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  3. Испания: Суперкубок: 1/2 финала
Стадион: . Главный судья: Эрнандес Алехандро
Реал Мадрид
1:1
Второй тайм: 89'
Валенсия
0'
28' Желтая карточка
Камавинга Эдуардо
31' Желтая карточка
Клюйверт Джастин
38' Желтая карточка
Кёмерт Эрай
1:0
39' Пенальти
Бензема Карим
1:1
46' Гол
Лино Сэмуел
Опасный удар Начо (видео). Супер...
1:1. Гол Лино (видео). Суперкубо...
1:0. Гол с пенальти Карима Бензе...
Удар Винисиуса в ближний угол (в...
Момент Кавани и падение Лато в ш...
Вальверде пробил рядом со штанго...
Проход и удар Бензема (видео). С...
Удар Родриго с острого угла (вид...

Ход матча

28'
Камавинга Эдуардо
 
31'
 
Клюйверт Джастин
38'
 
Кёмерт Эрай
39'
Бензема Карим
1:0
46'
Модрич Лука
Камавинга Эдуардо
 
46'
1:1
Лино Сэмуел
(Лато Тони)
68'
Карвахаль Даниэль
Васкес Лукас
 
73'
 
Дуро Уго
Клюйверт Джастин
74'
Менди Ферлан
Милитао Эдер
 
82'
 
Перес Фран
Лино Сэмуел
84'
Асенсио Марко
Родриго
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 158
Реал Мадрид 91.1% (144)
X 3.8% (6)
Валенсия 5.1% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Валенсия
3.24
5.75
8.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Куртуа
Тибо
17
Васкес
Лукас
3
Милитао
Эдер
22
Рюдигер
Антонио
6
Начо
Фернандес
15
Вальверде
Федерико
12
Камавинга
Эдуардо
8
Кроос
Тони
21
Родриго
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
25
Мамардашвили
Георгий
2
Корреа
Тьерри
24
Кёмерт
Эрай
15
Озкаджар
Дженк
14
Гайя
Хосе
3
Лато
Тони
4
Муса
Юнус
18
Алмейда
Андре
IV
9
Клюйверт
Джастин
16
Лино
Сэмуел
7
Кавани
Эдинсон
Реал Мадрид
4-3-3
Валенсия
4-4-2

История личных встреч

Реал Мадрид
Валенсия

25 матчей

80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

72%
24%
4%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

48%
24%
28%
12 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 8 побед

35 матчей

57.1%
22.9%
20%
20 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

51.4%
28.6%
20%
18 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

34.3%
42.9%
22.8%
12 побед 15 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
4:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
4:1
ЛЛ
3:0
С
1:3
ЛЛ
1:1
П
2:1
П
2:0
П
1:4
П
2:2
П
2:1
П
2:1
П
3:2
П
2:2
П
2:2
П
2:1
П
2:2
П
2:3
КК
1:1
П
0:5
КК
2:0
П
1:1
П
0:0
П
2:3
П
3:6
П
2:0
П
2:0
П
2:3
П
3:0
П
1:0
С
4:2
С
3:2
ПД
2:3
ПД
1:5

Голы

Всего голов

36
44

Голов в среднем за матч

2.12
2.44

Среднее время на гол

42
36

Всего голов

33
16

Голов в среднем за матч

1.83
0.94

Среднее время на гол

49
95

Всего голов

69
60

Голов в среднем за матч

1.97
1.71

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
18
Больше 51%
Меньше 49%
17
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

