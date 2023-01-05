  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Абиссо Росарио
Сампдория
 
Позже
Наполи
Прогнозы 44
Сампдория 4.5% (2)
X 6.8% (3)
Наполи 88.6% (39)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сампдория
Ничья
Наполи
8.39
4.91
4.85
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Сампдория
Наполи

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
140%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Второй тайм

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 17 побед

27 матчей

11.1%
14.8%
74.1%
3 победы 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

11.1%
37%
51.9%
3 победы 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

14.8%
22.2%
63%
4 победы 6 ничьих 17 побед

История матчей

СA
1:0
СA
0:4
СA
0:2
СA
2:1
СA
2:4
СA
2:0
СA
3:0
СA
3:0
СA
0:2
СA
3:2
СA
2:4
СA
2:1
СA
2:4
СA
2:2
СA
4:2
СA
1:1
СA
2:5
СA
2:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
4:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:2
СA
2:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

1.29
0.62

Среднее время на гол

70
146

Всего голов

28
31

Голов в среднем за матч

2.15
2.21

Среднее время на гол

41
40

Всего голов

46
39

Голов в среднем за матч

1.7
1.44

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

52
62

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габбьядини Маноло 2 0.13
Джуричич Филип 2 0.13
Ауджелло Томмазо 1 0.06
Капуто Франческо 1 0.06
Колли Омар 1 0.06
Сабири Абдельхамид 1 0.06
Ринкон Томас 0 0
Лерис Мехди 0 0
Амионе Бруно 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 9 0.56
Кварацхелия Хвича 6 0.38
Зелиньски Пётр 3 0.19
Лосано Ирвинг 3 (1) 0.19
Политано Маттео 3 (2) 0.19
Элмас Эльиф 3 0.19
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0.13
Симеоне Джованни 2 0.13
Мин-Чжэ Ким 2 0.13
Лоботка Станислав 1 0.06
Жуан Жезус 1 0.06
Оливера Матиас 1 0.06
Распадори Джакомо 1 0.06
Руй Мариу 0 0
Ди Лоренцо Джованни 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джуричич Филип 5 0
Верре Валерио 5 0
Колли Омар 5 0
Лерис Мехди 5 0
Станкович Деян 2 1
Феррари Алекс 3 0
Сабири Абдельхамид 3 0
Марко Джампаоло 1 1
Квальярелла Фабио 2 0
Ринкон Томас 2 0
Габбьядини Маноло 2 0
Мурильо Джейсон 2 0
Вильяр Гонсало 2 0
Виейра Ронни 2 0
Йепес Жерар 2 0
Берешиньски Бартош 1 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Ауджелло Томмазо 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Монтеваго Даниэле 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лучано Спаллетти 3 1
Мин-Чжэ Ким 3 0
Руй Мариу 2 0
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Ндомбеле Танги 2 0
Жуан Жезус 1 0
Политано Маттео 1 0
Симеоне Джованни 1 0
Лоботка Станислав 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Осимхен Виктор 1 0
Оливера Матиас 1 0
Эстигор Лео 1 0
Дзербин Алессио 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Элмас Эльиф 1 0

Результаты матчей

Сампдория
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Наполи
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

0
6

Волевые поражения

2
0
Сампдория
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Наполи
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
0

Волевые поражения

4
21
Сампдория
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Наполи
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

11
6

Волевые поражения

6
21

Голы по времени матча

Забито

2
16
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 3
14 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
50%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
50%
6
38%
76-90

Пропущено

13
7
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
4
31%
1
14%
1-15
2
15%
2
29%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
3
43%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Забито

8
21
6 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
11 Не забивали 8
2
25%
4
19%
1-15
2
25%
2
10%
16-30
2
25%
6
29%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
13%
3
14%
61-75
1
13%
4
19%
76-90

Пропущено

13
6
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
3
50%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
2
33%
76-90

Забито

10
37
6 В 1-м тайме 18
4 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 10
9 Не забивали 2
2
20%
4
11%
1-15
2
20%
4
11%
16-30
2
20%
10
27%
31-45
1
10%
4
11%
46-60
1
10%
5
14%
61-75
2
20%
10
27%
76-90

Пропущено

26
13
14 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
5
19%
1
8%
1-15
5
19%
2
15%
16-30
4
15%
3
23%
31-45
3
12%
4
31%
46-60
5
19%
1
8%
61-75
4
15%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сассуоло - Сампдория 1:2 Сампдория - Лигорна 3:0 Сампдория - Кайсар 3:0 Сампдория - Динамо Дрезден 2:2
Адана Демирспор - Сампдория 2:2 Сампдория - ТС Гэлакси 5:1 Сампдория - Лечче 0:2 Торино - Сампдория 2:0 Сампдория - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Сампдория 3:0 Кремонезе - Сампдория 0:1 Сампдория - Асколи 2:2 Сампдория - Рома 0:1 Болонья - Сампдория 1:1 Сампдория - Монца 0:3 Специя - Сампдория 2:1 Сампдория - Милан 1:2 Верона - Сампдория 2:1 Сампдория - Лацио 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0
Наполи
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Интер Милан - Наполи 1:0 Наполи - Лилль 1:4 Наполи - Вильярреал 2:3 Кристал Пэлас - Наполи 1:3
Антальяспор - Наполи 2:3 Наполи - Удинезе 3:2 Наполи - Эмполи 2:0 Аталанта - Наполи 1:2 Ливерпуль - Наполи 2:0 Наполи - Сассуоло 4:0 Наполи - Рейнджерс 3:0 Рома - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:2 Наполи - Аякс 4:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Аякс - Наполи 1:6 Наполи - Торино 3:1 Милан - Наполи 1:2 Рейнджерс - Наполи 0:3 Наполи - Специя 1:0

