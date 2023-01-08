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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Пасуш де Феррейра
1:1
Конец матча
Шавиш
0'
4' Желтая карточка
Зе Уилтон
17' Желтая карточка
Карлос Луис
26' Желтая карточка
Дельгадо Хуан
28' Желтая карточка
Антунеш Виторину
29' Желтая карточка
Абасс Исса
37' Желтая карточка
Тейшейра Жоау II
53' Желтая карточка
Холсгров Джордан
55' Желтая карточка
Маракас
0:1
67' Гол
Жуниньо VI
1:1
75' Гол
Зе Уилтон
84' Желтая карточка
Силла Хабиб
89' Желтая карточка
Ланга Бруну
90' Желтая карточка
Витор Пауло
90'+7

Ход матча

4'
Зе Уилтон
 
17'
Карлос Луис
 
26'
Дельгадо Хуан
 
28'
Антунеш Виторину
 
29'
 
Абасс Исса
37'
 
Тейшейра Жоау II
53'
Холсгров Джордан
 
55'
Маракас
 
67'
0:1
Жуниньо VI
(Сингх Лютер)
70'
 
Соуза Бернардо
Абасс Исса
71'
 
Гимарайнш Рикарду
Мендеш Жоао Педро Морейра
71'
Томас Найджел
Гайтан Николас
 
72'
Буцке Адриан
Карлос Луис
 
75'
Зе Уилтон
1:1
80'
Тома Бастьен
Джало Матшу
 
82'
 
Круз Сандру
Сингх Лютер
82'
 
Силла Хабиб
Коррея Жоау
84'
 
Силла Хабиб
84'
Arthur Sales
Зе Уилтон
 
89'
 
Ланга Бруну
90'
 
Витор Пауло
90'
 
Алвес Даниэль
Жуниньо VI
Прогнозы 118
Пасуш де Феррейра 35.6% (42)
X 35.6% (42)
Шавиш 28.8% (34)
Все прогнозы
28
Марафона
Карлош
15
Дельгадо
Хуан
III
3
Лима
Нуно
25
Маракас
5
Антунеш
Виторину
22
Карлос
Луис
6
Холсгров
Джордан
9
Зе
Уилтон
10
Гайтан
Николас
16
Джало
Матшу
30
Гедеш
Алешандре
1
Витор
Пауло
77
Коррея
Жоау
3
Монте
Нелсон
19
Витория
Стивен
5
Ланга
Бруну
40
Обиора
Нванкво
8
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
7
Сингх
Лютер
10
Тейшейра
Жоау
II
20
Жуниньо
VI
17
Абасс
Исса
Пасуш де Феррейра
4-2-3-1
Шавиш
4-2-3-1

История личных встреч

Пасуш де Феррейра
Шавиш

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ТМС
0:0
К
1:2

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.67

Среднее время на гол

72
135

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
0.75

Среднее время на гол

54
120

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
0.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
126

Бомбардиры внутри турнира

Пасуш де Феррейра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффи Н'Дри Филиппе 2 0.13
Буцке Адриан 2 0.13
Гайтан Николас 1 0.07
Зе Уилтон 1 0.07
Томас Найджел 1 0.07
Джало Матшу 1 0.07
Антунеш Виторину 0 0
Карлос Луис 0 0
Дельгадо Хуан III 0 0
Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 5 0.33
Жуниньо VI 2 0.13
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 0.13
Витория Стивен 2 (1) 0.13
Тейшейра Жоау II 1 0.07
Батчи Жоау 1 0.07
Jony Arriba 1 0.07
Коррея Жоау 0 0
Ленини Пина 0 0
Сингх Лютер 0 0
Соуза Бернардо 0 0