45
52

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Вильярреал - Реал Мадрид 2:1 Касереньо - Реал Мадрид 0:1 Вальядолид - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Кадис 2:1
Райо Вальекано - Реал Мадрид 3:2 Реал Мадрид - Селтик 5:1 Реал Мадрид - Жирона 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 3:2 Реал Мадрид - Севилья 3:1 Эльче - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Бетис 2:1
Валенсия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Валенсия - Кадис 0:1 Ла-Нусия - Валенсия 0:3 Вильярреал - Валенсия 2:1 Валенсия - АЗ Алкмаар 1:3
Валенсия - Ноттингем Форест 1:2 Валенсия - Клермон 4:2 Валенсия - Бетис 3:0 Реал Сосьедад - Валенсия 1:1 Валенсия - Барселона 0:1 Валенсия - Мальорка 1:2 Севилья - Валенсия 1:1 Валенсия - Эльче 2:2 Осасуна - Валенсия 1:2 Эспаньол - Валенсия 2:2 Валенсия - Сельта 3:0 Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Валенсия - Жирона 1:0
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    88'
    Мог Бензема всё решать. Вальверде справа навесил, француз выиграл борьбу в воздухе, но пробил головой выше цели. 
  • 87'
    "Реал" отодвинул игру и старается что-то создать, но теперь уже "Валенсия" внимательно играет в обороне. 
  • 86'
    Кроос навешивал в направление Начо, но "лос чес" отбились. 
  • Фол, нарушение
    85'
    Винисиус слева пытался убежать, но получил по ногам от Корреа. Шанс для "сливочных" по текущему характеру игры. 
  • Замена
    84'
    Асенсио тем временем меняет Родриго. 
  • 83'
    "Валенсия" пытается-пытается что-то создать, а "Реал" видит в засаде и ждёт момента для разящей атаки. 
  • Замена
    82'
    Лино ушёл, а вместо него появился Фран Перес.
  • 81'
    Забавный эпизод. Сейчас судья показал скамейке "Валенсии", что Лино нужна замена. Вот он опыт!
  • Травма, повреждение
    80'
    У Лино свело ногу. Очередная пауза. 
  • 79'
    Наверное, стоит напомнить, что в случае ничьей по итогам 90 минут нас ждут два овертайма по 15.
  • 78'
    "Реал" в обороне сейчас больше времени проводит, но "Валенсия" ничего создать не может.
  • 76'
    "Валенсия" пытается сейчас чуть прибавить, понимая, что в обороне "Реала" могут быть проблемы из-за перестановок. 
  • Замена
    74'
    Милитао ушёл, а на поле появился Ферлан Менди.
  • 74'
    Похоже, не сможет играть бразилец. Видимо, сказалось то попадание в голову мячом.
  • Травма, повреждение
    73'
    Тем временем Милитао присел на поле, что-то беспокоит бразильца. 
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    • Замена
      73'
      Замена у "Валенсии". Клюйверт уступил место Дуро. 
    • 72'
      Очень медленная игра в эти минуты. Не рискуют ни те, ни другие. 
    • 71'
      Долгое владение мяча "Валенсии" завершилось неточной передачей в итоге.
    • 71'
      "Валенсия" как в американском футболе, зарабатывая ауты, приближается к штрафной "Реала".
    • Замена
      68'
      Карвахаль вышел на поле вместо Васкеса. Кстати, сегодня у Карвахаля день рождения, ему исполнился 31 год. Поздравляем защитника мадридцев!
    • 67'
      "Реал" пока играет в меньшинстве. "Валенсия" пыталась этим воспользоваться в контратаке, но вновь передача на ход была прервана Милитао. 
    • 66'
      Да, будет замена. Врачи "Реала" показали, что Васкес матч продолжить не сможет. 
    • Травма, повреждение
      64'
      Васкес неудачно поставил ногу в забеге и упал. Врачи вышли на поле, но есть риск, что защитник "Реала" получил травму. 
    • 63'
      Чуть спал темп в игре, будто обе команды взяли небольшую передышку. 
    • 61'
      "Валенсия" ответила своей атакой. Пытались разрезающей передачей вывести Кавани на рандеву с Куртуа, но Милитао спокойно пас прервал. 
    • Офсайд
      60'
      "Реал" пытался развить атаку передачей на Винисиуса, но тот оказался в офсайде. 
    • 58'
      В последние минуты "Реал" вновь перекатывает мяч, а "Валенсия" пытается отвечать быстрыми выпадами. 
    • 56'
      Корнер "Валенсии" ничего не принёс. Более того, Милитао вернулся в игру и головой выбил мяч после навеса. 
    • Угловой
      55'
      "Валенсия" заработал угловой. 
    • Травма, повреждение
      53'
      Быстрая контратака "Валенсии", справа последовал пас на линию штрафной, где совсем один был Клюйверт. Голландец пробил мощно, но Милитао подставил голову. Бразилец пока приходит в себя. 
    • Опасный момент
      52'
      После навеса с корнера Начо выиграл борьбу в воздухе и бил в дальний верхний угол. Мамардашвили лишь взглядом провожал футбольный снаряд, который разминулся со створом на какие-то сантиметры. 
    • Угловой
      51'
      Бензема справа вошёл в штрафную, но его оттеснили к лицевой. Француз то ли бил, то ли простреливал, но Мамардашвили отбил мяч на угловой. 
    • Травма, повреждение
      51'
      Показали Камавинга. Француз сидит на лавке запасных с компрессом на колене, так что ждём новостей о состоянии его здоровья. 
    • 50'
      Турнир по нынешней формуле из четырёх участников разыгрывается с сезона 2019/20. "Реал" принял участие во всех трёх предыдущих подобных турнирах и дважды доходил до финала. Для "Валенсии" это второе появление в новом Суперкубке. Причём в сезоне 2019/20 команды также встречались в полуфинале турнира, и тогда "сливочные" легко победили 3:1.
    • 48'
      "Валенсия" пытается на кураже забить и второй гол. Клюйверт в левой зоне пытался разрезающей передачей вывести Кавани на рандеву с Куртуа, но пас был прерван. 
    • Описание гола
      46'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! ЛИНО! 1:1!

