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Стадион: .
Реал Мадрид
 
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Валенсия

История личных встреч

Реал Мадрид
Валенсия

25 матчей

80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

72%
24%
4%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

48%
24%
28%
12 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 8 побед

35 матчей

57.1%
22.9%
20%
20 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

51.4%
28.6%
20%
18 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

34.3%
42.9%
22.8%
12 побед 15 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
4:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
4:1
ЛЛ
3:0
С
1:3
ЛЛ
1:1
П
2:1
П
2:0
П
1:4
П
2:2
П
2:1
П
2:1
П
3:2
П
2:2
П
2:2
П
2:1
П
2:2
П
2:3
КК
1:1
П
0:5
КК
2:0
П
1:1
П
0:0
П
2:3
П
3:6
П
2:0
П
2:0
П
2:3
П
3:0
П
1:0
С
4:2
С
3:2
ПД
2:3
ПД
1:5

Голы

Всего голов

36
44

Голов в среднем за матч

2.12
2.44

Среднее время на гол

42
36

Всего голов

33
16

Голов в среднем за матч

1.83
0.94

Среднее время на гол

49
95

Всего голов

69
60

Голов в среднем за матч

1.97
1.71

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
18
Больше 51%
Меньше 49%
17
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

45
52

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Вильярреал - Реал Мадрид 2:1 Касереньо - Реал Мадрид 0:1 Вальядолид - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Кадис 2:1
Райо Вальекано - Реал Мадрид 3:2 Реал Мадрид - Селтик 5:1 Реал Мадрид - Жирона 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 3:2 Реал Мадрид - Севилья 3:1 Эльче - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Бетис 2:1
Валенсия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Валенсия - Кадис 0:1 Ла-Нусия - Валенсия 0:3 Вильярреал - Валенсия 2:1 Валенсия - АЗ Алкмаар 1:3
Валенсия - Ноттингем Форест 1:2 Валенсия - Клермон 4:2 Валенсия - Бетис 3:0 Реал Сосьедад - Валенсия 1:1 Валенсия - Барселона 0:1 Валенсия - Мальорка 1:2 Севилья - Валенсия 1:1 Валенсия - Эльче 2:2 Осасуна - Валенсия 1:2 Эспаньол - Валенсия 2:2 Валенсия - Сельта 3:0 Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Валенсия - Жирона 1:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 января 2023, осталось 2 дня 13 часов 27 минут.



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    • Прогнозы 40
    Реал Мадрид 97.5% (39)
    X 2.5% (1)
    Валенсия 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Валенсия
    1.56
    6.20
    6.22
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Валенсия

    Исход игры
    Реал Мадрид
    97.4% (38)
    Ничья
    2.6% (1)
    Валенсия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (21)
    Меньше
    41.67% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    61.11% (22)
    Нет
    38.89% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    41% (16)
    2:0 Реал Мадрид
    35.9% (14)
    3:1 Реал Мадрид
    7.7% (3)
    3:2 Реал Мадрид
    5.1% (2)
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