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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Боавишта
1:0
Конец матча
Жил Висенте
0'
8' Желтая карточка
Мангаш Рикарду
20' Желтая карточка
Онимаэчи Сопуручукву Бруно
1:0
31' Гол
Нжие Юсуфа
36' Желтая карточка
Вильодрес Кевин
57' Желтая карточка
Кэннон Реджи
71' Желтая карточка
Араужу Томаш
76' Вторая желтая карточка
Кэннон Реджи
90'+7
1
Бракалли
Рафаэл
2
Кэннон
Реджи
26
Абаскаль
Родриго
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
79
Мальейру
Педро
42
Макута
Гайус
24
Перес
Себастьян
19
Мангаш
Рикарду
8
Лоуренсу
Бруну
II
9
Боженик
Роберт
11
Нжие
Юсуфа
1
Крицюк
Станислав
15
Карраса
Моура
4
Manuel
Lopes
72
Араужу
Томаш
19
Марин
Адриан
21
Карвалью
Витор
8
Абурджания
Георгий
77
Мурило
Коста
10
Фудзимото
Канья
17
Вильодрес
Кевин
9
Франсиско
Мартинес
Боавишта
3-4-3
Жил Висенте
4-2-3-1

История личных встреч

Боавишта
Жил Висенте

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ГЛ
0:1
ГЛ
2:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1.4

Среднее время на гол

64
64

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.2
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

75
90

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нжие Юсуфа 4 (1) 0.29
Лоуренсу Бруну II 2 (1) 0.14
Сассо Венсан 2 0.14
Martim Tavares 2 0.14
Агра Салвадор 1 0.07
Перес Себастьян 1 0.07
Боженик Роберт 1 0.07
Ватай Масаки 1 0.07
Горре Кенджи 0 0
Мальейру Педро 0 0
Абаскаль Родриго 0 0
Макута Гайус 0 0
Хамаче Янис 0 0
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франсиско Мартинес 8 (2) 0.53
Мурило Коста 2 0.13
Алипур Али 1 0.07
Босельи Хуан 1 0.07
Фудзимото Канья 0 0
Сантана Элдер 0 0
Ауашерия Билель 0 0
Араужу Томаш 0 0
Буэно Матеус 0 0

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кэннон Реджи 5 2
Лоуренсу Бруну II 5 0
Сассо Венсан 4 0
Перес Себастьян 4 0
Макута Гайус 4 0
Мальейру Педро 3 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 3 0
Мангаш Рикарду 1 1
Камара Ибраима III 2 0
Нжие Юсуфа 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Абаскаль Родриго 2 0
Бракалли Рафаэл 1 0
Агра Салвадор 1 0
Горре Кенджи 1 0
Боженик Роберт 1 0
Ватай Масаки 1 0
Martim Tavares 1 0
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунья Лукас 5 0
Франсиско Мартинес 3 0
Абурджания Георгий 3 0
Карвалью Витор 3 0
Босельи Хуан 3 0
Вильодрес Кевин 3 0
Марин Адриан 1 1
Тиба Педру 2 0
Гомес Энрике 2 0
Симоэш Андре 1 0
Крицюк Станислав 1 0
Сантана Элдер 1 0
Ауашерия Билель 1 0
Карраса Моура 1 0
Араужу Томаш 1 0
Мурило Коста 1 0
Буэно Матеус 1 0

Результаты матчей

Боавишта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Жил Висенте
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

3
5
Боавишта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Жил Висенте
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
6

Волевые поражения

3
4
Боавишта
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Жил Висенте
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
7

Волевые поражения

6
9

Голы по времени матча

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
3
43%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Пропущено

13
13
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
2
15%
1-15
2
15%
3
23%
16-30
2
15%
3
23%
31-45
2
15%
3
23%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
4
31%
1
8%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
3
38%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
2
25%
61-75
3
27%
2
25%
76-90

Забито

13
12
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
15%
1
8%
1-15
1
8%
4
33%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
5
42%
76-90

Пропущено

24
21
9 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
1
4%
3
14%
1-15
5
21%
3
14%
16-30
3
13%
6
29%
31-45
3
13%
3
14%
46-60
5
21%
3
14%
61-75
7
29%
29%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Академику Визеу - Боавишта 2:1 Боавишта - Бордо 0:2 Боавишта - Витория Гимарайнш 0:0 Сельта - Боавишта 1:1
Боавишта - Вилафранкенше 1:0 Белененсеш - Боавишта 2:3 Боавишта - Порту 1:4 Риу Аве - Боавишта 1:0 Боавишта - Визела 2:2 Витория Гимарайнш - Боавишта 3:2 Мачико - Боавишта 1:0 Боавишта - Маритиму 1:1 Фамаликан - Боавишта 4:0 Боавишта - Спортинг Л 2:1 Арока - Боавишта 1:2 Боавишта - Пасуш де Феррейра 1:0 Боавишта - Бенфика 0:3 Каса Пиа - Боавишта 2:0 Боавишта - Санта-Клара 2:1 Портимоненсе - Боавишта 0:1
Жил Висенте
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Жил Висенте - Санта-Клара 1:0 Порту - Жил Висенте 2:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Насьонал Мадейра 2:0
Спортинг Ковилья - Жил Висенте 2:2 Бенфика - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Арока 1:4 Жил Висенте - Портимоненсе 1:2 Жил Висенте - Брага 0:1 Шавиш - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Эшторил 0:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Риу Аве 2:2 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Порту 0:2 Визела - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - АЗ Алкмаар 1:2 Жил Висенте - Фамаликан 0:0 АЗ Алкмаар - Жил Висенте 4:0

