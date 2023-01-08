"Торино" не теряет темпа, желая забить по-быстрому и второй гол, чтобы сделать своё положение в этом матче ещё более хорошим.

"Салернитана" максимум сейчас может организовывать высокий прессинг, из-под которого гости достаточно легко выходят.

Войвода обыгрался в левой части чужой штрафной с Влашичем и довольно мощно пробил, но Очоа был готов к такому развитию событий и оформил сэйв.

Бонаццоли взял на себя игру, совершив дальний удар, но мяч застрял в оборонительных порядках "Торино".

И снова Фасио играет головой в своей штрафной, прерывая очередную подачу соперника с левого фланга, угловой будет.

Игрок гостей подал корнер слева, и кто-то пробил головой в правую штангу.

Брадарич прерывает подачу соперника за лицевую линию, и это означает, что "Торино" исполнит угловой с правого края.

Буонджорно откликнулся на подачу корнера и с ближней штанги пробил головой с отскоком от газона мимо дальней.

Диа выскочил почти один на один с Милинковичем-Савичем, однако Шуурс в последний момент успел удачно подкатиться, да ещё и так, что мяч ушёл за лицевую от самого Булайе.

Влашич навесил с левого полуфланга на партнёра, который вместо удара головой по воротам сделал поперечную скидку игроку соперника.

Радоньич получил пас в недодачу около чужой штрафной и не удержал мяч, перехваченный Кандревой.

Опасную ответную атаку провели гости: Влашич покатил вправо Лукичу, тот приложился под перекладину, и мяч отбил на угловой Очоа.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Антонио Санабрия! Лазаро навесил с игры с правого фланга, а падающий Санабрия рыбкой красиво переправил мяч в левый угол.

В принципе, это закономерно, что туринцы повели в счёте. Они были ближе к забитому мячу и открыли-таки счёт до перерыва.

30' Уже с игры был произведён навес с левого фланга игроком хозяев, и мяч прилетел точь-в-точь в перчатки Милинковича-Савича.

29' Кандрева стал смещаться с правого края к середине, нанёс заблокированный Буонджорно удар и принёс таким образом своей команде угловой.

28' В последние минуты наметилась некая тенденция к переходу инициативы в ноги "Салернитаны".

27' "Салернитана" исполнила два подряд корнера без остроты, но сохранила за собой мяч в середине поля.

26' После штрафного своей команды Булайе Диа пробил по воротам с линии штрафной и заработал угловой.

25' Линетти в подкате срубил всё того же Николусси и получил в награду жёлтую карточку.

25' Войвода в центре поля толкнул в бок Николусси - нарушение правил, без сомнений.

24' Кандрева прибыл в чужую штрафную во время контратаки средней скорости и нанёс после заброса не самый сложный удар в руки Милинковича-Савича.

23' Сохраняется игровое преимущество у "Торино", и гости вполне могли уже открыть счёт, если бы не Очоа.