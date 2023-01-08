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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Абиссо Росарио
Сампдория
0:1
Первый тайм: 45+'
Наполи
0'
5' Желтая карточка
Мурру Никола
0:0
6' Не забитый пенальти
Политано Маттео
0:1
19' Гол
Осимхен Виктор
39' Красная карточка
Ринкон Томас
44' Желтая карточка
Мурильо Джейсон
Ринкон получает красную (видео)....
Выход Хвичи один на один (видео)...
0:1. Гол Виктора Осимхена (видео...
Натиск на ворота гостей (видео)....
Нереализованный пенальти Политан...

Ход матча

5'
Мурру Никола
 
6'
0:0
Политано Маттео
19'
0:1
Осимхен Виктор
(Руй Мариу)
39'
Ринкон Томас
 
44'
Мурильо Джейсон
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 130
Сампдория 1.5% (2)
X 3.1% (4)
Наполи 95.4% (124)
-2
выиграет Наполи, со счетом 0:2
Другой счёт в их встречах не приживается
Евгений Жуков #
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Прогноз на матч от Liveresult
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Сампдория
Ничья
Наполи
8.00
6.80
4.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Аудеро
Эмиль
21
Мурильо
Джейсон
17
Нюйтинк
Брэм
29
Мурру
Никола
37
Лерис
Мехди
3
Ауджелло
Томмазо
8
Ринкон
Томас
14
Виейра
Ронни
5
Верре
Валерио
10
Ламмерс
Сэм
23
Габбьядини
Маноло
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
3
Мин-Чжэ
Ким
5
Жуан
Жезус
6
Руй
Мариу
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
7
Элмас
Эльиф
21
Политано
Маттео
9
Осимхен
Виктор
77
Кварацхелия
Хвича
Сампдория
3-4-1-2
Наполи
4-3-3

История личных встреч

Сампдория
Наполи

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
140%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Второй тайм

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 17 побед

27 матчей

11.1%
14.8%
74.1%
3 победы 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

11.1%
37%
51.9%
3 победы 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

14.8%
22.2%
63%
4 победы 6 ничьих 17 побед

История матчей

СA
1:0
СA
0:4
СA
0:2
СA
2:1
СA
2:4
СA
2:0
СA
3:0
СA
3:0
СA
0:2
СA
3:2
СA
2:4
СA
2:1
СA
2:4
СA
2:2
СA
4:2
СA
1:1
СA
2:5
СA
2:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
4:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:2
СA
2:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

1.29
0.62

Среднее время на гол

70
146

Всего голов

28
31

Голов в среднем за матч

2.15
2.21

Среднее время на гол

41
40

Всего голов

46
39

Голов в среднем за матч

1.7
1.44

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

52
62

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габбьядини Маноло 2 0.12
Джуричич Филип 2 0.12
Ауджелло Томмазо 1 0.06
Капуто Франческо 1 0.06
Колли Омар 1 0.06
Сабири Абдельхамид 1 0.06
Ринкон Томас 0 0
Лерис Мехди 0 0
Амионе Бруно 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 10 0.59
Кварацхелия Хвича 6 0.35
Зелиньски Пётр 3 0.18
Лосано Ирвинг 3 (1) 0.18
Политано Маттео 3 (2) 0.18
Элмас Эльиф 3 0.18
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0.12
Симеоне Джованни 2 0.12
Мин-Чжэ Ким 2 0.12
Лоботка Станислав 1 0.06
Жуан Жезус 1 0.06
Оливера Матиас 1 0.06
Распадори Джакомо 1 0.06
Руй Мариу 0 0
Ди Лоренцо Джованни 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джуричич Филип 5 0
Верре Валерио 5 0
Колли Омар 5 0
Лерис Мехди 5 0
Станкович Деян 2 1
Ринкон Томас 2 1
Мурильо Джейсон 3 0
Феррари Алекс 3 0
Сабири Абдельхамид 3 0
Марко Джампаоло 1 1
Квальярелла Фабио 2 0
Габбьядини Маноло 2 0
Вильяр Гонсало 2 0
Виейра Ронни 2 0
Йепес Жерар 2 0
Берешиньски Бартош 1 0
Мурру Никола 1 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Ауджелло Томмазо 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Монтеваго Даниэле 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лучано Спаллетти 3 1
Мин-Чжэ Ким 3 0
Руй Мариу 2 0
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Ндомбеле Танги 2 0
Жуан Жезус 1 0
Политано Маттео 1 0
Симеоне Джованни 1 0
Лоботка Станислав 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Осимхен Виктор 1 0
Оливера Матиас 1 0
Эстигор Лео 1 0
Дзербин Алессио 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Элмас Эльиф 1 0