Результаты матчей

Боавишта
Жил Висенте

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
3:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
3:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Боавишта
Жил Висенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
4
3
4
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
5
5
8
1.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 15 13 1 1 38 - 10 40
2.
Брага
 15 11 1 3 36 - 12 34
3.
Порту
 15 10 3 2 36 - 10 33
4.
Спортинг Л
 15 9 1 5 29 - 16 28
5.
Каса Пиа
 15 8 3 4 15 - 11 27
6.
Витория Гимарайнш
 15 7 3 5 14 - 16 24
7.
Арока
 15 6 4 5 17 - 24 22
8.
Риу Аве
 15 5 5 5 17 - 19 20
9.
Шавиш
 15 5 5 5 14 - 19 20
10.
Боавишта
 14 6 2 6 15 - 23 20
11.
Портимоненсе
 15 6 1 8 13 - 17 19
12.
Визела
 15 5 3 7 15 - 15 18
13.
Фамаликан
 15 5 2 8 15 - 19 17
14.
Эшторил
 14 4 4 6 14 - 20 16
15.
Санта-Клара
 15 3 4 8 11 - 18 13
16.
Жил Висенте
 15 3 3 9 12 - 22 12
17.
Маритиму
 15 2 4 9 10 - 28 10
18.
Пасуш де Феррейра
 15 0 3 12 8 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 8 8 0 0 27 - 6 24
2.
Порту
 7 6 0 1 24 - 4 18
3.
Спортинг Л
 7 6 0 1 19 - 4 18
4.
Витория Гимарайнш
 8 5 2 1 9 - 5 17
5.
Боавишта
 8 4 2 2 10 - 12 14
6.
Брага
 7 4 1 2 14 - 5 13
7.
Риу Аве
 7 4 1 2 9 - 6 13
8.
Арока
 8 4 1 3 11 - 12 13
9.
Фамаликан
 7 4 0 3 10 - 8 12
10.
Каса Пиа
 8 3 2 3 5 - 4 11
11.
Портимоненсе
 8 3 1 4 7 - 9 10
12.
Санта-Клара
 8 2 3 3 9 - 12 9
13.
Жил Висенте
 8 2 2 4 5 - 8 8
14.
Визела
 7 2 1 4 6 - 6 7
15.
Шавиш
 7 1 4 2 6 - 7 7
16.
Эшторил
 6 1 2 3 6 - 12 5
17.
Маритиму
 7 1 2 4 5 - 8 5
18.
Пасуш де Феррейра
 8 0 2 6 4 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 8 7 0 1 22 - 7 21
2.
Бенфика
 7 5 1 1 11 - 4 16
3.
Каса Пиа
 7 5 1 1 10 - 7 16
4.
Порту
 8 4 3 1 12 - 6 15
5.
Шавиш
 8 4 1 3 8 - 12 13
6.
Эшторил
 8 3 2 3 8 - 8 11
7.
Визела
 8 3 2 3 9 - 9 11
8.
Спортинг Л
 8 3 1 4 10 - 12 10
9.
Портимоненсе
 7 3 0 4 6 - 8 9
10.
Арока
 7 2 3 2 6 - 12 9
11.
Витория Гимарайнш
 7 2 1 4 5 - 11 7
12.
Риу Аве
 8 1 4 3 8 - 13 7
13.
Боавишта
 6 2 0 4 5 - 11 6
14.
Фамаликан
 8 1 2 5 5 - 11 5
15.
Маритиму
 8 1 2 5 5 - 20 5
16.
Жил Висенте
 7 1 1 5 7 - 14 4
17.
Санта-Клара
 7 1 1 5 2 - 6 4
18.
Пасуш де Феррейра
 7 0 1 6 4 - 15 1
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Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 9 (5)
Бенфика Рамуш Гонсалу 9 (1)
Брага Орта Рикарду 8 (5)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 8 (1)
Бенфика Мариу Жоау 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 8
Визела Гуззу Рафаэл 1 7
Боавишта Кэннон Реджи 2 5
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 6
Арока Руис Алан 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    36'
    Вильодрес Кевин получил желтую карточку от судьи
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 117
    Боавишта 64.1% (75)
    X 33.3% (39)
    Жил Висенте 2.6% (3)
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Боавишта 1:0 Жил Висенте онлайн

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    Прогнозы на матч Боавишта 1:0 Жил Висенте

    Исход игры
    Боавишта
    64.1% (75)
    Ничья
    33.3% (39)
    Жил Висенте
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    17.86% (20)
    Меньше
    82.14% (92)
    Обе команды забьют
    Да
    48.21% (54)
    Нет
    51.79% (58)
    Популярный счёт
    1:0 Боавишта
    31.6% (37)
    1:1 Ничья
    29.1% (34)
    2:1 Боавишта
    15.4% (18)
    2:0 Боавишта
    12.8% (15)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    0:1 Жил Висенте
    2.6% (3)
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