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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Коломбо Андреа
Салернитана
 
Позже
Торино
Прогнозы 46
Салернитана 10.9% (5)
X 39.1% (18)
Торино 50% (23)
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Салернитана
Ничья
Торино
3.81
3.30
3.90
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История личных встреч

Салернитана
Торино

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

СA
0:1
СA
4:0
СB
2:3
СB
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
51

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 6 0.38
Пёнтек Кшиштоф 3 (1) 0.19
Маццокки Паскуале 2 0.13
Кандрева Антонио 2 0.13
Бонаццоли Федерико 2 0.13
Кулибали Лассана 1 0.06
Де Вильена Тонни 1 0.06
Ботхейм Эрик 1 0.06
Фасио Федерико 1 0.06
Брадарич Домагой 0 0
Данилюк Флавиус 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влашич Никола 4 0.25
Миранчук Алексей 3 0.19
Санабрия Антонио 2 0.13
Радоньич Неманья 2 0.13
Лукич Саша 2 (1) 0.13
Линетти Кароль 1 0.06
Джиджи Коффи 1 0.06
Эйна Ола 1 0.06
Пеллегри Пьетро 1 0.06
Войвода Мергим 0 0
Лазаро Валентино 0 0
Шуурс Перр 0 0
Риччи Самуэле 0 0
Синго Вилфред 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Лассана 5 0
Фасио Федерико 2 1
Сепе Луиджи 3 0
Давиде Никола 3 0
Де Вильена Тонни 3 0
Дьомбер Норберт 3 0
Пёнтек Кшиштоф 3 0
Данилюк Флавиус 3 0
Кандрева Антонио 1 1
Радованович Иван 1 1
Маццокки Паскуале 2 0
Кастанос Григорис 2 0
Брадарич Домагой 2 0
Бонаццоли Федерико 1 0
Самбья Саломон 1 0
Бронн Дилан 1 0
Маджоре Джулио 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Диа Булайе 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юрич Иван 2 2
Линетти Кароль 5 0
Буонджорно Алессандро 5 0
Лазаро Валентино 4 0
Эйна Ола 3 0
Лукич Саша 3 0
Шуурс Перр 3 0
Синго Вилфред 3 0
Санабрия Антонио 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Милинкович-Савич Ваня 2 0
Риччи Самуэле 2 0
Влашич Никола 1 0
Войвода Мергим 1 0
Адопо Ндари 1 0
Илкхан Эмирхан 1 0

Результаты матчей

Салернитана
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Торино
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

5
4
Салернитана
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Торино
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
2

Волевые поражения

6
7
Салернитана
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Торино
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
5

Волевые поражения

11
11

Голы по времени матча

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
2
17%
1
10%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
1
8%
3
30%
61-75
3
25%
1
10%
76-90

Пропущено

11
13
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
3
27%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
27%
5
38%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
3
43%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Пропущено

16
5
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
1
20%
31-45
4
25%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
5
31%
1
20%
76-90

Забито

19
17
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
2
11%
1
6%
1-15
3
16%
3
18%
16-30
3
16%
5
29%
29%
31-45
4
21%
2
12%
46-60
2
11%
4
24%
61-75
5
26%
2
12%
76-90

Пропущено

27
18
13 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
6
22%
2
11%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
6
22%
3
17%
31-45
6
22%
2
11%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
8
30%
30%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Салернитана - Милан 1:2 Аланьяспор - Салернитана 3:1 Фенербахче - Салернитана 3:0 Монца - Салернитана 3:0
Фиорентина - Салернитана 2:1 Салернитана - Кремонезе 2:2 Лацио - Салернитана 1:3 Салернитана - Специя 1:0 Интер Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Верона 2:1 Сассуоло - Салернитана 5:0 Салернитана - Лечче 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Удинезе - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 0:1 Салернитана - Парма 0:2 Галатасарай - Салернитана 1:1
Торино
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Торино - Верона 1:1 Монца - Торино 1:4 Торино - Кремонезе 0:0 Торино - Альмерия 1:1
Эспаньол - Торино 0:1 Рома - Торино 1:1 Торино - Сампдория 2:0 Болонья - Торино 2:1 Торино - Милан 2:1 Удинезе - Торино 1:2 Торино - Читтаделла 4:0 Торино - Ювентус 0:1 Торино - Эмполи 1:1 Наполи - Торино 3:1 Торино - Сассуоло 0:1 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Лечче 1:0 Аталанта - Торино 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Торино - Лацио 0:0

