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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Чиффи Даниэле
Специя
0:0
Конец матча
Лечче
0'
56' Желтая карточка
Баскиротто Федерико
90'+5

Ход матча

55'
Агудело Кевин
Бурабия Мехди
 
56'
 
Баскиротто Федерико
66'
Кальдара Маттиа
Кивёр Якуб
 
66'
Экдаль Альбин
Бастони Симоне
 
66'
 
Бистрович Кристиян
Мале Юссеф
66'
 
Банда Ламек
Ди Франческо Федерико
77'
 
Сисей Ассан
Коломбо Лоренцо
77'
 
Уден Реми
Стрефецца Габриэль
84'
Санка Леандру
Гьяси Эммануэль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Специя 38.5% (47)
X 46.7% (57)
Лечче 14.8% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
69
Дронговски
Бартломей
27
Амьен-Аду
Кельвен
14
Кивёр
Якуб
43
Николау
Димитрис
2
Хольм
Эмиль
13
Реца
Аркадиуш
6
Бурабия
Мехди
4
Ампаду
Этан
20
Бастони
Симоне
18
Нзола
М'Бала
11
Гьяси
Эммануэль
30
Фальконе
Владимиро
17
Гендрей
Валентин
6
Баскиротто
Федерико
93
Юмтити
Самуэль
25
Галло
Антонино
16
Гонсалес
Джоан
29
Блен
Алексис
32
Мале
Юссеф
27
Стрефецца
Габриэль
9
Коломбо
Лоренцо
11
Ди
Франческо
Федерико
Специя
3-5-2
Лечче
4-3-3

История личных встреч

Специя
Лечче

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

К
0:2
СB
2:1
СB
1:1
К
1:0
СB
1:1
СB
2:2

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
1.5

Среднее время на гол

120
60

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
77

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 8 (1) 0.47
Бастони Симоне 2 0.12
Реца Аркадиуш 1 0.06
Хольм Эмиль 1 0.06
Гьяси Эммануэль 1 0.06
Мальдини Даниэль 1 0.06
Бурабия Мехди 0 0
Экдаль Альбин 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Ампаду Этан 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрефецца Габриэль 5 (1) 0.29
Коломбо Лоренцо 4 0.24
Сисей Ассан 3 0.18
Ди Франческо Федерико 1 0.06
Гонсалес Джоан 1 0.06
Банда Ламек 1 0.06
Баскиротто Федерико 1 0.06
Юлманд Мортен 0 0
Юмтити Самуэль 0 0
Галло Антонино 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 4 1
Гьяси Эммануэль 4 0
Бастони Симоне 4 0
Нзола М'Бала 4 0
Ампаду Этан 4 0
Хольм Эмиль 4 0
Экдаль Альбин 2 1
Амьен-Аду Кельвен 3 0
Кивёр Якуб 3 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 3 0
Кальдара Маттиа 2 0
Агудело Кевин 2 0
Бурабия Мехди 1 0
Сала Якопо 1 0
Коваленко Виктор 1 0
Дронговски Бартломей 1 0
Реца Аркадиуш 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 5 1
Юмтити Самуэль 4 0
Гонсалес Джоан 4 0
Галло Антонино 2 1
Ди Франческо Федерико 3 0
Баскиротто Федерико 3 0
Гендрей Валентин 3 0
Банда Ламек 3 0
Блен Алексис 2 0
Стрефецца Габриэль 2 0
Понграчич Марин 2 0
Аскилдсен Кристоффер 2 0
Коломбо Лоренцо 2 0
Фальконе Владимиро 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Уден Реми 1 0
Сисей Ассан 1 0
Марко Барони 1 0

Результаты матчей

Специя
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Лечче
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

9
3
Специя
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Лечче
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

15
3

Волевые поражения

2
8
Специя
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
59% (10)
41% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Лечче
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

17
3

Волевые поражения

11
11

Голы по времени матча

Забито

11
8
10 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
6
55%
5
63%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

14
8
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
5
36%
2
25%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
1
7%
3
38%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

3
9
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
15 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
67%
3
33%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

16
9
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
13%
2
22%
1-15
3
19%
2
22%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
5
31%
1
11%
76-90

Забито

14
17
10 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
2
12%
16-30
6
43%
8
47%
31-45
2
14%
4
24%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
0
0%
2
12%
76-90

Пропущено

30
17
14 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 5
13 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 14
7
23%
4
24%
1-15
4
13%
3
18%
16-30
3
10%
5
29%
29%
31-45
5
17%
2
12%
46-60
3
10%
2
12%
61-75
8
27%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Специя - Аталанта 2:2 Специя - Гронинген 2:0 Специя - Спарта Роттердам 1:3 Специя - Серветт 3:0
Специя - Сампдория (до 19 лет) 7:1 Верона - Специя 1:2 Специя - Удинезе 1:1 Милан - Специя 2:1 Специя - Фиорентина 1:2 Салернитана - Специя 1:0 Специя - Брешия 3:1 Специя - Кремонезе 2:2 Монца - Специя 2:0 Лацио - Специя 4:0 Специя - Сампдория 2:1 Наполи - Специя 1:0 Специя - Болонья 2:2 Ювентус - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 3:0
Лечче
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Вараждин 2:0 Удинезе - Лечче 2:0 Лечче - Виртус Верона 0:0
Про Верчелли - Лечче 1:1 Лечче - Падова 2:1 Про Патрия - Лечче 2:0 Лечче - Ренате 1:0 Триестина - Лечче 1:2 Лечче - Пьяченца 3:1 Сампдория - Лечче 0:2 ФералпиСало - Лечче 0:0 Лечче - Аталанта 2:1 Порденоне - Лечче 5:0 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Тренто 1:2 Лечче - Ювентус 0:1 Болонья - Лечче 2:0 Арциньяно - Лечче 0:2 Лечче - Ювентус (до 23 лет) 1:0