Результаты матчей

Сампдория
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Наполи
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

0
6

Волевые поражения

2
0
Сампдория
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Наполи
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
0

Волевые поражения

4
21
Сампдория
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Наполи
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

11
6

Волевые поражения

6
21

Голы по времени матча

Забито

2
16
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 3
14 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
50%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
50%
6
38%
76-90

Пропущено

13
7
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
4
31%
1
14%
1-15
2
15%
2
29%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
3
43%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Забито

8
21
6 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
11 Не забивали 8
2
25%
4
19%
1-15
2
25%
2
10%
16-30
2
25%
6
29%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
13%
3
14%
61-75
1
13%
4
19%
76-90

Пропущено

13
6
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
3
50%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
2
33%
76-90

Забито

10
37
6 В 1-м тайме 18
4 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 10
9 Не забивали 2
2
20%
4
11%
1-15
2
20%
4
11%
16-30
2
20%
10
27%
31-45
1
10%
4
11%
46-60
1
10%
5
14%
61-75
2
20%
10
27%
76-90

Пропущено

26
13
14 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
5
19%
1
8%
1-15
5
19%
2
15%
16-30
4
15%
3
23%
31-45
3
12%
4
31%
46-60
5
19%
1
8%
61-75
4
15%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сассуоло - Сампдория 1:2 Сампдория - Лигорна 3:0 Сампдория - Кайсар 3:0 Сампдория - Динамо Дрезден 2:2
Адана Демирспор - Сампдория 2:2 Сампдория - ТС Гэлакси 5:1 Сампдория - Лечче 0:2 Торино - Сампдория 2:0 Сампдория - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Сампдория 3:0 Кремонезе - Сампдория 0:1 Сампдория - Асколи 2:2 Сампдория - Рома 0:1 Болонья - Сампдория 1:1 Сампдория - Монца 0:3 Специя - Сампдория 2:1 Сампдория - Милан 1:2 Верона - Сампдория 2:1 Сампдория - Лацио 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0
Наполи
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Интер Милан - Наполи 1:0 Наполи - Лилль 1:4 Наполи - Вильярреал 2:3 Кристал Пэлас - Наполи 1:3
Антальяспор - Наполи 2:3 Наполи - Удинезе 3:2 Наполи - Эмполи 2:0 Аталанта - Наполи 1:2 Ливерпуль - Наполи 2:0 Наполи - Сассуоло 4:0 Наполи - Рейнджерс 3:0 Рома - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:2 Наполи - Аякс 4:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Аякс - Наполи 1:6 Наполи - Торино 3:1 Милан - Наполи 1:2 Рейнджерс - Наполи 0:3 Наполи - Специя 1:0

