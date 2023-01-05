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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Масса Давиде
Милан
 
Позже
Рома
Прогнозы 43
Милан 72.1% (31)
X 20.9% (9)
Рома 7% (3)
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Милан
Ничья
Рома
4.60
3.70
4.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Милан
Рома

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед

30 матчей

33.3%
30%
36.7%
10 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

23.3%
43.3%
33.4%
7 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.7%
43.3%
30%
8 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

СA
3:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
3:3
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:2
СA
0:2
СA
1:4
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
4:2
СA
2:1
СA
2:3
СA
0:0
СA
0:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
2:3
СA
2:2
СA
2:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.47
1.13

Среднее время на гол

61
79

Всего голов

19
24

Голов в среднем за матч

1.27
1.6

Среднее время на гол

71
56

Всего голов

41
41

Голов в среднем за матч

1.37
1.37

Тотал матчей

2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

65
65

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 7 0.44
Жиру Оливье 5 (1) 0.31
Диас Браим 4 0.25
Ребич Анте 3 0.19
Тонали Сандро 2 0.13
Эрнандес Тео 2 (1) 0.13
Мессьяс Жуниор 2 0.13
Ориги Дивок 1 0.06
Беннасер Исмаэль 1 0.06
Томори Фикайо 1 0.06
Балло-Туре Фоде 1 0.06
Татарушану Чиприан 0 0
Крунич Раде 0 0
Калабрия Давиде 0 0
Салемакерс Алексис 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 5 (1) 0.31
Абрахам Тэмми 3 0.19
Смоллинг Крис 3 0.19
Пеллегрини Лоренцо 2 (2) 0.13
Матич Неманья 1 0.06
Вольпато Кристиан 1 0.06
Эль-Шаарави Стефан 1 0.06
Кристанте Бриан 1 0.06
Дзаньоло Николо 1 0.06
Ибаньес Рожер 1 0.06
Спинаццола Леонардо 0 0
Манчини Джанлука 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 5 0
Жиру Оливье 3 1
Леау Рафаэл 3 1
Тонали Сандро 4 0
Кьяер Симон 2 0
Ребич Анте 2 0
Крунич Раде 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Беннасер Исмаэль 2 0
Диас Браим 2 0
Де Кетеларе Шарль 2 0
Ориги Дивок 1 0
Томори Фикайо 1 0
Адли Ясин 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Мессьяс Жуниор 1 0
Калюлю Пьер 1 0
Побега Томмазо 1 0
Стефано Пиоли 1 0
Лазетич Марко 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жозе Моуринью 2 2
Кристанте Бриан 4 0
Манчини Джанлука 4 0
Ибаньес Рожер 4 0
Смоллинг Крис 3 0
Дзаньоло Николо 3 0
Челик Мехмет 3 0
Дибала Пауло 2 0
Пеллегрини Лоренцо 2 0
Матич Неманья 1 0
Патрисиу Руй 1 0
Камара Мохамед III 1 0
Тахирович Бенджамин 1 0

Результаты матчей

Милан
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Рома
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

1
2
Милан
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Рома
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

9
8
Милан
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Рома
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

10
6

Волевые поражения

10
10

Голы по времени матча

Забито

19
11
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
3
16%
1
9%
1-15
4
21%
1
9%
16-30
2
11%
3
27%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
3
16%
3
27%
61-75
2
11%
3
27%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
10%
2
22%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Забито

10
8
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
3
30%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
30%
2
25%
61-75
4
40%
1
13%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Забито

29
19
12 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
6
21%
3
16%
1-15
4
14%
2
11%
16-30
2
7%
4
21%
31-45
5
17%
1
5%
46-60
6
21%
5
26%
61-75
6
21%
4
21%
76-90

Пропущено

18
14
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
11%
2
14%
1-15
4
22%
3
21%
16-30
3
17%
3
21%
31-45
3
17%
2
14%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
4
22%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Салернитана - Милан 1:2 ПСВ - Милан 3:0 Ливерпуль - Милан 4:1 Арсенал - Милан 2:1
Милан - Фиорентина 2:1 Кремонезе - Милан 0:0 Милан - Специя 2:1 Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0 Торино - Милан 2:1 Динамо Загреб - Милан 0:4 Милан - Монца 4:1 Верона - Милан 1:2 Милан - Челси 0:2 Милан - Ювентус 2:0 Челси - Милан 3:0 Эмполи - Милан 1:3 Милан - Наполи 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1 Сампдория - Милан 1:2 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1
Рома
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Рома - Болонья 1:0 Рома - Валвейк 3:0 Рома - Каса Пиа 1:0 Рома - Кадис 0:3
Рома - Йокогама Маринос 3:3 Нагоя Грампус - Рома 0:0 Рома - Торино 1:1 Сассуоло - Рома 1:1 Рома - Лацио 0:1 Рома - Лудогорец 3:1 Верона - Рома 1:3 ХИК - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:1 Сампдория - Рома 0:1 Бетис - Рома 1:1 Рома - Лечче 2:1 Рома - Бетис 1:2 Интер Милан - Рома 1:2 Рома - Аталанта 0:1 Рома - ХИК 3:0

