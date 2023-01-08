Тур: 15. Стадион: Капитал ду Мовел.
1:1
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаЗе Уилтон
17' Желтая карточкаКарлос Луис
26' Желтая карточкаДельгадо Хуан
28' Желтая карточкаАнтунеш Виторину
29' Желтая карточкаАбасс Исса
37' Желтая карточкаТейшейра Жоау II
53' Желтая карточкаХолсгров Джордан
55' Желтая карточкаМаракас
0:1
67' ГолЖуниньо VI
1:1
75' ГолЗе Уилтон
84' Желтая карточкаСилла Хабиб
89' Желтая карточкаЛанга Бруну
90' Желтая карточкаВитор Пауло
90'+7
Ход матча
4'
17'
26'
28'
29'
37'
53'
55'
67'
0:1
75'
1:1
84'
89'
90'
25
Маракас
22
Карлос
Луис
16
Джало
Матшу
77
Коррея
Жоау
20
Жуниньо
VI
17
Абасс
Исса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 МаракасЗащитник
- Защитник
-
22 Карлос ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Джало МатшуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Векич ИгорВратарь
-
23 Феригра ЭрикЗащитник
-
21 Силва ХорхеЗащитник
-
14 Тома БастьенПолузащитник
-
26 Пиреш РуйПолузащитник
-
17 Буцке АдрианНападающий
- Нападающий
-
13 Arthur Sales
-
41 Mauro Couto
-
Главный тренер: Cesar Peixoto
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Коррея ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Жуниньо VIПолузащитник
-
17 Абасс ИссаНападающий
- Запасные игроки
-
44 Кейруш ЖоауЗащитник
-
26 Понк КарлушЗащитник
-
12 Круз СандруЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Морим ЭдерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кампелос Витор
История личных встреч
Пасуш де Феррейра
Шавиш
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.67
Среднее время на гол
72
135
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
0.75
Среднее время на гол
54
120
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.43
0.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
126
Бомбардиры внутри турнира
Пасуш де Феррейра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффи Н'Дри Филиппе
|2
|0.13
|Буцке Адриан
|2
|0.13
|Гайтан Николас
|1
|0.07
|Зе Уилтон
|1
|0.07
|Томас Найджел
|1
|0.07
|Джало Матшу
|1
|0.07
|Антунеш Виторину
|0
|0
|Карлос Луис
|0
|0
|Дельгадо Хуан III
|0
|0
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|5
|0.33
|Жуниньо VI
|2
|0.13
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|2
|0.13
|Витория Стивен
|2 (1)
|0.13
|Тейшейра Жоау II
|1
|0.07
|Батчи Жоау
|1
|0.07
|Jony Arriba
|1
|0.07
|Коррея Жоау
|0
|0
|Ленини Пина
|0
|0
|Сингх Лютер
|0
|0
|Соуза Бернардо
|0
|0
Карточки
Пасуш де Феррейра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джало Матшу
|8
|1
|Антунеш Виторину
|5
|1
|Дельгадо Хуан III
|6
|0
|Пиреш Руй
|5
|0
|Холсгров Джордан
|5
|0
|Лима Нуно
|3
|1
|Зе Уилтон
|2
|1
|Буцке Адриан
|2
|1
|Ибрагим Аббас
|3
|0
|Феригра Эрик
|2
|0
|Флавио Рамос
|1
|0
|Гайтан Николас
|1
|0
|Карлос Луис
|1
|0
|Алмейда Жорди
|1
|0
|Jose Oliveira
|1
|0
|Тома Бастьен
|1
|0
|Маракас
|1
|0
|Томас Найджел
|1
|0
|Каики
|1
|0
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимарайнш Рикарду
|6
|0
|Тейшейра Жоау II
|4
|1
|Монте Нелсон
|5
|0
|Абасс Исса
|4
|0
|Витория Стивен
|2
|1
|Витор Пауло
|3
|0
|Ланга Бруну
|3
|0
|Понк Карлуш
|2
|0
|Сингх Лютер
|2
|0
|Морим Эдер
|2
|0
|Фернандеш Патрик
|0
|1
|Эрнандес Эктор II
|1
|0
|Коррея Жоау
|1
|0
|Euller II
|1
|0
|Алвес Даниэль
|1
|0
|Жуниньо VI
|1
|0
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|1
|0
|Батчи Жоау
|1
|0
|Ленини Пина
|1
|0
|Круз Сандру
|1
|0
|Соуза Бернардо
|1
|0
|Силла Хабиб
|1
|0
Результаты матчей
Пасуш де Феррейра
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Шавиш
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
5
1
Пасуш де Феррейра
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Шавиш
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
13
3
Волевые поражения
1
6
Пасуш де Феррейра
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Шавиш
