
Сильва Давид 2 0
Ильяраменди Асьер 2 0
Горосабел Андони 2 0
Наварро Роберто 2 0
Пачеко Хон 2 0
Сорлот Александр 1 0
Рико Диего 1 0
Фернандес Карлос 1 0
Гевара Андер 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Чо Мохамед-Али 1 0
Каррикабуру Хон 1 0
Марин Пабло 1 0
Сола Алекс 1 0

Результаты матчей

Альмерия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Реал Сосьедад
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

1
1
Альмерия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Реал Сосьедад
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
6

Волевые поражения

2
7
Альмерия
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Реал Сосьедад
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

18
11

Волевые поражения

3
8

Голы по времени матча

Забито

13
14
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
3
23%
1
7%
1-15
3
23%
4
29%
16-30
3
23%
2
14%
31-45
3
23%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
8%
1
7%
76-90

Пропущено

10
8
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
3
38%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
3
38%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

15
10
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
7%
3
30%
1-15
4
27%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
2
20%
61-75
4
27%
3
30%
76-90

Забито

17
22
12 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 10
6 Не забивали 3
3
18%
3
14%
1-15
4
24%
7
32%
16-30
5
29%
29%
3
14%
31-45
4
24%
5
23%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
1
6%
1
5%
76-90

Пропущено

25
18
8 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 10
1
4%
3
17%
1-15
7
28%
5
28%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
5
20%
2
11%
46-60
6
24%
2
11%
61-75
6
24%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Альмерия
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Лацио 2:0 Торино - Альмерия 1:1 Альмерия - Штурм 0:1
Арентейро - Альмерия 2:0 Альмерия - Хетафе 1:0 Барселона - Альмерия 2:0 Альмерия - Сельта 3:1 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Жирона 3:2 Бетис - Альмерия 3:1 Альмерия - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Альмерия 4:0 Мальорка - Альмерия 1:0 Альмерия - Осасуна 0:1 Вальядолид - Альмерия 1:0 Альмерия - Севилья 2:1 Эльче - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Альмерия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2
Реал Сосьедад
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Логроньес УД - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Осасуна 2:0 Депортиво Кория - Реал Сосьедад 0:5 Лидс - Реал Сосьедад 2:1
Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:1 Касалегас - Реал Сосьедад 1:4 Севилья - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Валенсия 1:1 Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:2 Омония - Реал Сосьедад 0:2 Вальядолид - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Шериф 3:0 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Шериф - Реал Сосьедад 0:2 Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад - Омония 2:1

Результаты матчей

Альмерия
Реал Сосьедад

Точный счет

3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Альмерия
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
2
6
3
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
14
2
4
12
1.5
6
10
3
13
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 16 12 2 2 36 - 16 38
2.
Барселона
 Заявка 15 12 2 1 34 - 6 38
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 10 2 4 23 - 17 32
4.
Вильярреал
 Заявка 16 8 3 5 19 - 12 27
5.
Атлетико М
 Заявка 15 8 3 4 23 - 14 27
6.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 4 4 24 - 14 25
7.
Бетис
 Заявка 15 7 4 4 17 - 12 25
8.
Осасуна
 Заявка 15 7 2 6 16 - 16 23
9.
Райо Вальекано
 Заявка 15 6 5 4 22 - 18 23
10.
Мальорка
 Заявка 16 6 4 6 14 - 15 22
11.
Валенсия
 Заявка 16 5 4 7 23 - 18 19
12.
Жирона
 Заявка 16 4 6 6 24 - 26 18
13.
Вальядолид
 Заявка 16 5 2 9 13 - 24 17
14.
Альмерия
 Заявка 16 5 2 9 17 - 25 17
15.
Хетафе
 Заявка 15 4 5 6 14 - 20 17
16.
Сельта
 Заявка 16 4 4 8 16 - 27 16
17.
Кадис
 Заявка 16 3 6 7 11 - 27 15
18.
Эспаньол
 Заявка 16 2 8 6 19 - 25 14
19.
Севилья
 Заявка 15 2 6 7 14 - 23 12
20.
Эльче
 Заявка 16 0 4 12 10 - 34 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 6 2 0 18 - 1 20
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
3.
Бетис
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
5.
Вильярреал
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
6.
Осасуна
 Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
7.
Альмерия
 Заявка 8 5 0 3 13 - 10 15
8.
Райо Вальекано
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 4 2 2 9 - 9 14
10.
Вальядолид
 Заявка 8 4 1 3 8 - 8 13
11.
Валенсия
 Заявка 9 4 1 4 15 - 8 13
12.
Жирона
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
13.
Мальорка
 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
14.
Атлетико М
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
15.
Хетафе
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
16.
Сельта
 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
17.
Кадис
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
18.
Эспаньол
 Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
19.
Севилья
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 4 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 9 7 0 2 20 - 9 21
2.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 16 - 5 18
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 6 0 2 14 - 8 18
4.
Атлетико М
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
5.
Мальорка
 Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
6.
Вильярреал
 Заявка 9 3 2 4 6 - 6 11
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
8.
Райо Вальекано
 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
9.
Севилья
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
10.
Бетис
 Заявка 7 2 2 3 5 - 7 8
11.
Хетафе
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
12.
Осасуна
 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
13.
Эспаньол
 Заявка 8 1 5 2 9 - 10 8
14.
Кадис
 Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
15.
Сельта
 Заявка 8 2 1 5 5 - 15 7
16.
Валенсия
 Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
17.
Жирона
 Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
18.
Вальядолид
 Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
19.
Альмерия
 Заявка 8 0 2 6 4 - 15 2
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 6 - 20 2
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9 (1)
Сельта Аспас Яго 8 (3)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Мальорка Мурики Ведат 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 6
Вильярреал Баэна Алехандро 1 6
Валенсия Муса Юнус 7
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Севилья Ламела Эрик 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • До матча
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mediterraneo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Альмерия 4.1% (5)
    X 14% (17)
    Реал Сосьедад 81.8% (99)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Альмерия 0:2 Реал Сосьедад

    Исход игры
    Альмерия
    4.1% (5)
    Ничья
    14% (17)
    Реал Сосьедад
    81.8% (99)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.21% (59)
    Меньше
    47.79% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    64.6% (73)
    Нет
    35.4% (40)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Сосьедад
    43.8% (53)
    0:1 Реал Сосьедад
    20.7% (25)
    1:1 Ничья
    11.6% (14)
    0:2 Реал Сосьедад
    8.3% (10)
    1:0 Альмерия
    2.5% (3)
    1:3 Реал Сосьедад
    2.5% (3)
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