Результаты матчей

Сампдория
Наполи

Точный счет

0:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 75%
1
2 раза 25%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сампдория
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
14
2
1
15
1.5
11
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 1:0 Заявка 17 14 2 1 38 - 13 44
2.
Ювентус
 Заявка 17 11 4 2 26 - 7 37
3.
Милан
 Заявка 16 11 3 2 31 - 16 36
4.
Интер Милан
 Заявка 17 11 1 5 37 - 24 34
5.
Лацио
 Заявка 17 9 4 4 29 - 15 31
6.
Рома
 Заявка 16 9 3 4 19 - 14 30
7.
Аталанта
 Заявка 16 8 4 4 24 - 17 28
8.
Удинезе
 Заявка 17 6 7 4 25 - 19 25
9.
Фиорентина
 Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
10.
Торино
 Заявка 17 6 5 6 18 - 19 23
11.
Эмполи
 Заявка 17 4 7 6 15 - 22 19
12.
Болонья
 Заявка 16 5 4 7 20 - 26 19
13.
Лечче
 Заявка 17 4 7 6 16 - 18 19
14.
Монца
 Заявка 17 5 3 9 19 - 25 18
15.
Салернитана
 Заявка 17 4 6 7 21 - 27 18
16.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 17 - 26 16
17.
Специя
 Заявка 17 3 6 8 16 - 28 15
18.
Сампдория
 0:1 Заявка 17 2 3 12 8 - 29 9
19.
Кремонезе
 Заявка 16 0 7 9 11 - 27 7
20.
Верона
 Заявка 16 1 3 12 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 21 - 3 23
2.
Наполи
 1:0 Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
3.
Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 9 21
4.
Интер Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 4 21
5.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Болонья
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
7.
Фиорентина
 Заявка 9 4 3 2 14 - 14 15
8.
Удинезе
 Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
9.
Рома
 Заявка 8 4 1 3 8 - 5 13
10.
Монца
 Заявка 9 4 1 4 13 - 10 13
11.
Торино
 Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
12.
Салернитана
 Заявка 9 3 3 3 14 - 11 12
13.
Специя
 Заявка 9 2 6 1 13 - 12 12
14.
Аталанта
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
15.
Эмполи
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
16.
Сассуоло
 Заявка 8 3 2 3 12 - 9 11
17.
Лечче
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
18.
Верона
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
19.
Кремонезе
 Заявка 8 0 3 5 2 - 12 3
20.
Сампдория
 0:1 Заявка 9 0 2 7 2 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 1:0 Заявка 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
Аталанта
 Заявка 8 5 2 1 13 - 6 17
3.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 11 - 9 17
4.
Милан
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
5.
Ювентус
 Заявка 8 4 2 2 5 - 4 14
6.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 13 - 6 14
7.
Интер Милан
 Заявка 9 4 1 4 17 - 20 13
8.
Удинезе
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
9.
Торино
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
10.
Лечче
 Заявка 9 2 3 4 7 - 9 9
11.
Фиорентина
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
12.
Эмполи
 Заявка 9 1 5 3 8 - 14 8
13.
Сампдория
 0:1 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
14.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
15.
Монца
 Заявка 8 1 2 5 6 - 15 5
16.
Сассуоло
 Заявка 9 1 2 6 5 - 17 5
17.
Болонья
 Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
18.
Кремонезе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 15 4
19.
Специя
 Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
20.
Верона
 Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 10 (2)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 8 (3)
Специя Нзола М'Бала 8 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Милан Леау Рафаэл 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Лечче Юлманд Мортен 1 5
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 3
Торино Линетти Кароль 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    45'
    Хорошую контратаку удалось провести неаполитанскому клубу, которая завершилась передачей на правый фланг Политано, Маттео быстро перевёл мяч на левый угол штрафной площади, Кварацхелия подработал мяч, а затем Хвича с уже острого угла пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Угловой
    45'
    Верре с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Наполи" уверенно перехватили мяч и пустились в контратаку. 
  • 45'
    С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади от Ауджелло, Ким опередил Ламмерса и головой выбил мяч на угловой. 
  • Дополнительное время
    45'
    Пять минут добавил Розарио Абиссо к основному времени первого тайма. 
  • Желтая карточка
    44'
