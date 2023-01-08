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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Пеццуто Ивано
Лацио
1:0
Второй тайм: 53'
Эмполи
0'
1:0
2' Гол
Андерсон Фелипе
43' Желтая карточка
Лаццари Мануэль
1:0. Гол Франческо Капуто в свои...

Ход матча

2'
Андерсон Фелипе
(Альберто Луис)
1:0
43'
Лаццари Мануэль
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 121
Лацио 95.9% (116)
X 4.1% (5)
Эмполи 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Лацио
Ничья
Эмполи
6.75
7.20
6.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
15
Казале
Николо
13
Романьоли
Алессио
77
Марушич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
34
Исмайли
Ардиан
33
Луперто
Себастьяно
65
Паризи
Фабьяно
18
Марин
Рэзван
5
Грасси
Альберто
21
Фаццини
Якопо
35
Бальданци
Томмазо
19
Капуто
Франческо
9
Сатриано
Мартин
Лацио
4-3-3
Эмполи
4-3-1-2

История личных встреч

Лацио
Эмполи

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

11 матчей

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

СA
3:3
СA
1:3
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
4:0
СA
2:1
СA
1:0

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

2.4
1.17

Среднее время на гол

37
77

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.64
0.91

Тотал матчей

2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

55
99

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 7 (1) 0.41
Дзакканьи Маттиа 5 0.29
Андерсон Фелипе 4 0.24
Милинкович-Савич Сергей 3 0.18
Альберто Луис 3 0.18
Педро Родригес 2 0.12
Весино Матиас 1 0.06
Романьоли Алессио 1 0.06
Ромеро Лука 1 0.06
Марушич Адам 0 0
Хюсай Эльсейд 0 0
Казале Николо 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальданци Томмазо 3 0.18
Бандинелли Филиппо 2 0.12
Паризи Фабьяно 2 0.12
Ламмерс Сэм 1 0.06
Сатриано Мартин 1 0.06
Дестро Маттиа 1 0.06
Хаас Николас 1 0.06
Байрами Недим 1 0.06
Камбьяги Николо 1 0.06
Капуто Франческо 0 0
Хендерсон Лиам 0 0
Стоянович Петар 0 0
Эбюэхи Тайронн 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милинкович-Савич Сергей 6 0
Лаццари Мануэль 5 0
Марушич Адам 4 0
Маурицио Сарри 4 0
Катальди Данило 3 0
Казале Николо 3 0
Иммобиле Чиро 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Канчельери Маттео 2 0
Максимиану Луиш 0 1
Антонио Маркос 1 0
Раду Стефан 1 0
Альберто Луис 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Весино Матиас 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Башич Тома 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 3 2
Луперто Себастьяно 2 2
Хендерсон Лиам 4 0
Марин Рэзван 4 0
Занетти Паоло 2 1
Бандинелли Филиппо 3 0
Паризи Фабьяно 3 0
Сатриано Мартин 3 0
Де Винтер Кони 3 0
Дестро Маттиа 2 0
Стоянович Петар 2 0
Хаас Николас 2 0
Фаццини Якопо 2 0
Капуто Франческо 1 0
Викарио Гульельмо 1 0
Грасси Альберто 1 0
Исмайли Ардиан 1 0
Камбьяги Николо 1 0

Результаты матчей

Лацио
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Эмполи
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
5
Лацио
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Эмполи
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

5
7

Волевые поражения

12
5
Лацио
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Эмполи
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

14
10

Голы по времени матча

Забито

13
6
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
2
15%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
4
31%
1
17%
61-75
4
31%
1
17%
76-90

Пропущено

8
12
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
3
38%
3
25%
61-75
1
13%
4
33%
76-90

Забито

13
7
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
4
31%
1
14%
1-15
4
31%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
23%
2
29%
76-90

Пропущено

6
8
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
2
33%
3
38%
76-90

Забито

26
13
14 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
6
23%
2
15%
1-15
5
19%
2
15%
16-30
3
12%
2
15%
31-45
1
4%
2
15%
46-60
4
15%
2
15%
61-75
7
27%
3
23%
76-90

Пропущено

14
20
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
21%
4
20%
31-45
4
29%
2
10%
46-60
4
29%
5
25%
61-75
3
21%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лечче - Лацио 2:1 Альмерия - Лацио 2:0 Хатайспор - Лацио 2:5 Галатасарай - Лацио 1:2
Ювентус - Лацио 3:0 Лацио - Монца 1:0 Рома - Лацио 0:1 Фейеноорд - Лацио 1:0 Лацио - Салернитана 1:3 Лацио - Митьюлланд 2:1 Аталанта - Лацио 0:2 Лацио - Удинезе 0:0 Лацио - Штурм 2:2 Фиорентина - Лацио 0:4 Штурм - Лацио 0:0 Лацио - Специя 4:0 Кремонезе - Лацио 0:4 Митьюлланд - Лацио 5:1 Лацио - Верона 2:0 Лацио - Фейеноорд 4:2
Эмполи
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Удинезе - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 2:1 Эмполи - Монако 0:1 Эмполи - Вулверхэмптон 1:1
Штурм - Эмполи 1:2 Эмполи - Кремонезе 2:0 Наполи - Эмполи 2:0 Эмполи - Сассуоло 1:0 Эмполи - Аталанта 0:2 Ювентус - Эмполи 4:0 Эмполи - Монца 1:0 Торино - Эмполи 1:1 Эмполи - Милан 1:3 Болонья - Эмполи 0:1 Эмполи - Рома 1:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Эмполи - Верона 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Эмполи - Фиорентина 0:0 Специя - Эмполи 1:0