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
13
5
Волевые поражения
6
7
Голы по времени матча
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
2
40%
4
50%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Пропущено
14
12
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
7%
3
25%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
3
21%
3
25%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
2
40%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
14
7
10 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
2
29%
16-30
5
36%
2
29%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
7%
2
29%
76-90
Забито
10
14
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
0
0%
2
14%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
14%
31-45
3
30%
3
21%
46-60
2
20%
5
36%
61-75
2
20%
2
14%
76-90
Пропущено
28
19
15 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
4
14%
3
16%
1-15
4
14%
4
21%
16-30
7
25%
4
21%
31-45
6
21%
1
5%
46-60
3
11%
2
11%
61-75
4
14%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Пасуш де Феррейра
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 3:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:0 Трофенсе - Пасуш де Феррейра 1:1 Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 1:1
Пасуш де Феррейра - Визела 0:2 Порту - Пасуш де Феррейра 4:0 Пасуш де Феррейра - Маритиму 0:1 Фамаликан - Пасуш де Феррейра 2:1 Витория Сетубал - Пасуш де Феррейра 2:0 Пасуш де Феррейра - Витория Гимарайнш 0:1 Пасуш де Феррейра - Арока 1:1 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 1:1 Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 2:3 Боавишта - Пасуш де Феррейра 1:0 Бенфика - Пасуш де Феррейра 3:2 Пасуш де Феррейра - Эшторил 0:3 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 0:3 Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:0 Пасуш де Феррейра - Визела 1:2 Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0
Шавиш
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Шавиш - Фамаликан 0:2 Шавиш - Мафра 1:2 Шавиш - Порту 0:2 Визела - Шавиш 2:2
Каса Пиа - Шавиш 1:2 Шавиш - Санта-Клара 0:0 Бенфика - Шавиш 5:0 Шавиш - Жил Висенте 3:1 Валадарис Гайя - Шавиш 3:2 Брага - Шавиш 0:1 Шавиш - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Шавиш 1:0 Порту - Шавиш 3:0 Шавиш - Риу Аве 1:1 Спортинг Л - Шавиш 0:2 Шавиш - Визела 1:1 Маритиму - Шавиш 1:2 Шавиш - Витория Гимарайнш 0:1 Монталегре - Шавиш 0:2 Арока - Шавиш 0:0
Результаты матчей
Пасуш де Феррейра
Шавиш
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:3
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 60%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Пасуш де Феррейра
Шавиш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
43
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
53
16
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
69
Больше Меньше
96
213
411
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|Порту
|Тареми Мехди
|9 (5)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|9 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|8 (5)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|8 (1)
|Бенфика
|Мариу Жоау
|7 (3)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 8
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 7
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 6
|Арока
|Руис Алан
|7
|Каса Пиа
|Тайра Альфонсу
|7
Прогнозы на матч Пасуш де Феррейра 1:1 Шавиш
Исход игры
Пасуш де Феррейра
35.6% (42)
Ничья
35.6% (42)
Шавиш
28.8% (34)
Тотал 2.5
Больше
22.81% (26)
Меньше
77.19% (88)
Обе команды забьют
Да
54.39% (62)
Нет
45.61% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.5% (36)
1:0 Пасуш де Феррейра
15.3% (18)
0:1 Шавиш
13.6% (16)
1:2 Шавиш
11.9% (14)
2:0 Пасуш де Феррейра
8.5% (10)
2:1 Пасуш де Феррейра
7.6% (9)
0:0 Ничья
5.1% (6)
3:1 Пасуш де Феррейра
1.7% (2)
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