    Фланговый защитник "Сампдории" Джейсон Мурильо получил жёлтую карточку за срыв атаки. На половине поля "Наполи" Мурильо нарушил правила против Кварацхелии. 
  • 43'
    Руй ошибся с переводом на противоположный фланг в центре поля, мяч в итоге улетел в аут на удивление Лучано Спаллетти. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Элмас в центре поля вновь нарушил правила против Габбьядини. Маноло пока что довольно неплохо смотрится на поле. 
  • 41'
    Политано со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ламмерс головой выбил мяч на левый фланг. 
  • Судья
    40'
    Розарио Абиссо послушал судей из комнаты VAR и убедился, что Ринкон вполне наиграл на красную карточку. 
  • Красная карточка
    39'
    Удаление в составе "Сампдории"! Осимхен после передачи из глубины поля на правый фланг отлично обработал мяч и обыграл Нюйтинка, после этого Осимхен врывался в штрафную площадь и у самой линии штрафной Виктора в подкате сбил Ринкон. Розарио Абиссо показал прямую красную карточку полузащитнику "Сампдории". 
  • Фол, нарушение
    38'
    Элмас в центре поля нарушил правила против Габбьядини. Игроки "Сампдории" быстро разыграли стандарт. 
  • 37'
    Из центра поля последовал заброс на левый фланг к штрафной площади "Сампдории" на Осимхена, Виктора сразу же накрыл Мурильо, который выбил мяч в аут. 
  • 36'
    Элмас пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Сампдории". 
  • 35'
    "Наполи" сейчас значительно больше времени владеет мячом, но дальше центра поля пока что пройти у команды из Неаполя не получается. 
  • 34'
    Довольно грамотно "Наполи" действует по счёту в этом матче, но так в итоге команда Лучано Спаллетти может доиграться до неприятностей. 
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    • 33'
      Габбьядини пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч свалился с ноги у Маноло и ушёл в сторону от цели. 
    • 32'
      Руй из центра поля выполнил отличную передачу на ход Кварацхелии по левому флангу, Хвича раскачал Мурильо и пробил в ближний угол ворот со входа в штрафную площадь, мяч полетел выше цели. 
    • Фол, нарушение
      31'
      Ринкон в центре поля нарушил правила против Замбо-Ангисса. Довольно много мелких фолов стало у нас на поле. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Ламмерс теперь уже перестарался в борьбе за мяч у линии штрафной площади "Наполи", правила были нарушены против Кима. 
    • Фол, нарушение
      29'
      Руй в центре поля нарушил правила против Лери в борьбе за верховой мяч. 
    • 28'
      Виейра пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Наполи". 
    • 27'
      Ламмерс получил передачу на ход по левой половине поля, Сэм продвинулся к линии штрафной площади и пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
    • Опасный момент
      26'
      Политано с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Нюйтинк неудачно выбил мяч к линии штрафной площади на правую половину поля, Замбо-Ангисса оказался первым на подборе, Франк-Андре плотно пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 25'
      Политано разогнал атаку по правому флангу, а затем Маттео выполнил передачу в радиус штрафной площади на Осимхена, но Виктор при этом уже ждал передачу ближе к центру штрафной. 
    • 24'
      Кварацхелия совершил рывок в штрафную площадь по левой половине поля, далее Хвича под давлением Лериса не смог пробить по воротам, что позволило Аудеро, который играл на выходе, спокойно забрать мяч в руки. 
    • Описание гола
      23'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Осимхен!!! Руй совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем Мариу выполнил качественную передачу в центр штрафной площади, Осимхен оторвался от защитников "Сампдории" и в касание пробил в левый угол ворот, мяч полетел под перекладину и на этот раз Аудеро уже не смог спасти свою команду. 
    • Дождь
      23'
      В Генуе сегодня идёт довольно сильный дождь, а поэтому всё же от футболистов обеих команд вполне стоит ждать большого количества ударов из-за пределов штрафной площади. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Лоботка перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Верре. 
    • 21'
      Элмас пробил по воротам из-за пределов штрафной площади с левой половины поля, на этот раз мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
    • Угловой
      20'
      Политано с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Сампдории" без всякого труда выбили мяч на левый фланг, но подбор был за футболистами "Наполи". 
