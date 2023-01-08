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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Чиффи Даниэле
Специя
0:0
Второй тайм: 52'
Лечче
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 122
Специя 38.5% (47)
X 46.7% (57)
Лечче 14.8% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Лечче
3.40
3.20
3.32
Все Коэффициенты
69
Дронговски
Бартломей
27
Амьен-Аду
Кельвен
14
Кивёр
Якуб
43
Николау
Димитрис
2
Хольм
Эмиль
13
Реца
Аркадиуш
6
Бурабия
Мехди
4
Ампаду
Этан
20
Бастони
Симоне
18
Нзола
М'Бала
11
Гьяси
Эммануэль
30
Фальконе
Владимиро
17
Гендрей
Валентин
6
Баскиротто
Федерико
93
Юмтити
Самуэль
25
Галло
Антонино
16
Гонсалес
Джоан
29
Блен
Алексис
32
Мале
Юссеф
27
Стрефецца
Габриэль
9
Коломбо
Лоренцо
11
Ди
Франческо
Федерико
Специя
3-5-2
Лечче
4-3-3

История личных встреч

Специя
Лечче

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

К
0:2
СB
2:1
СB
1:1
К
1:0
СB
1:1
СB
2:2

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
1.5

Среднее время на гол

120
60

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
77

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 8 (1) 0.47
Бастони Симоне 2 0.12
Реца Аркадиуш 1 0.06
Хольм Эмиль 1 0.06
Гьяси Эммануэль 1 0.06
Мальдини Даниэль 1 0.06
Бурабия Мехди 0 0
Экдаль Альбин 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Ампаду Этан 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрефецца Габриэль 5 (1) 0.29
Коломбо Лоренцо 4 0.24
Сисей Ассан 3 0.18
Ди Франческо Федерико 1 0.06
Гонсалес Джоан 1 0.06
Банда Ламек 1 0.06
Баскиротто Федерико 1 0.06
Юлманд Мортен 0 0
Юмтити Самуэль 0 0
Галло Антонино 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 4 1
Гьяси Эммануэль 4 0
Бастони Симоне 4 0
Нзола М'Бала 4 0
Ампаду Этан 4 0
Хольм Эмиль 4 0
Экдаль Альбин 2 1
Амьен-Аду Кельвен 3 0
Кивёр Якуб 3 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 3 0
Кальдара Маттиа 2 0
Агудело Кевин 2 0
Бурабия Мехди 1 0
Сала Якопо 1 0
Коваленко Виктор 1 0
Дронговски Бартломей 1 0
Реца Аркадиуш 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 5 1
Юмтити Самуэль 4 0
Гонсалес Джоан 4 0
Галло Антонино 2 1
Ди Франческо Федерико 3 0
Гендрей Валентин 3 0
Банда Ламек 3 0
Блен Алексис 2 0
Баскиротто Федерико 2 0
Стрефецца Габриэль 2 0
Понграчич Марин 2 0
Аскилдсен Кристоффер 2 0
Коломбо Лоренцо 2 0
Фальконе Владимиро 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Уден Реми 1 0
Сисей Ассан 1 0
Марко Барони 1 0

Результаты матчей

Специя
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Лечче
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

9
3
Специя
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Лечче
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

15
3

Волевые поражения

2
8
Специя
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
38% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Лечче
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

17
3

Волевые поражения

11
11

Голы по времени матча

Забито

11
8
10 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
6
55%
5
63%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

14
8
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
5
36%
2
25%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
1
7%
3
38%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

3
9
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
14 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
67%
3
33%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

16
9
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
13%
2
22%
1-15
3
19%
2
22%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
5
31%
1
11%
76-90

Забито

14
17
10 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
2
12%
16-30
6
43%
8
47%
31-45
2
14%
4
24%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
0
0%
2
12%
76-90

Пропущено

30
17
14 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 5
13 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 14
7
23%
4
24%
1-15
4
13%
3
18%
16-30
3
10%
5
29%
29%
31-45
5
17%
2
12%
46-60
3
10%
2
12%
61-75
8
27%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Специя - Аталанта 2:2 Специя - Гронинген 2:0 Специя - Спарта Роттердам 1:3 Специя - Серветт 3:0
Специя - Сампдория (до 19 лет) 7:1 Верона - Специя 1:2 Специя - Удинезе 1:1 Милан - Специя 2:1 Специя - Фиорентина 1:2 Салернитана - Специя 1:0 Специя - Брешия 3:1 Специя - Кремонезе 2:2 Монца - Специя 2:0 Лацио - Специя 4:0 Специя - Сампдория 2:1 Наполи - Специя 1:0 Специя - Болонья 2:2 Ювентус - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 3:0
Лечче
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Вараждин 2:0 Удинезе - Лечче 2:0 Лечче - Виртус Верона 0:0
Про Верчелли - Лечче 1:1 Лечче - Падова 2:1 Про Патрия - Лечче 2:0 Лечче - Ренате 1:0 Триестина - Лечче 1:2 Лечче - Пьяченца 3:1 Сампдория - Лечче 0:2 ФералпиСало - Лечче 0:0 Лечче - Аталанта 2:1 Порденоне - Лечче 5:0 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Тренто 1:2 Лечче - Ювентус 0:1 Болонья - Лечче 2:0 Арциньяно - Лечче 0:2 Лечче - Ювентус (до 23 лет) 1:0

