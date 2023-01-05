Тур: 17. Стадион: Луиджи Феррарис. Главный судья: Абиссо Росарио
История личных встреч
Сампдория
Наполи
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
140%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
22 матча
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Второй тайм
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 17 побед
27 матчей
11.1%
14.8%
74.1%
3 победы 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
11.1%
37%
51.9%
3 победы 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
14.8%
22.2%
63%
4 победы 6 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
1.29
0.62
Среднее время на гол
70
146
Всего голов
28
31
Голов в среднем за матч
2.15
2.21
Среднее время на гол
41
40
Всего голов
46
39
Голов в среднем за матч
1.7
1.44
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
52
62
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габбьядини Маноло
|2
|0.13
|Джуричич Филип
|2
|0.13
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.06
|Капуто Франческо
|1
|0.06
|Колли Омар
|1
|0.06
|Сабири Абдельхамид
|1
|0.06
|Ринкон Томас
|0
|0
|Лерис Мехди
|0
|0
|Амионе Бруно
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|9
|0.56
|Кварацхелия Хвича
|6
|0.38
|Зелиньски Пётр
|3
|0.19
|Лосано Ирвинг
|3 (1)
|0.19
|Политано Маттео
|3 (2)
|0.19
|Элмас Эльиф
|3
|0.19
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|2
|0.13
|Симеоне Джованни
|2
|0.13
|Мин-Чжэ Ким
|2
|0.13
|Лоботка Станислав
|1
|0.06
|Жуан Жезус
|1
|0.06
|Оливера Матиас
|1
|0.06
|Распадори Джакомо
|1
|0.06
|Руй Мариу
|0
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|Гаэтано Джанлука
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джуричич Филип
|5
|0
|Верре Валерио
|5
|0
|Колли Омар
|5
|0
|Лерис Мехди
|5
|0
|Станкович Деян
|2
|1
|Феррари Алекс
|3
|0
|Сабири Абдельхамид
|3
|0
|Марко Джампаоло
|1
|1
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Ринкон Томас
|2
|0
|Габбьядини Маноло
|2
|0
|Мурильо Джейсон
|2
|0
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|Виейра Ронни
|2
|0
|Йепес Жерар
|2
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Ауджелло Томмазо
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Монтеваго Даниэле
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лучано Спаллетти
|3
|1
|Мин-Чжэ Ким
|3
|0
|Руй Мариу
|2
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0
|Ндомбеле Танги
|2
|0
|Жуан Жезус
|1
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Симеоне Джованни
|1
|0
|Лоботка Станислав
|1
|0
|Лосано Ирвинг
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Осимхен Виктор
|1
|0
|Оливера Матиас
|1
|0
|Эстигор Лео
|1
|0
|Дзербин Алессио
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
Результаты матчей
Сампдория
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Наполи
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
0
6
Волевые поражения
2
0
Сампдория
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Наполи
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
0
Волевые поражения
4
21
Сампдория
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Наполи
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
11
6
Волевые поражения
6
21
Голы по времени матча
Забито
2
16
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 3
14 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
50%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
50%
6
38%
76-90
Пропущено
13
7
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
4
31%
1
14%
1-15
2
15%
2
29%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
3
43%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Забито
8
21
6 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
11 Не забивали 8
2
25%
4
19%
1-15
2
25%
2
10%
16-30
2
25%
6
29%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
13%
3
14%
61-75
1
13%
4
19%
76-90
Пропущено
13
6
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
3
50%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
2
33%
76-90
Забито
10
37
6 В 1-м тайме 18
4 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 10
9 Не забивали 2
2
20%
4
11%
1-15
2
20%
4
11%
16-30
2
20%
10
27%
31-45
1
10%
4
11%
46-60
1
10%
5
14%
61-75
2
20%
10
27%
76-90
Пропущено
26
13
14 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
5
19%
1
8%
1-15
5
19%
2
15%
16-30
4
15%
3
23%
31-45
3
12%
4
31%
46-60
5
19%
1
8%
61-75
4
15%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сассуоло - Сампдория 1:2 Сампдория - Лигорна 3:0 Сампдория - Кайсар 3:0 Сампдория - Динамо Дрезден 2:2
Адана Демирспор - Сампдория 2:2 Сампдория - ТС Гэлакси 5:1 Сампдория - Лечче 0:2 Торино - Сампдория 2:0 Сампдория - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Сампдория 3:0 Кремонезе - Сампдория 0:1 Сампдория - Асколи 2:2 Сампдория - Рома 0:1 Болонья - Сампдория 1:1 Сампдория - Монца 0:3 Специя - Сампдория 2:1 Сампдория - Милан 1:2 Верона - Сампдория 2:1 Сампдория - Лацио 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0
Наполи
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Интер Милан - Наполи 1:0 Наполи - Лилль 1:4 Наполи - Вильярреал 2:3 Кристал Пэлас - Наполи 1:3
Антальяспор - Наполи 2:3 Наполи - Удинезе 3:2 Наполи - Эмполи 2:0 Аталанта - Наполи 1:2 Ливерпуль - Наполи 2:0 Наполи - Сассуоло 4:0 Наполи - Рейнджерс 3:0 Рома - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:2 Наполи - Аякс 4:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Аякс - Наполи 1:6 Наполи - Торино 3:1 Милан - Наполи 1:2 Рейнджерс - Наполи 0:3 Наполи - Специя 1:0
Результаты матчей
Сампдория
Наполи
Точный счет
0:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
6 раз 75%
1
2 раза 25%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сампдория
Наполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
17
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
142
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|37 - 13
|41
|2.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 16
|36
|3.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|25 - 7
|34
|4.
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|35 - 22
|33
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|27 - 13
|30
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|19 - 14
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|24 - 17
|28
|8.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|25 - 18
|25
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 18
|22
|10.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|19 - 21
|20
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 26
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 20
|18
|13.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|16 - 18
|18
|14.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 23
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 26
|17
|16.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 24
|16
|17.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 28
|14
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|8 - 28
|9
|19.
|Заявка
|16
|0
|7
|9
|11 - 27
|7
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 6
|22
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 9
|21
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 4
|21
|4.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 3
|20
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|7.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 5
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|10.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 8
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 13
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|16.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|13 - 12
|11
|17.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|18.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|19.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 12
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 9
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|5 - 4
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 6
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|8.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|15 - 18
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 15
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 15
|4
|19.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 16
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 13
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|9 (2)
|Специя
|Нзола М'Бала
|8 (1)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Милан
|Леау Рафаэл
|7 (4)
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7 (3)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 5
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 3
|Лацио
|Милинкович-Савич Сергей
|6
Прогнозы на матч Сампдория - Наполи
Исход игры
Сампдория
4.5% (2)
Ничья
6.8% (3)
Наполи
88.6% (39)
Тотал 2.5
Больше
63.41% (26)
Меньше
36.59% (15)
Обе команды забьют
Да
65.85% (27)
Нет
34.15% (14)
Популярный счёт
1:2 Наполи
38.6% (17)
0:2 Наполи
18.2% (8)
0:1 Наполи
9.1% (4)
1:3 Наполи
9.1% (4)
1:1 Ничья
6.8% (3)
2:1 Сампдория
4.5% (2)
0:3 Наполи
4.5% (2)
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