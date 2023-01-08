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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Коломбо Андреа
Салернитана
0:1
Первый тайм: 43'
Торино
0'
22' Желтая карточка
Кандрева Антонио
25' Желтая карточка
Линетти Кароль
0:1
36' Гол
Санабрия Антонио

Ход матча

22'
Кандрева Антонио
 
25'
 
Линетти Кароль
36'
0:1
Санабрия Антонио
(Лазаро Валентино)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 118
Салернитана 7.6% (9)
X 35.6% (42)
Торино 56.8% (67)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Салернитана
Ничья
Торино
4.46
4.70
4.00
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13
Очоа
Гильермо
2
Бронн
Дилан
5
Данилюк
Флавиус
17
Фасио
Федерико
87
Кандрева
Антонио
3
Брадарич
Домагой
41
Николусси
Кавилья
Ханс
8
Бохинен
Эмиль
10
Де
Вильена
Тонни
9
Бонаццоли
Федерико
29
Диа
Булайе
32
Милинкович-Савич
Ваня
6
Зима
Давид
3
Шуурс
Перр
4
Буонджорно
Алессандро
19
Лазаро
Валентино
27
Войвода
Мергим
10
Лукич
Саша
77
Линетти
Кароль
16
Влашич
Никола
49
Радоньич
Неманья
9
Санабрия
Антонио
Салернитана
3-5-2
Торино
3-4-2-1

История личных встреч

Салернитана
Торино

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

СA
0:1
СA
4:0
СB
2:3
СB
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
51

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 6 0.35
Пёнтек Кшиштоф 3 (1) 0.18
Маццокки Паскуале 2 0.12
Кандрева Антонио 2 0.12
Бонаццоли Федерико 2 0.12
Кулибали Лассана 1 0.06
Де Вильена Тонни 1 0.06
Ботхейм Эрик 1 0.06
Фасио Федерико 1 0.06
Брадарич Домагой 0 0
Данилюк Флавиус 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влашич Никола 4 0.24
Миранчук Алексей 3 0.18
Санабрия Антонио 3 0.18
Радоньич Неманья 2 0.12
Лукич Саша 2 (1) 0.12
Линетти Кароль 1 0.06
Джиджи Коффи 1 0.06
Эйна Ола 1 0.06
Пеллегри Пьетро 1 0.06
Войвода Мергим 0 0
Лазаро Валентино 0 0
Шуурс Перр 0 0
Риччи Самуэле 0 0
Синго Вилфред 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Лассана 5 0
Фасио Федерико 2 1
Кандрева Антонио 2 1
Сепе Луиджи 3 0
Давиде Никола 3 0
Де Вильена Тонни 3 0
Дьомбер Норберт 3 0
Пёнтек Кшиштоф 3 0
Данилюк Флавиус 3 0
Радованович Иван 1 1
Маццокки Паскуале 2 0
Кастанос Григорис 2 0
Брадарич Домагой 2 0
Бонаццоли Федерико 1 0
Самбья Саломон 1 0
Бронн Дилан 1 0
Маджоре Джулио 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Диа Булайе 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 6 0
Юрич Иван 2 2
Буонджорно Алессандро 5 0
Лазаро Валентино 4 0
Эйна Ола 3 0
Лукич Саша 3 0
Шуурс Перр 3 0
Синго Вилфред 3 0
Санабрия Антонио 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Милинкович-Савич Ваня 2 0
Риччи Самуэле 2 0
Влашич Никола 1 0
Войвода Мергим 1 0
Адопо Ндари 1 0
Илкхан Эмирхан 1 0

Результаты матчей

Салернитана
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Торино
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

5
4
Салернитана
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Торино
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
2

Волевые поражения

6
7
Салернитана
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Торино
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
5

Волевые поражения

11
11

Голы по времени матча

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
2
17%
1
10%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
1
8%
3
30%
61-75
3
25%
1
10%
76-90

Пропущено

11
13
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
3
27%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
27%
5
38%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
3
43%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Пропущено

16
5
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
1
20%
31-45
4
25%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
5
31%
1
20%
76-90

Забито

19
17
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
2
11%
1
6%
1-15
3
16%
3
18%
16-30
3
16%
5
29%
29%
31-45
4
21%
2
12%
46-60
2
11%
4
24%
61-75
5
26%
2
12%
76-90

