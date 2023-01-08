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Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
Фатих Карагюмрюк
3:3
Конец матча
Коньяспор
0'
1:0
7' Гол
Оздоев Магомед
8' Желтая карточка
Шукуров Отабек
27' Желтая карточка
Борини Фабио
2:0
33' Гол
Диань Мбайе
45' Желтая карточка
Юлгюн Огулджан
46' Желтая карточка
Rayyan Baniya
49' Желтая карточка
Диань Мбайе
2:1
65' Гол
Диуф Маме Бирам
2:2
72' Гол
Диуф Маме Бирам
3:2
88' Гол
Фрей Керим
90' Желтая карточка
Бираски Давиде
3:3
90' Гол
Диуф Маме Бирам
90'+12

Ход матча

7'
Оздоев Магомед
(Диань Мбайе)
1:0
8'
Шукуров Отабек
 
27'
Борини Фабио
 
27'
Кападжак Бурак
Борини Фабио
 
33'
Диань Мбайе
(Колли Эбрима)
2:0
45'
 
Юлгюн Огулджан
46'
 
Бютюки Зюмер
Амилтон Минервино
46'
 
Демир Мухаммет
Михаляк Конрад
46'
Rayyan Baniya
 
49'
Диань Мбайе
 
59'
 
Мурич Роберт
Цекици Эндри
63'
 
Паш Бруно
Юлгюн Огулджан
64'
Онур Самед
Колли Эбрима
 
65'
2:1
Диуф Маме Бирам
(Мурич Роберт)
72'
2:2
Диуф Маме Бирам
(Хауберт Гильерме)
85'
Казим-Казим
Диань Мбайе
 
86'
Николас Лоуренс Анвон
Шукуров Отабек
 
86'
Фрей Керим
Кападжак Бурак
 
86'
 
Караель Джебраил
Огюз Ахмет
88'
Фрей Керим
3:2
90'
Бираски Давиде
 
90'
3:3
Диуф Маме Бирам
(Хауберт Гильерме)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 9
  • 1 Угловые 6
  • 3 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 11
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 433 Количество передач 510
  • 44 Владение мячом, % 56
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
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1
Шен
Батухан
4
Бираски
Давиде
99
Rayyan
Baniya
5
Дрешевич
Ибрахим
18
Мерджан
Левент
29
Шукуров
Отабек
8
Риччи
Матео
27
Оздоев
Магомед
19
Колли
Эбрима
9
Диань
Мбайе
16
Борини
Фабио
1
Эрентюрк
Эрхан
22
Огюз
Ахмет
4
Демирбаг
Адиль
15
Кальво
Франсиско
12
Хауберт
Гильерме
35
Юлгюн
Огулджан
18
Хаджиахметович
Амир
77
Михаляк
Конрад
23
Цекици
Эндри
93
Амилтон
Минервино
99
Диуф
Маме
Бирам
Фатих Карагюмрюк
4-3-3
Коньяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Фатих Карагюмрюк
Коньяспор

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:2
К
5:4
С
1:4
С
5:1
С
2:1

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2.67
1.5

Среднее время на гол

33
60

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

2.8
2.4

Тотал матчей

3.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

32
37

Бомбардиры внутри турнира

Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диань Мбайе 10 (2) 0.59
Борини Фабио 9 (1) 0.53
Куасси Жан 3 0.18
Оздоев Магомед 2 0.12
Бираски Давиде 2 0.12
Rayyan Baniya 2 0.12
Колли Эбрима 1 0.06
Риччи Матео 1 0.06
Дурсун Салих 1 0.06
Колкер Стивен 1 0.06
Фрей Керим 1 0.06
Шукуров Отабек 1 0.06
Кападжак Бурак 1 0.06
Мерджан Левент 1 0.06
Эркин Джанер 0 0
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диуф Маме Бирам 7 (1) 0.41
Демир Мухаммет 5 (1) 0.29
Хаджиахметович Амир 3 (3) 0.18
Хауберт Гильерме 2 (1) 0.12
Кальво Франсиско 2 0.12
Цекици Эндри 2 0.12
Паш Бруно 1 0.06
Огюз Ахмет 0 0
Бютюки Зюмер 0 0
Мурич Роберт 0 0
Икпеазу Уче 0 0
Дикмен Сонер 0 0

