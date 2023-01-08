Элмас в центре поля вновь нарушил правила против Габбьядини. Маноло пока что довольно неплохо смотрится на поле.

Руй ошибся с переводом на противоположный фланг в центре поля, мяч в итоге улетел в аут на удивление Лучано Спаллетти.

Фланговый защитник "Сампдории" Джейсон Мурильо получил жёлтую карточку за срыв атаки. На половине поля "Наполи" Мурильо нарушил правила против Кварацхелии.

Пять минут добавил Розарио Абиссо к основному времени первого тайма.

С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади от Ауджелло, Ким опередил Ламмерса и головой выбил мяч на угловой.

Верре с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Наполи" уверенно перехватили мяч и пустились в контратаку.

Хорошую контратаку удалось провести неаполитанскому клубу, которая завершилась передачей на правый фланг Политано, Маттео быстро перевёл мяч на левый угол штрафной площади, Кварацхелия подработал мяч, а затем Хвича с уже острого угла пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Довольно грамотно "Наполи" действует по счёту в этом матче, но так в итоге команда Лучано Спаллетти может доиграться до неприятностей.

"Наполи" сейчас значительно больше времени владеет мячом, но дальше центра поля пока что пройти у команды из Неаполя не получается.

Из центра поля последовал заброс на левый фланг к штрафной площади "Сампдории" на Осимхена, Виктора сразу же накрыл Мурильо, который выбил мяч в аут.

Удаление в составе "Сампдории"! Осимхен после передачи из глубины поля на правый фланг отлично обработал мяч и обыграл Нюйтинка, после этого Осимхен врывался в штрафную площадь и у самой линии штрафной Виктора в подкате сбил Ринкон. Розарио Абиссо показал прямую красную карточку полузащитнику "Сампдории".

Розарио Абиссо послушал судей из комнаты VAR и убедился, что Ринкон вполне наиграл на красную карточку.

Политано со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ламмерс головой выбил мяч на левый фланг.

Кварацхелия совершил рывок в штрафную площадь по левой половине поля, далее Хвича под давлением Лериса не смог пробить по воротам, что позволило Аудеро, который играл на выходе, спокойно забрать мяч в руки.

Политано разогнал атаку по правому флангу, а затем Маттео выполнил передачу в радиус штрафной площади на Осимхена, но Виктор при этом уже ждал передачу ближе к центру штрафной.

Политано с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Нюйтинк неудачно выбил мяч к линии штрафной площади на правую половину поля, Замбо-Ангисса оказался первым на подборе, Франк-Андре плотно пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Ламмерс получил передачу на ход по левой половине поля, Сэм продвинулся к линии штрафной площади и пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

Руй в центре поля нарушил правила против Лери в борьбе за верховой мяч.

Ламмерс теперь уже перестарался в борьбе за мяч у линии штрафной площади "Наполи", правила были нарушены против Кима.

Ринкон в центре поля нарушил правила против Замбо-Ангисса. Довольно много мелких фолов стало у нас на поле.

Руй из центра поля выполнил отличную передачу на ход Кварацхелии по левому флангу, Хвича раскачал Мурильо и пробил в ближний угол ворот со входа в штрафную площадь, мяч полетел выше цели.

Габбьядини пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч свалился с ноги у Маноло и ушёл в сторону от цели.

23' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Осимхен!!! Руй совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем Мариу выполнил качественную передачу в центр штрафной площади, Осимхен оторвался от защитников "Сампдории" и в касание пробил в левый угол ворот, мяч полетел под перекладину и на этот раз Аудеро уже не смог спасти свою команду.

23' В Генуе сегодня идёт довольно сильный дождь, а поэтому всё же от футболистов обеих команд вполне стоит ждать большого количества ударов из-за пределов штрафной площади.

22' Лоботка перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Верре.

21' Элмас пробил по воротам из-за пределов штрафной площади с левой половины поля, на этот раз мяч сильно ушёл в сторону от цели.

20' Политано с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Сампдории" без всякого труда выбили мяч на левый фланг, но подбор был за футболистами "Наполи".

19' Ди Лоренцо с правого фланга выполнил хорошую подачу в центр штрафной площади, Осимхен головой пробил в правый угол ворот, Аудеро в прыжке перевёл мяч на угловой.

18' Верре и Габбьядини разыграли корнер между собой, далее Валерио с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Нюйтинк хорошо выпрыгнул и головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

17' Верре прошёл вперёд по левой половине поля, а затем Валерио плотно пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Мерет в прыжке перевёл мяч на угловой.

16' Замбо-Ангисса в центре поля нарушил правила против Ринкона. Игроки "Сампдории" в свою очередь очень быстро разграли стандарт.

15' Элмас при проходе вперёд по левому флангу отыгрался с Руйем, а затем Эльиф войдя в штрафную площадь пробил в ближний угол ворот, Аудеро грамотно сложился и намертво поймал мяч.

14' Виейра в центре поля нарушил правила против Лоботки. Игроки "Наполи" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

13' Верре вновь на половине поля соперника пошёл в высокий прессинг и перехватил мяч, далее Валерио выполнил передачу в центр штрафной площади, Габбьядини в касание пробил в левый угол ворот, мяч полетел слабо, Мерет выловил его без особого труда.

12' Теперь уже Верре на левом фланге на половине поля соперника перехватил мяч у Ди Лоренцо, далее Валерио выполнил прострел к ближнему углу вратарской, Ламмерс мог открывать счёт в матче, но Сэм не попал в ближний угол ворот из отличной позиции.

11' Верре со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

10' Осимхен на левом фланге нарушил правила против Ауджелло. Игроки "Сампдории" заработали довольно неплохой стандарт.

9' Кварацхелия с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Сампдории" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

8' Защитник "Сампдории" Никола Мурру по итогам нарушения правил на Замбо-Ангисса также получил жёлтую карточку.

7' Не забивает Политано! Маттео Политано с "точки" пробил в правый угол ворот, Аудеро угадал направление удара и в прыжке перевёл мяч в штангу, а затем уже мяч был выбит на угловой Нюйтинком.

6' Розарио Абиссо пересмотрел повтор нескольких моментов и в итоге принял решение указать на "точку"! Всё же после заброса на ход Замбо-Ангисса по мнению главного арбитра матча Мурру нарушил правила.

5' Розарио Абиссо послушал судей из комнаты VAR и всё же отправился пересматривать повтор момента.

4' Замбо-Ангисса по итогам прошлого эпизода неудачно подвернул голеностоп, пришлось Розарио Абиссо остановить игру. На повторе также видно, что уже после падения соперника Мурру наступил на ногу Замбо-Ангисса, но это был уже игровой момент.

3' Замбо-Ангисса в борьбе с Мурру на левом углу штрафной площади оказался на газоне, Розарио Абиссо показал, что нужно играть дальше.

2' Матч в Генуе начался с минуты молчания в память о недавно ушедших Синише Михайловиче и Джанлуке Виалли.