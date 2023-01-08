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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Пеццуто Ивано
Лацио
2:2
Конец матча
Эмполи
0'
1:0
2' Гол
Андерсон Фелипе
43' Желтая карточка
Лаццари Мануэль
2:0
54' Гол
Дзакканьи Маттиа
68' Желтая карточка
Романьоли Алессио
70' Желтая карточка
Педро Родригес
72' Желтая карточка
Бандинелли Филиппо
2:1
83' Гол
Капуто Франческо
90' Желтая карточка
Весино Матиас
2:2
90' Гол
Марин Рэзван
90'+6
Голы и лучшие моменты (видео). Ч...
2:2. Гол Николо Камбьяги (видео)...
2:1. Гол Франческо Капуто (видео...
Милинкович-Савич сотрясает штанг...
2:0. Гол Маттиа Дзакканьи (видео...
1:0. Гол Франческо Капуто в свои...

Ход матча

2'
Андерсон Фелипе
(Альберто Луис)
1:0
43'
Лаццари Мануэль
 
54'
Дзакканьи Маттиа
2:0
56'
 
Бандинелли Филиппо
Бальданци Томмазо
56'
 
Камбьяги Николо
Грасси Альберто
60'
Педро Родригес
Дзакканьи Маттиа
 
68'
 
Пьяца Марко
Сатриано Мартин
68'
 
Эбюэхи Тайронн
Стоянович Петар
68'
Романьоли Алессио
 
70'
Педро Родригес
 
70'
Весино Матиас
Катальди Данило
 
70'
Хюсай Эльсейд
Лаццари Мануэль
 
72'
 
Бандинелли Филиппо
76'
 
Байрами Недим
Фаццини Якопо
83'
2:1
Капуто Франческо
(Камбьяги Николо)
87'
Башич Тома
Альберто Луис
 
90'
Весино Матиас
 
90'
2:2
Марин Рэзван

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Лацио 95.9% (116)
X 4.1% (5)
Эмполи 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
15
Казале
Николо
13
Романьоли
Алессио
77
Марушич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
34
Исмайли
Ардиан
33
Луперто
Себастьяно
65
Паризи
Фабьяно
18
Марин
Рэзван
5
Грасси
Альберто
21
Фаццини
Якопо
35
Бальданци
Томмазо
19
Капуто
Франческо
9
Сатриано
Мартин
Лацио
4-3-3
Эмполи
4-3-1-2

История личных встреч

Лацио
Эмполи

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

11 матчей

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

СA
3:3
СA
1:3
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
4:0
СA
2:1
СA
1:0

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

2.4
1.17

Среднее время на гол

37
77

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.64
0.91

Тотал матчей

2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

55
99

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 7 (1) 0.41
Дзакканьи Маттиа 6 0.35
Андерсон Фелипе 4 0.24
Милинкович-Савич Сергей 3 0.18
Альберто Луис 3 0.18
Педро Родригес 2 0.12
Весино Матиас 1 0.06
Романьоли Алессио 1 0.06
Ромеро Лука 1 0.06
Марушич Адам 0 0
Хюсай Эльсейд 0 0
Казале Николо 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальданци Томмазо 3 0.18
Бандинелли Филиппо 2 0.12
Паризи Фабьяно 2 0.12
Капуто Франческо 1 0.06
Ламмерс Сэм 1 0.06
Камбьяги Николо 1 0.06
Сатриано Мартин 1 0.06
Дестро Маттиа 1 0.06
Хаас Николас 1 0.06
Марин Рэзван 1 0.06
Байрами Недим 1 0.06
Хендерсон Лиам 0 0
Стоянович Петар 0 0
Эбюэхи Тайронн 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милинкович-Савич Сергей 6 0
Лаццари Мануэль 5 0
Марушич Адам 4 0
Маурицио Сарри 4 0
Катальди Данило 3 0
Казале Николо 3 0
Иммобиле Чиро 2 0
Весино Матиас 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Канчельери Маттео 2 0
Максимиану Луиш 0 1
Антонио Маркос 1 0
Педро Родригес 1 0
Раду Стефан 1 0
Альберто Луис 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Романьоли Алессио 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Башич Тома 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 3 2
Луперто Себастьяно 2 2
Хендерсон Лиам 4 0
Бандинелли Филиппо 4 0
Марин Рэзван 4 0
Занетти Паоло 2 1
Паризи Фабьяно 3 0
Сатриано Мартин 3 0
Де Винтер Кони 3 0
Дестро Маттиа 2 0
Стоянович Петар 2 0
Хаас Николас 2 0
Фаццини Якопо 2 0
Капуто Франческо 1 0
Викарио Гульельмо 1 0
Грасси Альберто 1 0
Исмайли Ардиан 1 0
Камбьяги Николо 1 0