Результаты матчей

Лацио
Эмполи

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:4
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Лацио
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
1
7
2
6
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
1
7
2
6
2.5
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
5
7
9
1.5
2
14
4
12
2.5
3
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 16 13 2 1 37 - 13 41
2.
Ювентус
 Заявка 17 11 4 2 26 - 7 37
3.
Милан
 Заявка 16 11 3 2 31 - 16 36
4.
Интер Милан
 Заявка 17 11 1 5 37 - 24 34
5.
Лацио
 1:0 Заявка 17 10 3 4 28 - 13 33
6.
Рома
 Заявка 16 9 3 4 19 - 14 30
7.
Аталанта
 Заявка 16 8 4 4 24 - 17 28
8.
Удинезе
 Заявка 17 6 7 4 25 - 19 25
9.
Фиорентина
 Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
10.
Торино
 Заявка 17 6 5 6 18 - 19 23
11.
Болонья
 Заявка 16 5 4 7 20 - 26 19
12.
Лечче
 0:0 Заявка 17 4 7 6 16 - 18 19
13.
Эмполи
 0:1 Заявка 17 4 6 7 13 - 21 18
14.
Монца
 Заявка 17 5 3 9 19 - 25 18
15.
Салернитана
 Заявка 17 4 6 7 21 - 27 18
16.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 17 - 26 16
17.
Специя
 0:0 Заявка 17 3 6 8 16 - 28 15
18.
Сампдория
 Заявка 16 2 3 11 8 - 28 9
19.
Кремонезе
 Заявка 16 0 7 9 11 - 27 7
20.
Верона
 Заявка 16 1 3 12 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 21 - 3 23
2.
Наполи
 Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
3.
Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 9 21
4.
Интер Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 4 21
5.
Лацио
 1:0 Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
6.
Болонья
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
7.
Фиорентина
 Заявка 9 4 3 2 14 - 14 15
8.
Удинезе
 Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
9.
Рома
 Заявка 8 4 1 3 8 - 5 13
10.
Монца
 Заявка 9 4 1 4 13 - 10 13
11.
Торино
 Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
12.
Салернитана
 Заявка 9 3 3 3 14 - 11 12
13.
Специя
 0:0 Заявка 9 2 6 1 13 - 12 12
14.
Аталанта
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
15.
Эмполи
 0:1 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
16.
Сассуоло
 Заявка 8 3 2 3 12 - 9 11
17.
Лечче
 0:0 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
18.
Верона
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
19.
Кремонезе
 Заявка 8 0 3 5 2 - 12 3
20.
Сампдория
 Заявка 8 0 2 6 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
2.
Аталанта
 Заявка 8 5 2 1 13 - 6 17
3.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 11 - 9 17
4.
Милан
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
5.
Ювентус
 Заявка 8 4 2 2 5 - 4 14
6.
Лацио
 1:0 Заявка 8 4 2 2 13 - 6 14
7.
Интер Милан
 Заявка 9 4 1 4 17 - 20 13
8.
Удинезе
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
9.
Торино
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
10.
Лечче
 0:0 Заявка 9 2 3 4 7 - 9 9
11.
Фиорентина
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
12.
Сампдория
 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
13.
Эмполи
 0:1 Заявка 9 1 4 4 6 - 13 7
14.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
15.
Монца
 Заявка 8 1 2 5 6 - 15 5
16.
Сассуоло
 Заявка 9 1 2 6 5 - 17 5
17.
Болонья
 Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
18.
Кремонезе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 15 4
19.
Специя
 0:0 Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
20.
Верона
 Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 9 (2)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 8 (3)
Специя Нзола М'Бала 8 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Милан Леау Рафаэл 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Лечче Юлманд Мортен 1 5
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 3
Торино Линетти Кароль 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Лацио 95.9% (116)
    X 4.1% (5)
    Эмполи 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Эмполи
    6.75
    7.20
    6.20
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лацио 1:0 Эмполи

    Исход игры
    Лацио
    95.9% (116)
    Ничья
    4.1% (5)
    Эмполи
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.59% (47)
    Меньше
    58.41% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    42.48% (48)
    Нет
    57.52% (65)
    Популярный счёт
    2:0 Лацио
    41.3% (50)
    2:1 Лацио
    33.9% (41)
    1:0 Лацио
    10.7% (13)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    3:1 Лацио
    2.5% (3)
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