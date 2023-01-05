Тур: 17. Стадион: Аречи. Главный судья: Коломбо Андреа
Позже
История личных встреч
Салернитана
Торино
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
51
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диа Булайе
|6
|0.38
|Пёнтек Кшиштоф
|3 (1)
|0.19
|Маццокки Паскуале
|2
|0.13
|Кандрева Антонио
|2
|0.13
|Бонаццоли Федерико
|2
|0.13
|Кулибали Лассана
|1
|0.06
|Де Вильена Тонни
|1
|0.06
|Ботхейм Эрик
|1
|0.06
|Фасио Федерико
|1
|0.06
|Брадарич Домагой
|0
|0
|Данилюк Флавиус
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влашич Никола
|4
|0.25
|Миранчук Алексей
|3
|0.19
|Санабрия Антонио
|2
|0.13
|Радоньич Неманья
|2
|0.13
|Лукич Саша
|2 (1)
|0.13
|Линетти Кароль
|1
|0.06
|Джиджи Коффи
|1
|0.06
|Эйна Ола
|1
|0.06
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.06
|Войвода Мергим
|0
|0
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Шуурс Перр
|0
|0
|Риччи Самуэле
|0
|0
|Синго Вилфред
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Лассана
|5
|0
|Фасио Федерико
|2
|1
|Сепе Луиджи
|3
|0
|Давиде Никола
|3
|0
|Де Вильена Тонни
|3
|0
|Дьомбер Норберт
|3
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|3
|0
|Данилюк Флавиус
|3
|0
|Кандрева Антонио
|1
|1
|Радованович Иван
|1
|1
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|Кастанос Григорис
|2
|0
|Брадарич Домагой
|2
|0
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|Самбья Саломон
|1
|0
|Бронн Дилан
|1
|0
|Маджоре Джулио
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Диа Булайе
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юрич Иван
|2
|2
|Линетти Кароль
|5
|0
|Буонджорно Алессандро
|5
|0
|Лазаро Валентино
|4
|0
|Эйна Ола
|3
|0
|Лукич Саша
|3
|0
|Шуурс Перр
|3
|0
|Синго Вилфред
|3
|0
|Санабрия Антонио
|2
|0
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|2
|0
|Риччи Самуэле
|2
|0
|Влашич Никола
|1
|0
|Войвода Мергим
|1
|0
|Адопо Ндари
|1
|0
|Илкхан Эмирхан
|1
|0
Результаты матчей
Салернитана
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Торино
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
5
4
Салернитана
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Торино
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
2
Волевые поражения
6
7
Салернитана
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Торино
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
5
Волевые поражения
11
11
Голы по времени матча
Забито
12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
2
17%
1
10%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
1
8%
3
30%
61-75
3
25%
1
10%
76-90
Пропущено
11
13
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
3
27%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
27%
5
38%
76-90
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
3
43%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Пропущено
16
5
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
1
20%
31-45
4
25%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
5
31%
1
20%
76-90
Забито
19
17
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
2
11%
1
6%
1-15
3
16%
3
18%
16-30
3
16%
5
29%
29%
31-45
4
21%
2
12%
46-60
2
11%
4
24%
61-75
5
26%
2
12%
76-90
Пропущено
27
18
13 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
6
22%
2
11%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
6
22%
3
17%
31-45
6
22%
2
11%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
8
30%
30%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Салернитана - Милан 1:2 Аланьяспор - Салернитана 3:1 Фенербахче - Салернитана 3:0 Монца - Салернитана 3:0
Фиорентина - Салернитана 2:1 Салернитана - Кремонезе 2:2 Лацио - Салернитана 1:3 Салернитана - Специя 1:0 Интер Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Верона 2:1 Сассуоло - Салернитана 5:0 Салернитана - Лечче 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Удинезе - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 0:1 Салернитана - Парма 0:2 Галатасарай - Салернитана 1:1
Торино
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Торино - Верона 1:1 Монца - Торино 1:4 Торино - Кремонезе 0:0 Торино - Альмерия 1:1
Эспаньол - Торино 0:1 Рома - Торино 1:1 Торино - Сампдория 2:0 Болонья - Торино 2:1 Торино - Милан 2:1 Удинезе - Торино 1:2 Торино - Читтаделла 4:0 Торино - Ювентус 0:1 Торино - Эмполи 1:1 Наполи - Торино 3:1 Торино - Сассуоло 0:1 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Лечче 1:0 Аталанта - Торино 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Торино - Лацио 0:0
Результаты матчей
Салернитана
Торино
Точный счет
1:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
3:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
2:2
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
Тоталы голов в матче
Салернитана
Торино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
44
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
71
26
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
124
610
511
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|37 - 13
|41
|2.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 16
|36
|3.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|25 - 7
|34
|4.
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|35 - 22
|33
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|27 - 13
|30
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|19 - 14
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|24 - 17
|28
|8.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|25 - 18
|25
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 18
|22
|10.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|19 - 21
|20
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 26
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 20
|18
|13.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|16 - 18
|18
|14.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 23
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 26
|17
|16.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 24
|16
|17.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 28
|14
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|8 - 28
|9
|19.
|Заявка
|16
|0
|7
|9
|11 - 27
|7
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 6
|22
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 9
|21
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 4
|21
|4.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 3
|20
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|7.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 5
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|10.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 8
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 13
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|16.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|13 - 12
|11
|17.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|18.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|19.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 12
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 9
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|5 - 4
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 6
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|8.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|15 - 18
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 15
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 15
|4
|19.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 16
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 13
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|9 (2)
|Специя
|Нзола М'Бала
|8 (1)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Милан
|Леау Рафаэл
|7 (4)
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7 (3)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 5
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 3
|Лацио
|Милинкович-Савич Сергей
|6
Прогнозы на матч Салернитана - Торино
Исход игры
Салернитана
10.9% (5)
Ничья
39.1% (18)
Торино
50% (23)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (18)
Меньше
57.14% (24)
Обе команды забьют
Да
76.19% (32)
Нет
23.81% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.6% (15)
1:2 Торино
23.9% (11)
0:1 Торино
13% (6)
2:2 Ничья
6.5% (3)
2:1 Салернитана
6.5% (3)
0:2 Торино
4.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!