Результаты матчей

Специя
Лечче

Точный счет

2:2
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
4 раза 50%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

2:2
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
6 раз 35%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%

Тоталы голов в матче

Специя
Лечче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
1
5
4
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
0.5
Больше Меньше
5
4
1
7
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
12
5
6
11
1.5
4
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 1:0 Заявка 17 14 2 1 38 - 13 44
2.
Ювентус
 Заявка 17 11 4 2 26 - 7 37
3.
Милан
 Заявка 16 11 3 2 31 - 16 36
4.
Интер Милан
 Заявка 17 11 1 5 37 - 24 34
5.
Лацио
 Заявка 17 9 4 4 29 - 15 31
6.
Рома
 Заявка 16 9 3 4 19 - 14 30
7.
Аталанта
 Заявка 16 8 4 4 24 - 17 28
8.
Удинезе
 Заявка 17 6 7 4 25 - 19 25
9.
Фиорентина
 Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
10.
Торино
 Заявка 17 6 5 6 18 - 19 23
11.
Эмполи
 Заявка 17 4 7 6 15 - 22 19
12.
Болонья
 Заявка 16 5 4 7 20 - 26 19
13.
Лечче
 Заявка 17 4 7 6 16 - 18 19
14.
Монца
 Заявка 17 5 3 9 19 - 25 18
15.
Салернитана
 Заявка 17 4 6 7 21 - 27 18
16.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 17 - 26 16
17.
Специя
 Заявка 17 3 6 8 16 - 28 15
18.
Сампдория
 0:1 Заявка 17 2 3 12 8 - 29 9
19.
Кремонезе
 Заявка 16 0 7 9 11 - 27 7
20.
Верона
 Заявка 16 1 3 12 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 21 - 3 23
2.
Наполи
 1:0 Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
3.
Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 9 21
4.
Интер Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 4 21
5.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Болонья
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
7.
Фиорентина
 Заявка 9 4 3 2 14 - 14 15
8.
Удинезе
 Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
9.
Рома
 Заявка 8 4 1 3 8 - 5 13
10.
Монца
 Заявка 9 4 1 4 13 - 10 13
11.
Торино
 Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
12.
Салернитана
 Заявка 9 3 3 3 14 - 11 12
13.
Специя
 Заявка 9 2 6 1 13 - 12 12
14.
Аталанта
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
15.
Эмполи
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
16.
Сассуоло
 Заявка 8 3 2 3 12 - 9 11
17.
Лечче
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
18.
Верона
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
19.
Кремонезе
 Заявка 8 0 3 5 2 - 12 3
20.
Сампдория
 0:1 Заявка 9 0 2 7 2 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 1:0 Заявка 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
Аталанта
 Заявка 8 5 2 1 13 - 6 17
3.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 11 - 9 17
4.
Милан
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
5.
Ювентус
 Заявка 8 4 2 2 5 - 4 14
6.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 13 - 6 14
7.
Интер Милан
 Заявка 9 4 1 4 17 - 20 13
8.
Удинезе
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
9.
Торино
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
10.
Лечче
 Заявка 9 2 3 4 7 - 9 9
11.
Фиорентина
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
12.
Эмполи
 Заявка 9 1 5 3 8 - 14 8
13.
Сампдория
 0:1 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
14.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
15.
Монца
 Заявка 8 1 2 5 6 - 15 5
16.
Сассуоло
 Заявка 9 1 2 6 5 - 17 5
17.
Болонья
 Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
18.
Кремонезе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 15 4
19.
Специя
 Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
20.
Верона
 Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 10 (2)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 8 (3)
Специя Нзола М'Бала 8 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Милан Леау Рафаэл 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Лечче Юлманд Мортен 1 5
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 3
Торино Линетти Кароль 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Специя: 57%, Лечче: 43%.
  • 95'
    Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе
  • 95'
    Специя пытается что-то создать.
  • 94'
    Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Удар от ворот произведет Лечче
  • 93'
    Специя пытается что-то создать.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Экдаль Альбин выиграл воздушное противоборство у Блен Алексис.
    • 90'
      Удар от ворот произведет Лечче
    • 90'
      Контроль мяча: Специя: 53%, Лечче: 47%.
    • 90'
      Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 89'
      Специя пытается что-то создать.
    • 89'
      Специя совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Специя совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 88'
      Специя совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 88'
      Специя контролирует мяч.
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Специя 38.5% (47)
    X 46.7% (57)
    Лечче 14.8% (18)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Специя 0:0 Лечче

    Исход игры
    Специя
    38.5% (47)
    Ничья
    46.7% (57)
    Лечче
    14.8% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    20.54% (23)
    Меньше
    79.46% (89)
    Обе команды забьют
    Да
    64.29% (72)
    Нет
    35.71% (40)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.2% (49)
    1:0 Специя
    23% (28)
    2:1 Специя
    10.7% (13)
    1:2 Лечче
    6.6% (8)
    0:1 Лечче
    3.3% (4)
    2:0 Специя
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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