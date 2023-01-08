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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Масса Давиде
Милан
0:0
Первый тайм: 29'
Рома
0'
9' Желтая карточка
Челик Мехмет
9' Желтая карточка
Манчини Джанлука
26' Желтая карточка
Леау Рафаэл

Ход матча

9'
 
Челик Мехмет
9'
 
Манчини Джанлука
26'
Леау Рафаэл
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 76 Владение мячом, % 24

Владение мячом

Прогнозы 143
Милан 79% (113)
X 15.4% (22)
Рома 5.6% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Рома
4.55
3.80
4.75
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Татарушану
Чиприан
2
Калабрия
Давиде
20
Калюлю
Пьер
23
Томори
Фикайо
19
Эрнандес
Тео
4
Беннасер
Исмаэль
8
Тонали
Сандро
56
Салемакерс
Алексис
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
9
Жиру
Оливье
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
3
Ибаньес
Рожер
19
Челик
Мехмет
59
Залевски
Никола
4
Кристанте
Бриан
7
Пеллегрини
Лоренцо
22
Дзаньоло
Николо
21
Дибала
Пауло
9
Абрахам
Тэмми
Милан
4-2-3-1
Рома
3-4-2-1

История личных встреч

Милан
Рома

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед

30 матчей

33.3%
30%
36.7%
10 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

23.3%
43.3%
33.4%
7 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.7%
43.3%
30%
8 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

СA
3:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
3:3
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:2
СA
0:2
СA
1:4
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
4:2
СA
2:1
СA
2:3
СA
0:0
СA
0:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
2:3
СA
2:2
СA
2:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.47
1.13

Среднее время на гол

61
79

Всего голов

19
24

Голов в среднем за матч

1.27
1.6

Среднее время на гол

71
56

Всего голов

41
41

Голов в среднем за матч

1.37
1.37

Тотал матчей

2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

65
65

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 7 0.41
Жиру Оливье 5 (1) 0.29
Диас Браим 4 0.24
Ребич Анте 3 0.18
Тонали Сандро 2 0.12
Эрнандес Тео 2 (1) 0.12
Мессьяс Жуниор 2 0.12
Ориги Дивок 1 0.06
Беннасер Исмаэль 1 0.06
Томори Фикайо 1 0.06
Балло-Туре Фоде 1 0.06
Татарушану Чиприан 0 0
Крунич Раде 0 0
Калабрия Давиде 0 0
Салемакерс Алексис 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 5 (1) 0.29
Абрахам Тэмми 3 0.18
Смоллинг Крис 3 0.18
Пеллегрини Лоренцо 2 (2) 0.12
Матич Неманья 1 0.06
Вольпато Кристиан 1 0.06
Эль-Шаарави Стефан 1 0.06
Кристанте Бриан 1 0.06
Дзаньоло Николо 1 0.06
Ибаньес Рожер 1 0.06
Спинаццола Леонардо 0 0
Манчини Джанлука 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 5 0
Жиру Оливье 3 1
Леау Рафаэл 3 1
Тонали Сандро 4 0
Кьяер Симон 2 0
Ребич Анте 2 0
Крунич Раде 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Беннасер Исмаэль 2 0
Диас Браим 2 0
Де Кетеларе Шарль 2 0
Ориги Дивок 1 0
Томори Фикайо 1 0
Адли Ясин 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Мессьяс Жуниор 1 0
Калюлю Пьер 1 0
Побега Томмазо 1 0
Стефано Пиоли 1 0
Лазетич Марко 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жозе Моуринью 2 2
Манчини Джанлука 5 0
Кристанте Бриан 4 0
Челик Мехмет 4 0
Ибаньес Рожер 4 0
Смоллинг Крис 3 0
Дзаньоло Николо 3 0
Дибала Пауло 2 0
Пеллегрини Лоренцо 2 0
Матич Неманья 1 0
Патрисиу Руй 1 0
Камара Мохамед III 1 0
Тахирович Бенджамин 1 0

Результаты матчей

Милан
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Рома
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

1
2
Милан
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Рома
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

9
8
Милан
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Рома
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

10
6

Волевые поражения

10
10

Голы по времени матча

Забито

19
11
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
3
16%
1
9%
1-15
4
21%
1
9%
16-30
2
11%
3
27%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
3
16%
3
27%
61-75
2
11%
3
27%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
10%
2
22%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Забито

10
8
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
3
30%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
30%
2
25%
61-75
4
40%
1
13%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Забито

29
19
12 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
6
21%
3
16%
1-15
4
14%
2
11%
16-30
2
7%
4
21%
31-45
5
17%
1
5%
46-60
6
21%
5
26%
61-75
6
21%
4
21%
76-90