Результаты матчей

Лацио
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Эмполи
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

4
7
Лацио
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Эмполи
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

5
7

Волевые поражения

12
5
Лацио
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Эмполи
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

16
12

Голы по времени матча

Забито

15
8
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
3
20%
1
13%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
4
27%
1
13%
61-75
4
27%
3
38%
76-90

Пропущено

10
14
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
3
30%
3
21%
61-75
3
30%
4
29%
76-90

Забито

13
7
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
4
31%
1
14%
1-15
4
31%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
23%
2
29%
76-90

Пропущено

6
8
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
2
33%
3
38%
76-90

Забито

28
15
15 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
7
25%
2
13%
1-15
5
18%
2
13%
16-30
3
11%
2
13%
31-45
2
7%
2
13%
46-60
4
14%
2
13%
61-75
7
25%
5
33%
76-90

Пропущено

16
22
3 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
0
0%
2
9%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
19%
4
18%
31-45
4
25%
3
14%
46-60
4
25%
5
23%
61-75
5
31%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лечче - Лацио 2:1 Альмерия - Лацио 2:0 Хатайспор - Лацио 2:5 Галатасарай - Лацио 1:2
Ювентус - Лацио 3:0 Лацио - Монца 1:0 Рома - Лацио 0:1 Фейеноорд - Лацио 1:0 Лацио - Салернитана 1:3 Лацио - Митьюлланд 2:1 Аталанта - Лацио 0:2 Лацио - Удинезе 0:0 Лацио - Штурм 2:2 Фиорентина - Лацио 0:4 Штурм - Лацио 0:0 Лацио - Специя 4:0 Кремонезе - Лацио 0:4 Митьюлланд - Лацио 5:1 Лацио - Верона 2:0 Лацио - Фейеноорд 4:2
Эмполи
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Удинезе - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 2:1 Эмполи - Монако 0:1 Эмполи - Вулверхэмптон 1:1
Штурм - Эмполи 1:2 Эмполи - Кремонезе 2:0 Наполи - Эмполи 2:0 Эмполи - Сассуоло 1:0 Эмполи - Аталанта 0:2 Ювентус - Эмполи 4:0 Эмполи - Монца 1:0 Торино - Эмполи 1:1 Эмполи - Милан 1:3 Болонья - Эмполи 0:1 Эмполи - Рома 1:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Эмполи - Верона 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Эмполи - Фиорентина 0:0 Специя - Эмполи 1:0

Результаты матчей

Лацио
Эмполи

Точный счет

0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:4
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

