Тур: 18. Стадион: Вефа.
2:2
Второй тайм: 82'
0'
1:0
7' ГолОздоев Магомед
8' Желтая карточкаШукуров Отабек
27' Желтая карточкаБорини Фабио
2:0
33' ГолДиань Мбайе
45' Желтая карточкаЮлгюн Огулджан
46' Желтая карточкаRayyan Baniya
49' Желтая карточкаДиань Мбайе
2:1
65' ГолДиуф Маме Бирам
2:2
72' ГолДиуф Маме Бирам
Ход матча
7'
1:0
27'
33'
2:0
45'
46'
49'
65'
2:1
72'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 7
-
0 Угловые 6
-
3 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
19
Колли
Эбрима
16
Борини
Фабио
22
Огюз
Ахмет
23
Цекици
Эндри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Колли ЭбримаНападающий
- Нападающий
-
16 Борини ФабиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
54 Дурсун СалихЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Угур АднанПолузащитник
-
11 Фрей КеримНападающий
-
13 Казим-КазимНападающий
-
17 Онур СамедНападающий
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Огюз АхметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Цекици ЭндриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Мурич РобертПолузащитник
-
14 Дикмен СонерПолузащитник
-
80 Паш БруноПолузащитник
- Нападающий
-
29 Икпеазу УчеНападающий
-
25 Deniz Ertas
-
Главный тренер: Палут Ильхан
История личных встреч
Фатих Карагюмрюк
Коньяспор
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2.67
1.5
Среднее время на гол
33
60
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
2.8
2.4
Тотал матчей
3.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
32
37
Бомбардиры внутри турнира
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диань Мбайе
|10 (2)
|0.59
|Борини Фабио
|9 (1)
|0.53
|Куасси Жан
|3
|0.18
|Оздоев Магомед
|2
|0.12
|Бираски Давиде
|2
|0.12
|Rayyan Baniya
|2
|0.12
|Колли Эбрима
|1
|0.06
|Риччи Матео
|1
|0.06
|Дурсун Салих
|1
|0.06
|Колкер Стивен
|1
|0.06
|Шукуров Отабек
|1
|0.06
|Кападжак Бурак
|1
|0.06
|Мерджан Левент
|1
|0.06
|Эркин Джанер
|0
|0
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диуф Маме Бирам
|5 (1)
|0.29
|Демир Мухаммет
|5 (1)
|0.29
|Хаджиахметович Амир
|3 (3)
|0.18
|Хауберт Гильерме
|2 (1)
|0.12
|Кальво Франсиско
|2
|0.12
|Цекици Эндри
|2
|0.12
|Паш Бруно
|1
|0.06
|Огюз Ахмет
|0
|0
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|Мурич Роберт
|0
|0
|Икпеазу Уче
|0
|0
|Дикмен Сонер
|0
|0
Карточки
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шукуров Отабек
|6
|1
|Оздоев Магомед
|6
|0
|Борини Фабио
|6
|0
|Колли Эбрима
|3
|1
|Дурсун Салих
|4
|0
|Диань Мбайе
|4
|0
|Николас Лоуренс Анвон
|3
|0
|Эркин Джанер
|2
|0
|Вивиано Эмильяно
|2
|0
|Дурмаз Джимми
|2
|0
|Угур Аднан
|0
|1
|Казим-Казим
|1
|0
|Муса Ахмед
|1
|0
|Бираски Давиде
|1
|0
|Куасси Жан
|1
|0
|Шен Батухан
|1
|0
|Rayyan Baniya
|1
|0
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирбаг Адиль
|6
|1
|Кальво Франсиско
|6
|0
|Икпеазу Уче
|4
|1
|Юлгюн Огулджан
|4
|0
|Шехич Ибрагим
|2
|1
|Огюз Ахмет
|3
|0
|Паш Бруно
|3
|0
|Демир Мухаммет
|2
|0
|Бютюки Зюмер
|2
|0
|Мурич Роберт
|2
|0
|Цекици Эндри
|2
|0
|Хаджиахметович Амир
|2
|0
|Дикмен Сонер
|2
|0
|Хауберт Гильерме
|2
|0
|Амилтон Минервино
|1
|0
|Михаляк Конрад
|1
|0
|Язгылы Угурджан
|1
|0
|Демиртапа Кархаман
|1
|0
|Караель Джебраил
|1
|0
Результаты матчей
Фатих Карагюмрюк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Коньяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
7
6
Фатих Карагюмрюк
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Коньяспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
15
1
Волевые поражения
7
8
Фатих Карагюмрюк
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Коньяспор
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
3
Волевые поражения
14
14
Голы по времени матча
Забито
19
12
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
3
16%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
5
26%
2
17%
31-45
4
21%
2
17%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
4
21%
2
17%
76-90
Пропущено
13
7
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
3
43%
1-15
4
31%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Забито
15
8
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
4
27%
0
0%
1-15
4
27%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
20%
1
13%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
2
13%
2
25%
76-90
Пропущено
18
6
10 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
1
17%
31-45
2
11%
1
17%
46-60
3
17%
1
17%
61-75
3
17%
3
50%
76-90
Забито
34
20
16 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
7
21%
2
10%
1-15
4
12%
5
25%
16-30
5
15%
3
15%
31-45
7
21%
3
15%
46-60
5
15%
3
15%
61-75
6
18%
4
20%
76-90
Пропущено
31
13
15 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
4
13%
3
23%
1-15
6
19%
1
8%
16-30
5
16%
2
15%
31-45
3
10%
3
23%
46-60
8
26%
1
8%
61-75
5