Пропущено

18
14
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
11%
2
14%
1-15
4
22%
3
21%
16-30
3
17%
3
21%
31-45
3
17%
2
14%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
4
22%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Салернитана - Милан 1:2 ПСВ - Милан 3:0 Ливерпуль - Милан 4:1 Арсенал - Милан 2:1
Милан - Фиорентина 2:1 Кремонезе - Милан 0:0 Милан - Специя 2:1 Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0 Торино - Милан 2:1 Динамо Загреб - Милан 0:4 Милан - Монца 4:1 Верона - Милан 1:2 Милан - Челси 0:2 Милан - Ювентус 2:0 Челси - Милан 3:0 Эмполи - Милан 1:3 Милан - Наполи 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1 Сампдория - Милан 1:2 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1
Рома
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Рома - Болонья 1:0 Рома - Валвейк 3:0 Рома - Каса Пиа 1:0 Рома - Кадис 0:3
Рома - Йокогама Маринос 3:3 Нагоя Грампус - Рома 0:0 Рома - Торино 1:1 Сассуоло - Рома 1:1 Рома - Лацио 0:1 Рома - Лудогорец 3:1 Верона - Рома 1:3 ХИК - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:1 Сампдория - Рома 0:1 Бетис - Рома 1:1 Рома - Лечче 2:1 Рома - Бетис 1:2 Интер Милан - Рома 1:2 Рома - Аталанта 0:1 Рома - ХИК 3:0

