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  4. Кубок 2022-2023

Италия: Кубок
2022-2023

Милан
0:0
Перерыв
Торино
0'
14' Желтая карточка
Джиджи Коффи

Ход матча

14'
 
Джиджи Коффи

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 122
Милан 95.9% (117)
X 4.1% (5)
Торино 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Торино
4.45
3.50
4.41
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Татарушану
Чиприан
20
Калюлю
Пьер
46
Габбия
Маттео
23
Томори
Фикайо
21
Дест
Серджиньо
8
Тонали
Сандро
32
Побега
Томмазо
40
Вранкс
Астер
10
Диас
Браим
56
Салемакерс
Алексис
90
Де
Кетеларе
Шарль
32
Милинкович-Савич
Ваня
26
Джиджи
Коффи
3
Шуурс
Перр
4
Буонджорно
Алессандро
17
Синго
Вилфред
13
Родригес
Рикардо
10
Лукич
Саша
28
Риччи
Самуэле
59
Миранчук
Алексей
16
Влашич
Никола
9
Санабрия
Антонио
Милан
4-2-3-1
Торино
3-4-2-1

История личных встреч

Милан
Торино

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
50%
11 побед 9 ничьих 0 побед

10 матчей

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

28 матчей

50%
39.3%
10.7%
14 побед 11 ничьих 3 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
12 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

39.3%
42.9%
17.8%
11 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

СA
2:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:7
К
0:0
СA
2:0
СA
1:0
К
4:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:2
К
2:1
СA
3:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:0
СA
2:4
СA
5:1
СA
2:2
СA
0:1
СA
0:0

Голы

Всего голов

24
23

Голов в среднем за матч

1.6
1.77

Среднее время на гол

56
50

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

1.31
0.47

Среднее время на гол

68
192

Всего голов

41
30

Голов в среднем за матч

1.46
1.07

Тотал матчей

2.5
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

61
84

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радоньич Неманья 2 0.67
Пеллегри Пьетро 2 0.67
Лукич Саша 1 0.33
Шуурс Перр 1 0.33
Зима Давид 1 0.33
Лазаро Валентино 0 0
Влашич Никола 0 0
Войвода Мергим 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джиджи Коффи 1 0

Результаты матчей

Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Торино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
7
Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Торино
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
7

Голы по времени матча

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Милан - Рома 2:2 Салернитана - Милан 1:2 ПСВ - Милан 3:0 Ливерпуль - Милан 4:1
Арсенал - Милан 2:1 Милан - Фиорентина 2:1 Кремонезе - Милан 0:0 Милан - Специя 2:1 Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0 Торино - Милан 2:1 Динамо Загреб - Милан 0:4 Милан - Монца 4:1 Верона - Милан 1:2 Милан - Челси 0:2 Милан - Ювентус 2:0 Челси - Милан 3:0 Эмполи - Милан 1:3 Милан - Наполи 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1 Сампдория - Милан 1:2
Торино
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Салернитана - Торино 1:1 Торино - Верона 1:1 Монца - Торино 1:4 Торино - Кремонезе 0:0
Торино - Альмерия 1:1 Эспаньол - Торино 0:1 Рома - Торино 1:1 Торино - Сампдория 2:0 Болонья - Торино 2:1 Торино - Милан 2:1 Удинезе - Торино 1:2 Торино - Читтаделла 4:0 Торино - Ювентус 0:1 Торино - Эмполи 1:1 Наполи - Торино 3:1 Торино - Сассуоло 0:1 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Лечче 1:0 Аталанта - Торино 3:1 Кремонезе - Торино 1:2

Результаты матчей

Милан
Торино

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

3:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Милан
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
0 Милан
0 Торино
0 Фиорентина
0 Сампдория
0 Рома
0 Дженоа
0 Наполи
0 Кремонезе
0 Аталанта
0 Специя
0 Лацио
0 Болонья
0 Ювентус
0 Монца
2 Интер Милан
1 Парма
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 5
ФералпиСало Силигарди Лука 3
Палермо Брунори Маттео 3
Специя Стрелец Давид 3
Дженоа Гудмундссон Альберт 3
Весь список

