Тур: 17. Стадион: Альберто Пиччи. Главный судья: Чиффи Даниэле
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 3
-
5 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Кивёр
Якуб
18
Нзола
М'Бала
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Кивёр ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
-
32 Мале ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Защитник
-
26 Чуччи МаттиаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Уден РемиНападающий
-
22 Банда ЛамекНападающий
-
77 Сисей АссанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Специя
Лечче
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
1.5
Среднее время на гол
120
60
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
77
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нзола М'Бала
|8 (1)
|0.47
|Бастони Симоне
|2
|0.12
|Реца Аркадиуш
|1
|0.06
|Хольм Эмиль
|1
|0.06
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.06
|Мальдини Даниэль
|1
|0.06
|Бурабия Мехди
|0
|0
|Экдаль Альбин
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Ампаду Этан
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стрефецца Габриэль
|5 (1)
|0.29
|Коломбо Лоренцо
|4
|0.24
|Сисей Ассан
|3
|0.18
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.06
|Гонсалес Джоан
|1
|0.06
|Банда Ламек
|1
|0.06
|Баскиротто Федерико
|1
|0.06
|Юлманд Мортен
|0
|0
|Юмтити Самуэль
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|4
|1
|Гьяси Эммануэль
|4
|0
|Бастони Симоне
|4
|0
|Нзола М'Бала
|4
|0
|Ампаду Этан
|4
|0
|Хольм Эмиль
|4
|0
|Экдаль Альбин
|2
|1
|Амьен-Аду Кельвен
|3
|0
|Кивёр Якуб
|3
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|3
|0
|Кальдара Маттиа
|2
|0
|Агудело Кевин
|2
|0
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Сала Якопо
|1
|0
|Коваленко Виктор
|1
|0
|Дронговски Бартломей
|1
|0
|Реца Аркадиуш
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлманд Мортен
|5
|1
|Юмтити Самуэль
|4
|0
|Гонсалес Джоан
|4
|0
|Галло Антонино
|2
|1
|Ди Франческо Федерико
|3
|0
|Гендрей Валентин
|3
|0
|Банда Ламек
|3
|0
|Блен Алексис
|2
|0
|Баскиротто Федерико
|2
|0
|Стрефецца Габриэль
|2
|0
|Понграчич Марин
|2
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|2
|0
|Коломбо Лоренцо
|2
|0
|Фальконе Владимиро
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|Уден Реми
|1
|0
|Сисей Ассан
|1
|0
|Марко Барони
|1
|0
Результаты матчей
Специя
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Лечче
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
9
3
Специя
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Лечче
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
15
3
Волевые поражения
2
8
Специя
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
38% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Лечче
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
17
3
Волевые поражения
11
11
Голы по времени матча
Забито
11
8
10 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
6
55%
5
63%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
14
8
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
5
36%
2
25%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
1
7%
3
38%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
3
9
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
14 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
67%
3
33%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
16
9
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
13%
2
22%
1-15
3
19%
2
22%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
5
31%
1
11%
76-90
Забито
14
17
10 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
2
12%
16-30
6
43%
8
47%
31-45
2
14%
4
24%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
0
0%
2
12%
76-90
Пропущено
30
17
14 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 5
13 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 14
7
23%
4
24%
1-15
4
13%
3
18%
16-30
3
10%
5
29%
29%
31-45
5
17%
2
12%
46-60
3
10%
2
12%
61-75
8
27%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Специя - Аталанта 2:2 Специя - Гронинген 2:0 Специя - Спарта Роттердам 1:3 Специя - Серветт 3:0
Специя - Сампдория (до 19 лет) 7:1 Верона - Специя 1:2 Специя - Удинезе 1:1 Милан - Специя 2:1 Специя - Фиорентина 1:2 Салернитана - Специя 1:0 Специя - Брешия 3:1 Специя - Кремонезе 2:2 Монца - Специя 2:0 Лацио - Специя 4:0 Специя - Сампдория 2:1 Наполи - Специя 1:0 Специя - Болонья 2:2 Ювентус - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 3:0
Лечче
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Вараждин 2:0 Удинезе - Лечче 2:0 Лечче - Виртус Верона 0:0
Про Верчелли - Лечче 1:1 Лечче - Падова 2:1 Про Патрия - Лечче 2:0 Лечче - Ренате 1:0 Триестина - Лечче 1:2 Лечче - Пьяченца 3:1 Сампдория - Лечче 0:2 ФералпиСало - Лечче 0:0 Лечче - Аталанта 2:1 Порденоне - Лечче 5:0 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Тренто 1:2 Лечче - Ювентус 0:1 Болонья - Лечче 2:0 Арциньяно - Лечче 0:2 Лечче - Ювентус (до 23 лет) 1:0
Результаты матчей
Специя
Лечче
Точный счет
2:2
4 раза 50%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
4 раза 50%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
1
3 раза 38%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
2:2
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
6 раз 38%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
Тоталы голов в матче
Специя
Лечче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
53
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
124
610
412
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|37 - 13
|41
|2.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|26 - 7
|37
|3.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 16
|36
|4.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|37 - 24
|34
|5.
|1:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|28 - 13
|33
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|19 - 14
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|24 - 17
|28
|8.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|25 - 19
|25
|9.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 22
|23
|10.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 19
|23
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 26
|19
|12.
|0:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|16 - 18
|19
|13.
|0:1 Заявка
|17
|4
|6
|7
|13 - 21
|18
|14.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 25
|18
|15.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 27
|18
|16.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 26
|16
|17.
|0:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|16 - 28
|15
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|8 - 28
|9
|19.
|Заявка
|16
|0
|7
|9
|11 - 27
|7
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 3
|23
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 6
|22
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 9
|21
|4.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 4
|21
|5.
|1:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 7
|19
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 14
|15
|8.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 5
|13
|10.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 10
|13
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 11
|12
|13.
|0:0 Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 12
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|15.
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|16.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|17.
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|18.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|19.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 12
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 9
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|5 - 4
|14
|6.
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 6
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 20
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|10.
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 9
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|13.
|0:1 Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 15
|5
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 17
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 15
|4
|19.
|0:0 Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 16
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 13
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|9 (2)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|8 (3)
|Специя
|Нзола М'Бала
|8 (1)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Милан
|Леау Рафаэл
|7 (4)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 5
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 3
|Торино
|Линетти Кароль
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Специя 0:0 Лечче
Исход игры
Специя
38.5% (47)
Ничья
46.7% (57)
Лечче
14.8% (18)
Тотал 2.5
Больше
20.54% (23)
Меньше
79.46% (89)
Обе команды забьют
Да
64.29% (72)
Нет
35.71% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.2% (49)
1:0 Специя
23% (28)
2:1 Специя
10.7% (13)
1:2 Лечче
6.6% (8)
0:1 Лечче
3.3% (4)
2:0 Специя
3.3% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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