    • Опасный момент
      19'
      Ди Лоренцо с правого фланга выполнил хорошую подачу в центр штрафной площади, Осимхен головой пробил в правый угол ворот, Аудеро в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • Угловой
      18'
      Верре и Габбьядини разыграли корнер между собой, далее Валерио с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Нюйтинк хорошо выпрыгнул и головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Опасный момент
      17'
      Верре прошёл вперёд по левой половине поля, а затем Валерио плотно пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Мерет в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Замбо-Ангисса в центре поля нарушил правила против Ринкона. Игроки "Сампдории" в свою очередь очень быстро разграли стандарт. 
    • 15'
      Элмас при проходе вперёд по левому флангу отыгрался с Руйем, а затем Эльиф войдя в штрафную площадь пробил в ближний угол ворот, Аудеро грамотно сложился и намертво поймал мяч. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Виейра в центре поля нарушил правила против Лоботки. Игроки "Наполи" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 13'
      Верре вновь на половине поля соперника пошёл в высокий прессинг и перехватил мяч, далее Валерио выполнил передачу в центр штрафной площади, Габбьядини в касание пробил в левый угол ворот, мяч полетел слабо, Мерет выловил его без особого труда. 
    • Опасный момент
      12'
      Теперь уже Верре на левом фланге на половине поля соперника перехватил мяч у Ди Лоренцо, далее Валерио выполнил прострел к ближнему углу вратарской, Ламмерс мог открывать счёт в матче, но Сэм не попал в ближний угол ворот из отличной позиции. 
    • 11'
      Верре со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Осимхен на левом фланге нарушил правила против Ауджелло. Игроки "Сампдории" заработали довольно неплохой стандарт. 
    • Угловой
      9'
      Кварацхелия с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Сампдории" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
    • Желтая карточка
      8'
      Защитник "Сампдории" Никола Мурру по итогам нарушения правил на Замбо-Ангисса также получил жёлтую карточку. 
    • Не забитый пенальти
      7'
      Не забивает Политано! Маттео Политано с "точки" пробил в правый угол ворот, Аудеро угадал направление удара и в прыжке перевёл мяч в штангу, а затем уже мяч был выбит на угловой Нюйтинком. 
    • Пенальти!
      6'
      Розарио Абиссо пересмотрел повтор нескольких моментов и в итоге принял решение указать на "точку"! Всё же после заброса на ход Замбо-Ангисса по мнению главного арбитра матча Мурру нарушил правила. 
    • Видеоповтор
      5'
      Розарио Абиссо послушал судей из комнаты VAR и всё же отправился пересматривать повтор момента. 
    • Травма, повреждение
      4'
      Замбо-Ангисса по итогам прошлого эпизода неудачно подвернул голеностоп, пришлось Розарио Абиссо остановить игру. На повторе также видно, что уже после падения соперника Мурру наступил на ногу Замбо-Ангисса, но это был уже игровой момент. 
    • Судья
      3'
      Замбо-Ангисса в борьбе с Мурру на левом углу штрафной площади оказался на газоне, Розарио Абиссо показал, что нужно играть дальше. 
    • 2'
      Матч в Генуе начался с минуты молчания в память о недавно ушедших Синише Михайловиче и Джанлуке Виалли. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. "Наполи" сегодня обязательно нужно стараться набирать в Генуе три очка, чтобы исправиться за поражение четвёртого числа в Милане от "Интера". Также уже "Ювентус" всё ближе подбирается к команде Лучано Спаллетти, а у "Милана" есть матч в запасе. Сама же "Сампдория" также очень сильно нуждается в очках, чтобы сохранить хорошие шансы на сохранение прописки в Серии А. 
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Сампдория 0:1 Наполи онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сампдория 0:1 Наполи

    Исход игры
    Сампдория
    1.5% (2)
    Ничья
    3.1% (4)
    Наполи
    95.4% (124)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.18% (73)
    Меньше
    34.82% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    61.61% (69)
    Нет
    38.39% (43)
    Популярный счёт
    1:2 Наполи
    38.5% (50)
    0:2 Наполи
    21.5% (28)
    1:3 Наполи
    10% (13)
    0:1 Наполи
    6.2% (8)
    0:3 Наполи
    5.4% (7)
    1:1 Ничья
    2.3% (3)
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