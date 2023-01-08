И уже вторая подряд подача последовала в центр штрафной площади "Ромы", на этот раз Салемакерс неплохо подал, Жиру головой сбросил мяч к правому углу вратарской, где пытался открыться Диас, Смоллинг прочитал момент и разрядил обстановку у своих ворот.

Дзаньоло с правой половины поля от линии штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в Томори.

Леау по левому флангу убежал в штрафную площадь "Ромы", а затем уже Манчини с трудом, но всё же выбил мяч на угловой.

Беннасер с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Жиру, который набегал на мяч, был заблокирован, а затем уже игроки "Ромы" окончательно выбили мяч на левый фланг.

Беннасер на левом фланге у штрафной площади "Ромы" перестарался в борьбе за мяч, правила были нарушены против Пеллегрини.

Форвард "Милана" Рафаэл Леау получил заслуженную жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Абрахама.

Челик в центре поля нарушил правила против активного Леау "Милану" не удалось быстро разыграть стандарт.

Леау с левого фланга вошёл в штрафную площадь и выполнил подачу в центр, Челик грамотно подставил ногу, мяч полетел к центру поля.

Тонали в центре поля нарушил правила против Дибалы. Очень много мелких фолов от обеих команд на старте матча у нас.

Залевски совершил рывок вперёд по левому флангу, Салемакерс накрыл соперника и выбил мяч на угловой.

Пеллегрини с углового закрутил мяч в центр вратарской, Рожер Ибаньес в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Татарушану.

Добавим, что ранее защитник "Ромы" Джанлука Манчини также получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. Манчини был очень недоволен решением Давиде Массы при фиксации фола со стороны Челика на Тео.

Леау с левого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, защитники "Ромы" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч.

Калабрия с правого фланга выполнил передачу в радиус штрафной площади на Жиру, Оливье зацепился за мяч, но затем уже развить атаку форвард "Милана" не смог.

Калабрия с правого фланга выполнил подачу теперь уже в центр штрафной площади, Жиру проиграл верховую борьбу за мяч Смоллингу.

16' Дзаньоло в центре поля прихватил за плечо Салемакерса и нарушил правила. На этот раз Давиде Масса решил обойтись без жёлтой карточки.

15' Леау с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Патрисиу грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

14' Салемакерс сместился с правого фланга немного в центр и выполнил передачу на Жиру, сам Алексис сразу же сделал рывок на правый угол штрафной площади, Оливье выполнил слишком сильный ответный пас, в итоге мяч ушёл за лицевую линию поля.

13' Дибала теперь уже перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Тонали.

12' Леау при попытке войти в штрафную площадь с левого фланга нарушил правила против Челика.

11' Фланговый защитник "Ромы" Мехмет Челик получил жёлтую карточку за срыв атаки. Челик на левом фланге нагло схватил за футболку Тео, который делал рывок под ответный пас Леау.

10' Калабрия получил заброс на ход по правому флангу от Диаса, Давиде от лицевой линии поля выполнил подачу в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у флангового защитника "Милана" и улетел в аут.

9' Манчини в центре поля нарушил правила против Леау. Игроки "Милана" сейчас также не стали торопиться при розыгрыше мяча.

8' Леау совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил подачу на ближний угол вратарской, Патрисиу не очень уверенно сыграл на выходе, но всё же Руй смог забрать мяч в руки.