Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Карлос Альварес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

50' Команда Севилья имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Унал Энес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

47' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Матч возобновится спорным мячом

46' Эн-Несири Юссеф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

45' Удар от ворот произведет Севилья

44' Милья Луис из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Анхель Альгобиа выиграл воздушное противоборство у Ламела Эрик

42' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

42' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

41' Дуарте Домингуш создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Милья Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Матч возобновится спорным мячом

38' Сория Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Команда Севилья забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

36' Ракитич Иван из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

34' Удар от ворот произведет Хетафе

34' Гудель Неманья решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

32' Альдерете Омар получает желтую карточку за игру рукой

32' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Торрес Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Ламела Эрик пробует нанести удар издали, но Давид Сория держит все под контролем

27' Удар от ворот произведет Хетафе

26' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

20' Эн-Несири Юссеф нанес удар головой, но Давид Сория спокойно отбил мяч.

19' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удар от ворот произведет Хетафе

16' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

16' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Ламела Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Ламела Эрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Удар от ворот произведет Хетафе

11' Акунья Маркос из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Ракитич Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Навас Хесус из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Удар от ворот произведет Севилья

2' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Хетафе начинает с центра поля