16%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:4 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 4:1 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Ушакспор 3:0
Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 3:3 Фатих Карагюмрюк - Киршехирспор 3:1 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 4:2 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 0:2 Умраниеспор - Фатих Карагюмрюк 1:3 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 3:0 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 5:4 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:0 Фатих Карагюмрюк - Гиресунспор 1:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 0:0 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 4:1 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 4:1 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 2:4 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 0:1 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 0:0
Коньяспор
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Коньяспор - Сивасспор 2:2 Коньяспор - Аланьяспор 2:2 Коньяспор - Бодрумспор 3:2 Анкарагюджю - Коньяспор 0:1
Коньяспор - Газиантепспор 0:1 Железничар - Коньяспор 1:2 Кайсериспор - Коньяспор 1:2 Трабзонспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Касымпаша 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Газиантеп 0:1 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Умраниеспор 1:0 Коньяспор - Аданаспор АС 4:1 Галатасарай - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Хатайспор 1:0 Гиресунспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Фенербахче 1:0 Истанбулспор - Коньяспор 0:4 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 0:0
Результаты матчей
Фатих Карагюмрюк
Коньяспор
Точный счет
4:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
4:1
3 раза 19%
2:4
2 раза 13%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
4 раза 25%
4
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Фатих Карагюмрюк
Коньяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
53
26
44
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
44
35
35
17
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
133
97
511
79
115
412
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|3
|2
|29 - 13
|36
|2.
|16
|11
|2
|3
|42 - 17
|35
|3.
|16
|9
|4
|3
|25 - 17
|31
|4.
|16
|8
|6
|2
|32 - 16
|30
|5.
|16
|8
|5
|3
|25 - 20
|29
|6.
|16
|8
|5
|3
|30 - 20
|29
|7.
|2:2
|17
|6
|9
|2
|22 - 15
|27
|8.
|16
|7
|2
|7
|23 - 22
|23
|9.
|17
|5
|6
|6
|25 - 31
|21
|10.
|2:2
|17
|5
|5
|7
|35 - 34
|20
|11.
|16
|5
|4
|7
|16 - 25
|19
|12.
|17
|5
|3
|9
|18 - 29
|18
|13.
|16
|4
|6
|6
|22 - 23
|18
|14.
|16
|5
|2
|9
|20 - 27
|17
|15.
|17
|4
|5
|8
|15 - 29
|17
|16.
|16
|4
|4
|8
|20 - 25
|16
|17.
|17
|3
|6
|8
|18 - 24
|15
|18.
|16
|2
|5
|9
|20 - 30
|11
|19.
|16
|3
|2
|11
|15 - 35
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|26 - 11
|22
|2.
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|3.
|9
|6
|1
|2
|15 - 10
|19
|4.
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|5.
|7
|5
|2
|0
|16 - 4
|17
|6.
|7
|5
|1
|1
|12 - 8
|16
|7.
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|8.
|2:2
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|9.
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|10.
|2:2
|9
|3
|3
|3
|20 - 16
|12
|11.
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|12.
|9
|3
|1
|5
|11 - 18
|10
|13.
|7
|2
|4
|1
|11 - 8
|10
|14.
|9
|3
|1
|5
|13 - 16
|10
|15.
|8
|2
|4
|2
|9 - 12
|10
|16.
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|17.
|9
|1
|5
|3
|10 - 11
|8
|18.
|9
|1
|2
|6
|10 - 16
|5
|19.
|7
|1
|1
|5
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|2.
|2:2
|9
|3
|5
|1
|14 - 9
|14
|3.
|7
|4
|1
|2
|16 - 6
|13
|4.
|9
|3
|4
|2
|16 - 12
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|6.
|8
|3
|2
|3
|13 - 16
|11
|7.
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|9.
|9
|2
|3
|4
|7 - 16
|9
|10.
|9
|2
|2
|5
|11 - 15
|8
|11.
|2:2
|8
|2
|2
|4
|15 - 18
|8
|12.
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|13.
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|14.
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|15.
|9
|2
|1
|6
|6 - 17
|7
|16.
|9
|2
|1
|6
|8 - 18
|7
|17.
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|18.
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
|19.
|9
|1
|3
|5
|11 - 22
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|13 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|10 (3)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|10
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|9 (6)
|Бешикташ
|Вегхорст Ваут
|8 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Шукуров Отабек
|1 6
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 6
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4
|Галатасарай
|Бардакчи Абдулкерим
|2 4
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|7