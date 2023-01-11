"Валенсия" пытается-пытается что-то создать, а "Реал" видит в засаде и ждёт момента для разящей атаки.

Винисиус слева пытался убежать, но получил по ногам от Корреа. Шанс для "сливочных" по текущему характеру игры.

"Реал" отодвинул игру и старается что-то создать, но теперь уже "Валенсия" внимательно играет в обороне.

Мог Бензема всё решать. Вальверде справа навесил, француз выиграл борьбу в воздухе, но пробил головой выше цели.

Похоже, не сможет играть бразилец. Видимо, сказалось то попадание в голову мячом.

"Валенсия" пытается сейчас чуть прибавить, понимая, что в обороне "Реала" могут быть проблемы из-за перестановок.

"Реал" в обороне сейчас больше времени проводит, но "Валенсия" ничего создать не может.

Наверное, стоит напомнить, что в случае ничьей по итогам 90 минут нас ждут два овертайма по 15.

Забавный эпизод. Сейчас судья показал скамейке "Валенсии", что Лино нужна замена. Вот он опыт!

"Валенсия" ответила своей атакой. Пытались разрезающей передачей вывести Кавани на рандеву с Куртуа, но Милитао спокойно пас прервал.

Чуть спал темп в игре, будто обе команды взяли небольшую передышку.

Васкес неудачно поставил ногу в забеге и упал. Врачи вышли на поле, но есть риск, что защитник "Реала" получил травму.

Да, будет замена. Врачи "Реала" показали, что Васкес матч продолжить не сможет.

"Реал" пока играет в меньшинстве. "Валенсия" пыталась этим воспользоваться в контратаке, но вновь передача на ход была прервана Милитао.

Карвахаль вышел на поле вместо Васкеса. Кстати, сегодня у Карвахаля день рождения, ему исполнился 31 год. Поздравляем защитника мадридцев!

"Валенсия" как в американском футболе, зарабатывая ауты, приближается к штрафной "Реала".

Очень медленная игра в эти минуты. Не рискуют ни те, ни другие.

В перерыве у "Реала" произошла замена, и на поле вышел Лука Модрич. Отдыхать отправился Камавинга, который получил жёлтую карточку в первом тайме.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! ЛИНО! 1:1! "Валенсия" тут же сравнивает счёт. Лато получил мяч справа и навесил на дальний угол вратарской, где Лино выскочил из-за спины Васкеса и с близкого расстояния пробил в цель.

"Валенсия" пытается на кураже забить и второй гол. Клюйверт в левой зоне пытался разрезающей передачей вывести Кавани на рандеву с Куртуа, но пас был прерван.

Турнир по нынешней формуле из четырёх участников разыгрывается с сезона 2019/20. "Реал" принял участие во всех трёх предыдущих подобных турнирах и дважды доходил до финала. Для "Валенсии" это второе появление в новом Суперкубке. Причём в сезоне 2019/20 команды также встречались в полуфинале турнира, и тогда "сливочные" легко победили 3:1.

Показали Камавинга. Француз сидит на лавке запасных с компрессом на колене, так что ждём новостей о состоянии его здоровья.

Бензема справа вошёл в штрафную, но его оттеснили к лицевой. Француз то ли бил, то ли простреливал, но Мамардашвили отбил мяч на угловой.

После навеса с корнера Начо выиграл борьбу в воздухе и бил в дальний верхний угол. Мамардашвили лишь взглядом провожал футбольный снаряд, который разминулся со створом на какие-то сантиметры.

Быстрая контратака "Валенсии", справа последовал пас на линию штрафной, где совсем один был Клюйверт. Голландец пробил мощно, но Милитао подставил голову. Бразилец пока приходит в себя.

Корнер "Валенсии" ничего не принёс. Более того, Милитао вернулся в игру и головой выбил мяч после навеса.

"Реал" пытался развить атаку передачей на Винисиуса, но тот оказался в офсайде.

Первый тайм

— Ничего интересного за это время не случилось. Давайте передохнем.

45' 2 минуты добавил судья к первому тайму.

45' Ох-хо! "Валенсия" интересно разыграла штрафной. Алмейда покатил в центр, оттуда последовал заброс на угол вратарской, где Клюйверт скидывал в центр, а Кавани расстреливал ворота. Куртуа спас в невероятном стиле, но оказалось, что голландец был в офсайде.

44' Вальверде перед своей штрафной грубо подкатился под Лино. Потенциально опасный стандарт заработала "Валенсия".

43' "Валенсия" пытается взвинтить темп перед перерывом, но "Реал" спокойно гасит все попытки соперника.

41' Показали нам сейчас эпизод с забегом Бензема. Милитао сделал передачу со своей половине поля, а француз был на одной линии с Кёмертом. Система полуавтоматического положения "вне игры" наглядно показала, что Бензема был в правильной позиции.

39' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! БЕНЗЕМА! 1:0!



