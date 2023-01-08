Тур: 17. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Пеццуто Ивано
0'
1:0
2' ГолАндерсон Фелипе
43' Желтая карточкаЛаццари Мануэль
2:0
54' ГолДзакканьи Маттиа
68' Желтая карточкаРоманьоли Алессио
70' Желтая карточкаПедро Родригес
72' Желтая карточкаБандинелли Филиппо
2:1
83' ГолКапуто Франческо
90' Желтая карточкаВесино Матиас
2:2
90' ГолМарин Рэзван
90'+6
Бонусы букмекеров
Ход матча
2'
1:0
43'
54'
2:0
70'
83'
90'
90'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
8 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
10 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
77
Марушич
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
-
18 Ромеро ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Уйкани СамирВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пьяца МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лацио
Эмполи
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
11 матчей
63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
2.4
1.17
Среднее время на гол
37
77
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1
0.6
Среднее время на гол
90
150
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.64
0.91
Тотал матчей
2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
55
99
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|7 (1)
|0.41
|Дзакканьи Маттиа
|6
|0.35
|Андерсон Фелипе
|4
|0.24
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0.18
|Альберто Луис
|3
|0.18
|Педро Родригес
|2
|0.12
|Весино Матиас
|1
|0.06
|Романьоли Алессио
|1
|0.06
|Ромеро Лука
|1
|0.06
|Марушич Адам
|0
|0
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
|Казале Николо
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальданци Томмазо
|3
|0.18
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.12
|Паризи Фабьяно
|2
|0.12
|Капуто Франческо
|1
|0.06
|Ламмерс Сэм
|1
|0.06
|Камбьяги Николо
|1
|0.06
|Сатриано Мартин
|1
|0.06
|Дестро Маттиа
|1
|0.06
|Хаас Николас
|1
|0.06
|Марин Рэзван
|1
|0.06
|Байрами Недим
|1
|0.06
|Хендерсон Лиам
|0
|0
|Стоянович Петар
|0
|0
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милинкович-Савич Сергей
|6
|0
|Лаццари Мануэль
|5
|0
|Марушич Адам
|4
|0
|Маурицио Сарри
|4
|0
|Катальди Данило
|3
|0
|Казале Николо
|3
|0
|Иммобиле Чиро
|2
|0
|Весино Матиас
|2
|0
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0
|Канчельери Маттео
|2
|0
|Максимиану Луиш
|0
|1
|Антонио Маркос
|1
|0
|Педро Родригес
|1
|0
|Раду Стефан
|1
|0
|Альберто Луис
|1
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Романьоли Алессио
|1
|0
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
|Башич Тома
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|3
|2
|Луперто Себастьяно
|2
|2
|Хендерсон Лиам
|4
|0
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|Марин Рэзван
|4
|0
|Занетти Паоло
|2
|1
|Паризи Фабьяно
|3
|0
|Сатриано Мартин
|3
|0
|Де Винтер Кони
|3
|0
|Дестро Маттиа
|2
|0
|Стоянович Петар
|2
|0
|Хаас Николас
|2
|0
|Фаццини Якопо
|2
|0
|Капуто Франческо
|1
|0
|Викарио Гульельмо
|1
|0
|Грасси Альберто
|1
|0
|Исмайли Ардиан
|1
|0
|Камбьяги Николо
|1
|0
Результаты матчей
Лацио
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Эмполи
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
4
7
Лацио
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Эмполи
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
5
7
Волевые поражения
12
5
Лацио
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Эмполи
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
8
7
Волевые поражения
16
12
Голы по времени матча
Забито
15
8
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
3
20%
1
13%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
4
27%
1
13%
61-75
4
27%
3
38%
76-90
Пропущено
10
14
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
3
30%
3
21%
61-75
3
30%
4
29%
76-90
Забито
13
7
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
4
31%
1
14%
1-15
4
31%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
23%
2
29%
76-90
Пропущено
6
8
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
2
33%
3
38%
76-90
Забито
28
15
15 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
7
25%
2
13%
1-15
5
18%
2
13%
16-30
3
11%
2
13%
31-45
2
7%
2
13%
46-60
4
14%
2
13%
61-75
7
25%
5
33%
76-90
Пропущено
16
22
3 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
0
0%
2
9%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
19%
4
18%
31-45
4
25%
3
14%
46-60
4
25%
5
23%
61-75
5
31%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лечче - Лацио 2:1 Альмерия - Лацио 2:0 Хатайспор - Лацио 2:5 Галатасарай - Лацио 1:2
