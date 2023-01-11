Стадион: Международный стадион имени Короля Фахда. Главный судья: Эрнандес Алехандро
1:1
Второй тайм: 89'
0'
28' Желтая карточкаКамавинга Эдуардо
31' Желтая карточкаКлюйверт Джастин
38' Желтая карточкаКёмерт Эрай
1:0
39' ПенальтиБензема Карим
1:1
46' ГолЛино Сэмуел
Бонусы букмекеров
Ход матча
31'
38'
39'
1:0
46'
1:1
84'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.60 Победа «Реала»
17
Васкес
Лукас
21
Родриго
24
Кёмерт
Эрай
14
Гайя
Хосе
16
Лино
Сэмуел
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 РодригоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
-
26 Лопес ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Мартин МариоПолузащитник
- Нападающий
-
24 Диас МарианоНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кёмерт ЭрайЗащитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Лино СэмуелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Васкес ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Дуро УгоНападающий
-
29 Перес ФранНападающий
-
22 Андре МаркосНападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реал Мадрид
Валенсия
25 матчей
80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
72%
24%
4%
18 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
48%
24%
28%
12 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 8 побед
35 матчей
57.1%
22.9%
20%
20 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
51.4%
28.6%
20%
18 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
34.3%
42.9%
22.8%
12 побед 15 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
44
Голов в среднем за матч
2.12
2.44
Среднее время на гол
42
36
Всего голов
33
16
Голов в среднем за матч
1.83
0.94
Среднее время на гол
49
95
Всего голов
69
60
Голов в среднем за матч
1.97
1.71
Тотал матчей
2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
18
Больше 51%
Меньше 49%
17
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
45
52
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Вильярреал - Реал Мадрид 2:1 Касереньо - Реал Мадрид 0:1 Вальядолид - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Кадис 2:1
Райо Вальекано - Реал Мадрид 3:2 Реал Мадрид - Селтик 5:1 Реал Мадрид - Жирона 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 3:2 Реал Мадрид - Севилья 3:1 Эльче - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Бетис 2:1
Валенсия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Валенсия - Кадис 0:1 Ла-Нусия - Валенсия 0:3 Вильярреал - Валенсия 2:1 Валенсия - АЗ Алкмаар 1:3
Валенсия - Ноттингем Форест 1:2 Валенсия - Клермон 4:2 Валенсия - Бетис 3:0 Реал Сосьедад - Валенсия 1:1 Валенсия - Барселона 0:1 Валенсия - Мальорка 1:2 Севилья - Валенсия 1:1 Валенсия - Эльче 2:2 Осасуна - Валенсия 1:2 Эспаньол - Валенсия 2:2 Валенсия - Сельта 3:0 Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Валенсия - Жирона 1:0
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.60 Победа «Реала»
Прогнозы на матч Реал Мадрид 1:1 Валенсия
Исход игры
Реал Мадрид
91.1% (144)
Ничья
3.8% (6)
Валенсия
5.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
69.83% (81)
Меньше
30.17% (35)
Обе команды забьют
Да
69.83% (81)
Нет
30.17% (35)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
36.1% (57)
2:0 Реал Мадрид
20.3% (32)
3:1 Реал Мадрид
10.8% (17)
3:2 Реал Мадрид
1.9% (3)
1:0 Реал Мадрид
1.3% (2)
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