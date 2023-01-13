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  4. Суперлига Индии 2022-2023

Индия: Суперлига Индии
2022-2023

Тур: 1.
Ист Бенгал
1:2
Конец матча
Джамшедпур
0'
1:0
12' Гол
Cleiton Silva
1:1
61' Гол
Harrison Sawyer
66' Желтая карточка
Pratik Chowdhary
70' Желтая карточка
Cleiton Silva
77' Желтая карточка
Alex XXV
1:2
85' Гол
Ritwik Das
90'+10
25
Suvam
Sen
19
Ankit
Mukherjee
4
Ivan
Garrido
III
5
Lalchungnunga
16
Голуи
Сартхак
11
Suhair
Vadakkepeedika
40
Кириаку
Харис
15
Mobashir
Rahman
29
Naorem
Singh
10
Cleiton
Silva
14
Alex
XXV
31
Vishal
Yadav
26
Laldinliana
Renthlei
24
Pratik
Chowdhary
13
Eli
Sabia
6
Ricky
Lallawmawma
2
Boris
Singh
Thangjam
4
Laldinpuia
Pc
14
Халдер
Пронай
18
Ritwik
Das
50
Кривелларо
Рафаэл
99
Чима
Даниэль
Ист Бенгал
Джамшедпур

История личных встреч

Ист Бенгал
Джамшедпур

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

СИ
1:3
СИ
1:0
СИ
1:1
СИ
1:2
СИ
0:0

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.5
1.67

Среднее время на гол

180
54

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.8
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

112
75

Бомбардиры внутри турнира

Ист Бенгал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cleiton Silva 9 (2) 0.69
Naorem Singh 1 0.08
Suhair Vadakkepeedika 1 0.08
Alex XXV 1 0.08
Thongkhoseim Haokip 1 0.08
О'Доэрти Джордан 1 0.08
Кириаку Харис 1 0.08
Mobashir Rahman 0 0
Джамшедпур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чима Даниэль 3 0.21
Ritwik Das 3 0.21
Пандита Ишан 2 0.14
Harrison Sawyer 1 0.07
Хартли Питер 1 0.07
Boris Singh Thangjam 1 0.07
Эммануэль-Томас Джей 1 (1) 0.07
Кривелларо Рафаэл 0 0
Germanpreet Singh 0 0
Ricky Lallawmawma 0 0

Карточки

Ист Бенгал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Suhair Vadakkepeedika 4 0
Cleiton Silva 3 0
Lalchungnunga 3 0
Голуи Сартхак 1 1
Alex XXV 2 0
Ivan Garrido III 2 0
Jerry Lalrinzuala 2 0
Кириаку Харис 2 0
Ankit Mukherjee 2 0
Souvik Chakraborty 1 0
Thongkhoseim Haokip 1 0
Сингх Камалджит 1 0
Mobashir Rahman 1 0
Naorem Singh 1 0
Suvam Sen 1 0
Джамшедпур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хартли Питер 4 1
Pratik Chowdhary 4 0
Boris Singh Thangjam 3 0
Laldinliana Renthlei 2 0
Eli Sabia 1 0
Чима Даниэль 1 0
Халдер Пронай 1 0
Ricky Lallawmawma 1 0
Wellington XVII 1 0
Harrison Sawyer 1 0
Чоудхари Фарух 1 0
Jitendra Singh 1 0
Ritwik Das 1 0
Muhammed Uvais 1 0

Результаты матчей

Ист Бенгал
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Джамшедпур
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

4
3
Ист Бенгал
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Джамшедпур
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
8

Волевые поражения

7
4
Ист Бенгал
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Джамшедпур
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

11
9

Волевые поражения

11
7

Голы по времени матча

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
9 Не забивали 10
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Пропущено

13
13
2 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
8%
6
46%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
3
23%
4
31%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
33%
2
29%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

12
13
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
3
25%
2
15%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
4
33%
3
23%
76-90

Забито

15
12
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
4
27%
3
25%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
20%
2
17%
76-90