Карточки

Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шукуров Отабек 6 1
Оздоев Магомед 6 0
Борини Фабио 6 0
Колли Эбрима 3 1
Дурсун Салих 4 0
Диань Мбайе 4 0
Николас Лоуренс Анвон 3 0
Эркин Джанер 2 0
Вивиано Эмильяно 2 0
Дурмаз Джимми 2 0
Бираски Давиде 2 0
Угур Аднан 0 1
Казим-Казим 1 0
Муса Ахмед 1 0
Куасси Жан 1 0
Шен Батухан 1 0
Rayyan Baniya 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбаг Адиль 6 1
Кальво Франсиско 6 0
Икпеазу Уче 4 1
Юлгюн Огулджан 4 0
Шехич Ибрагим 2 1
Огюз Ахмет 3 0
Паш Бруно 3 0
Демир Мухаммет 2 0
Бютюки Зюмер 2 0
Мурич Роберт 2 0
Цекици Эндри 2 0
Хаджиахметович Амир 2 0
Дикмен Сонер 2 0
Хауберт Гильерме 2 0
Амилтон Минервино 1 0
Михаляк Конрад 1 0
Язгылы Угурджан 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Коньяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

10
9
Фатих Карагюмрюк
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Коньяспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

15
1

Волевые поражения

7
8
Фатих Карагюмрюк
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Коньяспор
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
3

Волевые поражения

17
17

Голы по времени матча

Забито

22
15
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
4
18%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
6
27%
2
13%
31-45
4
18%
2
13%
46-60
3
14%
3
20%
61-75
5
23%
3
20%
76-90

Пропущено

16
10
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
6%
4
40%
1-15
4
25%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
7
44%
0
0%
61-75
3
19%
1
10%
76-90

Забито

15
8
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
4
27%
0
0%
1-15
4
27%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
20%
1
13%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
2
13%
2
25%
76-90

Пропущено

18
6
10 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
1
17%
31-45
2
11%
1
17%
46-60
3
17%
1
17%
61-75
3
17%
3
50%
76-90

Забито

37
23
18 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
8
22%
2
9%
1-15
4
11%
5
22%
16-30
6
16%
3
13%
31-45
7
19%
3
13%
46-60
5
14%
5
22%
61-75
7
19%
5
22%
76-90

Пропущено

34
16
15 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
4
12%
4
25%
1-15
6
18%
1
6%
16-30
5
15%
3
19%
31-45
3
9%
3
19%
46-60
10
29%
29%
1
6%
61-75
6
18%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:4 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 4:1 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Ушакспор 3:0
Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 3:3 Фатих Карагюмрюк - Киршехирспор 3:1 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 4:2 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 0:2 Умраниеспор - Фатих Карагюмрюк 1:3 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 3:0 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 5:4 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:0 Фатих Карагюмрюк - Гиресунспор 1:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 0:0 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 4:1 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 4:1 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 2:4 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 0:1 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 0:0
Коньяспор
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Коньяспор - Сивасспор 2:2 Коньяспор - Аланьяспор 2:2 Коньяспор - Бодрумспор 3:2 Анкарагюджю - Коньяспор 0:1
Коньяспор - Газиантепспор 0:1 Железничар - Коньяспор 1:2 Кайсериспор - Коньяспор 1:2 Трабзонспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Касымпаша 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Газиантеп 0:1 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Умраниеспор 1:0 Коньяспор - Аданаспор АС 4:1 Галатасарай - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Хатайспор 1:0 Гиресунспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Фенербахче 1:0 Истанбулспор - Коньяспор 0:4 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 0:0

