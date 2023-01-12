Тур: 1.
0:1
Второй тайм: 85'
Ход матча
57'
31
Мишра
Акаш
26
Эррера
Борха
24
Rohit
Danu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Мишра АкашЗащитник
- Полузащитник
-
26 Эррера БорхаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Rohit DanuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Sahil TavoraПолузащитник
-
-
-
-
-
13 Biaka
-
Главный тренер: Маркес Маноло
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Ajith KumarЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Тапа АнирудПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Дюкер ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Дас НараянЗащитник
-
-
-
-
19 Sajal Bag
-
25 Jockson Dhas
-
-
-
Главный тренер: Thomas Brdaric
История личных встреч
Хайдарабад
Ченнаин
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
9
Голов в среднем за матч
1
2.25
Среднее время на гол
90
40
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1.33
Среднее время на гол
72
67
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
1.14
1.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
48
Бомбардиры внутри турнира
Хайдарабад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Огбече Бартоломью
|6
|0.43
|Сиверио Хавьер
|4
|0.29
|Нарзари Холичаран
|3
|0.21
|Ясир Мохаммад
|3
|0.21
|Эррера Борха
|3
|0.21
|Чианесе Джоэль
|2
|0.14
|João Victor I
|2 (1)
|0.14
|Онайндиа Одеи
|1
|0.07
|Сингх Чингленсана
|1
|0.07
|Abdul Anjukandan
|0
|0
|Hitesh Sharma
|0
|0
|Пуджари Никхил
|0
|0
Ченнаин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Слишкович Петар
|8
|0.62
|Эль-Хайяти Абденассер
|7 (1)
|0.54
|Vincy Barretto
|3
|0.23
|Дюкер Юлиус
|1
|0.08
|Prasanth Karuthadathkuni
|1
|0.08
|Rahim Ali
|1
|0.08
|Карикари Кваме
|1 (1)
|0.08
|Vafa Hakhamaneshi
|1
|0.08
|Aakash Sangwan
|0
|0
Карточки
Хайдарабад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сингх Чингленсана
|3
|0
|Мишра Акаш
|3
|0
|Онайндиа Одеи
|2
|0
|Sahil Tavora
|2
|0
|Сиверио Хавьер
|2
|0
|Hitesh Sharma
|2
|0
|Чианесе Джоэль
|1
|0
|João Victor I
|1
|0
|Эррера Борха
|1
|0
|Anuj Kumar
|1
|0
|Ясир Мохаммад
|1
|0
|Gurmeet Singh
|1
|0
Ченнаин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ajith Kumar
|3
|1
|Vafa Hakhamaneshi
|2
|1
|Debjit Majumder
|1
|1
|Дианье Фаллу
|2
|0
|Дюкер Юлиус
|2
|0
|Дас Нараян
|1
|0
|Тапа Анируд
|1
|0
|Edwin Vanspaul
|1
|0
|Sourav Das
|1
|0
Результаты матчей
Хайдарабад
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Ченнаин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
4
6
Хайдарабад
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Ченнаин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
11
Волевые поражения
12
5
Хайдарабад
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Ченнаин
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
3
16
Волевые поражения
16
11
Голы по времени матча
Забито
14
15
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
3
21%
1
7%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
4
27%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
2
14%
4
27%
61-75
3
21%
2
13%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
2
40%
3
27%
76-90
Забито
12
8
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
4
33%
3
38%
76-90
Пропущено
4
14
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
25%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
25%
2
14%
31-45
1
25%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
25%
4
29%
76-90
Забито
26
23
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
4
15%
1
4%
1-15
5
19%
2
9%
16-30
2
8%
6
26%
31-45
2
8%
5
22%
46-60
6
23%
4
17%
61-75
7
27%
5
22%
76-90
Пропущено
9
25
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
1
11%
2
8%
1-15
1
11%
3
12%
16-30
2
22%
4
16%
31-45
1
11%
5
20%
46-60
1
11%
4
16%
61-75
3
33%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Хайдарабад
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Гоа - Хайдарабад 1:3 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Бенгалуру - Хайдарабад 0:3 Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0
Ченнаин - Хайдарабад 1:3 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - Керала Бластерс 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Дели Динамос 1:0 Хайдарабад - Гоа 1:0 Хайдарабад - Бенгалуру 1:0 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3 Хайдарабад - Мумбаи Сити 3:3 Хайдарабад - Керала Бластерс 1:1 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - АТК 3:1 Хайдарабад - Мумбаи Сити 2:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:3 Хайдарабад - Керала Бластерс 2:1 Хайдарабад - Гоа 3:2
Ченнаин
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Мумбаи Сити - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Керала Бластерс 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7
Ченнаин - Хайдарабад 1:3 Дели Динамос - Ченнаин 3:2 Ченнаин - Джамшедпур 3:1 Ченнаин - Мумбаи Сити 2:6 Ист Бенгал - Ченнаин 0:1 Ченнаин - Гоа 0:2 Ченнаин - Бенгалуру 1:1 АТК - Ченнаин 1:2 Ченнаин - АТК 0:1 Керала Бластерс - Ченнаин 3:0 Ченнаин - Джамшедпур 1:4 Дели Динамос - Ченнаин 2:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:1 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:0
Результаты матчей
Хайдарабад
Ченнаин
Точный счет
1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:6
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:3
2 раза 33%
1:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:7
1 раз 17%
Точное количество голов
3
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
7
1 раз 17%
Точный счет
1:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:6
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:7
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Хайдарабад
Ченнаин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
34
24
25
15
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
42
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
111
76
66
67
210
112
111
112
111
112
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|40 - 13
|33
|2.
|0:1
|14
|10
|1
|3
|27 - 9
|31
|3.
|13
|8
|1
|4
|22 - 19
|25
|4.
|12
|7
|2
|3
|17 - 12
|23
|5.
|13
|7
|1
|5
|20 - 20
|22
|6.
|13
|6
|1
|6
|21 - 19
|19
|7.
|1:0
|13
|5
|3
|5
|24 - 25
|18
|8.
|13
|4
|1
|8
|10 - 18
|13
|9.
|12
|4
|0
|8
|14 - 23
|12
|10.
|13
|1
|3
|9
|11 - 24
|6
|11.
|13
|1
|0
|12
|11 - 35
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|19 - 5
|17
|2.
|0:1
|8
|5
|1
|2
|14 - 6
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|13 - 9
|16
|4.
|6
|5
|0
|1
|9 - 4
|15
|5.
|7
|5
|0
|2
|15 - 12
|15
|6.
|6
|4
|0
|2
|12 - 6
|12
|7.
|5
|2
|0
|3
|2 - 5
|6
|8.
|1:0
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|9.
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|10.
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|11.
|7
|1
|0
|6
|7 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|21 - 8
|16
|2.
|0:1
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|3.
|1:0
|7
|4
|1
|2
|16 - 11
|13
|4.
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|5.
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|7.
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|8.
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|9.
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|10.
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|11.
|6
|0
|0
|6
|4 - 14
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Мумбаи Сити
|Jorge Pereyra II
|8 (5)
|Ченнаин
|Слишкович Петар
|8 (3)
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|8
|Ченнаин
|Эль-Хайяти Абденассер
|7 (4)
|Дели Динамос
|Маурисио Диего
|7 (4)
|Джамшедпур
|Хартли Питер
|1 4
|Нортист Юнайтед
|Гастаньяга Йон
|5
|Гоа
|Бедия Эду
|1 3
|Ченнаин
|Ajith Kumar
|1 3
|АТК
|Хэмилл Брендан
|4