Пропущено

27
18
13 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
6
22%
2
11%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
6
22%
3
17%
31-45
6
22%
2
11%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
8
30%
30%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Салернитана - Милан 1:2 Аланьяспор - Салернитана 3:1 Фенербахче - Салернитана 3:0 Монца - Салернитана 3:0
Фиорентина - Салернитана 2:1 Салернитана - Кремонезе 2:2 Лацио - Салернитана 1:3 Салернитана - Специя 1:0 Интер Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Верона 2:1 Сассуоло - Салернитана 5:0 Салернитана - Лечче 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Удинезе - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 0:1 Салернитана - Парма 0:2 Галатасарай - Салернитана 1:1
Торино
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Торино - Верона 1:1 Монца - Торино 1:4 Торино - Кремонезе 0:0 Торино - Альмерия 1:1
Эспаньол - Торино 0:1 Рома - Торино 1:1 Торино - Сампдория 2:0 Болонья - Торино 2:1 Торино - Милан 2:1 Удинезе - Торино 1:2 Торино - Читтаделла 4:0 Торино - Ювентус 0:1 Торино - Эмполи 1:1 Наполи - Торино 3:1 Торино - Сассуоло 0:1 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Лечче 1:0 Аталанта - Торино 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Торино - Лацио 0:0

Результаты матчей

Салернитана
Торино

Точный счет

1:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
3:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

