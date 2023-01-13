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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Макартур
0:1
Первый тайм: 12'
Централ Кост Маринерс
0'
0:1
4' Гол
Marco Tulio1

Ход матча

4'
0:1
Marco Tulio1
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Макартур
Ничья
Централ Кост Маринерс
3.50
3.91
2.07
Все Коэффициенты
12
Курто
Филип
44
Миллар
Мэттью
6
Ускок
Томислав
5
Аспропотамитис
Джонатан
13
Вуйица
Иван
8
Jake
Hollman
11
Беккас
Кирин
37
Jed
Drew
10
Давила
Улисес
35
Туре
Альхассан
9
Арабули
Бачана
20
Вукович
Дэнни
15
Роу
Сторм
25
Nectarios
Triantis
3
Brian
Kaltak
18
Jacob
Farrell
11
Beni
Nkololo
4
Нисбет
Джошуа
13
Harrison
Steele
7
Силвера
Самуэл
98
Marco
Tulio1
9
Каммингс
Джейсон
Макартур
Централ Кост Маринерс

История личных встреч

Макартур
Централ Кост Маринерс

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

История матчей

AЛ(
2:3
4:2
3:3
1:0
0:2
1:2
2:0
0:2

Голы

Всего голов

2
10

Голов в среднем за матч

0.67
2

Среднее время на гол

135
45

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

2.2
1.33

Среднее время на гол

40
67

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.63
1.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

55
51

Бомбардиры внутри турнира

Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арабули Бачана 3 0.27
Туре Альхассан 2 0.18
Миллар Мэттью 2 0.18
Lachlan Rose 2 0.18
Давила Улисес 2 0.18
Арзани Дэниел 1 0.09
Аспропотамитис Джонатан 1 0.09
Anthony Carter 1 0.09
Jed Drew 1 0.09
Нун Крэйг 0 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каммингс Джейсон 5 0.45
Силвера Самуэл 3 0.27
Marco Tulio1 3 0.27
Beni Nkololo 3 (1) 0.27
Куол Гаранг 2 (1) 0.18
Jacob Farrell 2 0.18
Michael Ruhs 2 0.18
Айонго Пол 1 0.09
Даниель Холл 1 0.09
Brian Kaltak 0 0
Роу Сторм 0 0
Балар Максимильен 0 0

Карточки

Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспропотамитис Джонатан 3 1
Нун Крэйг 4 0
Миллар Мэттью 4 0
Ускок Томислав 3 0
Беккас Кирин 2 0
Арзани Дэниел 2 0
Charles William M'Mombwa 2 0
Скотадис Джерри 2 0
Давила Улисес 1 0
Курто Филип 1 0
Да Силва Даниэль 1 0
Anthony Carter 1 0
Суман Николас 1 0
Туре Альхассан 1 0
Jake Hollman 1 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Kaltak 3 1
Beni Nkololo 3 0
Силвера Самуэл 3 0
Harrison Steele 3 0
Куол Гаранг 3 0
Kelechi 2 0
Nick Montgomery 2 0
Jacob Farrell 2 0
Вукович Дэнни 1 0
Каммингс Джейсон 1 0
Айонго Пол 1 0
Michael Ruhs 1 0
Marco Tulio1 1 0
Thomas Aquilina 1 0
Nectarios Triantis 1 0

Результаты матчей

Макартур
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Централ Кост Маринерс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
3
Макартур
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Централ Кост Маринерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

7
13
Макартур
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Централ Кост Маринерс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

9
16

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
3
50%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

8
16
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
1
13%
1
6%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
2
25%
3
19%
46-60
1
13%
5
31%
61-75
2
25%
3
19%
76-90

Пропущено

11
11
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
7
64%
0
0%
61-75
1
9%
1
9%
76-90

