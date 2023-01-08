Тур: 15. Стадион: Душ Баррейруш.
1:0
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаЭдвардс Маркус
1:0
56' ПенальтиВинк Клаудио
60' Желтая карточкаБриту Рафаэл
73' Желтая карточкаЭсгаю Рикарду
81' Желтая карточкаПорро Педро
84' Желтая карточкаПаулинью Жуан
85' Желтая карточкаВидигал Андре
87' Желтая карточкаMoises Mosquera
90' Желтая карточкаMarcelo Carne
90'+8
Ход матча
12'
56'
1:0
60'
73'
81'
84'
85'
87'
90'
94
Коста
Витор
23
Шадаш
Бруну
38
Лео
Перейра
36
Carlos
Liza
24
Порро
Педро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
94 Коста ВиторЗащитник
-
23 Шадаш БрунуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Лео ПерейраПолузащитник
-
36 Carlos LizaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
45 Чина ФабиуПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Кошта ЭдгарНападающий
- Нападающий
-
39 Stanley Kanu
-
-
-
Главный тренер: Гомеш Жозе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Порро ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Артур ГомесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
63 Марса ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аморим Рубен
История личных встреч
Маритиму
Спортинг Л
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
83.3%
4 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
27 матчей
7.4%
92.6%
0 побед 2 ничьи 25 побед
Первый тайм
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 18 побед
Второй тайм
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 21 победа
39 матчей
15.4%
20.5%
64.1%
6 побед 8 ничьих 25 побед
Первый тайм
10.3%
43.6%
46.1%
4 победы 17 ничьих 18 побед
Второй тайм
15.4%
30.8%
53.8%
6 побед 12 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.12
0.64
Среднее время на гол
80
141
Всего голов
53
24
Голов в среднем за матч
2.41
1.41
Среднее время на гол
37
63
Всего голов
72
38
Голов в среднем за матч
1.85
0.97
Тотал матчей
2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 79%
Меньше 21%
8
21
Больше 54%
Меньше 46%
18
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
Среднее время на гол
48
92
Бомбардиры внутри турнира
Маритиму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Видигал Андре
|3
|0.2
|Шадаш Бруну
|2
|0.13
|Винк Клаудио
|2 (1)
|0.13
|Дьедеррик Жоэль
|1
|0.07
|Jesus Ramirez
|1
|0.07
|Андраде Лео
|1
|0.07
|Moises Mosquera
|0
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поте
|6 (2)
|0.4
|Сантуш Нуну II
|5
|0.33
|Эдвардс Маркус
|4
|0.27
|Тринкан Франсишку
|3
|0.2
|Морита Хидемаса
|3
|0.2
|Порро Педро
|2
|0.13
|Паулинью Жуан
|2
|0.13
|Рошинья Кошта
|1
|0.07
|Луис Матеус II
|1
|0.07
|Сен-Жюст Джеремая
|1
|0.07
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
|Матеус Рейс
|0
|0
|Инасиу Гонсалу
|0
|0
Карточки
Маритиму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Видигал Андре
|4
|1
|Афонсо Жоао III
|4
|0
|Бриту Рафаэл
|4
|0
|Коста Витор
|2
|1
|Андраде Лео
|3
|0
|Moises Mosquera
|3
|0
|Кошта Эдгар
|2
|0
|Бельтраме Стефано
|2
|0
|Дьедеррик Жоэль
|2
|0
|Мендеш Диогу
|2
|0
|Marcelo Carne
|1
|0
|Винк Клаудио
|1
|0
|Силва Мигел
|1
|0
|Морено Пабло
|1
|0
|Чина Фабиу
|1
|0
|Jesus Ramirez
|1
|0
|Телеш Андре
|1
|0
|Коста Матеуш
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Порро Педро
|4
|1
|Поте
|5
|0
|Угарте Мануэль
|5
|0
|Коатес Себастьян
|4
|0
|Сантуш Нуну II
|4
|0
|Эсгаю Рикарду
|3
|0
|Эдвардс Маркус
|3
|0
|Матеус Рейс
|3
|0
|Морита Хидемаса
|3
|0
|Инасиу Гонсалу
|3
|0
|Адан Антонио
|2
|0
|Рошинья Кошта
|2
|0
|Паулинью Жуан
|2
|0
|Эссугу Дариу
|0
|1
|Нету Луиш
|1
|0
|Сен-Жюст Джеремая
|1
|0
|Тринкан Франсишку
|1
|0
|Луис Матеус II
|1
|0
|Иссааку Фатаву
|1
|0
Результаты матчей
Маритиму
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Спортинг Л
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
4
4
Маритиму
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Спортинг Л
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
18
2
Волевые поражения
3
18