Очень спокойно сам же пострадавший развёл мяч и вратарь по разным углам. Бензема покатил в правый, а Мамардашвили прыгнул в другую сторону.

38' Кёмерт ещё и жёлтую карточку получил. Бесспорный удар в бедро.

38' Пенальти в ворота "Валенсии". Бензема справа ворвался в штрафную, но его снес Кёмерт.

35' Кстати, "Валенсия" с сезона 98/99 ни разу не проходила "Реал" в какой-либо стадии плей-офф разных турниров.

33' В последние минуты много борьбы на поле, эмоции начинают закипать.

31' Угловой "Реалу" не удался, "Валенсия" убегала в контратаку, но Клюйверт потерял мяч, а потом ещё и врезал по ногам сопернику. Голландец за это получил жёлтую карточку.

30' Винисиус слева на скорости убежал от Корреа, ворвался в штрафную, но его удар в ближний угол заблокировал добежавший же Корреа.

29' Теперь Начо исполнил накладку шипами на чужой половине поля, но обошлось без карточки в этот раз.

28' Камавинга получает первую жёлтую карточку в матче. На чужой половине он жёстко наступил на ногу Лато.

27' Мамардашвили на выходе выбил мяч после навеса.

26' "Реал" начинал атаку длинной передачей, но Корреа головой выбил мяч за пределы поля. Угловой будет у ворот "лос чес".

24' "Лос чес" разыграли этот корнер, но после навеса мадридцы наконец-то отбились окончательно и забрали мяч себе.

24' Милитао после навеса выбивает мяч за пределы поля. Ещё один угловой. Обложила "Валенсия" соперника.

23' Вновь после навеса "лос чес" ничего не создали, но после атаки вторым темпом Лино слева получил по ногам. Будет ещё одна подача к воротам "сливочных".

22' После навеса мадридцы легко отбились. После атаки вторым темпом Алмейда получил мяч в полукруге и бил, но попал в Васкеса. Будет ещё один угловой.

22' Теперь Лато уже угловой зарабатывает у чужих ворот.

20' "Валенсия" также отвечает дуплетом моментов. После быстрой атаки Лато получил мяч справа в штрафной, обыграл вышедшего Куртуа, но потерял равновесие и упал. Защитник пытался доказать, что его Куртуа задел, но судья не купился.

19' Вот и ответ от "Валенсии". После навеса слева Кавани выиграл борьбу в воздухе и бил с близкого расстояния, но Куртуа мяч отбил и тут же его накрыл.

18' В эти минуты игроки "лос чес" просто не успевают. Мадридцы катают мяч и давят. "Лос чес" пытаются при отборах просто снизить темп, покатать футбольный снаряд, чтобы была передышка.

17' Бензема на скорости протащил мяч справа, отдавал Винисиусу, защитник "Валенсии" уже чуть ли не в панике его выбивали и чуть не отдали обратно французу. И всё же в этот раз "лос чес" отбились.

15' И тут ещё один шанс. Последовала передача на ход Винисиусу, Кёмерт в подкате мяч выбил, но получилось точно на Вальверде. Уругваец решился на дальний удар, но чуть не попал в нижний угол.

14' Это уже было остро. Бензема слева ворвался в штрафную, обыграл троих защитников на своем пути и бил с близкого расстояния, но в створ не попал.

13' Обе команды сейчас не в лучшей форме. В последнем туре "Реал" проиграл "Вильярреалу". "Валенсия" же и вовсе после чемпионата мира уступила в обеих встречах чемпионата Испании. "Лос чес" проиграли тому же "Вильярреалу", а потом ещё и "Кадису".

10' "Реал" едва не создал первый момент. После передачи из центра Родриго убегал от защитников, ворвался справа в штрафную, но далеко прокинул себе мяч на ход и бил уже с очень острого угла. Получилось мимо створа.

9' Корреа пытался справа вырезать передачу в штрафную на ход Кавани, но тот не успел на пас защитника.

7' "Валенсия" постаралась провести атаку левым краем, где Клюйверт получит мяч, но Милитао просто снес голландца, поставив свой мощный корпус.

7' "Реал" участвует в Суперкубке как чемпион страны, а "Валенсия" как финалист кубка. Стоит напомнить, что "лос чес" лишь в серии пенальти уступили "Бетису" в решающем матче турнира.

5' Милитао после навеса с корнера выиграл борьбу в воздухе, но пробил выше цели.

5' Васкес получил мяч справа и пытался навесить, но Гайя в подкате выбил. Первый угловой в матче.

3' "Сливочные" катают мяч на своей половине, а "лос чес" пока безуспешно пытаются его перехватить.

2' Родриго чуть заигрался на своей половине поля, Кавани постарался отобрать мяч, но нарушил правила.

1' "Реал" играет в белой форме, а "Валенсия" - в "жёлто-красно-синей".