Результаты матчей

Сампдория
Наполи

Точный счет

0:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 75%
1
2 раза 25%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сампдория
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
14
2
1
15
1.5
11
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 16 13 2 1 37 - 13 41
2.
Милан
 Заявка 16 11 3 2 31 - 16 36
3.
Ювентус
 Заявка 16 10 4 2 25 - 7 34
4.
Интер Милан
 Заявка 16 11 0 5 35 - 22 33
5.
Лацио
 Заявка 16 9 3 4 27 - 13 30
6.
Рома
 Заявка 16 9 3 4 19 - 14 30
7.
Аталанта
 Заявка 16 8 4 4 24 - 17 28
8.
Удинезе
 Заявка 16 6 7 3 25 - 18 25
9.
Торино
 Заявка 16 6 4 6 17 - 18 22
10.
Фиорентина
 Заявка 16 5 5 6 19 - 21 20
11.
Болонья
 Заявка 16 5 4 7 20 - 26 19
12.
Эмполи
 Заявка 16 4 6 6 13 - 20 18
13.
Лечче
 Заявка 16 4 6 6 16 - 18 18
14.
Монца
 Заявка 16 5 2 9 17 - 23 17
15.
Салернитана
 Заявка 16 4 5 7 20 - 26 17
16.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 16 - 24 16
17.
Специя
 Заявка 16 3 5 8 16 - 28 14
18.
Сампдория
 Заявка 16 2 3 11 8 - 28 9
19.
Кремонезе
 Заявка 16 0 7 9 11 - 27 7
20.
Верона
 Заявка 16 1 3 12 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
2.
Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 9 21
3.
Интер Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 4 21
4.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 20 - 3 20
5.
Лацио
 Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
6.
Болонья
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
7.
Удинезе
 Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
8.
Рома
 Заявка 8 4 1 3 8 - 5 13
9.
Торино
 Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
10.
Монца
 Заявка 8 4 0 4 11 - 8 12
11.
Фиорентина
 Заявка 8 3 3 2 12 - 13 12
12.
Эмполи
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
13.
Сассуоло
 Заявка 8 3 2 3 12 - 9 11
14.
Салернитана
 Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
15.
Аталанта
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
16.
Специя
 Заявка 8 2 5 1 13 - 12 11
17.
Лечче
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
18.
Верона
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
19.
Кремонезе
 Заявка 8 0 3 5 2 - 12 3
20.
Сампдория
 Заявка 8 0 2 6 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
2.
Аталанта
 Заявка 8 5 2 1 13 - 6 17
3.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 11 - 9 17
4.
Милан
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
5.
Ювентус
 Заявка 8 4 2 2 5 - 4 14
6.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 13 - 6 14
7.
Удинезе
 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
8.
Интер Милан
 Заявка 8 4 0 4 15 - 18 12
9.
Торино
 Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
10.
Фиорентина
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
11.
Лечче
 Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12.
Сампдория
 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
13.
Эмполи
 Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
14.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
15.
Монца
 Заявка 8 1 2 5 6 - 15 5
16.
Сассуоло
 Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
17.
Болонья
 Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
18.
Кремонезе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 15 4
19.
Специя
 Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
20.
Верона
 Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 9 (2)
Специя Нзола М'Бала 8 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Милан Леау Рафаэл 7 (4)
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Лечче Юлманд Мортен 1 5
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 3
Лацио Милинкович-Савич Сергей 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сампдория - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 января 2023, осталось 2 дня 10 часов 47 минут.

    Главный судья: Абиссо Росарио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Сампдория 4.5% (2)
    X 6.8% (3)
    Наполи 88.6% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сампдория
    Ничья
    Наполи
    8.39
    4.91
    4.85
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сампдория - Наполи онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Сампдория - Наполи

    Исход игры
    Сампдория
    4.5% (2)
    Ничья
    6.8% (3)
    Наполи
    88.6% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.41% (26)
    Меньше
    36.59% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    65.85% (27)
    Нет
    34.15% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Наполи
    38.6% (17)
    0:2 Наполи
    18.2% (8)
    0:1 Наполи
    9.1% (4)
    1:3 Наполи
    9.1% (4)
    1:1 Ничья
    6.8% (3)
    2:1 Сампдория
    4.5% (2)
    0:3 Наполи
    4.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Сампдория
    Наполи
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     