Результаты матчей

Милан
Рома

Точный счет

2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:2
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Милан
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
2
6
3
5
2.5
1
7
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
4
11
5
1.5
5
11
4
12
2.5
2
14
2
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 16 13 2 1 37 - 13 41
2.
Милан
 Заявка 16 11 3 2 31 - 16 36
3.
Ювентус
 Заявка 16 10 4 2 25 - 7 34
4.
Интер Милан
 Заявка 16 11 0 5 35 - 22 33
5.
Лацио
 Заявка 16 9 3 4 27 - 13 30
6.
Рома
 Заявка 16 9 3 4 19 - 14 30
7.
Аталанта
 Заявка 16 8 4 4 24 - 17 28
8.
Удинезе
 Заявка 16 6 7 3 25 - 18 25
9.
Торино
 Заявка 16 6 4 6 17 - 18 22
10.
Фиорентина
 Заявка 16 5 5 6 19 - 21 20
11.
Болонья
 Заявка 16 5 4 7 20 - 26 19
12.
Эмполи
 Заявка 16 4 6 6 13 - 20 18
13.
Лечче
 Заявка 16 4 6 6 16 - 18 18
14.
Монца
 Заявка 16 5 2 9 17 - 23 17
15.
Салернитана
 Заявка 16 4 5 7 20 - 26 17
16.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 16 - 24 16
17.
Специя
 Заявка 16 3 5 8 16 - 28 14
18.
Сампдория
 Заявка 16 2 3 11 8 - 28 9
19.
Кремонезе
 Заявка 16 0 7 9 11 - 27 7
20.
Верона
 Заявка 16 1 3 12 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
2.
Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 9 21
3.
Интер Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 4 21
4.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 20 - 3 20
5.
Лацио
 Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
6.
Болонья
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
7.
Удинезе
 Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
8.
Рома
 Заявка 8 4 1 3 8 - 5 13
9.
Торино
 Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
10.
Монца
 Заявка 8 4 0 4 11 - 8 12
11.
Фиорентина
 Заявка 8 3 3 2 12 - 13 12
12.
Эмполи
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
13.
Сассуоло
 Заявка 8 3 2 3 12 - 9 11
14.
Салернитана
 Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
15.
Аталанта
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
16.
Специя
 Заявка 8 2 5 1 13 - 12 11
17.
Лечче
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
18.
Верона
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
19.
Кремонезе
 Заявка 8 0 3 5 2 - 12 3
20.
Сампдория
 Заявка 8 0 2 6 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
2.
Аталанта
 Заявка 8 5 2 1 13 - 6 17
3.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 11 - 9 17
4.
Милан
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
5.
Ювентус
 Заявка 8 4 2 2 5 - 4 14
6.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 13 - 6 14
7.
Удинезе
 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
8.
Интер Милан
 Заявка 8 4 0 4 15 - 18 12
9.
Торино
 Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
10.
Фиорентина
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
11.
Лечче
 Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12.
Сампдория
 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
13.
Эмполи
 Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
14.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
15.
Монца
 Заявка 8 1 2 5 6 - 15 5
16.
Сассуоло
 Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
17.
Болонья
 Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
18.
Кремонезе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 15 4
19.
Специя
 Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
20.
Верона
 Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 9 (2)
Специя Нзола М'Бала 8 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Милан Леау Рафаэл 7 (4)
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Лечче Юлманд Мортен 1 5
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 3
Лацио Милинкович-Савич Сергей 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 января 2023, осталось 2 дня 13 часов 32 минуты.

    Главный судья: Масса Давиде

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Милан 72.1% (31)
    X 20.9% (9)
    Рома 7% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Рома
    4.60
    3.70
    4.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Милан - Рома онлайн

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    Прогнозы на матч Милан - Рома

    Исход игры
    Милан
    72.1% (31)
    Ничья
    20.9% (9)
    Рома
    7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.53% (23)
    Меньше
    39.47% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    81.58% (31)
    Нет
    18.42% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Милан
    44.2% (19)
    1:1 Ничья
    18.6% (8)
    1:0 Милан
    11.6% (5)
    1:2 Рома
    4.7% (2)
    2:0 Милан
    4.7% (2)
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