      "Валенсия" тут же сравнивает счёт. Лато получил мяч справа и навесил на дальний угол вратарской, где Лино выскочил из-за спины Васкеса и с близкого расстояния пробил в цель. 
    • Замена
      46'
      В перерыве у "Реала" произошла замена, и на поле вышел Лука Модрич. Отдыхать отправился Камавинга, который получил жёлтую карточку в первом тайме.
    • Второй тайм начался
      Второй тайм стартовал! 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Ничего интересного за это время не случилось. Давайте передохнем. 
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавил судья к первому тайму. 
    • Офсайд
      45'
      Ох-хо!  "Валенсия" интересно разыграла штрафной. Алмейда покатил в центр, оттуда последовал заброс на угол вратарской, где Клюйверт скидывал в центр, а Кавани расстреливал ворота. Куртуа спас в невероятном стиле, но оказалось, что голландец был в офсайде. 
    • 44'
      Вальверде перед своей штрафной грубо подкатился под Лино. Потенциально опасный стандарт заработала "Валенсия". 
    • 43'
      "Валенсия" пытается взвинтить темп перед перерывом, но "Реал" спокойно гасит все попытки соперника. 
    • 41'
      Показали нам сейчас эпизод с забегом Бензема. Милитао сделал передачу со своей половине поля, а француз был на одной линии с Кёмертом. Система полуавтоматического положения "вне игры" наглядно показала, что Бензема был в правильной позиции. 
    • Пенальти
      39'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! БЕНЗЕМА! 1:0!