0:0
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Лацио
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
2
5
4
1.5
1
7
2
7
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
3
3
5
1.5
2
7
2
6
2.5
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
12
5
8
9
1.5
3
14
4
13
2.5
3
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 1:0 Заявка 17 14 2 1 38 - 13 44
2.
Ювентус
 Заявка 17 11 4 2 26 - 7 37
3.
Милан
 Заявка 16 11 3 2 31 - 16 36
4.
Интер Милан
 Заявка 17 11 1 5 37 - 24 34
5.
Лацио
 Заявка 17 9 4 4 29 - 15 31
6.
Рома
 Заявка 16 9 3 4 19 - 14 30
7.
Аталанта
 Заявка 16 8 4 4 24 - 17 28
8.
Удинезе
 Заявка 17 6 7 4 25 - 19 25
9.
Фиорентина
 Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
10.
Торино
 Заявка 17 6 5 6 18 - 19 23
11.
Эмполи
 Заявка 17 4 7 6 15 - 22 19
12.
Болонья
 Заявка 16 5 4 7 20 - 26 19
13.
Лечче
 Заявка 17 4 7 6 16 - 18 19
14.
Монца
 Заявка 17 5 3 9 19 - 25 18
15.
Салернитана
 Заявка 17 4 6 7 21 - 27 18
16.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 17 - 26 16
17.
Специя
 Заявка 17 3 6 8 16 - 28 15
18.
Сампдория
 0:1 Заявка 17 2 3 12 8 - 29 9
19.
Кремонезе
 Заявка 16 0 7 9 11 - 27 7
20.
Верона
 Заявка 16 1 3 12 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 21 - 3 23
2.
Наполи
 1:0 Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
3.
Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 9 21
4.
Интер Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 4 21
5.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Болонья
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
7.
Фиорентина
 Заявка 9 4 3 2 14 - 14 15
8.
Удинезе
 Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
9.
Рома
 Заявка 8 4 1 3 8 - 5 13
10.
Монца
 Заявка 9 4 1 4 13 - 10 13
11.
Торино
 Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
12.
Салернитана
 Заявка 9 3 3 3 14 - 11 12
13.
Специя
 Заявка 9 2 6 1 13 - 12 12
14.
Аталанта
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
15.
Эмполи
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
16.
Сассуоло
 Заявка 8 3 2 3 12 - 9 11
17.
Лечче
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
18.
Верона
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
19.
Кремонезе
 Заявка 8 0 3 5 2 - 12 3
20.
Сампдория
 0:1 Заявка 9 0 2 7 2 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 1:0 Заявка 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
Аталанта
 Заявка 8 5 2 1 13 - 6 17
3.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 11 - 9 17
4.
Милан
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
5.
Ювентус
 Заявка 8 4 2 2 5 - 4 14
6.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 13 - 6 14
7.
Интер Милан
 Заявка 9 4 1 4 17 - 20 13
8.
Удинезе
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
9.
Торино
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
10.
Лечче
 Заявка 9 2 3 4 7 - 9 9
11.
Фиорентина
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
12.
Эмполи
 Заявка 9 1 5 3 8 - 14 8
13.
Сампдория
 0:1 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
14.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
15.
Монца
 Заявка 8 1 2 5 6 - 15 5
16.
Сассуоло
 Заявка 9 1 2 6 5 - 17 5
17.
Болонья
 Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
18.
Кремонезе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 15 4
19.
Специя
 Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
20.
Верона
 Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 10 (2)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 8 (3)
Специя Нзола М'Бала 8 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Милан Леау Рафаэл 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Лечче Юлманд Мортен 1 5
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 3
Торино Линетти Кароль 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Лацио: 54%, Эмполи: 46%.
  • 95'
    Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Контроль мяча: Лацио: 54%, Эмполи: 46%.
  • 95'
    Команда Эмполи сравняла счет! Игра продолжается!
  • Описание гола
    94'
    Г О О О О Л - Марин Рэзван забивает ударом с правой ноги!
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    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Лацио 95.9% (116)
    X 4.1% (5)
    Эмполи 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лацио 2:2 Эмполи

    Исход игры
    Лацио
    95.9% (116)
    Ничья
    4.1% (5)
    Эмполи
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.59% (47)
    Меньше
    58.41% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    42.48% (48)
    Нет
    57.52% (65)
    Популярный счёт
    2:0 Лацио
    41.3% (50)
    2:1 Лацио
    33.9% (41)
    1:0 Лацио
    10.7% (13)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    3:1 Лацио
    2.5% (3)
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