Результаты матчей

Милан
Рома

Точный счет

2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:2
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Милан
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
2
6
3
5
2.5
1
7
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
4
11
5
1.5
5
11
4
12
2.5
2
14
2
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 17 14 2 1 39 - 13 44
2.
Милан
 0:0 Заявка 17 11 4 2 31 - 16 37
3.
Ювентус
 Заявка 17 11 4 2 26 - 7 37
4.
Интер Милан
 Заявка 17 11 1 5 37 - 24 34
5.
Лацио
 Заявка 17 9 4 4 29 - 15 31
6.
Рома
 0:0 Заявка 17 9 4 4 19 - 14 31
7.
Аталанта
 Заявка 16 8 4 4 24 - 17 28
8.
Удинезе
 Заявка 17 6 7 4 25 - 19 25
9.
Фиорентина
 Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
10.
Торино
 Заявка 17 6 5 6 18 - 19 23
11.
Эмполи
 Заявка 17 4 7 6 15 - 22 19
12.
Болонья
 Заявка 16 5 4 7 20 - 26 19
13.
Лечче
 Заявка 17 4 7 6 16 - 18 19
14.
Монца
 Заявка 17 5 3 9 19 - 25 18
15.
Салернитана
 Заявка 17 4 6 7 21 - 27 18
16.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 17 - 26 16
17.
Специя
 Заявка 17 3 6 8 16 - 28 15
18.
Сампдория
 Заявка 17 2 3 12 8 - 30 9
19.
Кремонезе
 Заявка 16 0 7 9 11 - 27 7
20.
Верона
 Заявка 16 1 3 12 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 21 - 3 23
2.
Наполи
 Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
3.
Милан
 0:0 Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
4.
Интер Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 4 21
5.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Болонья
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
7.
Фиорентина
 Заявка 9 4 3 2 14 - 14 15
8.
Удинезе
 Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
9.
Рома
 0:0 Заявка 8 4 1 3 8 - 5 13
10.
Монца
 Заявка 9 4 1 4 13 - 10 13
11.
Торино
 Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
12.
Салернитана
 Заявка 9 3 3 3 14 - 11 12
13.
Специя
 Заявка 9 2 6 1 13 - 12 12
14.
Аталанта
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
15.
Эмполи
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
16.
Сассуоло
 Заявка 8 3 2 3 12 - 9 11
17.
Лечче
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
18.
Верона
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
19.
Кремонезе
 Заявка 8 0 3 5 2 - 12 3
20.
Сампдория
 Заявка 9 0 2 7 2 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 9 7 1 1 18 - 7 22
2.
Рома
 0:0 Заявка 9 5 3 1 11 - 9 18
3.
Аталанта
 Заявка 8 5 2 1 13 - 6 17
4.
Милан
 0:0 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
5.
Ювентус
 Заявка 8 4 2 2 5 - 4 14
6.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 13 - 6 14
7.
Интер Милан
 Заявка 9 4 1 4 17 - 20 13
8.
Удинезе
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
9.
Торино
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
10.
Лечче
 Заявка 9 2 3 4 7 - 9 9
11.
Фиорентина
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
12.
Эмполи
 Заявка 9 1 5 3 8 - 14 8
13.
Сампдория
 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
14.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
15.
Монца
 Заявка 8 1 2 5 6 - 15 5
16.
Сассуоло
 Заявка 9 1 2 6 5 - 17 5
17.
Болонья
 Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
18.
Кремонезе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 15 4
19.
Специя
 Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
20.
Верона
 Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 10 (2)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 8 (3)
Специя Нзола М'Бала 8 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Милан Леау Рафаэл 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Лечче Юлманд Мортен 1 5
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 3
Торино Линетти Кароль 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    31'
    Челик в центре поля нарушил правила против активного Леау "Милану" не удалось быстро разыграть стандарт. 
  • Желтая карточка
    30'
    Форвард "Милана" Рафаэл Леау получил заслуженную жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Абрахама. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Беннасер на левом фланге у штрафной площади "Ромы" перестарался в борьбе за мяч, правила были нарушены против Пеллегрини. 
  • Угловой
    28'
    Беннасер с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Жиру, который набегал на мяч, был заблокирован, а затем уже игроки "Ромы" окончательно выбили мяч на левый фланг. 
  • 27'
    Леау по левому флангу убежал в штрафную площадь "Ромы", а затем уже Манчини с трудом, но всё же выбил мяч на угловой. 
  • 26'
    Дзаньоло с правой половины поля от линии штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в Томори. 
  • 25'
    И уже вторая подряд подача последовала в центр штрафной площади "Ромы", на этот раз Салемакерс неплохо подал, Жиру головой сбросил мяч к правому углу вратарской, где пытался открыться Диас, Смоллинг прочитал момент и разрядил обстановку у своих ворот. 
  • 24'
    Калабрия с правого фланга выполнил подачу теперь уже в центр штрафной площади, Жиру проиграл верховую борьбу за мяч Смоллингу. 
  • 23'
    Калабрия с правого фланга выполнил передачу в радиус штрафной площади на Жиру, Оливье зацепился за мяч, но затем уже развить атаку форвард "Милана" не смог. 
  • 22'
    Леау с левого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, защитники "Ромы" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
  • Желтая карточка
    21'
    Добавим, что ранее защитник "Ромы" Джанлука Манчини также получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. Манчини был очень недоволен решением Давиде Массы при фиксации фола со стороны Челика на Тео. 
  • Угловой
    20'
    Пеллегрини с углового закрутил мяч в центр вратарской, Рожер Ибаньес в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Татарушану. 
  • 19'
    Залевски совершил рывок вперёд по левому флангу, Салемакерс накрыл соперника и выбил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Тонали в центре поля нарушил правила против Дибалы. Очень много мелких фолов от обеих команд на старте матча у нас. 
  • 17'
    Леау с левого фланга вошёл в штрафную площадь и выполнил подачу в центр, Челик грамотно подставил ногу, мяч полетел к центру поля. 
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    • Фол, нарушение
      16'
      Дзаньоло в центре поля прихватил за плечо Салемакерса и нарушил правила. На этот раз Давиде Масса решил обойтись без жёлтой карточки. 
    • 15'
      Леау с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Патрисиу грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • 14'
      Салемакерс сместился с правого фланга немного в центр и выполнил передачу на Жиру, сам Алексис сразу же сделал рывок на правый угол штрафной площади, Оливье выполнил слишком сильный ответный пас, в итоге мяч ушёл за лицевую линию поля. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Дибала теперь уже перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Тонали. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Леау при попытке войти в штрафную площадь с левого фланга нарушил правила против Челика. 
    • Желтая карточка
      11'
      Фланговый защитник "Ромы" Мехмет Челик получил жёлтую карточку за срыв атаки. Челик на левом фланге нагло схватил за футболку Тео, который делал рывок под ответный пас Леау. 
    • 10'
      Калабрия получил заброс на ход по правому флангу от Диаса, Давиде от лицевой линии поля выполнил подачу в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у флангового защитника "Милана" и улетел в аут. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Манчини в центре поля нарушил правила против Леау. Игроки "Милана" сейчас также не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 8'
      Леау совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил подачу на ближний угол вратарской, Патрисиу не очень уверенно сыграл на выходе, но всё же Руй смог забрать мяч в руки. 
    • 7'
      Пеллегрини со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Татарушану грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Диас опасно сыграл на левом фланге в борьбе за мяч против Смоллинга. Браим тянулся к мячу ногой, Смоллинг опустил голову и в итоге Давиде Масса как раз дал свисток в пользу "Ромы". 
    • 5'
      Дибала совершил рывок вперёд по левому флангу, Тонали накрыл Пауло у углового флажка и выбил мяч в аут. 
    • 4'
      Диас теперь уже разогнал атаку по левому флангу после перехватала мяч в центре поля у Абрахама, далее последовала передача к боковой линии штрафной площади на Леау, Рафаэл выполнил подачу в центр штрафной площади, Жиру головой пробил в правый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Тео в центре поля нарушил правила против Смоллинга. Игроки "Ромы" довольно долго разыгрывали стандарт. 
    • Дождь
      2'
      В Милане сегодня идёт проливной дождь, возможно, это заставит футболистов чаще бить по воротам из-за пределов штрафной площади. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва между двумя очень сильными командами. Будем надеяться, что "Милан" и "Рома" покажут яркий матч, который будет сопровождаться немалым количеством очков, а победит в этом противостоянии достойный. 
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Siro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Милан 0:0 Рома

    Исход игры
    Милан
    79.2% (114)
    Ничья
    15.3% (22)
    Рома
    5.6% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.7% (79)
    Меньше
    31.3% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    78.26% (90)
    Нет
    21.74% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Милан
    48.6% (70)
    1:0 Милан
    12.5% (18)
    1:1 Ничья
    7.6% (11)
    2:0 Милан
    3.5% (5)
    2:2 Ничья
    2.8% (4)
    1:2 Рома
    2.8% (4)
    0:0 Ничья
    1.4% (2)
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    Милан
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