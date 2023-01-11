Диас по левой половине поля убежал в штрафную площадь, но затем Браим уже слишком долго держал мяч и в итоге потерял его под давлением Риччи.

Салемакерс с левого фланга выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Риччи при проходе вперёд по левому флангу в борьбе с Вранксом оказался на газоне, Антонио Рапуано показал, что будет аут в пользу "Милана".

Салемакерс вошёл в штрафную площадь с левого фланга, а затем Алексис пробил по воротам, мяч попал в Джиджи и отскочил к линии штрафной площади на левую половину поля, Дест в касание пробил по воротам, мяч на этот раз улетел в сторону от правой штанги.

Салемакерс разогнал атаку по правой половине поля, далее Алексис выполнил передачу на Де Кетеларе, который был рядом, Шарль сместился в центр к радиусу штрафной площади и плотно пробил по воротам, Милинкович-Савич сыграл надёжно и перевёл мяч на угловой.

Тонали с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Буонджорно хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Милан" и "Торино" при довольно равном и среднем по уровню футболе закономерно играют между собой вничью со счётом 0:0. В конце первой половины матча "Милан" немного добавил в атаке, но пока этого недостаточно, чтобы оказаться в роли лидирующей стороны. Будем надеяться, что второй тайм будет уже более интересным, а пока немного отдохнём.

Риччи в центре поля теперь уже нарушил правила против Вранкса. Игроки "Милана" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Салемакерс из глубины поля выполнил заброс на правую половину поля на Побегу, Томмазо пяткой сбросил мяч на ход Де Кетеларе, но Шарль не смог оторваться от Джиджи, в итоге форвард "Милана" потерял мяч.

Тонали совершил рывок вперёд по левому флангу, Лукич нагнал Сандро и затем грамотно подставился под фол.

Синго из аута выбросил мяч на ход Лукичу по правому флангу, Томори оказался первым на мяче и спокойно выбил его обратно в аут.

Миранчук выполнил слишком мягкий заброс на ход Синго по правой половине поля, в итоге Дест перехватил мяч без особого труда.

Родригес с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Влашичу под давлением Тонали пришлось сместиться на левый угол штрафной, далее Никола вернул мяч в центр штрафной, Синго подработал мяч и под давлением Деста попытался пробить по воротам в падении через себя, получилось больше на публику, эффективности совсем не было.

Томори на своей половине поля нарушил правила против Миранчука. Вновь Игроки "Торино" решили обойтись без прямой подачи в штрафную площадь.

Санабрия на половине поля соперника слишком рьяно боролся за мяч, правила были нарушены против Габбия.

Игроки "Торино" сейчас куда больше времени проводят с мячом, но толку от этого не так много.

Калюлю с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Джиджи головой выбил мяч на левую половину поля.

Подбор остался за игроками "Милана", в итоге во второй волне атаки Дест с левой половины поля от радиуса штрафной площади пробил по воротам, мяч задел ногу Риччи и полетел под перекладину, Милинкович-Савич за счёт хорошего роста в прыжке перевёл мяч на угловой.

Тонали с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Де Кетеларе головой пробил в дальний угол ворот, мяч попал в штангу, а затем уже Милинкович-Савич в прыжке накрыл его.

Томори от центрального круга выполнил заброс в центр штрафной площади, мяч полетел слишком сильно для Де Кетеларе, в итоге его спокойно при игре на выходе перехватил Милинкович-Савич.

Лукич на своей половине поля нарушил правила против Диаса. "Милан" тщательно готовится к стандарту.

Диас со стандарта выполнил плохую подачу на правый угол вратарской, вновь Милинкович-Савич без всякого труда перехватил мяч при игре на выходе.

Дест в центре поля нарушил правила против Синго. Игроки "Торино" довольно быстро разыграли стандарт.

А теперь уже Салемакерс на половине поля соперника слишком рьяно боролся за мяч, правила были нарушены против Родригеса.

Дест выполнил передачу на ход Вранксу по левому флангу, Риччи плотно сыграл плечо в плечо, Астер в итоге вылетел за пределы поля, но Антонио Рапуано свистка не дал. Будет аут в пользу "Торино".

23' Вранкс на своей половине поля нарушил правила против Санабрии. Игроки "Торино" довольно долго разыгрывали стандарт, при этом гости решили обойтись без подачи в штрафную площадь.

22' Влашич зацепился за мяч у центрального круга, далее Никола выполнил передачу вперёд на ход Миранчуку, Алексею совсем немного не хватило, чтобы зацепиться за мяч.

21' Достаточно сильно упал у нас темп матча в середине первого тайма, но такой игры при плотном графике в Кубке Италии вполне следовало ожидать.

20' Калюлю в центре поля на грани фола сыграл в подкате против Лукича, но всё же защитник "Милана" сыграл в мяч, а поэтому Антонио Рапуано свистка не дал.

19' Лукич совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем Саша выполнил подачу в центр штрафной площади, совсем немного не хватило Влашичу, чтобы головой пробить по воротам.

18' Диас попытался по правой половине поля войти в штрафную площадь и пробить по воротам, но Браим и Салемакерс немного не поняли друг друга, в итоге дело до удара по воротам не дошло.

17' Схюрс на половине поля "Милана" сбил Диаса и не дал Браиму провести быструю ответную атаку.

16' Тонали со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел довольно плохо и в итоге оказался в руках у Милинковича-Савича.

15' Серджиньо Дест разогнал хорошую контратаку по левой половине поля, Синго уже никак не успевал догнать соперника, пришлось Коффи Джиджи сбивать Деста, центральный защитник "Торино" в итоге получил жёлтую карточку.

14' Ошиблись игроки "Милана" при выходе из обороны, в итоге Лукич убежал один на один с Татарушану, Саша под давлением соперника пробил по центру, казалось, что Чиприан уже отыгран, румын прыгнул в левый угол ворот, но в итоге опытный голкипер "Милана" длинными ногами отбил мяч.

13' Миранчук теперь уже при попытке развить атаку "Торино" на половине поля "Милана" подыграл себе рукой, Антонио Рапуано всё видел и дал свисток в пользу хозяев поля.

12' Синго слишком активно боролся за мяч на половине поля "Милана", правила были нарушены против Деста.

11' Милинкович-Савич от линии штрафной площади вновь не очень удачно выбил мяч на правый фланг на ход Синго, вновь мяч улетел в аут.

10' Пока что "Милан" по большей части старается действовать за счёт длинных забросов вперёд, но данная тактика успеха команде Стефано Пиоли не приносит.

9' Влашич при попытке пройти вперёд попал под давление Тонали, Сандро грамотно поставил корпус и заставил Николу нарушить правила.

8' Калюлю из центра поля выполнил далеко не самый лучший заброс на правый угол штрафной площади "Торино", получился подарок для Милинковича-Савича.

7' Тонали со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

6' Схюрс при игре в подкате на правой половине поля сбил Де Кетеларе. Игроки "Милана" тщательно готовятся к стандарту.

5' Дест выполнил подачу в центр штрафной площади с левого фланга, Джиджи головой выбил мяч подальше от своих ворот.

4' Милинкович-Савич от линии штрафной площади сильно выбил мяч вперёд на ход Синго по правому флангу, мяч полетел слишком далеко вперёд и в итоге свалился в аут.

3' Диас в центре поля нарушил правила против Риччи. Игроки "Торино" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

2' Диас отправился в высокий прессинг на левом фланге у штрафной площади "Торино", Схюрс едва не потерял мяч, но партнёры по команде подстраховали Перра.