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  4. Кубок 2022-2023

Италия: Кубок
2022-2023

Милан
 
Позже
Торино
Прогнозы 38
Милан 94.7% (36)
X 5.3% (2)
Торино 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Торино
5.60
4.30
6.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Милан
Торино

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
50%
11 побед 9 ничьих 0 побед

10 матчей

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

28 матчей

50%
39.3%
10.7%
14 побед 11 ничьих 3 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
12 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

39.3%
42.9%
17.8%
11 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

СA
2:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:7
К
0:0
СA
2:0
СA
1:0
К
4:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:2
К
2:1
СA
3:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:0
СA
2:4
СA
5:1
СA
2:2
СA
0:1
СA
0:0

Голы

Всего голов

24
23

Голов в среднем за матч

1.6
1.77

Среднее время на гол

56
50

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

1.31
0.47

Среднее время на гол

68
192

Всего голов

41
30

Голов в среднем за матч

1.46
1.07

Тотал матчей

2.5
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

61
84

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радоньич Неманья 2 1
Пеллегри Пьетро 2 1
Лукич Саша 1 0.5
Шуурс Перр 1 0.5
Зима Давид 1 0.5
Лазаро Валентино 0 0
Влашич Никола 0 0
Войвода Мергим 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Торино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
7
Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Торино
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
7

Голы по времени матча

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Милан - Рома 2:2 Салернитана - Милан 1:2 ПСВ - Милан 3:0 Ливерпуль - Милан 4:1
Арсенал - Милан 2:1 Милан - Фиорентина 2:1 Кремонезе - Милан 0:0 Милан - Специя 2:1 Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0 Торино - Милан 2:1 Динамо Загреб - Милан 0:4 Милан - Монца 4:1 Верона - Милан 1:2 Милан - Челси 0:2 Милан - Ювентус 2:0 Челси - Милан 3:0 Эмполи - Милан 1:3 Милан - Наполи 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1 Сампдория - Милан 1:2
Торино
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Салернитана - Торино 1:1 Торино - Верона 1:1 Монца - Торино 1:4 Торино - Кремонезе 0:0
Торино - Альмерия 1:1 Эспаньол - Торино 0:1 Рома - Торино 1:1 Торино - Сампдория 2:0 Болонья - Торино 2:1 Торино - Милан 2:1 Удинезе - Торино 1:2 Торино - Читтаделла 4:0 Торино - Ювентус 0:1 Торино - Эмполи 1:1 Наполи - Торино 3:1 Торино - Сассуоло 0:1 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Лечче 1:0 Аталанта - Торино 3:1 Кремонезе - Торино 1:2

Результаты матчей

Милан
Торино

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

3:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Милан
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
0 Интер Милан
0 Парма
0 Милан
0 Торино
0 Фиорентина
0 Сампдория
0 Рома
0 Дженоа
0 Наполи
0 Кремонезе
0 Аталанта
0 Специя
0 Лацио
0 Болонья
0 Ювентус
0 Монца
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 5
ФералпиСало Силигарди Лука 3
Палермо Брунори Маттео 3
Специя Стрелец Давид 3
Дженоа Гудмундссон Альберт 3
Весь список

Топ нарушителей
Модена Маньино Лука 1 1
Верона Фараони Марко 1
Сампдория Конти Андреа 1
Сампдория Ринкон Томас 1
Модена Де Майо Себастьян 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Торино от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 января 2023, осталось 2 дня 14 часов 27 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Милан 94.7% (36)
    X 5.3% (2)
    Торино 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Торино
    5.60
    4.30
    6.20
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Милан - Торино

    Исход игры
    Милан
    94.6% (35)
    Ничья
    5.4% (2)
    Торино
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.29% (19)
    Меньше
    45.71% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (20)
    Нет
    42.86% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Милан
    48.6% (18)
    2:0 Милан
    29.7% (11)
    1:0 Милан
    10.8% (4)
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