Маритиму
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Спортинг Л
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
18
4
Волевые поражения
7
22
Голы по времени матча
Забито
5
10
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
40%
2
20%
1-15
1
20%
3
30%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
8
12
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
6
50%
76-90
Забито
5
18
3 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
2
11%
1-15
1
20%
3
17%
16-30
2
40%
5
28%
31-45
1
20%
3
17%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
1
20%
2
11%
76-90
Пропущено
20
5
8 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
20%
1
20%
31-45
4
20%
1
20%
46-60
4
20%
2
40%
61-75
4
20%
1
20%
76-90
Забито
10
28
7 В 1-м тайме 17
3 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
2
20%
4
14%
1-15
2
20%
6
21%
16-30
3
30%
7
25%
31-45
2
20%
4
14%
46-60
0
0%
3
11%
61-75
1
10%
4
14%
76-90
Пропущено
28
17
11 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
2
7%
1
6%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
6
21%
4
24%
31-45
5
18%
3
18%
46-60
7
25%
2
12%
61-75
5
18%
7
41%
76-90
Результаты последних матчей
Маритиму
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Риу Аве - Маритиму 1:1 Спортинг Л - Маритиму 5:0 Фаренсе - Маритиму 2:0 Маритиму - Риу Аве 0:1
Витория Гимарайнш - Маритиму 1:0 Маритиму - Фамаликан 0:0 Пасуш де Феррейра - Маритиму 0:1 Маритиму - Арока 1:1 Мафра - Маритиму 4:2 Боавишта - Маритиму 1:1 Маритиму - Каса Пиа 1:2 Бенфика - Маритиму 5:0 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Санта-Клара - Маритиму 2:1 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Брага - Маритиму 5:0 Маритиму - Шавиш 1:2 Порту - Маритиму 5:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 1:0 Маритиму - Санта-Клара 1:0
Спортинг Л
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 3:0 Спортинг Л - Брага 5:0 Спортинг Л - Маритиму 5:0 Риу Аве - Спортинг Л 0:2
Спортинг Л - Фаренсе 6:0 Фамаликан - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Спортинг Л - Айнтрахт Фр 1:2 Арока - Спортинг Л 1:0 Тоттенхэм - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Каса Пиа 3:1 Варзим - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Марсель 0:2 Санта-Клара - Спортинг Л 1:2 Марсель - Спортинг Л 4:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Боавишта - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Спортинг Л - Портимоненсе 4:0 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3
Результаты матчей
Маритиму
Спортинг Л
Точный счет
1:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
3 раза 43%
3:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
3
5 раз 71%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
5:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
3:0
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
10 раз 67%
0
5 раз 33%
3
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Маритиму
Спортинг Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
114
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- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Порту
|Тареми Мехди
|9 (5)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|9 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|8 (5)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|8 (1)
|Бенфика
|Мариу Жоау
|7 (3)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 8
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 7
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 6
|Арока
|Руис Алан
|7
|Каса Пиа
|Тайра Альфонсу
|7
Прогнозы на матч Маритиму 1:0 Спортинг Л
Исход игры
Маритиму
1.7% (2)
Ничья
4.3% (5)
Спортинг Л
94% (110)
Тотал 2.5
Больше
51.79% (58)
Меньше
48.21% (54)
Обе команды забьют
Да
46.43% (52)
Нет
53.57% (60)
Популярный счёт
1:2 Спортинг Л
34.2% (40)
0:2 Спортинг Л
32.5% (38)
0:1 Спортинг Л
10.3% (12)
0:3 Спортинг Л
6.8% (8)
1:3 Спортинг Л
6% (7)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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