Топ нарушителей
Модена Маньино Лука 1 1
Верона Фараони Марко 1
Сампдория Конти Андреа 1
Сампдория Ринкон Томас 1
Модена Де Майо Себастьян 1
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Милан" и "Торино" при довольно равном и среднем по уровню футболе закономерно играют между собой вничью со счётом 0:0. В конце первой половины матча "Милан" немного добавил в атаке, но пока этого недостаточно, чтобы оказаться в роли лидирующей стороны. Будем надеяться, что второй тайм будет уже более интересным, а пока немного отдохнём. 
  • Угловой
    45'
    Тонали с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Буонджорно хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • Опасный момент
    45'
    Салемакерс разогнал атаку по правой половине поля, далее Алексис выполнил передачу на Де Кетеларе, который был рядом, Шарль сместился в центр к радиусу штрафной площади и плотно пробил по воротам, Милинкович-Савич сыграл надёжно и перевёл мяч на угловой. 
  • 45'
    Салемакерс вошёл в штрафную площадь с левого фланга, а затем Алексис пробил по воротам, мяч попал в Джиджи и отскочил к линии штрафной площади на левую половину поля, Дест в касание пробил по воротам, мяч на этот раз улетел в сторону от правой штанги. 
  • Судья
    44'
    Риччи при проходе вперёд по левому флангу в борьбе с Вранксом оказался на газоне, Антонио Рапуано показал, что будет аут в пользу "Милана". 
  • 43'
    Салемакерс с левого фланга выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 42'
    Диас по левой половине поля убежал в штрафную площадь, но затем Браим уже слишком долго держал мяч и в итоге потерял его под давлением Риччи. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Санабрия на половине поля соперника слишком рьяно боролся за мяч, правила были нарушены против Габбия. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Томори на своей половине поля нарушил правила против Миранчука. Вновь Игроки "Торино" решили обойтись без прямой подачи в штрафную площадь. 
  • 39'
    Родригес с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Влашичу под давлением Тонали пришлось сместиться на левый угол штрафной, далее Никола вернул мяч в центр штрафной, Синго подработал мяч и под давлением Деста попытался пробить по воротам в падении через себя, получилось больше на публику, эффективности совсем не было. 
  • 38'
    Миранчук выполнил слишком мягкий заброс на ход Синго по правой половине поля, в итоге Дест перехватил мяч без особого труда. 
  • 37'
    Синго из аута выбросил мяч на ход Лукичу по правому флангу, Томори оказался первым на мяче и спокойно выбил его обратно в аут. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Тонали совершил рывок вперёд по левому флангу, Лукич нагнал Сандро и затем грамотно подставился под фол. 
  • 35'
    Салемакерс из глубины поля выполнил заброс на правую половину поля на Побегу, Томмазо пяткой сбросил мяч на ход Де Кетеларе, но Шарль не смог оторваться от Джиджи, в итоге форвард "Милана" потерял мяч. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Риччи в центре поля теперь уже нарушил правила против Вранкса. Игроки "Милана" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
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    • Судья
      33'
      Дест выполнил передачу на ход Вранксу по левому флангу, Риччи плотно сыграл плечо в плечо, Астер в итоге вылетел за пределы поля, но Антонио Рапуано свистка не дал. Будет аут в пользу "Торино". 
    • Фол, нарушение
      32'
      А теперь уже Салемакерс на половине поля соперника слишком рьяно боролся за мяч, правила были нарушены против Родригеса. 
    • Фол, нарушение
      31'
      Дест в центре поля нарушил правила против Синго. Игроки "Торино" довольно быстро разыграли стандарт. 
    • 30'
      Диас со стандарта выполнил плохую подачу на правый угол вратарской, вновь Милинкович-Савич без всякого труда перехватил мяч при игре на выходе. 
    • Фол, нарушение
      29'
      Лукич на своей половине поля нарушил правила против Диаса. "Милан" тщательно готовится к стандарту. 
    • 28'
      Томори от центрального круга выполнил заброс в центр штрафной площади, мяч полетел слишком сильно для Де Кетеларе, в итоге его спокойно при игре на выходе перехватил Милинкович-Савич. 
    • Штанга
      27'
      Тонали с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Де Кетеларе головой пробил в дальний угол ворот, мяч попал в штангу, а затем уже Милинкович-Савич в прыжке накрыл его. 
    • Опасный момент
      26'
      Подбор остался за игроками "Милана", в итоге во второй волне атаки Дест с левой половины поля от радиуса штрафной площади пробил по воротам, мяч задел ногу Риччи и полетел под перекладину, Милинкович-Савич за счёт хорошего роста в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • 25'
      Калюлю с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Джиджи головой выбил мяч на левую половину поля. 
    • 24'
      Игроки "Торино" сейчас куда больше времени проводят с мячом, но толку от этого не так много. 