2:2
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%

Тоталы голов в матче

Салернитана
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
3
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
4
6
10
1.5
5
11
2
14
2.5
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 16 13 2 1 37 - 13 41
2.
Ювентус
 Заявка 17 11 4 2 26 - 7 37
3.
Милан
 Заявка 16 11 3 2 31 - 16 36
4.
Интер Милан
 Заявка 17 11 1 5 37 - 24 34
5.
Лацио
 Заявка 16 9 3 4 27 - 13 30
6.
Рома
 Заявка 16 9 3 4 19 - 14 30
7.
Аталанта
 Заявка 16 8 4 4 24 - 17 28
8.
Торино
 1:0 Заявка 17 7 4 6 18 - 18 25
9.
Удинезе
 Заявка 17 6 7 4 25 - 19 25
10.
Фиорентина
 Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
11.
Болонья
 Заявка 16 5 4 7 20 - 26 19
12.
Эмполи
 Заявка 16 4 6 6 13 - 20 18
13.
Монца
 Заявка 17 5 3 9 19 - 25 18
14.
Лечче
 Заявка 16 4 6 6 16 - 18 18
15.
Салернитана
 0:1 Заявка 17 4 5 8 20 - 27 17
16.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 17 - 26 16
17.
Специя
 Заявка 16 3 5 8 16 - 28 14
18.
Сампдория
 Заявка 16 2 3 11 8 - 28 9
19.
Кремонезе
 Заявка 16 0 7 9 11 - 27 7
20.
Верона
 Заявка 16 1 3 12 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 21 - 3 23
2.
Наполи
 Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
3.
Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 9 21
4.
Интер Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 4 21
5.
Лацио
 Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
6.
Болонья
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
7.
Фиорентина
 Заявка 9 4 3 2 14 - 14 15
8.
Удинезе
 Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
9.
Рома
 Заявка 8 4 1 3 8 - 5 13
10.
Монца
 Заявка 9 4 1 4 13 - 10 13
11.
Торино
 1:0 Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
12.
Аталанта
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
13.
Эмполи
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
14.
Сассуоло
 Заявка 8 3 2 3 12 - 9 11
15.
Салернитана
 0:1 Заявка 9 3 2 4 13 - 11 11
16.
Специя
 Заявка 8 2 5 1 13 - 12 11
17.
Лечче
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
18.
Верона
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
19.
Кремонезе
 Заявка 8 0 3 5 2 - 12 3
20.
Сампдория
 Заявка 8 0 2 6 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
2.
Аталанта
 Заявка 8 5 2 1 13 - 6 17
3.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 11 - 9 17
4.
Милан
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
5.
Ювентус
 Заявка 8 4 2 2 5 - 4 14
6.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 13 - 6 14
7.
Интер Милан
 Заявка 9 4 1 4 17 - 20 13
8.
Торино
 1:0 Заявка 9 4 1 4 11 - 13 13
9.
Удинезе
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
10.
Фиорентина
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
11.
Лечче
 Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12.
Сампдория
 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
13.
Эмполи
 Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
14.
Салернитана
 0:1 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
15.
Монца
 Заявка 8 1 2 5 6 - 15 5
16.
Сассуоло
 Заявка 9 1 2 6 5 - 17 5
17.
Болонья
 Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
18.
Кремонезе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 15 4
19.
Специя
 Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
20.
Верона
 Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 9 (2)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 8 (3)
Специя Нзола М'Бала 8 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Милан Леау Рафаэл 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Лечче Юлманд Мортен 1 5
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 3
Торино Линетти Кароль 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Штанга
    42'
    Игрок гостей подал корнер слева, и кто-то пробил головой в правую штангу.
  • Угловой
    42'
    И снова Фасио играет головой в своей штрафной, прерывая очередную подачу соперника с левого фланга, угловой будет.
  • 41'
    Кросс Радоньича с левого края снят головой Фасио.
  • 41'
    Бонаццоли взял на себя игру, совершив дальний удар, но мяч застрял в оборонительных порядках "Торино".
  • Опасный момент
    40'
    Войвода обыгрался в левой части чужой штрафной с Влашичем и довольно мощно пробил, но Очоа был готов к такому развитию событий и оформил сэйв.
  • 39'
    "Салернитана" максимум сейчас может организовывать высокий прессинг, из-под которого гости достаточно легко выходят.
  • 38'
    "Торино" не теряет темпа, желая забить по-быстрому и второй гол, чтобы сделать своё положение в этом матче ещё более хорошим.
  • 37'
    В принципе, это закономерно, что туринцы повели в счёте. Они были ближе к забитому мячу и открыли-таки счёт до перерыва.
  • Описание гола
    36'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Антонио Санабрия! 
    Лазаро навесил с игры с правого фланга, а падающий Санабрия рыбкой красиво переправил мяч в левый угол.
  • Опасный момент
    35'
    Опасную ответную атаку провели гости: Влашич покатил вправо Лукичу, тот приложился под перекладину, и мяч отбил на угловой Очоа.
  • 34'
    Радоньич получил пас в недодачу около чужой штрафной и не удержал мяч, перехваченный Кандревой.
  • 33'
    Влашич навесил с левого полуфланга на партнёра, который вместо удара головой по воротам сделал поперечную скидку игроку соперника.
  • 32'
    Диа выскочил почти один на один с Милинковичем-Савичем, однако Шуурс в последний момент успел удачно подкатиться, да ещё и так, что мяч ушёл за лицевую от самого Булайе.
