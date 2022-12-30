Стадион: Международный стадион имени Короля Фахда.
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История личных встреч
Реал Мадрид
Валенсия
25 матчей
80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
72%
24%
4%
18 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
48%
24%
28%
12 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 8 побед
35 матчей
57.1%
22.9%
20%
20 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
51.4%
28.6%
20%
18 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
34.3%
42.9%
22.8%
12 побед 15 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
44
Голов в среднем за матч
2.12
2.44
Среднее время на гол
42
36
Всего голов
33
16
Голов в среднем за матч
1.83
0.94
Среднее время на гол
49
95
Всего голов
69
60
Голов в среднем за матч
1.97
1.71
Тотал матчей
2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
18
Больше 51%
Меньше 49%
17
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
45
52
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Вильярреал - Реал Мадрид 2:1 Касереньо - Реал Мадрид 0:1 Вальядолид - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Кадис 2:1
Райо Вальекано - Реал Мадрид 3:2 Реал Мадрид - Селтик 5:1 Реал Мадрид - Жирона 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 3:2 Реал Мадрид - Севилья 3:1 Эльче - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Бетис 2:1
Валенсия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Валенсия - Кадис 0:1 Ла-Нусия - Валенсия 0:3 Вильярреал - Валенсия 2:1 Валенсия - АЗ Алкмаар 1:3
Валенсия - Ноттингем Форест 1:2 Валенсия - Клермон 4:2 Валенсия - Бетис 3:0 Реал Сосьедад - Валенсия 1:1 Валенсия - Барселона 0:1 Валенсия - Мальорка 1:2 Севилья - Валенсия 1:1 Валенсия - Эльче 2:2 Осасуна - Валенсия 1:2 Эспаньол - Валенсия 2:2 Валенсия - Сельта 3:0 Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Валенсия - Жирона 1:0
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Валенсия
Исход игры
Реал Мадрид
97.4% (38)
Ничья
2.6% (1)
Валенсия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (21)
Меньше
41.67% (15)
Обе команды забьют
Да
61.11% (22)
Нет
38.89% (14)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
41% (16)
2:0 Реал Мадрид
35.9% (14)
3:1 Реал Мадрид
7.7% (3)
3:2 Реал Мадрид
5.1% (2)
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