    • Фол, нарушение
      23'
      Вранкс на своей половине поля нарушил правила против Санабрии. Игроки "Торино" довольно долго разыгрывали стандарт, при этом гости решили обойтись без подачи в штрафную площадь. 
    • 22'
      Влашич зацепился за мяч у центрального круга, далее Никола выполнил передачу вперёд на ход Миранчуку, Алексею совсем немного не хватило, чтобы зацепиться за мяч. 
    • 21'
      Достаточно сильно упал у нас темп матча в середине первого тайма, но такой игры при плотном графике в Кубке Италии вполне следовало ожидать. 
    • Судья
      20'
      Калюлю в центре поля на грани фола сыграл в подкате против Лукича, но всё же защитник "Милана" сыграл в мяч, а поэтому Антонио Рапуано свистка не дал. 
    • 19'
      Лукич совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем Саша выполнил подачу в центр штрафной площади, совсем немного не хватило Влашичу, чтобы головой пробить по воротам. 
    • 18'
      Диас попытался по правой половине поля войти в штрафную площадь и пробить по воротам, но Браим и Салемакерс немного не поняли друг друга, в итоге дело до удара по воротам не дошло. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Схюрс на половине поля "Милана" сбил Диаса и не дал Браиму провести быструю ответную атаку. 
    • 16'
      Тонали со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел довольно плохо и в итоге оказался в руках у Милинковича-Савича. 
    • Желтая карточка
      15'
      Серджиньо Дест разогнал хорошую контратаку по левой половине поля, Синго уже никак не успевал догнать соперника, пришлось Коффи Джиджи сбивать Деста, центральный защитник "Торино" в итоге получил жёлтую карточку. 
    • Опасный момент
      14'
      Ошиблись игроки "Милана" при выходе из обороны, в итоге Лукич убежал один на один с Татарушану, Саша под давлением соперника пробил по центру, казалось, что Чиприан уже отыгран, румын прыгнул в левый угол ворот, но в итоге опытный голкипер "Милана" длинными ногами отбил мяч. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Миранчук теперь уже при попытке развить атаку "Торино" на половине поля "Милана" подыграл себе рукой, Антонио Рапуано всё видел и дал свисток в пользу хозяев поля. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Синго слишком активно боролся за мяч на половине поля "Милана", правила были нарушены против Деста. 
    • 11'
      Милинкович-Савич от линии штрафной площади вновь не очень удачно выбил мяч на правый фланг на ход Синго, вновь мяч улетел в аут. 
    • 10'
      Пока что "Милан" по большей части старается действовать за счёт длинных забросов вперёд, но данная тактика успеха команде Стефано Пиоли не приносит. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Влашич при попытке пройти вперёд попал под давление Тонали, Сандро грамотно поставил корпус и заставил Николу нарушить правила. 
    • 8'
      Калюлю из центра поля выполнил далеко не самый лучший заброс на правый угол штрафной площади "Торино", получился подарок для Милинковича-Савича. 
    • 7'
      Тонали со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из  партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Схюрс при игре в подкате на правой половине поля сбил Де Кетеларе. Игроки "Милана" тщательно готовятся к стандарту. 
    • 5'
      Дест выполнил подачу в центр штрафной площади с левого фланга, Джиджи головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • 4'
      Милинкович-Савич от линии штрафной площади сильно выбил мяч вперёд на ход Синго по правому флангу, мяч полетел слишком далеко вперёд и в итоге свалился в аут. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Диас в центре поля нарушил правила против Риччи. Игроки "Торино" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 2'
      Диас отправился в высокий прессинг на левом фланге у штрафной площади "Торино", Схюрс едва не потерял мяч, но партнёры по команде подстраховали Перра. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Торино" наверняка доставит немало проблем фавориту, которым и является "Милан". Стефано Пиоли после не самого лучшего матча с "Ромой" конечно же пришлось провести ротацию состава, а вот у "Торино" состав крайне боевой и здесь клуб из Турина вполне может бороться за победу. 
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      14'
      Джиджи Коффи получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Милан 0:0 Торино онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Милан 0:0 Торино

    Исход игры
    Милан
    95.9% (117)
    Ничья
    4.1% (5)
    Торино
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.64% (64)
    Меньше
    43.36% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    57.52% (65)
    Нет
    42.48% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Милан
    46.7% (57)
    2:0 Милан
    24.6% (30)
    1:0 Милан
    13.9% (17)
    3:1 Милан
    4.1% (5)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
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