      Очень спокойно сам же пострадавший развёл мяч и вратарь по разным углам. Бензема покатил в правый, а Мамардашвили прыгнул в другую сторону. 
    • Желтая карточка
      38'
      Кёмерт ещё и жёлтую карточку получил. Бесспорный удар в бедро.
    • Пенальти!
      38'
      Пенальти в ворота "Валенсии". Бензема справа ворвался в штрафную, но его снес Кёмерт.
    • 35'
      Кстати, "Валенсия" с сезона 98/99 ни разу не проходила "Реал" в какой-либо стадии плей-офф разных турниров.
    • 33'
      В последние минуты много борьбы на поле, эмоции начинают закипать. 
    • Желтая карточка
      31'
      Угловой "Реалу" не удался, "Валенсия" убегала в контратаку, но Клюйверт потерял мяч, а потом ещё и врезал по ногам сопернику. Голландец за это получил жёлтую карточку. 
    • Опасный момент
      30'
      Винисиус слева на скорости убежал от Корреа, ворвался в штрафную, но его удар в ближний угол заблокировал добежавший же Корреа. 
    • Фол, нарушение
      29'
      Теперь Начо исполнил накладку шипами на чужой половине поля, но обошлось без карточки в этот раз. 
    • Желтая карточка
      28'
      Камавинга получает первую жёлтую карточку в матче. На чужой половине он жёстко наступил на ногу Лато. 
    • 27'
      Мамардашвили на выходе выбил мяч после навеса. 
    • Угловой
      26'
      "Реал" начинал атаку длинной передачей, но Корреа головой выбил мяч за пределы поля. Угловой будет у ворот "лос чес". 
    • 24'
      "Лос чес" разыграли этот корнер, но после навеса мадридцы наконец-то отбились окончательно и забрали мяч себе. 
    • Угловой
      24'
      Милитао после навеса выбивает мяч за пределы поля. Ещё один угловой. Обложила "Валенсия" соперника. 
    • Фол, нарушение
      23'
      Вновь после навеса "лос чес" ничего не создали, но после атаки вторым темпом Лино слева получил по ногам. Будет ещё одна подача к воротам "сливочных". 
    • Угловой
      22'
      После навеса мадридцы легко отбились. После атаки вторым темпом Алмейда получил мяч в полукруге и бил, но попал в Васкеса. Будет ещё один угловой. 
    • Угловой
      22'
      Теперь Лато уже угловой зарабатывает у чужих ворот. 
    • 20'
      "Валенсия" также отвечает дуплетом моментов. После быстрой атаки Лато получил мяч справа в штрафной, обыграл вышедшего Куртуа, но потерял равновесие и упал. Защитник пытался доказать, что его Куртуа задел, но судья не купился. 
    • Опасный момент
      19'
      Вот и ответ от "Валенсии". После навеса слева Кавани выиграл борьбу в воздухе и бил с близкого расстояния, но Куртуа мяч отбил и тут же его накрыл. 
    • 18'
      В эти минуты игроки "лос чес" просто не успевают. Мадридцы катают мяч и давят. "Лос чес" пытаются при отборах просто снизить темп, покатать футбольный снаряд, чтобы была передышка. 
    • 17'
      Бензема на скорости протащил мяч справа, отдавал Винисиусу, защитник "Валенсии" уже чуть ли не в панике его выбивали и чуть не отдали обратно французу. И всё же в этот раз "лос чес" отбились. 
    • Опасный момент
      15'
      И тут ещё один шанс. Последовала передача на ход Винисиусу, Кёмерт в подкате мяч выбил, но получилось точно на Вальверде. Уругваец решился на дальний удар, но чуть не попал в нижний угол. 
    • Опасный момент
      14'
      Это уже было остро. Бензема слева ворвался в штрафную, обыграл троих защитников на своем пути и бил с близкого расстояния, но в створ не попал. 
    • 13'
      Обе команды сейчас не в лучшей форме. В последнем туре "Реал" проиграл "Вильярреалу". "Валенсия" же и вовсе после чемпионата мира уступила в обеих встречах чемпионата Испании. "Лос чес" проиграли тому же "Вильярреалу", а потом ещё и "Кадису".
    • 10'
      "Реал" едва не создал первый момент. После передачи из центра Родриго убегал от защитников, ворвался справа в штрафную, но далеко прокинул себе мяч на ход и бил уже с очень острого угла. Получилось мимо створа. 
    • 9'
      Корреа пытался справа вырезать передачу в штрафную на ход Кавани, но тот не успел на пас защитника. 
    • 7'
      "Валенсия" постаралась провести атаку левым краем, где Клюйверт получит мяч, но Милитао просто снес голландца, поставив свой мощный корпус. 
    • 7'
      "Реал" участвует в Суперкубке как чемпион страны, а "Валенсия" как финалист кубка. Стоит напомнить, что "лос чес" лишь в серии пенальти уступили "Бетису" в решающем матче турнира.
    • 5'
      Милитао после навеса с корнера выиграл борьбу в воздухе, но пробил выше цели. 
    • Угловой
      5'
      Васкес получил мяч справа и пытался навесить, но Гайя в подкате выбил. Первый угловой в матче. 
    • 3'
      "Сливочные" катают мяч на своей половине, а "лос чес" пока безуспешно пытаются его перехватить. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Родриго чуть заигрался на своей половине поля, Кавани постарался отобрать мяч, но нарушил правила. 
    • 1'
      "Реал" играет в белой форме, а "Валенсия" - в "жёлто-красно-синей". 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал! 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Fahd International Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Мадрид 1:1 Валенсия

    Исход игры
    Реал Мадрид
    91.1% (144)
    Ничья
    3.8% (6)
    Валенсия
    5.1% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.83% (81)
    Меньше
    30.17% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    69.83% (81)
    Нет
    30.17% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    36.1% (57)
    2:0 Реал Мадрид
    20.3% (32)
    3:1 Реал Мадрид
    10.8% (17)
    3:2 Реал Мадрид
    1.9% (3)
    1:0 Реал Мадрид
    1.3% (2)
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    Реал Мадрид
    Валенсия
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