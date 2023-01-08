  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Севилья
0:0
Первый тайм: 22'
Хетафе
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 81 Владение мячом, % 19

Владение мячом

Прогнозы 123
Севилья 87.8% (108)
X 8.9% (11)
Хетафе 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Хетафе
5.45
3.25
5.68
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Буну
Яссин
14
Ньянзу
Танги
20
Фернандо
Режес
6
Гудель
Неманья
16
Навас
Хесус
19
Акунья
Маркос
21
Торрес
Оливер
8
Хордан
Хоан
10
Ракитич
Иван
17
Ламела
Эрик
15
Эн-Несири
Юссеф
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
15
Альдерете
Омар
6
Дуарте
Домингуш
22
Дамиан
Суарес
21
Иглесиас
Хуан
16
Альгобия
Анхель
5
Милья
Луис
11
Аленья
Карлес
19
Майораль
Борха
10
Унал
Энес
Севилья
3-5-2
Хетафе
5-3-2

История личных встреч

Севилья
Хетафе

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

86.7%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

29 матчей

48.3%
10.3%
41.4%
14 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

37.9%
48.3%
13.8%
11 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.8%
20.7%
34.5%
13 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:3
ЛЛ
2:0
П
3:0
П
0:2
П
1:1
П
0:1
П
1:1
П
5:0
П
2:1
П
2:0
П
1:0
П
3:0
П
1:1
П
2:1
П
5:1
П
3:0
П
1:0
П
1:3
П
4:3
КК
1:0
КК
2:0
П
1:2
П
0:1
П
0:2
ПД
3:2

Голы

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.86
1.13

Среднее время на гол

48
79

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

1.47
0.71

Среднее время на гол

61
126

Всего голов

48
27

Голов в среднем за матч

1.66
0.93

Тотал матчей

2.5
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

54
96

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ламела Эрик 3 0.19
Торрес Оливер 3 0.19
Кармона Хосе Анхель 2 0.13
Гудель Неманья 2 0.13
Мир Рафа 2 0.13
Рекик Карим 1 0.06
Салас Кике 1 0.06
Иско Аларкон 0 0
Теллес Алекс 0 0
Гомес Алехандро Папу 0 0
Хордан Хоан 0 0
Монтьель Гонсало 0 0
Дольберг Каспер 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 4 0.25
Майораль Борха 3 0.19
Аленья Карлес 2 0.13
Альварес Гастон 2 0.13
Дамиан Суарес 1 0.06
Мунир Эль-Хаддади 1 0.06
Иглесиас Хуан 1 0.06
Дуарте Домингуш 0 0
Арамбарри Мауро 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламела Эрик 5 1
Кармона Хосе Анхель 5 1
Акунья Маркос 4 1
Иско Аларкон 5 0
Монтьель Гонсало 3 1
Гомес Алехандро Папу 4 0
Гудель Неманья 4 0
Теллес Алекс 4 0
Хорхе Сампаоли 4 0
Навас Хесус 3 0
Дилейни Томас 3 0
Хордан Хоан 3 0
Ракитич Иван 1 1
Салас Кике 1 1
Фернандо Режес 2 0
Буну Яссин 2 0
Маркан Маркос 2 0
Хулен Лопетеги 2 0
Ньянзу Танги 0 1
Окампос Лукас 1 0
Рекик Карим 1 0
Торрес Оливер 1 0
Сусо Хесус 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Мир Рафа 1 0
Эн-Несири Юссеф 1 0
Ромеро Иван 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аленья Карлес 6 0
Дуарте Домингуш 5 0
Дьене Даконам 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Митрович Стефан 3 0
Унал Энес 3 0
Иглесиас Хуан 3 0
Амави Жордан 1 1
Порту Кристиан 1 1
Арамбарри Мауро 1 1
Милья Луис 1 1
Дамиан Суарес 2 0
Мунир Эль-Хаддади 2 0
Мата Хайме 2 0
Майораль Борха 2 0
Альгобия Анхель 2 0
Альварес Гастон 0 1
Сория Давид 1 0
Альдерете Омар 1 0
Кике Санчес Флорес 1 0

Результаты матчей

Севилья
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Хетафе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
4
Севилья
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Хетафе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
7

Волевые поражения

8
6
Севилья
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Хетафе
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

7
7

Волевые поражения

12
10

Голы по времени матча

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Пропущено

11
9
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
9%
2
22%
1-15
3
27%
2
22%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
3
33%
61-75
1
9%
1
11%
76-90

Забито

11
8
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
3
27%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
2
25%
76-90

Пропущено

11
10
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
18%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
2
18%
3
30%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

15
15
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 6
4
27%
0
0%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
3
20%
3
20%
31-45
3
20%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
20%
4
27%
76-90

