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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Маритиму
1:0
Конец матча
Спортинг Л
0'
12' Желтая карточка
Эдвардс Маркус
1:0
56' Пенальти
Винк Клаудио
60' Желтая карточка
Бриту Рафаэл
73' Желтая карточка
Эсгаю Рикарду
81' Желтая карточка
Порро Педро
84' Желтая карточка
Паулинью Жуан
85' Желтая карточка
Видигал Андре
87' Желтая карточка
Moises Mosquera
90' Желтая карточка
Marcelo Carne
90'+8

Ход матча

12'
 
Эдвардс Маркус
56'
Винк Клаудио
1:0
57'
 
Сантуш Нуну II
Артур Гомес
60'
Бриту Рафаэл
 
65'
 
Рошинья Кошта
Фернандеш Матеуш
69'
Jesus Ramirez
Carlos Liza
 
69'
Бельтраме Стефано
Бриту Рафаэл
 
73'
 
Эсгаю Рикарду
75'
 
Сен-Жюст Джеремая
Коатес Себастьян
75'
 
Кабрал Жоване
Эдвардс Маркус
77'
Кошта Эдгар
Лео Перейра
 
81'
 
Порро Педро
84'
 
Паулинью Жуан
85'
Видигал Андре
 
86'
Чина Фабиу
Видигал Андре
 
86'
Паулинью Паулу
Винк Клаудио
 
87'
Moises Mosquera
 
90'
Marcelo Carne
 
Прогнозы 117
Маритиму 1.7% (2)
X 4.3% (5)
Спортинг Л 94% (110)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Marcelo
Carne
2
Винк
Клаудио
3
Moises
Mosquera
4
Коста
Матеуш
94
Коста
Витор
23
Шадаш
Бруну
21
Афонсо
Жоао
III
6
Бриту
Рафаэл
38
Лео
Перейра
36
Carlos
Liza
7
Видигал
Андре
1
Адан
Антонио
25
Инасиу
Гонсалу
4
Коатес
Себастьян
2
Матеус
Рейс
24
Порро
Педро
15
Угарте
Мануэль
82
Фернандеш
Матеуш
33
Артур
Гомес
VIII
10
Эдвардс
Маркус
20
Паулинью
Жуан
17
Тринкан
Франсишку
Маритиму
4-4-2
Спортинг Л
3-4-3

История личных встреч

Маритиму
Спортинг Л

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
83.3%
4 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

27 матчей

7.4%
92.6%
0 побед 2 ничьи 25 побед

Первый тайм

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 18 побед

Второй тайм

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 21 победа

39 матчей

15.4%
20.5%
64.1%
6 побед 8 ничьих 25 побед

Первый тайм

10.3%
43.6%
46.1%
4 победы 17 ничьих 18 побед

Второй тайм

15.4%
30.8%
53.8%
6 побед 12 ничьих 21 победа

История матчей

КЛ
5:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
0:2
К
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
КЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
5:0
КЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:3
КЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
КЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
К
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
КЛ
3:0
ПЛ
2:1
К
2:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.12
0.64

Среднее время на гол

80
141

Всего голов

53
24

Голов в среднем за матч

2.41
1.41

Среднее время на гол

37
63

Всего голов

72
38

Голов в среднем за матч

1.85
0.97

Тотал матчей

2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 79%
Меньше 21%
8
21
Больше 54%
Меньше 46%
18
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
37

Среднее время на гол

48
92

Бомбардиры внутри турнира

Маритиму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видигал Андре 3 0.2
Шадаш Бруну 2 0.13
Винк Клаудио 2 (1) 0.13
Дьедеррик Жоэль 1 0.07
Jesus Ramirez 1 0.07
Андраде Лео 1 0.07
Moises Mosquera 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поте 6 (2) 0.4
Сантуш Нуну II 5 0.33
Эдвардс Маркус 4 0.27
Тринкан Франсишку 3 0.2
Морита Хидемаса 3 0.2
Порро Педро 2 0.13
Паулинью Жуан 2 0.13
Рошинья Кошта 1 0.07
Луис Матеус II 1 0.07
Сен-Жюст Джеремая 1 0.07
Эсгаю Рикарду 0 0
Матеус Рейс 0 0
Инасиу Гонсалу 0 0

