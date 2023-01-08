Тур: 16. Стадион: Рамон Санчес Писхуан. Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
81 Владение мячом, % 19
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Буну
Яссин
14
Ньянзу
Танги
16
Навас
Хесус
10
Ракитич
Иван
17
Ламела
Эрик
13
Сория
Давид
10
Унал
Энес
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
14 Ньянзу ТангиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
-
17 Ламела ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Баде ЛуакЗащитник
-
29 Салас КикеЗащитник
-
28 Кинтана НачоПолузащитник
- Нападающий
-
11 Янузай АднанНападающий
-
12 Мир РафаНападающий
- Нападающий
-
43 Manu Bueno
-
-
34 Pedro Ortiz2
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Запасные игроки
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Амави ЖорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Латаса ХуанНападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Севилья
Хетафе
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
86.7%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
29 матчей
48.3%
10.3%
41.4%
14 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
37.9%
48.3%
13.8%
11 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.8%
20.7%
34.5%
13 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
1.86
1.13
Среднее время на гол
48
79
Всего голов
22
10
Голов в среднем за матч
1.47
0.71
Среднее время на гол
61
126
Всего голов
48
27
Голов в среднем за матч
1.66
0.93
Тотал матчей
2.5
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
54
96
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ламела Эрик
|3
|0.19
|Торрес Оливер
|3
|0.19
|Кармона Хосе Анхель
|2
|0.13
|Гудель Неманья
|2
|0.13
|Мир Рафа
|2
|0.13
|Рекик Карим
|1
|0.06
|Салас Кике
|1
|0.06
|Иско Аларкон
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Гомес Алехандро Папу
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
|Монтьель Гонсало
|0
|0
|Дольберг Каспер
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|4
|0.25
|Майораль Борха
|3
|0.19
|Аленья Карлес
|2
|0.13
|Альварес Гастон
|2
|0.13
|Дамиан Суарес
|1
|0.06
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.06
|Иглесиас Хуан
|1
|0.06
|Дуарте Домингуш
|0
|0
|Арамбарри Мауро
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламела Эрик
|5
|1
|Кармона Хосе Анхель
|5
|1
|Акунья Маркос
|4
|1
|Иско Аларкон
|5
|0
|Монтьель Гонсало
|3
|1
|Гомес Алехандро Папу
|4
|0
|Гудель Неманья
|4
|0
|Теллес Алекс
|4
|0
|Хорхе Сампаоли
|4
|0
|Навас Хесус
|3
|0
|Дилейни Томас
|3
|0
|Хордан Хоан
|3
|0
|Ракитич Иван
|1
|1
|Салас Кике
|1
|1
|Фернандо Режес
|2
|0
|Буну Яссин
|2
|0
|Маркан Маркос
|2
|0
|Хулен Лопетеги
|2
|0
|Ньянзу Танги
|0
|1
|Окампос Лукас
|1
|0
|Рекик Карим
|1
|0
|Торрес Оливер
|1
|0
|Сусо Хесус
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0
|Ромеро Иван
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аленья Карлес
|6
|0
|Дуарте Домингуш
|5
|0
|Дьене Даконам
|4
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Митрович Стефан
|3
|0
|Унал Энес
|3
|0
|Иглесиас Хуан
|3
|0
|Амави Жордан
|1
|1
|Порту Кристиан
|1
|1
|Арамбарри Мауро
|1
|1
|Милья Луис
|1
|1
|Дамиан Суарес
|2
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|Мата Хайме
|2
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Альгобия Анхель
|2
|0
|Альварес Гастон
|0
|1
|Сория Давид
|1
|0
|Альдерете Омар
|1
|0
|Кике Санчес Флорес
|1
|0
Результаты матчей
Севилья
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Хетафе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
4
Севилья
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Хетафе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
7
Волевые поражения
8
6
Севилья
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Хетафе
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
7
7
Волевые поражения
12
10
Голы по времени матча
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
2
29%
76-90
Пропущено
11
9
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
9%
2
22%
1-15
3
27%
2
22%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
3
33%
61-75
1
9%
1
11%
76-90
Забито
11
8
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
3
27%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
2
25%
76-90
Пропущено
11
10
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
18%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
2
18%
3
30%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
15
15
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 6
4
27%
0
0%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
3
20%
3
20%
31-45
3
20%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
20%
4
27%
76-90
Пропущено
22
19
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
3
14%
5
26%
1-15
3
14%
3
16%
16-30
5
23%
2
11%
31-45
4
18%
3
16%
46-60
4
18%
5
26%
61-75
3
14%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Линарес - Севилья 0:5 Сельта - Севилья 1:1 Ювентуд Торремолинос - Севилья 0:3 Севилья - Волендам 7:0