Пропущено

22
19
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
3
14%
5
26%
1-15
3
14%
3
16%
16-30
5
23%
2
11%
31-45
4
18%
3
16%
46-60
4
18%
5
26%
61-75
3
14%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Линарес - Севилья 0:5 Сельта - Севилья 1:1 Ювентуд Торремолинос - Севилья 0:3 Севилья - Волендам 7:0
Бенфика - Севилья 0:1 Севилья - Монако 1:1 Веларде - Севилья 0:2 Севилья - Реал Сосьедад 1:2 Бетис - Севилья 1:1 Манчестер Сити - Севилья 3:1 Севилья - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Копенгаген 3:0 Реал Мадрид - Севилья 3:1 Севилья - Валенсия 1:1 Мальорка - Севилья 0:1 Боруссия Д - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:1 Севилья - Боруссия Д 1:4 Севилья - Атлетико М 0:2 Вильярреал - Севилья 1:1
Хетафе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Леванте - Хетафе 3:2 Хетафе - Мальорка 2:0 Диосесано - Хетафе 0:2 Хетафе - Чивас Гвадалахара 0:1
Вальядолид - Хетафе 1:0 Сан-Роке Лепе - Хетафе 2:3 Альмерия - Хетафе 1:0 Хетафе - Кадис 0:0 Эльче - Хетафе 0:1 Сельта - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 2:2 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Хетафе - Вальядолид 2:3 Осасуна - Хетафе 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1 Хетафе - Вильярреал 0:0 Жирона - Хетафе 3:1 Хетафе - Атлетико М 0:3

Результаты матчей

Севилья
Хетафе

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
4 раза 50%
2
4 раза 50%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
7 раз 88%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
6 раз 40%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
11 раз 73%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%

Тоталы голов в матче

Севилья
Хетафе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
7
1.5
Больше Меньше
1
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
9
6
1
14
1.5
5
10
1
14
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 16 12 2 2 36 - 16 38
2.
Барселона
 Заявка 15 12 2 1 34 - 6 38
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 10 2 4 23 - 17 32
4.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 19 - 13 28
5.
Вильярреал
 Заявка 16 8 3 5 19 - 12 27
6.
Атлетико М
 Заявка 15 8 3 4 23 - 14 27
7.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 4 4 24 - 14 25
8.
Осасуна
 Заявка 15 7 2 6 16 - 16 23
9.
Райо Вальекано
 Заявка 16 6 5 5 23 - 20 23
10.
Мальорка
 Заявка 16 6 4 6 14 - 15 22
11.
Валенсия
 Заявка 16 5 4 7 23 - 18 19
12.
Жирона
 Заявка 16 4 6 6 24 - 26 18
13.
Хетафе
 0:0 Заявка 16 4 6 6 14 - 20 18
14.
Вальядолид
 Заявка 16 5 2 9 13 - 24 17
15.
Альмерия
 Заявка 16 5 2 9 17 - 25 17
16.
Сельта
 Заявка 16 4 4 8 16 - 27 16
17.
Кадис
 Заявка 16 3 6 7 11 - 27 15
18.
Эспаньол
 Заявка 16 2 8 6 19 - 25 14
19.
Севилья
 0:0 Заявка 16 2 7 7 14 - 23 13
20.
Эльче
 Заявка 16 0 4 12 10 - 34 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 6 2 0 18 - 1 20
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
3.
Бетис
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
5.
Вильярреал
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
6.
Осасуна
 Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
7.
Альмерия
 Заявка 8 5 0 3 13 - 10 15
8.
Райо Вальекано
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 4 2 2 9 - 9 14
10.
Вальядолид
 Заявка 8 4 1 3 8 - 8 13
11.
Валенсия
 Заявка 9 4 1 4 15 - 8 13
12.
Жирона
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
13.
Мальорка
 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
14.
Атлетико М
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
15.
Хетафе
 0:0 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
16.
Сельта
 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
17.
Кадис
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
18.
Эспаньол
 Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
19.
Севилья
 0:0 Заявка 8 0 4 4 4 - 11 4
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 4 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 9 7 0 2 20 - 9 21
2.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 16 - 5 18
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 6 0 2 14 - 8 18
4.
Атлетико М
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
5.
Бетис
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
6.
Мальорка
 Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
7.
Вильярреал
 Заявка 9 3 2 4 6 - 6 11
8.
Атлетик Б
 Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
9.
Райо Вальекано
 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
10.
Севилья
 0:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
11.
Хетафе
 0:0 Заявка 8 2 3 3 6 - 10 9
12.
Осасуна
 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
13.
Эспаньол
 Заявка 8 1 5 2 9 - 10 8
14.
Кадис
 Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
15.
Сельта
 Заявка 8 2 1 5 5 - 15 7
16.
Валенсия
 Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
17.
Жирона
 Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
18.
Вальядолид
 Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
19.
Альмерия
 Заявка 8 0 2 6 4 - 15 2
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 6 - 20 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9 (1)
Сельта Аспас Яго 8 (3)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Мальорка Мурики Ведат 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 6
Вильярреал Баэна Алехандро 1 6
Райо Вальекано Трехо Оскар 7
Валенсия Муса Юнус 7
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Севилья 87.8% (108)
    X 8.9% (11)
    Хетафе 3.3% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Хетафе
    5.45
    3.25
    5.68
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Севилья 0:0 Хетафе онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Севилья 0:0 Хетафе

    Исход игры
    Севилья
    87.9% (109)
    Ничья
    8.9% (11)
    Хетафе
    3.2% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.63% (38)
    Меньше
    66.37% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    39.82% (45)
    Нет
    60.18% (68)
    Популярный счёт
    1:0 Севилья
    39.5% (49)
    2:1 Севилья
    28.2% (35)
    2:0 Севилья
    11.3% (14)
    1:1 Ничья
    6.5% (8)
    0:1 Хетафе
    2.4% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Севилья
    Хетафе
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     