Забито

15
22
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
7%
1
5%
1-15
3
20%
2
9%
16-30
2
13%
2
9%
31-45
3
20%
4
18%
46-60
2
13%
8
36%
61-75
4
27%
5
23%
76-90

Пропущено

14
13
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
7%
2
15%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
2
14%
4
31%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
7
50%
0
0%
61-75
2
14%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Макартур
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Макартур - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Сидней - Макартур 0:3 Макартур - Перт Глори 1:0
Макартур - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 4:1 Макартур - Сидней 2:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0 Брисбен Роар - Макартур 0:0 Сидней Юнайтед 58 - Макартур 0:2 Оаклей Каннонс - Макартур 2:5 Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Модбери Джетс - Макартур 0:4 Мэгпис Крузейдерс - Макартур 0:6 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 4:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:0
Централ Кост Маринерс - Сидней 2:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2 Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2 Оклэнд Сити - Централ Кост Маринерс 2:0 Лае Сити - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Гэлакси 3:1 Централ Кост Маринерс - Venus1 0:3 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0

Результаты матчей

Макартур
Централ Кост Маринерс

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Макартур
Централ Кост Маринерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
1
2
4
1.5
2
1
2
4
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
5
5
1.5
8
2
2
8
2.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 8 7 1 0 21 - 4 22
2.
Централ Кост Маринерс
 1:0 11 7 1 3 24 - 12 22
3.
Макартур
 0:1 11 5 2 4 15 - 15 17
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 2 3 10 - 7 14
5.
Веллингтон Феникс
 10 3 4 3 18 - 17 13
6.
Перт Глори
 11 4 1 6 10 - 16 13
7.
Брисбен Роар
 9 2 5 2 6 - 7 11
8.
Вестерн Юнайтед
 10 3 2 5 12 - 19 11
9.
Сидней
 8 3 1 4 13 - 14 10
10.
Ньюкасл Джетс
 8 3 0 5 6 - 12 9
11.
Аделаида Юнайтед
 8 2 2 4 8 - 14 8
12.
Мельбурн Виктори
 7 1 1 5 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 1:0 7 5 0 2 18 - 9 15
2.
Мельбурн Сити
 5 4 1 0 14 - 3 13
3.
Перт Глори
 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 3 1 1 8 - 4 10
5.
Макартур
 0:1 5 3 0 2 7 - 4 9
6.
Вестерн Юнайтед
 5 2 2 1 5 - 5 8
7.
Веллингтон Феникс
 6 2 2 2 13 - 11 8
8.
Ньюкасл Джетс
 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Аделаида Юнайтед
 3 2 0 1 4 - 2 6
10.
Брисбен Роар
 4 0 3 1 1 - 3 3
11.
Сидней
 4 0 1 3 4 - 9 1
12.
Мельбурн Виктори
 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Сидней
 4 3 0 1 9 - 5 9
3.
Брисбен Роар
 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
Макартур
 0:1 6 2 2 2 8 - 11 8
5.
Централ Кост Маринерс
 1:0 4 2 1 1 6 - 3 7
6.
Веллингтон Феникс
 4 1 2 1 5 - 6 5
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 1 1 2 2 - 3 4
8.
Мельбурн Виктори
 4 1 1 2 4 - 6 4
9.
Ньюкасл Джетс
 4 1 0 3 1 - 7 3
10.
Перт Глори
 7 1 0 6 4 - 13 3
11.
Вестерн Юнайтед
 5 1 0 4 7 - 14 3
12.
Аделаида Юнайтед
 5 0 2 3 4 - 12 2
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 11
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 5 (3)
Сидней Мак Роберт 4
Веллингтон Феникс Краев Божидар 4
Веллингтон Феникс Завада Оскар 4
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 5
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 3
Макартур Аспропотамитис Джонатан 1 3
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Marco Tulio бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Макартур
Ничья
Централ Кост Маринерс
3.50
3.91
2.07
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Макартур 0:1 Централ Кост Маринерс онлайн

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