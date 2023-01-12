  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2022-2023

Индия: Суперлига Индии
2022-2023

Тур: 1.
Хайдарабад
1:1
Конец матча
Ченнаин
0'
0:1
57' Гол
Слишкович Петар
87' Желтая карточка
Samik Mitra
1:1
87' Пенальти
Огбече Бартоломью
90' Желтая карточка
Aaren D'Silva
90'+6
1
Gurmeet
Singh
27
Пуджари
Никхил
29
Nim
Dorjee
Tamang
16
Онайндиа
Одеи
31
Мишра
Акаш
18
Hitesh
Sharma
26
Эррера
Борха
10
Ясир
Мохаммад
20
Огбече
Бартоломью
24
Rohit
Danu
99
Сиверио
Хавьер
1
Samik
Mitra
13
Ajith
Kumar
6
Vafa
Hakhamaneshi
3
Дианье
Фаллу
27
Aakash
Sangwan
37
Yumkhaibam
Jiteshwor
Singh
15
Тапа
Анируд
7
Ninthoinganba
Meetei
26
Дюкер
Юлиус
47
Vincy
Barretto
9
Слишкович
Петар
Хайдарабад
Ченнаин

История личных встреч

Хайдарабад
Ченнаин

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

СИ
1:3
СИ
1:1
СИ
0:1
СИ
2:0
СИ
1:4
СИ
1:3
СИ
2:1

Голы

Всего голов

3
9

Голов в среднем за матч

1
2.25

Среднее время на гол

90
40

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1.33

Среднее время на гол

72
67

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

1.14
1.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
48

Бомбардиры внутри турнира

Хайдарабад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Огбече Бартоломью 7 (1) 0.5
Сиверио Хавьер 4 0.29
Нарзари Холичаран 3 0.21
Ясир Мохаммад 3 0.21
Эррера Борха 3 0.21
Чианесе Джоэль 2 0.14
João Victor I 2 (1) 0.14
Онайндиа Одеи 1 0.07
Сингх Чингленсана 1 0.07
Abdul Anjukandan 0 0
Hitesh Sharma 0 0
Пуджари Никхил 0 0
Ченнаин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Слишкович Петар 8 0.62
Эль-Хайяти Абденассер 7 (1) 0.54
Vincy Barretto 3 0.23
Дюкер Юлиус 1 0.08
Prasanth Karuthadathkuni 1 0.08
Rahim Ali 1 0.08
Карикари Кваме 1 (1) 0.08
Vafa Hakhamaneshi 1 0.08
Aakash Sangwan 0 0

Карточки

Хайдарабад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сингх Чингленсана 3 0
Мишра Акаш 3 0
Онайндиа Одеи 2 0
Sahil Tavora 2 0
Сиверио Хавьер 2 0
Hitesh Sharma 2 0
Чианесе Джоэль 1 0
João Victor I 1 0
Эррера Борха 1 0
Anuj Kumar 1 0
Ясир Мохаммад 1 0
Gurmeet Singh 1 0
Aaren D'Silva 1 0
Ченнаин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ajith Kumar 3 1
Vafa Hakhamaneshi 2 1
Debjit Majumder 1 1
Дианье Фаллу 2 0
Дюкер Юлиус 2 0
Дас Нараян 1 0
Тапа Анируд 1 0
Edwin Vanspaul 1 0
Sourav Das 1 0
Samik Mitra 1 0

Результаты матчей

Хайдарабад
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Ченнаин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

5
7
Хайдарабад
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Ченнаин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
11

Волевые поражения

12
5
Хайдарабад
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Ченнаин
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

3
16

Волевые поражения

17
12

Голы по времени матча

Забито

15
16
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
3
20%
1
6%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
1
7%
5
31%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
4
27%
2
13%
76-90

Пропущено

6
12
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
2
33%
4
33%
76-90

Забито

12
8
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
4
33%
3
38%
76-90

Пропущено

4
14
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
25%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
25%
2
14%
31-45
1
25%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
25%
4
29%
76-90

Забито

27
24
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
4
15%
1
4%
1-15
5
19%
2
8%
16-30
2
7%
6
25%
31-45
2
7%
6
25%
46-60
6
22%
4
17%
61-75
8
30%
30%
5
21%
76-90