  • Опасный момент
    31'
    Буонджорно откликнулся на подачу корнера и с ближней штанги пробил головой с отскоком от газона мимо дальней.
  • Угловой
    31'
    Брадарич прерывает подачу соперника за лицевую линию, и это означает, что "Торино" исполнит угловой с правого края.
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    • 30'
      Уже с игры был произведён навес с левого фланга игроком хозяев, и мяч прилетел точь-в-точь в перчатки Милинковича-Савича.
    • Угловой
      29'
      Кандрева стал смещаться с правого края к середине, нанёс заблокированный Буонджорно удар и принёс таким образом своей команде угловой.
    • 28'
      В последние минуты наметилась некая тенденция к переходу инициативы в ноги "Салернитаны".
    • Угловой
      27'
      "Салернитана" исполнила два подряд корнера без остроты, но сохранила за собой мяч в середине поля.
    • Угловой
      26'
      После штрафного своей команды Булайе Диа пробил по воротам с линии штрафной и заработал угловой.
    • Желтая карточка
      25'
      Линетти в подкате срубил всё того же Николусси и получил в награду жёлтую карточку.
    • Фол, нарушение
      25'
      Войвода в центре поля толкнул в бок Николусси - нарушение правил, без сомнений.
    • 24'
      Кандрева прибыл в чужую штрафную во время контратаки средней скорости и нанёс после заброса не самый сложный удар в руки Милинковича-Савича.
    • 23'
      Сохраняется игровое преимущество у "Торино", и гости вполне могли уже открыть счёт, если бы не Очоа.
    • Желтая карточка
      22'
      Кандрева получает желтую карточку, при этом намёка на пенальти в ворота "Салернитаны" нет. Значит, за неспортивное поведение.
    • 21'
      Радоньич прокинул себе мяч слева в штрафную мимо подкатившегося Кандревы и упал, но нарушение правил арбитр не усмотрел.
    • Опасный момент
      21'
      Очоа реально спасает свою команду, отражая удар выходившего с ним один на один под некоторым углом с левой стороны Радоньича.
    • 20'
      Разыграли свой корнер хозяева, и навес уже с игры проследовал прямиком в руки Милинковича-Савича.
    • Угловой
      19'
      Угловой зарабатывает "Салернитана", его подача будет производиться с левого края.
    • 19'
      Зима хорошо сейчас играет в центральной трети поля, выбивая мяч из-под соперника за боковую линию.
    • 17'
      "Салернитана" разыграла в середине поля штрафной, а потом бездарно потеряла мяч через безадресную диагональ.
    • Офсайд
      16'
      Влашич неосмотрительно сделал пас с линии штрафной вперёд находившемуся в офсайде партнёру.
    • 15'
      "Торино" гораздо больше владеет мячом на старте встречи, но не может извлечь из этого выгоду.
    • 13'
      Радоньич не сумел протиснуться в чужую штрафную с левого полуфланга и так выкатил мяч в эту самую штрафную, что он достался сопернику. 
    • Опасный момент
      12'
      Лукич прострелил справа на Радоньича, а тот низовым ударом со средней дистанции не переиграл Очоа. Смотрелось весьма опасно!
    • 11'
      Неплохое получается начало, хоть и безголевое. Посмотрим, как станут развиваться события в этом матче впоследствии.
    • 10'
      После углового продолжили хозяева атаковать вторым темпом, и Данилюк приложился по чужим воротам после передачи Брадарича, в створ не попал.
    • Опасный момент
      9'
      Неразбериха возникла в штрафной "Салернитаны", когда гости подали корнер с правого края, и Очоа выступил героем эпизода, отразив удар пяткой Зимы с близкого расстояния.
    • Угловой
      8'
      Зима решил пробил с подступов к штрафной с правого полуфланга, и срикошетивший от Данилюка мяч отправился на угловой.
    • Фол, нарушение
      7'
      Буонджорно в центре поля не по правилам действовал Бонаццоли, что не осталось без внимания главного арбитра.
    • Опасный момент
      6'
      Лазаро выполнил низкую подачу слева с углового, "Салернитана" не смогла отбиться, и Санабрия загубил свою возможность открыть счёт, послав мяч выше створа.
    • 5'
      Данилюк не дрогнул на правом фланге обороны под давлением Санабрии и отыграл назад на вратаря Очоа, который также не допустил ошибки.
    • 4'
      Радоньичу не удалось пробраться в чужую штрафную с левого фланга - защитой хозяев Неманье был поставлен непроходимый шлагбаум.
    • 3'
      Российскому полузащитнику туринцев Алексею Миранчуку не нашлось места в основном составе, он попал в число запасных команды Ивана Юрича.
    • Фол, нарушение
      2'
      Фасио мелко фолит на левом фланге своей половины поля, и гости быстро разыграли этот штрафной.
    • 2'
      "Салернитана" вышла на поле в бордово-чёрной форме, а у "Торино" сегодня белая цветовая гамма.
    • 1'
      Перед стартовым свистком была минута молчания в память о безвременно ушедшем из жизни Джанлуке Виалли.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Салернитана 0:1 Торино

    Исход игры
    Салернитана
    7.6% (9)
    Ничья
    35.6% (42)
    Торино
    56.8% (67)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.79% (51)
    Меньше
    53.21% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    77.06% (84)
    Нет
    22.94% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Торино
    33.1% (39)
    1:1 Ничья
    28.8% (34)
    0:1 Торино
    16.1% (19)
    2:2 Ничья
    5.1% (6)
    2:1 Салернитана
    4.2% (5)
    0:2 Торино
    2.5% (3)
    1:0 Салернитана
    1.7% (2)
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    Салернитана
    Торино
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