Тур: 15. Стадион: Бесса.
1:0
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаМангаш Рикарду
20' Желтая карточкаОнимаэчи Сопуручукву Бруно
1:0
31' ГолНжие Юсуфа
36' Желтая карточкаВильодрес Кевин
57' Желтая карточкаКэннон Реджи
71' Желтая карточкаАраужу Томаш
76' Вторая желтая карточкаКэннон Реджи
90'+7
Ход матча
31'
1:0
36'
57'
71'
76'
42
Макута
Гайус
11
Нжие
Юсуфа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
- Нападающий
-
77 Сантос ЛуисНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Petit
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
72 Араужу ТомашЗащитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Мурило КостаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
-
55 Гомес ЭнрикеЗащитник
-
57 Буэно МатеусПолузащитник
-
16 Симоэш АндреПолузащитник
- Нападающий
-
30 Алипур АлиНападающий
-
20 Босельи ХуанНападающий
- Нападающий
-
78 Danilo Veiga
-
Главный тренер: Daniel Sousa
История личных встреч
Боавишта
Жил Висенте
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1
0.6
Среднее время на гол
90
150
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.4
1.4
Среднее время на гол
64
64
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.2
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
75
90
Бомбардиры внутри турнира
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нжие Юсуфа
|4 (1)
|0.29
|Лоуренсу Бруну II
|2 (1)
|0.14
|Сассо Венсан
|2
|0.14
|Martim Tavares
|2
|0.14
|Агра Салвадор
|1
|0.07
|Перес Себастьян
|1
|0.07
|Боженик Роберт
|1
|0.07
|Ватай Масаки
|1
|0.07
|Горре Кенджи
|0
|0
|Мальейру Педро
|0
|0
|Абаскаль Родриго
|0
|0
|Макута Гайус
|0
|0
|Хамаче Янис
|0
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франсиско Мартинес
|8 (2)
|0.53
|Мурило Коста
|2
|0.13
|Алипур Али
|1
|0.07
|Босельи Хуан
|1
|0.07
|Фудзимото Канья
|0
|0
|Сантана Элдер
|0
|0
|Ауашерия Билель
|0
|0
|Араужу Томаш
|0
|0
|Буэно Матеус
|0
|0
Карточки
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кэннон Реджи
|5
|2
|Лоуренсу Бруну II
|5
|0
|Сассо Венсан
|4
|0
|Перес Себастьян
|4
|0
|Макута Гайус
|4
|0
|Мальейру Педро
|3
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|3
|0
|Мангаш Рикарду
|1
|1
|Камара Ибраима III
|2
|0
|Нжие Юсуфа
|2
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Абаскаль Родриго
|2
|0
|Бракалли Рафаэл
|1
|0
|Агра Салвадор
|1
|0
|Горре Кенджи
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
|Ватай Масаки
|1
|0
|Martim Tavares
|1
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунья Лукас
|5
|0
|Франсиско Мартинес
|3
|0
|Абурджания Георгий
|3
|0
|Карвалью Витор
|3
|0
|Босельи Хуан
|3
|0
|Вильодрес Кевин
|3
|0
|Марин Адриан
|1
|1
|Тиба Педру
|2
|0
|Гомес Энрике
|2
|0
|Симоэш Андре
|1
|0
|Крицюк Станислав
|1
|0
|Сантана Элдер
|1
|0
|Ауашерия Билель
|1
|0
|Карраса Моура
|1
|0
|Араужу Томаш
|1
|0
|Мурило Коста
|1
|0
|Буэно Матеус
|1
|0
Результаты матчей
Боавишта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Жил Висенте
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
3
5
Боавишта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Жил Висенте
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
6
Волевые поражения
3
4
Боавишта
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Жил Висенте
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
7
Волевые поражения
6
9
Голы по времени матча
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
3
43%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Пропущено
13
13
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
2
15%
1-15
2
15%
3
23%
16-30
2
15%
3
23%
31-45
2
15%
3
23%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
4
31%
1
8%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
3
38%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
2
25%
61-75
3
27%
2
25%
76-90
Забито
13
12
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
15%
1
8%
1-15
1
8%
4
33%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
5
42%
76-90
Пропущено
24
21
9 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
1
4%
3
14%
1-15
5
21%
3
14%
16-30
3
13%
6
29%
31-45
3
13%
3
14%
46-60
5
21%
3
14%
61-75
7
29%
29%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Боавишта
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Академику Визеу - Боавишта 2:1 Боавишта - Бордо 0:2 Боавишта - Витория Гимарайнш 0:0 Сельта - Боавишта 1:1
Боавишта - Вилафранкенше 1:0 Белененсеш - Боавишта 2:3 Боавишта - Порту 1:4 Риу Аве - Боавишта 1:0 Боавишта - Визела 2:2 Витория Гимарайнш - Боавишта 3:2 Мачико - Боавишта 1:0 Боавишта - Маритиму 1:1 Фамаликан - Боавишта 4:0 Боавишта - Спортинг Л 2:1 Арока - Боавишта 1:2 Боавишта - Пасуш де Феррейра 1:0 Боавишта - Бенфика 0:3 Каса Пиа - Боавишта 2:0 Боавишта - Санта-Клара 2:1 Портимоненсе - Боавишта 0:1
Жил Висенте
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Жил Висенте - Санта-Клара 1:0 Порту - Жил Висенте 2:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Насьонал Мадейра 2:0
Спортинг Ковилья - Жил Висенте 2:2 Бенфика - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Арока 1:4 Жил Висенте - Портимоненсе 1:2 Жил Висенте - Брага 0:1 Шавиш - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Эшторил 0:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Риу Аве 2:2 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Порту 0:2 Визела - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - АЗ Алкмаар 1:2 Жил Висенте - Фамаликан 0:0 АЗ Алкмаар - Жил Висенте 4:0
Результаты матчей
Боавишта
Жил Висенте
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
3:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
3:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
Тоталы голов в матче
Боавишта
Жил Висенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
44
34
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
95
58
311
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- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Порту
|Тареми Мехди
|9 (5)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|9 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|8 (5)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|8 (1)
|Бенфика
|Мариу Жоау
|7 (3)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 8
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 7
|Боавишта
|Кэннон Реджи
|2 5
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 6
|Арока
|Руис Алан
|7
Прогнозы на матч Боавишта 1:0 Жил Висенте
Исход игры
Боавишта
64.1% (75)
Ничья
33.3% (39)
Жил Висенте
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
17.86% (20)
Меньше
82.14% (92)
Обе команды забьют
Да
48.21% (54)
Нет
51.79% (58)
Популярный счёт
1:0 Боавишта
31.6% (37)
1:1 Ничья
29.1% (34)
2:1 Боавишта
15.4% (18)
2:0 Боавишта
12.8% (15)
0:0 Ничья
2.6% (3)
0:1 Жил Висенте
2.6% (3)
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