Результаты матчей

Специя
Лечче

Точный счет

2:2
4 раза 50%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
4 раза 50%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
1
3 раза 38%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

2:2
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
6 раз 38%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%

Тоталы голов в матче

Специя
Лечче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
0.5
Больше Меньше
5
3
1
7
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
12
4
6
10
1.5
4
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 16 13 2 1 37 - 13 41
2.
Ювентус
 Заявка 17 11 4 2 26 - 7 37
3.
Милан
 Заявка 16 11 3 2 31 - 16 36
4.
Интер Милан
 Заявка 17 11 1 5 37 - 24 34
5.
Лацио
 1:0 Заявка 17 10 3 4 28 - 13 33
6.
Рома
 Заявка 16 9 3 4 19 - 14 30
7.
Аталанта
 Заявка 16 8 4 4 24 - 17 28
8.
Удинезе
 Заявка 17 6 7 4 25 - 19 25
9.
Фиорентина
 Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
10.
Торино
 Заявка 17 6 5 6 18 - 19 23
11.
Болонья
 Заявка 16 5 4 7 20 - 26 19
12.
Лечче
 0:0 Заявка 17 4 7 6 16 - 18 19
13.
Эмполи
 0:1 Заявка 17 4 6 7 13 - 21 18
14.
Монца
 Заявка 17 5 3 9 19 - 25 18
15.
Салернитана
 Заявка 17 4 6 7 21 - 27 18
16.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 17 - 26 16
17.
Специя
 0:0 Заявка 17 3 6 8 16 - 28 15
18.
Сампдория
 Заявка 16 2 3 11 8 - 28 9
19.
Кремонезе
 Заявка 16 0 7 9 11 - 27 7
20.
Верона
 Заявка 16 1 3 12 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 21 - 3 23
2.
Наполи
 Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
3.
Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 9 21
4.
Интер Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 4 21
5.
Лацио
 1:0 Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
6.
Болонья
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
7.
Фиорентина
 Заявка 9 4 3 2 14 - 14 15
8.
Удинезе
 Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
9.
Рома
 Заявка 8 4 1 3 8 - 5 13
10.
Монца
 Заявка 9 4 1 4 13 - 10 13
11.
Торино
 Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
12.
Салернитана
 Заявка 9 3 3 3 14 - 11 12
13.
Специя
 0:0 Заявка 9 2 6 1 13 - 12 12
14.
Аталанта
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
15.
Эмполи
 0:1 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
16.
Сассуоло
 Заявка 8 3 2 3 12 - 9 11
17.
Лечче
 0:0 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
18.
Верона
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
19.
Кремонезе
 Заявка 8 0 3 5 2 - 12 3
20.
Сампдория
 Заявка 8 0 2 6 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
2.
Аталанта
 Заявка 8 5 2 1 13 - 6 17
3.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 11 - 9 17
4.
Милан
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
5.
Ювентус
 Заявка 8 4 2 2 5 - 4 14
6.
Лацио
 1:0 Заявка 8 4 2 2 13 - 6 14
7.
Интер Милан
 Заявка 9 4 1 4 17 - 20 13
8.
Удинезе
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
9.
Торино
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
10.
Лечче
 0:0 Заявка 9 2 3 4 7 - 9 9
11.
Фиорентина
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
12.
Сампдория
 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
13.
Эмполи
 0:1 Заявка 9 1 4 4 6 - 13 7
14.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
15.
Монца
 Заявка 8 1 2 5 6 - 15 5
16.
Сассуоло
 Заявка 9 1 2 6 5 - 17 5
17.
Болонья
 Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
18.
Кремонезе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 15 4
19.
Специя
 0:0 Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
20.
Верона
 Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
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Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 9 (2)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 8 (3)
Специя Нзола М'Бала 8 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Милан Леау Рафаэл 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Лечче Юлманд Мортен 1 5
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 3
Торино Линетти Кароль 6
Весь список
  • 49'
    Кивёр Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 49'
    Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 49'
    Гонсалес Джоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 49'
    Бастони Симоне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 49'
    Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    49'
    Судья сигнализирует, что Ампаду Этан из команды Специя поставил подножку. Пострадал Блен Алексис
  • 48'
    Хорошую попытку сделал Нзола М'Бала. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 48'
    Специя начинает контратаку
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    • 48'
      Николау Димитрис из команды Специя перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 47'
      Юмтити Самуэль из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Специя пытается что-то создать.
    • 47'
      Нзола М'Бала выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      46'
      Судья сигнализирует, что Коломбо Лоренцо из команды Лечче поставил подножку. Пострадал Ампаду Этан
    • 46'
      Сильный дождь сегодня.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Специя 38.5% (47)
    X 46.7% (57)
    Лечче 14.8% (18)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Специя
    Ничья
    Лечче
    3.40
    3.20
    3.32
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Специя 0:0 Лечче

    Исход игры
    Специя
    38.5% (47)
    Ничья
    46.7% (57)
    Лечче
    14.8% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    20.54% (23)
    Меньше
    79.46% (89)
    Обе команды забьют
    Да
    64.29% (72)
    Нет
    35.71% (40)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.2% (49)
    1:0 Специя
    23% (28)
    2:1 Специя
    10.7% (13)
    1:2 Лечче
    6.6% (8)
    0:1 Лечче
    3.3% (4)
    2:0 Специя
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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    Специя
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