Пропущено

10
26
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
1
10%
2
8%
1-15
1
10%
3
12%
16-30
2
20%
4
15%
31-45
2
20%
5
19%
46-60
1
10%
4
15%
61-75
3
30%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Хайдарабад
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Гоа - Хайдарабад 1:3 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Бенгалуру - Хайдарабад 0:3 Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0
Ченнаин - Хайдарабад 1:3 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - Керала Бластерс 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Дели Динамос 1:0 Хайдарабад - Гоа 1:0 Хайдарабад - Бенгалуру 1:0 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3 Хайдарабад - Мумбаи Сити 3:3 Хайдарабад - Керала Бластерс 1:1 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - АТК 3:1 Хайдарабад - Мумбаи Сити 2:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:3 Хайдарабад - Керала Бластерс 2:1 Хайдарабад - Гоа 3:2
Ченнаин
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Мумбаи Сити - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Керала Бластерс 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7
Ченнаин - Хайдарабад 1:3 Дели Динамос - Ченнаин 3:2 Ченнаин - Джамшедпур 3:1 Ченнаин - Мумбаи Сити 2:6 Ист Бенгал - Ченнаин 0:1 Ченнаин - Гоа 0:2 Ченнаин - Бенгалуру 1:1 АТК - Ченнаин 1:2 Ченнаин - АТК 0:1 Керала Бластерс - Ченнаин 3:0 Ченнаин - Джамшедпур 1:4 Дели Динамос - Ченнаин 2:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:1 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:0

Результаты матчей

Хайдарабад
Ченнаин

Точный счет

1:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:6
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:3
2 раза 33%
1:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:7
1 раз 14%

Точное количество голов

3
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
7
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:6
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:7
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
3
5 раз 36%
0
2 раза 14%
2
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Хайдарабад
Ченнаин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
5
1.5
2
4
2
6
2.5
1
5
1
7
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
4
3
4
2
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
1
7
7
1.5
6
7
6
8
2.5
2
11
1
13
3.5
1
12
1
13
4.5
1
12
1
13
5.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 13 10 3 0 40 - 13 33
2.
Хайдарабад
 14 10 2 2 28 - 9 32
3.
Керала Бластерс
 13 8 1 4 22 - 19 25
4.
АТК
 12 7 2 3 17 - 12 23
5.
Дели Динамос
 13 7 1 5 20 - 20 22
6.
Гоа
 13 6 1 6 21 - 19 19
7.
Ченнаин
 13 4 4 5 24 - 26 16
8.
Бенгалуру
 13 4 1 8 10 - 18 13
9.
Ист Бенгал
 12 4 0 8 14 - 23 12
10.
Джамшедпур
 13 1 3 9 11 - 24 6
11.
Нортист Юнайтед
 13 1 0 12 11 - 35 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 7 5 2 0 19 - 5 17
2.
Хайдарабад
 8 5 2 1 15 - 6 17
3.
Дели Динамос
 7 5 1 1 13 - 9 16
4.
АТК
 6 5 0 1 9 - 4 15
5.
Керала Бластерс
 7 5 0 2 15 - 12 15
6.
Гоа
 6 4 0 2 12 - 6 12
7.
Бенгалуру
 5 2 0 3 2 - 5 6
8.
Ченнаин
 6 1 2 3 8 - 14 5
9.
Джамшедпур
 7 1 2 4 8 - 12 5
10.
Ист Бенгал
 5 1 0 4 5 - 11 3
11.
Нортист Юнайтед
 7 1 0 6 7 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 6 5 1 0 21 - 8 16
2.
Хайдарабад
 6 5 0 1 13 - 3 15
3.
Ченнаин
 7 3 2 2 16 - 12 11
4.
Керала Бластерс
 6 3 1 2 7 - 7 10
5.
Ист Бенгал
 7 3 0 4 9 - 12 9
6.
АТК
 6 2 2 2 8 - 8 8
7.
Бенгалуру
 8 2 1 5 8 - 13 7
8.
Гоа
 7 2 1 4 9 - 13 7
9.
Дели Динамос
 6 2 0 4 7 - 11 6
10.
Джамшедпур
 6 0 1 5 3 - 12 1
11.
Нортист Юнайтед
 6 0 0 6 4 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Jorge Pereyra II 8 (5)
Ченнаин Слишкович Петар 8 (3)
Ист Бенгал Cleiton Silva 8
Ченнаин Эль-Хайяти Абденассер 7 (4)
Дели Динамос Маурисио Диего 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Джамшедпур Хартли Питер 1 4
Нортист Юнайтед Гастаньяга Йон 5
Гоа Бедия Эду 1 3
Ченнаин Ajith Kumar 1 3
АТК Хэмилл Брендан 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хайдарабад 1:1 Ченнаин онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     