Бенфика - Севилья 0:1 Севилья - Монако 1:1 Веларде - Севилья 0:2 Севилья - Реал Сосьедад 1:2 Бетис - Севилья 1:1 Манчестер Сити - Севилья 3:1 Севилья - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Копенгаген 3:0 Реал Мадрид - Севилья 3:1 Севилья - Валенсия 1:1 Мальорка - Севилья 0:1 Боруссия Д - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:1 Севилья - Боруссия Д 1:4 Севилья - Атлетико М 0:2 Вильярреал - Севилья 1:1
Хетафе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Леванте - Хетафе 3:2 Хетафе - Мальорка 2:0 Диосесано - Хетафе 0:2 Хетафе - Чивас Гвадалахара 0:1
Вальядолид - Хетафе 1:0 Сан-Роке Лепе - Хетафе 2:3 Альмерия - Хетафе 1:0 Хетафе - Кадис 0:0 Эльче - Хетафе 0:1 Сельта - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 2:2 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Хетафе - Вальядолид 2:3 Осасуна - Хетафе 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1 Хетафе - Вильярреал 0:0 Жирона - Хетафе 3:1 Хетафе - Атлетико М 0:3
Результаты матчей
Севилья
Хетафе
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
4 раза 50%
2
4 раза 50%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
7 раз 88%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
6 раз 40%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
11 раз 73%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
Тоталы голов в матче
Севилья
Хетафе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
17
Больше Меньше
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
96
114
510
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|36 - 16
|38
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|34 - 6
|38
|3.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|23 - 17
|32
|4.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|19 - 13
|28
|5.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|19 - 12
|27
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 14
|27
|7.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|24 - 14
|25
|8.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|16 - 16
|23
|9.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 20
|23
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|14 - 15
|22
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 18
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|24 - 26
|18
|13.
|0:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 20
|18
|14.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|13 - 24
|17
|15.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 25
|17
|16.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 27
|16
|17.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|11 - 27
|15
|18.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|19 - 25
|14
|19.
|0:0 Заявка
|16
|2
|7
|7
|14 - 23
|13
|20.
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|10 - 34
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 1
|20
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|6.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|7.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|13 - 10
|15
|8.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|9.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 9
|14
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 8
|13
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|14.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|15.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 14
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|19.
|0:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|4 - 11
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|20 - 9
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|16 - 5
|18
|3.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 8
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 6
|11
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|10.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|11.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 10
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 10
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 15
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 16
|4
|19.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 15
|2
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|9 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|8 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|8 (1)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 6
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 6
|Райо Вальекано
|Трехо Оскар
|7
|Валенсия
|Муса Юнус
|7
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Севилья 0:0 Хетафе
Исход игры
Севилья
87.9% (109)
Ничья
8.9% (11)
Хетафе
3.2% (4)
Тотал 2.5
Больше
33.63% (38)
Меньше
66.37% (75)
Обе команды забьют
Да
39.82% (45)
Нет
60.18% (68)
Популярный счёт
1:0 Севилья
39.5% (49)
2:1 Севилья
28.2% (35)
2:0 Севилья
11.3% (14)
1:1 Ничья
6.5% (8)
0:1 Хетафе
2.4% (3)
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