Ювентус - Лацио 3:0 Лацио - Монца 1:0 Рома - Лацио 0:1 Фейеноорд - Лацио 1:0 Лацио - Салернитана 1:3 Лацио - Митьюлланд 2:1 Аталанта - Лацио 0:2 Лацио - Удинезе 0:0 Лацио - Штурм 2:2 Фиорентина - Лацио 0:4 Штурм - Лацио 0:0 Лацио - Специя 4:0 Кремонезе - Лацио 0:4 Митьюлланд - Лацио 5:1 Лацио - Верона 2:0 Лацио - Фейеноорд 4:2
Эмполи
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Удинезе - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 2:1 Эмполи - Монако 0:1 Эмполи - Вулверхэмптон 1:1
Штурм - Эмполи 1:2 Эмполи - Кремонезе 2:0 Наполи - Эмполи 2:0 Эмполи - Сассуоло 1:0 Эмполи - Аталанта 0:2 Ювентус - Эмполи 4:0 Эмполи - Монца 1:0 Торино - Эмполи 1:1 Эмполи - Милан 1:3 Болонья - Эмполи 0:1 Эмполи - Рома 1:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Эмполи - Верона 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Эмполи - Фиорентина 0:0 Специя - Эмполи 1:0
Результаты матчей
Лацио
Эмполи
Точный счет
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:4
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
0:0
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
Лацио
Эмполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
62
54
17
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
63
35
27
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
125
89
314
413
314
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|17
|14
|2
|1
|38 - 13
|44
|2.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|26 - 7
|37
|3.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 16
|36
|4.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|37 - 24
|34
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 15
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|19 - 14
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|24 - 17
|28
|8.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|25 - 19
|25
|9.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 22
|23
|10.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 19
|23
|11.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|15 - 22
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 26
|19
|13.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|16 - 18
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 25
|18
|15.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 27
|18
|16.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 26
|16
|17.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|16 - 28
|15
|18.
|0:1 Заявка
|17
|2
|3
|12
|8 - 29
|9
|19.
|Заявка
|16
|0
|7
|9
|11 - 27
|7
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 3
|23
|2.
|1:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 6
|22
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 9
|21
|4.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 4
|21
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 14
|15
|8.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 5
|13
|10.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 10
|13
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 11
|12
|13.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 12
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|16.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|17.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|18.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|19.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 12
|3
|20.
|0:1 Заявка
|9
|0
|2
|7
|2 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 7
|22
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 9
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|5 - 4
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 6
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 20
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 9
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|12.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 14
|8
|13.
|0:1 Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 15
|5
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 17
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 15
|4
|19.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 16
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 13
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|10 (2)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|8 (3)
|Специя
|Нзола М'Бала
|8 (1)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Милан
|Леау Рафаэл
|7 (4)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 5
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 3
|Торино
|Линетти Кароль
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лацио 2:2 Эмполи
Исход игры
Лацио
95.9% (116)
Ничья
4.1% (5)
Эмполи
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.59% (47)
Меньше
58.41% (66)
Обе команды забьют
Да
42.48% (48)
Нет
57.52% (65)
Популярный счёт
2:0 Лацио
41.3% (50)
2:1 Лацио
33.9% (41)
1:0 Лацио
10.7% (13)
1:1 Ничья
2.5% (3)
3:1 Лацио
2.5% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!