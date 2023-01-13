Тур: 12. Стадион: Кэмпбеллтаун.
0:1
Первый тайм: 12'
Ход матча
4'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
-
3.10 Победа «Макартур»
12
Курто
Филип
13
Вуйица
Иван
11
Беккас
Кирин
37
Jed
Drew
15
Роу
Сторм
11
Beni
Nkololo
98
Marco
Tulio1
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
- Полузащитник
-
11 Беккас КиринПолузащитник
-
37 Jed DrewПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нун КрэйгПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dwight Yorke
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Beni NkololoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Marco Tulio1Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Yaren SozerВратарь
- Полузащитник
-
90 Айонго ПолНападающий
-
-
21 Michael Ruhs
-
-
-
Главный тренер: Nick Montgomery
История личных встреч
Макартур
Централ Кост Маринерс
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
8 матчей
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
10
Голов в среднем за матч
0.67
2
Среднее время на гол
135
45
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
2.2
1.33
Среднее время на гол
40
67
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.63
1.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
55
51
Бомбардиры внутри турнира
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арабули Бачана
|3
|0.27
|Туре Альхассан
|2
|0.18
|Миллар Мэттью
|2
|0.18
|Lachlan Rose
|2
|0.18
|Давила Улисес
|2
|0.18
|Арзани Дэниел
|1
|0.09
|Аспропотамитис Джонатан
|1
|0.09
|Anthony Carter
|1
|0.09
|Jed Drew
|1
|0.09
|Нун Крэйг
|0
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каммингс Джейсон
|5
|0.45
|Силвера Самуэл
|3
|0.27
|Marco Tulio1
|3
|0.27
|Beni Nkololo
|3 (1)
|0.27
|Куол Гаранг
|2 (1)
|0.18
|Jacob Farrell
|2
|0.18
|Michael Ruhs
|2
|0.18
|Айонго Пол
|1
|0.09
|Даниель Холл
|1
|0.09
|Brian Kaltak
|0
|0
|Роу Сторм
|0
|0
|Балар Максимильен
|0
|0
Карточки
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспропотамитис Джонатан
|3
|1
|Нун Крэйг
|4
|0
|Миллар Мэттью
|4
|0
|Ускок Томислав
|3
|0
|Беккас Кирин
|2
|0
|Арзани Дэниел
|2
|0
|Charles William M'Mombwa
|2
|0
|Скотадис Джерри
|2
|0
|Давила Улисес
|1
|0
|Курто Филип
|1
|0
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|Anthony Carter
|1
|0
|Суман Николас
|1
|0
|Туре Альхассан
|1
|0
|Jake Hollman
|1
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Kaltak
|3
|1
|Beni Nkololo
|3
|0
|Силвера Самуэл
|3
|0
|Harrison Steele
|3
|0
|Куол Гаранг
|3
|0
|Kelechi
|2
|0
|Nick Montgomery
|2
|0
|Jacob Farrell
|2
|0
|Вукович Дэнни
|1
|0
|Каммингс Джейсон
|1
|0
|Айонго Пол
|1
|0
|Michael Ruhs
|1
|0
|Marco Tulio1
|1
|0
|Thomas Aquilina
|1
|0
|Nectarios Triantis
|1
|0
Результаты матчей
Макартур
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Централ Кост Маринерс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
3
Макартур
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Централ Кост Маринерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
7
13
Макартур
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Централ Кост Маринерс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
9
16
Голы по времени матча
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
3
50%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
8
16
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
1
13%
1
6%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
2
25%
3
19%
46-60
1
13%
5
31%
61-75
2
25%
3
19%
76-90
Пропущено
11
11
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
7
64%
0
0%
61-75
1
9%
1
9%
76-90
Забито
15
22
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
7%
1
5%
1-15
3
20%
2
9%
16-30
2
13%
2
9%
31-45
3
20%
4
18%
46-60
2
13%
8
36%
61-75
4
27%
5
23%
76-90
Пропущено
14
13
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
7%
2
15%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
2
14%
4
31%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
7
50%
0
0%
61-75
2
14%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Макартур
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Макартур - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Сидней - Макартур 0:3 Макартур - Перт Глори 1:0
Макартур - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 4:1 Макартур - Сидней 2:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0 Брисбен Роар - Макартур 0:0 Сидней Юнайтед 58 - Макартур 0:2 Оаклей Каннонс - Макартур 2:5 Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Модбери Джетс - Макартур 0:4 Мэгпис Крузейдерс - Макартур 0:6 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 4:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:0
Централ Кост Маринерс - Сидней 2:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2 Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2 Оклэнд Сити - Централ Кост Маринерс 2:0 Лае Сити - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Гэлакси 3:1 Централ Кост Маринерс - Venus1 0:3 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0
Результаты матчей
Макартур
Централ Кост Маринерс
Точный счет
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Макартур
Централ Кост Маринерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
21
24
21
24
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
55
82
28
46
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|21 - 4
|22
|2.
|1:0
|11
|7
|1
|3
|24 - 12
|22
|3.
|0:1
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|4.
|9
|4
|2
|3
|10 - 7
|14
|5.
|10
|3
|4
|3
|18 - 17
|13
|6.
|11
|4
|1
|6
|10 - 16
|13
|7.
|9
|2
|5
|2
|6 - 7
|11
|8.
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|10.
|8
|3
|0
|5
|6 - 12
|9
|11.
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|12.
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|5
|0
|2
|18 - 9
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|3.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|0:1
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|13 - 11
|8
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|10.
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|11.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|4.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|5.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|7.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|4
|1
|0
|3
|1 - 7
|3
|10.
|7
|1
|0
|6
|4 - 13
|3
|11.
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|4 - 12
|2
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|11
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|5 (3)
|Сидней
|Мак Роберт
|4
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|4
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|4
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|5
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 3
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|1 3
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|1 3