История личных встреч
Милан
Торино
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
50%
11 побед 9 ничьих 0 побед
10 матчей
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
28 матчей
50%
39.3%
10.7%
14 побед 11 ничьих 3 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
12 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
39.3%
42.9%
17.8%
11 побед 12 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
23
Голов в среднем за матч
1.6
1.77
Среднее время на гол
56
50
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
1.31
0.47
Среднее время на гол
68
192
Всего голов
41
30
Голов в среднем за матч
1.46
1.07
Тотал матчей
2.5
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
61
84
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радоньич Неманья
|2
|1
|Пеллегри Пьетро
|2
|1
|Лукич Саша
|1
|0.5
|Шуурс Перр
|1
|0.5
|Зима Давид
|1
|0.5
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Влашич Никола
|0
|0
|Войвода Мергим
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Торино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
7
Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Торино
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
7
Голы по времени матча
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Милан - Рома 2:2 Салернитана - Милан 1:2 ПСВ - Милан 3:0 Ливерпуль - Милан 4:1
Арсенал - Милан 2:1 Милан - Фиорентина 2:1 Кремонезе - Милан 0:0 Милан - Специя 2:1 Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0 Торино - Милан 2:1 Динамо Загреб - Милан 0:4 Милан - Монца 4:1 Верона - Милан 1:2 Милан - Челси 0:2 Милан - Ювентус 2:0 Челси - Милан 3:0 Эмполи - Милан 1:3 Милан - Наполи 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1 Сампдория - Милан 1:2
Торино
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Салернитана - Торино 1:1 Торино - Верона 1:1 Монца - Торино 1:4 Торино - Кремонезе 0:0
Торино - Альмерия 1:1 Эспаньол - Торино 0:1 Рома - Торино 1:1 Торино - Сампдория 2:0 Болонья - Торино 2:1 Торино - Милан 2:1 Удинезе - Торино 1:2 Торино - Читтаделла 4:0 Торино - Ювентус 0:1 Торино - Эмполи 1:1 Наполи - Торино 3:1 Торино - Сассуоло 0:1 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Лечче 1:0 Аталанта - Торино 3:1 Кремонезе - Торино 1:2
Результаты матчей
Милан
Торино
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
3:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Милан
Торино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Бари
|Хеддира Валид
|5
|ФералпиСало
|Силигарди Лука
|3
|Палермо
|Брунори Маттео
|3
|Специя
|Стрелец Давид
|3
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|3
|Модена
|Маньино Лука
|1 1
|Верона
|Фараони Марко
|1
|Сампдория
|Конти Андреа
|1
|Сампдория
|Ринкон Томас
|1
|Модена
|Де Майо Себастьян
|1
Прогнозы на матч Милан - Торино
Исход игры
Милан
94.6% (35)
Ничья
5.4% (2)
Торино
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
54.29% (19)
Меньше
45.71% (16)
Обе команды забьют
Да
57.14% (20)
Нет
42.86% (15)
Популярный счёт
2:1 Милан
48.6% (18)
2:0 Милан
29.7% (11)
1:0 Милан
10.8% (4)
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