Карточки

Маритиму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Видигал Андре 4 1
Афонсо Жоао III 4 0
Бриту Рафаэл 4 0
Коста Витор 2 1
Андраде Лео 3 0
Moises Mosquera 3 0
Кошта Эдгар 2 0
Бельтраме Стефано 2 0
Дьедеррик Жоэль 2 0
Мендеш Диогу 2 0
Marcelo Carne 1 0
Винк Клаудио 1 0
Силва Мигел 1 0
Морено Пабло 1 0
Чина Фабиу 1 0
Jesus Ramirez 1 0
Телеш Андре 1 0
Коста Матеуш 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Порро Педро 4 1
Поте 5 0
Угарте Мануэль 5 0
Коатес Себастьян 4 0
Сантуш Нуну II 4 0
Эсгаю Рикарду 3 0
Эдвардс Маркус 3 0
Матеус Рейс 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Инасиу Гонсалу 3 0
Адан Антонио 2 0
Рошинья Кошта 2 0
Паулинью Жуан 2 0
Эссугу Дариу 0 1
Нету Луиш 1 0
Сен-Жюст Джеремая 1 0
Тринкан Франсишку 1 0
Луис Матеус II 1 0
Иссааку Фатаву 1 0

Результаты матчей

Маритиму
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Спортинг Л
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

4
4
Маритиму
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Спортинг Л
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

18
2

Волевые поражения

3
18
Маритиму
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Спортинг Л
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

18
4

Волевые поражения

7
22

Голы по времени матча

Забито

5
10
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
40%
2
20%
1-15
1
20%
3
30%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

8
12
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
6
50%
76-90

Забито

5
18
3 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
2
11%
1-15
1
20%
3
17%
16-30
2
40%
5
28%
31-45
1
20%
3
17%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
1
20%
2
11%
76-90

Пропущено

20
5
8 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
20%
1
20%
31-45
4
20%
1
20%
46-60
4
20%
2
40%
61-75
4
20%
1
20%
76-90

Забито

10
28
7 В 1-м тайме 17
3 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
2
20%
4
14%
1-15
2
20%
6
21%
16-30
3
30%
7
25%
31-45
2
20%
4
14%
46-60
0
0%
3
11%
61-75
1
10%
4
14%
76-90

Пропущено

28
17
11 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
2
7%
1
6%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
6
21%
4
24%
31-45
5
18%
3
18%
46-60
7
25%
2
12%
61-75
5
18%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

Маритиму
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Риу Аве - Маритиму 1:1 Спортинг Л - Маритиму 5:0 Фаренсе - Маритиму 2:0 Маритиму - Риу Аве 0:1
Витория Гимарайнш - Маритиму 1:0 Маритиму - Фамаликан 0:0 Пасуш де Феррейра - Маритиму 0:1 Маритиму - Арока 1:1 Мафра - Маритиму 4:2 Боавишта - Маритиму 1:1 Маритиму - Каса Пиа 1:2 Бенфика - Маритиму 5:0 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Санта-Клара - Маритиму 2:1 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Брага - Маритиму 5:0 Маритиму - Шавиш 1:2 Порту - Маритиму 5:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 1:0 Маритиму - Санта-Клара 1:0
Спортинг Л
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 3:0 Спортинг Л - Брага 5:0 Спортинг Л - Маритиму 5:0 Риу Аве - Спортинг Л 0:2
Спортинг Л - Фаренсе 6:0 Фамаликан - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Спортинг Л - Айнтрахт Фр 1:2 Арока - Спортинг Л 1:0 Тоттенхэм - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Каса Пиа 3:1 Варзим - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Марсель 0:2 Санта-Клара - Спортинг Л 1:2 Марсель - Спортинг Л 4:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Боавишта - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Спортинг Л - Портимоненсе 4:0 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3