Результаты матчей

Салернитана
Торино

Точный счет

1:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
3:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

2:2
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%

Тоталы голов в матче

Салернитана
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
3
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
4
6
10
1.5
5
11
2
14
2.5
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 16 13 2 1 37 - 13 41
2.
Милан
 Заявка 16 11 3 2 31 - 16 36
3.
Ювентус
 Заявка 16 10 4 2 25 - 7 34
4.
Интер Милан
 Заявка 16 11 0 5 35 - 22 33
5.
Лацио
 Заявка 16 9 3 4 27 - 13 30
6.
Рома
 Заявка 16 9 3 4 19 - 14 30
7.
Аталанта
 Заявка 16 8 4 4 24 - 17 28
8.
Удинезе
 Заявка 16 6 7 3 25 - 18 25
9.
Торино
 Заявка 16 6 4 6 17 - 18 22
10.
Фиорентина
 Заявка 16 5 5 6 19 - 21 20
11.
Болонья
 Заявка 16 5 4 7 20 - 26 19
12.
Эмполи
 Заявка 16 4 6 6 13 - 20 18
13.
Лечче
 Заявка 16 4 6 6 16 - 18 18
14.
Монца
 Заявка 16 5 2 9 17 - 23 17
15.
Салернитана
 Заявка 16 4 5 7 20 - 26 17
16.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 16 - 24 16
17.
Специя
 Заявка 16 3 5 8 16 - 28 14
18.
Сампдория
 Заявка 16 2 3 11 8 - 28 9
19.
Кремонезе
 Заявка 16 0 7 9 11 - 27 7
20.
Верона
 Заявка 16 1 3 12 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
2.
Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 9 21
3.
Интер Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 4 21
4.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 20 - 3 20
5.
Лацио
 Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
6.
Болонья
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
7.
Удинезе
 Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
8.
Рома
 Заявка 8 4 1 3 8 - 5 13
9.
Торино
 Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
10.
Монца
 Заявка 8 4 0 4 11 - 8 12
11.
Фиорентина
 Заявка 8 3 3 2 12 - 13 12
12.
Эмполи
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
13.
Сассуоло
 Заявка 8 3 2 3 12 - 9 11
14.
Салернитана
 Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
15.
Аталанта
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
16.
Специя
 Заявка 8 2 5 1 13 - 12 11
17.
Лечче
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
18.
Верона
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
19.
Кремонезе
 Заявка 8 0 3 5 2 - 12 3
20.
Сампдория
 Заявка 8 0 2 6 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
2.
Аталанта
 Заявка 8 5 2 1 13 - 6 17
3.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 11 - 9 17
4.
Милан
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
5.
Ювентус
 Заявка 8 4 2 2 5 - 4 14
6.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 13 - 6 14
7.
Удинезе
 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
8.
Интер Милан
 Заявка 8 4 0 4 15 - 18 12
9.
Торино
 Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
10.
Фиорентина
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
11.
Лечче
 Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12.
Сампдория
 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
13.
Эмполи
 Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
14.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
15.
Монца
 Заявка 8 1 2 5 6 - 15 5
16.
Сассуоло
 Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
17.
Болонья
 Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
18.
Кремонезе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 15 4
19.
Специя
 Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
20.
Верона
 Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 9 (2)
Специя Нзола М'Бала 8 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Милан Леау Рафаэл 7 (4)
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Лечче Юлманд Мортен 1 5
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 3
Лацио Милинкович-Савич Сергей 6
Весь список
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    Текстовая онлайн трансляция матча Салернитана - Торино от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 января 2023, осталось 2 дня 5 часов 17 минут.

    Главный судья: Коломбо Андреа

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Салернитана 10.9% (5)
    X 39.1% (18)
    Торино 50% (23)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Салернитана
    Ничья
    Торино
    3.81
    3.30
    3.90
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Салернитана - Торино онлайн

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    Прогнозы на матч Салернитана - Торино

    Исход игры
    Салернитана
    10.9% (5)
    Ничья
    39.1% (18)
    Торино
    50% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (18)
    Меньше
    57.14% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    76.19% (32)
    Нет
    23.81% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.6% (15)
    1:2 Торино
    23.9% (11)
    0:1 Торино
    13% (6)
    2:2 Ничья
    6.5% (3)
    2:1 Салернитана
    6.5% (3)
    0:2 Торино
    4.3% (2)
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