Карточки

Пасуш де Феррейра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джало Матшу 8 1
Антунеш Виторину 5 1
Дельгадо Хуан III 6 0
Пиреш Руй 5 0
Холсгров Джордан 5 0
Лима Нуно 3 1
Зе Уилтон 2 1
Буцке Адриан 2 1
Ибрагим Аббас 3 0
Феригра Эрик 2 0
Флавио Рамос 1 0
Гайтан Николас 1 0
Карлос Луис 1 0
Алмейда Жорди 1 0
Jose Oliveira 1 0
Тома Бастьен 1 0
Маракас 1 0
Томас Найджел 1 0
Каики 1 0
Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимарайнш Рикарду 6 0
Тейшейра Жоау II 4 1
Монте Нелсон 5 0
Абасс Исса 4 0
Витория Стивен 2 1
Витор Пауло 3 0
Ланга Бруну 3 0
Понк Карлуш 2 0
Сингх Лютер 2 0
Морим Эдер 2 0
Фернандеш Патрик 0 1
Эрнандес Эктор II 1 0
Коррея Жоау 1 0
Euller II 1 0
Алвес Даниэль 1 0
Жуниньо VI 1 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 1 0
Батчи Жоау 1 0
Ленини Пина 1 0
Круз Сандру 1 0
Соуза Бернардо 1 0
Силла Хабиб 1 0

Результаты матчей

Пасуш де Феррейра
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Шавиш
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

5
1
Пасуш де Феррейра
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Шавиш
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

13
3

Волевые поражения

1
6
Пасуш де Феррейра
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Шавиш
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

13
5

Волевые поражения

6
7

Голы по времени матча

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
2
40%
4
50%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Пропущено

14
12
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
7%
3
25%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
3
21%
3
25%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
2
40%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

14
7
10 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
2
29%
16-30
5
36%
2
29%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
7%
2
29%
76-90

Забито

10
14
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
0
0%
2
14%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
14%
31-45
3
30%
3
21%
46-60
2
20%
5
36%
61-75
2
20%
2
14%
76-90

Пропущено

28
19
15 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
4
14%
3
16%
1-15
4
14%
4
21%
16-30
7
25%
4
21%
31-45
6
21%
1
5%
46-60
3
11%
2
11%
61-75
4
14%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Пасуш де Феррейра
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 3:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:0 Трофенсе - Пасуш де Феррейра 1:1 Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 1:1
Пасуш де Феррейра - Визела 0:2 Порту - Пасуш де Феррейра 4:0 Пасуш де Феррейра - Маритиму 0:1 Фамаликан - Пасуш де Феррейра 2:1 Витория Сетубал - Пасуш де Феррейра 2:0 Пасуш де Феррейра - Витория Гимарайнш 0:1 Пасуш де Феррейра - Арока 1:1 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 1:1 Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 2:3 Боавишта - Пасуш де Феррейра 1:0 Бенфика - Пасуш де Феррейра 3:2 Пасуш де Феррейра - Эшторил 0:3 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 0:3 Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:0 Пасуш де Феррейра - Визела 1:2 Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0
Шавиш
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Шавиш - Фамаликан 0:2 Шавиш - Мафра 1:2 Шавиш - Порту 0:2 Визела - Шавиш 2:2
Каса Пиа - Шавиш 1:2 Шавиш - Санта-Клара 0:0 Бенфика - Шавиш 5:0 Шавиш - Жил Висенте 3:1 Валадарис Гайя - Шавиш 3:2 Брага - Шавиш 0:1 Шавиш - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Шавиш 1:0 Порту - Шавиш 3:0 Шавиш - Риу Аве 1:1 Спортинг Л - Шавиш 0:2 Шавиш - Визела 1:1 Маритиму - Шавиш 1:2 Шавиш - Витория Гимарайнш 0:1 Монталегре - Шавиш 0:2 Арока - Шавиш 0:0

