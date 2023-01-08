Тур: 16. Стадион: Хуэгос Медитерранеос. Главный судья: Альберола Хавьер
0:2
Конец матча
Ход матча
47'
0:1
52'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
4 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 6
-
4 Угловые 2
-
3 Офсайды 9
-
13 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Эли РодригоЗащитник
-
22 Бабич СрджанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Суарес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
-
25 Лазаро ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Саму ГарсияПолузащитник
-
11 Соуза ДиегоНападающий
-
14 ЛазароНападающий
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Марреро УнаиВратарь
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
-
28 Мартин АндерПолузащитник
-
42 Марин ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Альмерия
Реал Сосьедад
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2.5
1.25
Среднее время на гол
36
72
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
2.25
1.63
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
40
55
Бомбардиры внутри турнира
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туре Эль Билал
|3
|0.19
|Умар Садик
|3
|0.19
|Мелеро Гонсало
|2
|0.13
|Баптистао Лео
|2
|0.13
|Рамазани Ларжи
|2
|0.13
|Эмбарба Адриан
|1
|0.06
|Эгуарас Иниго
|1
|0.06
|Робертоне Лукас
|1
|0.06
|Лазаро
|1
|0.06
|Бабич Срджан
|1
|0.06
|Де ла Ос Сесар
|1
|0.06
|Соуза Диего II
|0
|0
|Посо Алехандро
|0
|0
|Мендес Убулан
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браис Мендес
|7
|0.44
|Сорлот Александр
|6
|0.38
|Кубо Такефуса
|2
|0.13
|Мерино Микель
|1
|0.06
|Субименди Мартин
|1
|0.06
|Сильва Давид
|1
|0.06
|Ильяраменди Асьер
|1
|0.06
|Исак Александр
|1
|0.06
|Субельдия Игор
|1
|0.06
|Чо Мохамед-Али
|0
|0
Карточки
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайки
|5
|0
|Эли Родриго
|3
|1
|Эмбарба Адриан
|3
|1
|Де ла Ос Сесар
|4
|0
|Рамазани Ларжи
|4
|0
|Баптистао Лео
|3
|0
|Саму Гарсия
|3
|0
|Акиеме Серхио
|3
|0
|Робертоне Лукас
|3
|0
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Эгуарас Иниго
|2
|0
|Мелеро Гонсало
|2
|0
|Бабич Срджан
|2
|0
|Сентельес Алехандро
|0
|1
|Мартинес Фернардо
|1
|0
|Соуза Диего II
|1
|0
|Санчес Курро
|1
|0
|Брандарис Хуан
|1
|0
|Умар Садик
|1
|0
|Марко Милованович I
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мерино Микель
|5
|0
|Браис Мендес
|5
|0
|Ариц Элустондо
|3
|1
|Субименди Мартин
|4
|0
|Ле Норман Робен
|3
|0
|Субельдия Игор
|3
|0
|Сильва Давид
|2
|0
|Ильяраменди Асьер
|2
|0
|Горосабел Андони
|2
|0
|Наварро Роберто
|2
|0
|Пачеко Хон
|2
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Рико Диего
|1
|0
|Фернандес Карлос
|1
|0
|Гевара Андер
|1
|0
|Барренечеа Андер
|1
|0
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|Каррикабуру Хон
|1
|0
|Марин Пабло
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
Результаты матчей
Альмерия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Реал Сосьедад
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
1
1
Альмерия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Реал Сосьедад
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
6
Волевые поражения
2
7
Альмерия
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Реал Сосьедад
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
18
11
Волевые поражения
3
8
Голы по времени матча
Забито
13
14
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
3
23%
1
7%
1-15
3
23%
4
29%
16-30
3
23%
2
14%
31-45
3
23%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
8%
1
7%
76-90
Пропущено
10
8
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
3
38%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
4
8
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
3
38%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
15
10
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
7%
3
30%
1-15
4
27%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
2
20%
61-75
4
27%
3
30%
76-90
Забито
17
22
12 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 10
6 Не забивали 3
3
18%
3
14%
1-15
4
24%
7
32%
16-30
5
29%
29%
3
14%
31-45
4
24%
5
23%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
1
6%
1
5%
76-90
Пропущено
25
18
8 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 10
1
4%
3
17%
1-15
7
28%
5
28%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
5
20%
2
11%
46-60
6
24%
2
11%
61-75
6
24%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Альмерия
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Лацио 2:0 Торино - Альмерия 1:1 Альмерия - Штурм 0:1
Арентейро - Альмерия 2:0 Альмерия - Хетафе 1:0 Барселона - Альмерия 2:0 Альмерия - Сельта 3:1 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Жирона 3:2 Бетис - Альмерия 3:1 Альмерия - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Альмерия 4:0 Мальорка - Альмерия 1:0 Альмерия - Осасуна 0:1 Вальядолид - Альмерия 1:0 Альмерия - Севилья 2:1 Эльче - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Альмерия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2
Реал Сосьедад
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Логроньес УД - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Осасуна 2:0 Депортиво Кория - Реал Сосьедад 0:5 Лидс - Реал Сосьедад 2:1
Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:1 Касалегас - Реал Сосьедад 1:4 Севилья - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Валенсия 1:1 Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:2 Омония - Реал Сосьедад 0:2 Вальядолид - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Шериф 3:0 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Шериф - Реал Сосьедад 0:2 Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад - Омония 2:1
Результаты матчей
Альмерия
Реал Сосьедад
Точный счет
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Альмерия
Реал Сосьедад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
44
26
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
71
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
142
412
610
313
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|36 - 16
|38
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|34 - 6
|38
|3.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|23 - 17
|32
|4.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|19 - 12
|27
|5.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 14
|27
|6.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|24 - 14
|25
|7.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|17 - 12
|25
|8.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|16 - 16
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 18
|23
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|14 - 15
|22
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 18
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|24 - 26
|18
|13.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|13 - 24
|17
|14.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 25
|17
|15.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 20
|17
|16.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 27
|16
|17.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|11 - 27
|15
|18.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|19 - 25
|14
|19.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 23
|12
|20.
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|10 - 34
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 1
|20
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|6.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|7.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|13 - 10
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|9.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 9
|14
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 8
|13
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|14.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 14
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|20 - 9
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|16 - 5
|18
|3.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 8
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|6.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 6
|11
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 10
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 15
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 16
|4
|19.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 15
|2
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|9 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|8 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|8 (1)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 6
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 6
|Валенсия
|Муса Юнус
|7
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Севилья
|Ламела Эрик
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Альмерия 0:2 Реал Сосьедад
Исход игры
Альмерия
4.1% (5)
Ничья
14% (17)
Реал Сосьедад
81.8% (99)
Тотал 2.5
Больше
52.21% (59)
Меньше
47.79% (54)
Обе команды забьют
Да
64.6% (73)
Нет
35.4% (40)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
43.8% (53)
0:1 Реал Сосьедад
20.7% (25)
1:1 Ничья
11.6% (14)
0:2 Реал Сосьедад
8.3% (10)
1:0 Альмерия
2.5% (3)
1:3 Реал Сосьедад
2.5% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!