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
Коньяспор

Точный счет

4:1
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

4:1
3 раза 18%
2:4
2 раза 12%
0:0
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
4
4 раза 24%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%
1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Фатих Карагюмрюк
Коньяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
2
6
3
1.5
2
6
5
4
2.5
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
8
1
4
4
1.5
4
5
3
5
2.5
2
7
2
6
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
3
10
7
1.5
6
11
8
9
2.5
2
15
4
13
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 16 11 3 2 29 - 13 36
2.
Фенербахче
 16 11 2 3 42 - 17 35
3.
Истанбул Башакшехир
 16 9 4 3 25 - 17 31
4.
Адана Демирспор
 16 8 6 2 32 - 16 30
5.
Трабзонспор
 16 8 5 3 25 - 20 29
6.
Бешикташ
 16 8 5 3 30 - 20 29
7.
Коньяспор
 17 6 9 2 23 - 16 27
8.
Кайсериспор
 17 7 2 8 24 - 24 23
9.
Аланьяспор
 17 5 6 6 25 - 31 21
10.
Фатих Карагюмрюк
 17 5 5 7 36 - 35 20
11.
Анкарагюджю
 17 5 4 8 22 - 26 19
12.
Гиресунспор
 17 5 4 8 16 - 26 19
13.
Касымпаша
 17 5 3 9 18 - 29 18
14.
Газиантеп
 16 4 6 6 22 - 23 18
15.
Антальяспор
 16 5 2 9 20 - 27 17
16.
Хатайспор
 17 4 5 8 15 - 29 17
17.
Сивасспор
 17 3 6 8 18 - 24 15
18.
Умраниеспор
 17 3 5 9 21 - 30 14
19.
Истанбулспор
 16 3 2 11 15 - 35 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 9 7 1 1 26 - 11 22
2.
Бешикташ
 9 6 2 1 18 - 8 20
3.
Истанбул Башакшехир
 9 6 1 2 15 - 10 19
4.
Трабзонспор
 8 5 3 0 12 - 4 18
5.
Адана Демирспор
 7 5 2 0 16 - 4 17
6.
Галатасарай
 7 5 1 1 12 - 8 16
7.
Аланьяспор
 8 4 3 1 14 - 9 15
8.
Коньяспор
 8 3 4 1 8 - 6 13
9.
Кайсериспор
 8 4 1 3 13 - 11 13
10.
Фатих Карагюмрюк
 9 3 3 3 21 - 17 12
11.
Анкарагюджю
 9 3 2 4 13 - 14 11
12.
Гиресунспор
 8 3 1 4 9 - 10 10
13.
Касымпаша
 9 3 1 5 11 - 18 10
14.
Газиантеп
 7 2 4 1 11 - 8 10
15.
Антальяспор
 9 3 1 5 13 - 16 10
16.
Хатайспор
 8 2 4 2 9 - 12 10
17.
Сивасспор
 9 1 5 3 10 - 11 8
18.
Умраниеспор
 9 1 2 6 10 - 16 5
19.
Истанбулспор
 7 1 1 5 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 9 6 2 1 17 - 5 20
2.
Коньяспор
 9 3 5 1 15 - 10 14
3.
Фенербахче
 7 4 1 2 16 - 6 13
4.
Адана Демирспор
 9 3 4 2 16 - 12 13
5.
Истанбул Башакшехир
 7 3 3 1 10 - 7 12
6.
Трабзонспор
 8 3 2 3 13 - 16 11
7.
Кайсериспор
 9 3 1 5 11 - 13 10
8.
Бешикташ
 7 2 3 2 12 - 12 9
9.
Умраниеспор
 8 2 3 3 11 - 14 9
10.
Гиресунспор
 9 2 3 4 7 - 16 9
11.
Газиантеп
 9 2 2 5 11 - 15 8
12.
Фатих Карагюмрюк
 8 2 2 4 15 - 18 8
13.
Анкарагюджю
 8 2 2 4 9 - 12 8
14.
Касымпаша
 8 2 2 4 7 - 11 8
15.
Антальяспор
 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Хатайспор
 9 2 1 6 6 - 17 7
17.
Истанбулспор
 9 2 1 6 8 - 18 7
18.
Сивасспор
 8 2 1 5 8 - 13 7
19.
Аланьяспор
 9 1 3 5 11 - 22 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 13 (4)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 10 (3)
Антальяспор Райт Хаджи 10
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 9 (6)
Бешикташ Вегхорст Ваут 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Фатих Карагюмрюк Шукуров Отабек 1 6
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 6
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Галатасарай Бардакчи Абдулкерим 2 4
Аланьяспор Фер Лерой 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      48'
      Юлгюн Огулджан получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Эбрима Колли сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Диань Мбайе бьет в цель!
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