Результаты матчей

Маритиму
Спортинг Л

Точный счет

1:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
3 раза 43%
3:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
3
5 раз 71%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
5:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
3:0
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
10 раз 67%
0
5 раз 33%
3
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Маритиму
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 15 13 1 1 38 - 10 40
2.
Брага
 15 11 1 3 36 - 12 34
3.
Порту
 15 10 3 2 36 - 10 33
4.
Спортинг Л
 15 9 1 5 29 - 16 28
5.
Каса Пиа
 15 8 3 4 15 - 11 27
6.
Витория Гимарайнш
 15 7 3 5 14 - 16 24
7.
Арока
 15 6 4 5 17 - 24 22
8.
Риу Аве
 15 5 5 5 17 - 19 20
9.
Шавиш
 15 5 5 5 14 - 19 20
10.
Портимоненсе
 15 6 1 8 13 - 17 19
11.
Визела
 15 5 3 7 15 - 15 18
12.
Фамаликан
 15 5 2 8 15 - 19 17
13.
Боавишта
 13 5 2 6 14 - 23 17
14.
Эшторил
 14 4 4 6 14 - 20 16
15.
Санта-Клара
 15 3 4 8 11 - 18 13
16.
Жил Висенте
 14 3 3 8 12 - 21 12
17.
Маритиму
 15 2 4 9 10 - 28 10
18.
Пасуш де Феррейра
 15 0 3 12 8 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 8 8 0 0 27 - 6 24
2.
Порту
 7 6 0 1 24 - 4 18
3.
Спортинг Л
 7 6 0 1 19 - 4 18
4.
Витория Гимарайнш
 8 5 2 1 9 - 5 17
5.
Брага
 7 4 1 2 14 - 5 13
6.
Риу Аве
 7 4 1 2 9 - 6 13
7.
Арока
 8 4 1 3 11 - 12 13
8.
Фамаликан
 7 4 0 3 10 - 8 12
9.
Каса Пиа
 8 3 2 3 5 - 4 11
10.
Боавишта
 7 3 2 2 9 - 12 11
11.
Портимоненсе
 8 3 1 4 7 - 9 10
12.
Санта-Клара
 8 2 3 3 9 - 12 9
13.
Жил Висенте
 8 2 2 4 5 - 8 8
14.
Визела
 7 2 1 4 6 - 6 7
15.
Шавиш
 7 1 4 2 6 - 7 7
16.
Маритиму
 7 1 2 4 5 - 8 5
17.
Эшторил
 6 1 2 3 6 - 12 5
18.
Пасуш де Феррейра
 8 0 2 6 4 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 8 7 0 1 22 - 7 21
2.
Бенфика
 7 5 1 1 11 - 4 16
3.
Каса Пиа
 7 5 1 1 10 - 7 16
4.
Порту
 8 4 3 1 12 - 6 15
5.
Шавиш
 8 4 1 3 8 - 12 13
6.
Эшторил
 8 3 2 3 8 - 8 11
7.
Визела
 8 3 2 3 9 - 9 11
8.
Спортинг Л
 8 3 1 4 10 - 12 10
9.
Портимоненсе
 7 3 0 4 6 - 8 9
10.
Арока
 7 2 3 2 6 - 12 9
11.
Витория Гимарайнш
 7 2 1 4 5 - 11 7
12.
Риу Аве
 8 1 4 3 8 - 13 7
13.
Боавишта
 6 2 0 4 5 - 11 6
14.
Фамаликан
 8 1 2 5 5 - 11 5
15.
Маритиму
 8 1 2 5 5 - 20 5
16.
Жил Висенте
 6 1 1 4 7 - 13 4
17.
Санта-Клара
 7 1 1 5 2 - 6 4
18.
Пасуш де Феррейра
 7 0 1 6 4 - 15 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 9 (5)
Бенфика Рамуш Гонсалу 9 (1)
Брага Орта Рикарду 8 (5)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 8 (1)
Бенфика Мариу Жоау 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 8
Визела Гуззу Рафаэл 1 7
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 6
Арока Руис Алан 7
Каса Пиа Тайра Альфонсу 7
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      12'
      Эдвардс Маркус получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 117
    Маритиму 1.7% (2)
    X 4.3% (5)
    Спортинг Л 94% (110)
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    Прогнозы на матч Маритиму 1:0 Спортинг Л

    Исход игры
    Маритиму
    1.7% (2)
    Ничья
    4.3% (5)
    Спортинг Л
    94% (110)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.79% (58)
    Меньше
    48.21% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    46.43% (52)
    Нет
    53.57% (60)
    Популярный счёт
    1:2 Спортинг Л
    34.2% (40)
    0:2 Спортинг Л
    32.5% (38)
    0:1 Спортинг Л
    10.3% (12)
    0:3 Спортинг Л
    6.8% (8)
    1:3 Спортинг Л
    6% (7)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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