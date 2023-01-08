Тур: 17. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Масса Давиде
0'
9' Желтая карточкаЧелик Мехмет
9' Желтая карточкаМанчини Джанлука
26' Желтая карточкаЛеау Рафаэл
Ход матча
9'
26'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
76 Владение мячом, % 24
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Калюлю
Пьер
19
Эрнандес
Тео
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
92 Нава ЛапоВратарь
- Защитник
-
28 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Вранкс АстерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Челик МехметЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дибала ПаулоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
63 Боер ПьетроВратарь
-
99 Свилар МилеВратарь
-
17 Винья МатиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фоти Сальваторе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Милан
Рома
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед
30 матчей
33.3%
30%
36.7%
10 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
23.3%
43.3%
33.4%
7 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.7%
43.3%
30%
8 побед 13 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.47
1.13
Среднее время на гол
61
79
Всего голов
19
24
Голов в среднем за матч
1.27
1.6
Среднее время на гол
71
56
Всего голов
41
41
Голов в среднем за матч
1.37
1.37
Тотал матчей
2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
65
65
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|7
|0.41
|Жиру Оливье
|5 (1)
|0.29
|Диас Браим
|4
|0.24
|Ребич Анте
|3
|0.18
|Тонали Сандро
|2
|0.12
|Эрнандес Тео
|2 (1)
|0.12
|Мессьяс Жуниор
|2
|0.12
|Ориги Дивок
|1
|0.06
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.06
|Томори Фикайо
|1
|0.06
|Балло-Туре Фоде
|1
|0.06
|Татарушану Чиприан
|0
|0
|Крунич Раде
|0
|0
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Салемакерс Алексис
|0
|0
|Де Кетеларе Шарль
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|5 (1)
|0.29
|Абрахам Тэмми
|3
|0.18
|Смоллинг Крис
|3
|0.18
|Пеллегрини Лоренцо
|2 (2)
|0.12
|Матич Неманья
|1
|0.06
|Вольпато Кристиан
|1
|0.06
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0.06
|Кристанте Бриан
|1
|0.06
|Дзаньоло Николо
|1
|0.06
|Ибаньес Рожер
|1
|0.06
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|Манчини Джанлука
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Тео
|5
|0
|Жиру Оливье
|3
|1
|Леау Рафаэл
|3
|1
|Тонали Сандро
|4
|0
|Кьяер Симон
|2
|0
|Ребич Анте
|2
|0
|Крунич Раде
|2
|0
|Калабрия Давиде
|2
|0
|Беннасер Исмаэль
|2
|0
|Диас Браим
|2
|0
|Де Кетеларе Шарль
|2
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Томори Фикайо
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Мессьяс Жуниор
|1
|0
|Калюлю Пьер
|1
|0
|Побега Томмазо
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
|Лазетич Марко
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жозе Моуринью
|2
|2
|Манчини Джанлука
|5
|0
|Кристанте Бриан
|4
|0
|Челик Мехмет
|4
|0
|Ибаньес Рожер
|4
|0
|Смоллинг Крис
|3
|0
|Дзаньоло Николо
|3
|0
|Дибала Пауло
|2
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0
|Матич Неманья
|1
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Камара Мохамед III
|1
|0
|Тахирович Бенджамин
|1
|0
Результаты матчей
Милан
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Рома
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
1
2
Милан
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Рома
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
9
8
Милан
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Рома
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
10
6
Волевые поражения
10
10
Голы по времени матча
Забито
19
11
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
3
16%
1
9%
1-15
4
21%
1
9%
16-30
2
11%
3
27%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
3
16%
3
27%
61-75
2
11%
3
27%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
10%
2
22%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
2
20%
2
22%
76-90
Забито
10
8
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
3
30%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
30%
2
25%
61-75
4
40%
1
13%
76-90
Пропущено
8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Забито
29
19
12 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
6
21%
3
16%
1-15
4
14%
2
11%
16-30
2
7%
4
21%
31-45
5
17%
1
5%
46-60
6
21%
5
26%
61-75
6
21%
4
21%
76-90
Пропущено
18
14
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
11%
2
14%
1-15
4
22%
3
21%
16-30
3
17%
3
21%
31-45
3
17%
2
14%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
4
22%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Салернитана - Милан 1:2 ПСВ - Милан 3:0 Ливерпуль - Милан 4:1 Арсенал - Милан 2:1
Милан - Фиорентина 2:1 Кремонезе - Милан 0:0 Милан - Специя 2:1 Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0 Торино - Милан 2:1 Динамо Загреб - Милан 0:4 Милан - Монца 4:1 Верона - Милан 1:2 Милан - Челси 0:2 Милан - Ювентус 2:0 Челси - Милан 3:0 Эмполи - Милан 1:3 Милан - Наполи 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1 Сампдория - Милан 1:2 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1
Рома
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Рома - Болонья 1:0 Рома - Валвейк 3:0 Рома - Каса Пиа 1:0 Рома - Кадис 0:3
Рома - Йокогама Маринос 3:3 Нагоя Грампус - Рома 0:0 Рома - Торино 1:1 Сассуоло - Рома 1:1 Рома - Лацио 0:1 Рома - Лудогорец 3:1 Верона - Рома 1:3 ХИК - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:1 Сампдория - Рома 0:1 Бетис - Рома 1:1 Рома - Лечче 2:1 Рома - Бетис 1:2 Интер Милан - Рома 1:2 Рома - Аталанта 0:1 Рома - ХИК 3:0
Результаты матчей
Милан
Рома
Точный счет
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:2
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Милан
Рома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
26
35
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
44
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
124
115
511
412
214
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|39 - 13
|44
|2.
|0:0 Заявка
|17
|11
|4
|2
|31 - 16
|37
|3.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|26 - 7
|37
|4.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|37 - 24
|34
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 15
|31
|6.
|0:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|19 - 14
|31
|7.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|24 - 17
|28
|8.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|25 - 19
|25
|9.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 22
|23
|10.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 19
|23
|11.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|15 - 22
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 26
|19
|13.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|16 - 18
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 25
|18
|15.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 27
|18
|16.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 26
|16
|17.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|16 - 28
|15
|18.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|8 - 30
|9
|19.
|Заявка
|16
|0
|7
|9
|11 - 27
|7
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 3
|23
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 6
|22
|3.
|0:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|4.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 4
|21
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 14
|15
|8.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|9.
|0:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 5
|13
|10.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 10
|13
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 11
|12
|13.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 12
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|16.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|17.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|18.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|19.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 12
|3
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|2 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 7
|22
|2.
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|11 - 9
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|4.
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|5 - 4
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 6
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 20
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 9
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|12.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 14
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 15
|5
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 17
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 15
|4
|19.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 16
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 13
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|10 (2)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|8 (3)
|Специя
|Нзола М'Бала
|8 (1)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Милан
|Леау Рафаэл
|7 (4)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 5
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 3
|Торино
|Линетти Кароль
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Милан 0:0 Рома
Исход игры
Милан
79.2% (114)
Ничья
15.3% (22)
Рома
5.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
68.7% (79)
Меньше
31.3% (36)
Обе команды забьют
Да
78.26% (90)
Нет
21.74% (25)
Популярный счёт
2:1 Милан
48.6% (70)
1:0 Милан
12.5% (18)
1:1 Ничья
7.6% (11)
2:0 Милан
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.8% (4)
1:2 Рома
2.8% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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