Пропущено

25
26
6 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
1
4%
7
27%
1-15
2
8%
4
15%
16-30
3
12%
3
12%
31-45
7
28%
3
12%
46-60
5
20%
2
8%
61-75
7
28%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ист Бенгал
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Дели Динамос - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:3 Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0
Джамшедпур - Ист Бенгал 1:3 Ист Бенгал - Дели Динамос 2:4 Бенгалуру - Ист Бенгал 0:1 Ист Бенгал - Ченнаин 0:1 АТК - Ист Бенгал 2:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Керала Бластерс - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Бенгалуру 0:1 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 1:0 Керала Бластерс - Ист Бенгал 1:0 Ист Бенгал - Дели Динамос 1:2 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 АТК - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:4
Джамшедпур
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Джамшедпур 3:1 Джамшедпур - Гоа 2:2 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0
АТК - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:3 Ченнаин - Джамшедпур 3:1 Джамшедпур - Хайдарабад 0:1 Гоа - Джамшедпур 3:0 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:0 Мумбаи Сити - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Дели Динамос 2:3 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 АТК - Джамшедпур 0:1 Джамшедпур - Дели Динамос 5:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:3 Ченнаин - Джамшедпур 1:4

Результаты матчей

Ист Бенгал
Джамшедпур

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%

Тоталы голов в матче

Ист Бенгал
Джамшедпур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
1
6
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
5
4
9
1.5
4
10
2
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 13 10 3 0 40 - 13 33
2.
Хайдарабад
 14 10 2 2 28 - 9 32
3.
Керала Бластерс
 13 8 1 4 22 - 19 25
4.
АТК
 12 7 2 3 17 - 12 23
5.
Дели Динамос
 13 7 1 5 20 - 20 22
6.
Гоа
 13 6 1 6 21 - 19 19
7.
Ченнаин
 13 4 4 5 24 - 26 16
8.
Бенгалуру
 13 4 1 8 10 - 18 13
9.
Ист Бенгал
 13 4 0 9 15 - 25 12
10.
Джамшедпур
 14 2 3 9 13 - 25 9
11.
Нортист Юнайтед
 13 1 0 12 11 - 35 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 7 5 2 0 19 - 5 17
2.
Хайдарабад
 8 5 2 1 15 - 6 17
3.
Дели Динамос
 7 5 1 1 13 - 9 16
4.
АТК
 6 5 0 1 9 - 4 15
5.
Керала Бластерс
 7 5 0 2 15 - 12 15
6.
Гоа
 6 4 0 2 12 - 6 12
7.
Бенгалуру
 5 2 0 3 2 - 5 6
8.
Ченнаин
 6 1 2 3 8 - 14 5
9.
Джамшедпур
 7 1 2 4 8 - 12 5
10.
Ист Бенгал
 6 1 0 5 6 - 13 3
11.
Нортист Юнайтед
 7 1 0 6 7 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 6 5 1 0 21 - 8 16
2.
Хайдарабад
 6 5 0 1 13 - 3 15
3.
Ченнаин
 7 3 2 2 16 - 12 11
4.
Керала Бластерс
 6 3 1 2 7 - 7 10
5.
Ист Бенгал
 7 3 0 4 9 - 12 9
6.
АТК
 6 2 2 2 8 - 8 8
7.
Бенгалуру
 8 2 1 5 8 - 13 7
8.
Гоа
 7 2 1 4 9 - 13 7
9.
Дели Динамос
 6 2 0 4 7 - 11 6
10.
Джамшедпур
 7 1 1 5 5 - 13 4
11.
Нортист Юнайтед
 6 0 0 6 4 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Ист Бенгал Cleiton Silva 9
Мумбаи Сити Jorge Pereyra II 8 (5)
Ченнаин Слишкович Петар 8 (3)
Ченнаин Эль-Хайяти Абденассер 7 (4)
Дели Динамос Маурисио Диего 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Джамшедпур Хартли Питер 1 4
Нортист Юнайтед Гастаньяга Йон 5
Гоа Бедия Эду 1 3
Ченнаин Ajith Kumar 1 3
АТК Хэмилл Брендан 4
Весь список
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      46'
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Cleiton Silva бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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