Результаты матчей

Пасуш де Феррейра
Шавиш

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:3
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 60%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Пасуш де Феррейра
Шавиш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
4
3
1
7
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
3
1
6
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
9
0.5
Больше Меньше
9
6
2
13
1.5
4
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 15 13 1 1 38 - 10 40
2.
Брага
 15 11 1 3 36 - 12 34
3.
Порту
 15 10 3 2 36 - 10 33
4.
Спортинг Л
 14 9 1 4 29 - 15 28
5.
Каса Пиа
 15 8 3 4 15 - 11 27
6.
Витория Гимарайнш
 15 7 3 5 14 - 16 24
7.
Арока
 15 6 4 5 17 - 24 22
8.
Риу Аве
 15 5 5 5 17 - 19 20
9.
Шавиш
 15 5 5 5 14 - 19 20
10.
Портимоненсе
 15 6 1 8 13 - 17 19
11.
Визела
 15 5 3 7 15 - 15 18
12.
Фамаликан
 15 5 2 8 15 - 19 17
13.
Боавишта
 13 5 2 6 14 - 23 17
14.
Эшторил
 14 4 4 6 14 - 20 16
15.
Санта-Клара
 15 3 4 8 11 - 18 13
16.
Жил Висенте
 14 3 3 8 12 - 21 12
17.
Маритиму
 14 1 4 9 9 - 28 7
18.
Пасуш де Феррейра
 15 0 3 12 8 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 8 8 0 0 27 - 6 24
2.
Порту
 7 6 0 1 24 - 4 18
3.
Спортинг Л
 7 6 0 1 19 - 4 18
4.
Витория Гимарайнш
 8 5 2 1 9 - 5 17
5.
Брага
 7 4 1 2 14 - 5 13
6.
Риу Аве
 7 4 1 2 9 - 6 13
7.
Арока
 8 4 1 3 11 - 12 13
8.
Фамаликан
 7 4 0 3 10 - 8 12
9.
Каса Пиа
 8 3 2 3 5 - 4 11
10.
Боавишта
 7 3 2 2 9 - 12 11
11.
Портимоненсе
 8 3 1 4 7 - 9 10
12.
Санта-Клара
 8 2 3 3 9 - 12 9
13.
Жил Висенте
 8 2 2 4 5 - 8 8
14.
Визела
 7 2 1 4 6 - 6 7
15.
Шавиш
 7 1 4 2 6 - 7 7
16.
Эшторил
 6 1 2 3 6 - 12 5
17.
Маритиму
 6 0 2 4 4 - 8 2
18.
Пасуш де Феррейра
 8 0 2 6 4 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 8 7 0 1 22 - 7 21
2.
Бенфика
 7 5 1 1 11 - 4 16
3.
Каса Пиа
 7 5 1 1 10 - 7 16
4.
Порту
 8 4 3 1 12 - 6 15
5.
Шавиш
 8 4 1 3 8 - 12 13
6.
Эшторил
 8 3 2 3 8 - 8 11
7.
Визела
 8 3 2 3 9 - 9 11
8.
Спортинг Л
 7 3 1 3 10 - 11 10
9.
Портимоненсе
 7 3 0 4 6 - 8 9
10.
Арока
 7 2 3 2 6 - 12 9
11.
Витория Гимарайнш
 7 2 1 4 5 - 11 7
12.
Риу Аве
 8 1 4 3 8 - 13 7
13.
Боавишта
 6 2 0 4 5 - 11 6
14.
Фамаликан
 8 1 2 5 5 - 11 5
15.
Маритиму
 8 1 2 5 5 - 20 5
16.
Жил Висенте
 6 1 1 4 7 - 13 4
17.
Санта-Клара
 7 1 1 5 2 - 6 4
18.
Пасуш де Феррейра
 7 0 1 6 4 - 15 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 9 (5)
Бенфика Рамуш Гонсалу 9 (1)
Брага Орта Рикарду 8 (5)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 8 (1)
Бенфика Мариу Жоау 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 8
Визела Гуззу Рафаэл 1 7
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 6
Арока Руис Алан 7
Каса Пиа Тайра Альфонсу 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      55'
      Маракас получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      53'
      Jordan Holsgrove получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      37'
      Тейшейра Жоау II получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      29'
      Абасс Исса получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      28'
      Антунеш Виторину получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      26'
      Дельгадо Хуан III получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      17'
      Луиз Карлос получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      4'
      Зе Уилтон получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 118
    Пасуш де Феррейра 35.6% (42)
    X 35.6% (42)
    Шавиш 28.8% (34)
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    Где смотреть матч Пасуш де Феррейра 1:1 Шавиш онлайн

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    Прогнозы на матч Пасуш де Феррейра 1:1 Шавиш

    Исход игры
    Пасуш де Феррейра
    35.6% (42)
    Ничья
    35.6% (42)
    Шавиш
    28.8% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.81% (26)
    Меньше
    77.19% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    54.39% (62)
    Нет
    45.61% (52)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.5% (36)
    1:0 Пасуш де Феррейра
    15.3% (18)
    0:1 Шавиш
    13.6% (16)
    1:2 Шавиш
    11.9% (14)
    2:0 Пасуш де Феррейра
    8.5% (10)
    2:1 Пасуш де Феррейра
    7.6% (9)
    0:0 Ничья
    5.1% (6)
    3:1 Пасуш де Феррейра
    1.7% (2)
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