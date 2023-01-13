Тур: 1.
1:2
Конец матча
0'
1:0
12' ГолCleiton Silva
1:1
61' ГолHarrison Sawyer
66' Желтая карточкаPratik Chowdhary
70' Желтая карточкаCleiton Silva
77' Желтая карточкаAlex XXV
1:2
85' ГолRitwik Das
90'+10
Ход матча
12'
1:0
61'
1:1
66'
70'
77'
85'
1:2
25
Suvam
Sen
29
Naorem
Singh
14
Alex
XXV
31
Vishal
Yadav
13
Eli
Sabia
18
Ritwik
Das
99
Чима
Даниэль
- Основной состав
-
25 Suvam SenВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Naorem SinghПолузащитник
- Нападающий
-
14 Alex XXVНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Pawan Kumar2
-
-
37 Tuhin Das
-
-
-
Главный тренер: Stephen Constantine
- Основной состав
-
31 Vishal YadavВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Eli SabiaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ritwik DasПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Чима ДаниэльНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Rehenesh TP
-
-
-
Главный тренер: Адриан Бутройд
История личных встреч
Ист Бенгал
Джамшедпур
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.5
1.67
Среднее время на гол
180
54
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.8
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
112
75
Бомбардиры внутри турнира
Ист Бенгал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cleiton Silva
|9 (2)
|0.69
|Naorem Singh
|1
|0.08
|Suhair Vadakkepeedika
|1
|0.08
|Alex XXV
|1
|0.08
|Thongkhoseim Haokip
|1
|0.08
|О'Доэрти Джордан
|1
|0.08
|Кириаку Харис
|1
|0.08
|Mobashir Rahman
|0
|0
Джамшедпур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чима Даниэль
|3
|0.21
|Ritwik Das
|3
|0.21
|Пандита Ишан
|2
|0.14
|Harrison Sawyer
|1
|0.07
|Хартли Питер
|1
|0.07
|Boris Singh Thangjam
|1
|0.07
|Эммануэль-Томас Джей
|1 (1)
|0.07
|Кривелларо Рафаэл
|0
|0
|Germanpreet Singh
|0
|0
|Ricky Lallawmawma
|0
|0
Карточки
Ист Бенгал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Suhair Vadakkepeedika
|4
|0
|Cleiton Silva
|3
|0
|Lalchungnunga
|3
|0
|Голуи Сартхак
|1
|1
|Alex XXV
|2
|0
|Ivan Garrido III
|2
|0
|Jerry Lalrinzuala
|2
|0
|Кириаку Харис
|2
|0
|Ankit Mukherjee
|2
|0
|Souvik Chakraborty
|1
|0
|Thongkhoseim Haokip
|1
|0
|Сингх Камалджит
|1
|0
|Mobashir Rahman
|1
|0
|Naorem Singh
|1
|0
|Suvam Sen
|1
|0
Джамшедпур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хартли Питер
|4
|1
|Pratik Chowdhary
|4
|0
|Boris Singh Thangjam
|3
|0
|Laldinliana Renthlei
|2
|0
|Eli Sabia
|1
|0
|Чима Даниэль
|1
|0
|Халдер Пронай
|1
|0
|Ricky Lallawmawma
|1
|0
|Wellington XVII
|1
|0
|Harrison Sawyer
|1
|0
|Чоудхари Фарух
|1
|0
|Jitendra Singh
|1
|0
|Ritwik Das
|1
|0
|Muhammed Uvais
|1
|0
Результаты матчей
Ист Бенгал
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Джамшедпур
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
4
3
Ист Бенгал
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Джамшедпур
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
8
Волевые поражения
7
4
Ист Бенгал
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Джамшедпур
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
11
9
Волевые поражения
11
7
Голы по времени матча
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
9 Не забивали 10
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Пропущено
13
13
2 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
8%
6
46%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
3
23%
4
31%
76-90
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
33%
2
29%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
12
13
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
3
25%
2
15%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
4
33%
3
23%
76-90
Забито
15
12
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
4
27%
3
25%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
20%
2
17%
76-90
Пропущено
25
26
6 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
1
4%
7
27%
1-15
2
8%
4
15%
16-30
3
12%
3
12%
31-45
7
28%
3
12%
46-60
5
20%
2
8%
61-75
7
28%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ист Бенгал
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Дели Динамос - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:3 Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0
Джамшедпур - Ист Бенгал 1:3 Ист Бенгал - Дели Динамос 2:4 Бенгалуру - Ист Бенгал 0:1 Ист Бенгал - Ченнаин 0:1 АТК - Ист Бенгал 2:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Керала Бластерс - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Бенгалуру 0:1 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 1:0 Керала Бластерс - Ист Бенгал 1:0 Ист Бенгал - Дели Динамос 1:2 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 АТК - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:4
Джамшедпур
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Джамшедпур 3:1 Джамшедпур - Гоа 2:2 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0
АТК - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:3 Ченнаин - Джамшедпур 3:1 Джамшедпур - Хайдарабад 0:1 Гоа - Джамшедпур 3:0 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:0 Мумбаи Сити - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Дели Динамос 2:3 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 АТК - Джамшедпур 0:1 Джамшедпур - Дели Динамос 5:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:3 Ченнаин - Джамшедпур 1:4
Результаты матчей
Ист Бенгал
Джамшедпур
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
Тоталы голов в матче
Ист Бенгал
Джамшедпур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
24
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
25
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
95
49
410
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|21 - 8
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|3.
|7
|3
|2
|2
|16 - 12
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|5.
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|7.
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|8.
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|9.
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|10.
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|11.
|6
|0
|0
|6
|4 - 14
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|9
|Мумбаи Сити
|Jorge Pereyra II
|8 (5)
|Ченнаин
|Слишкович Петар
|8 (3)
|Ченнаин
|Эль-Хайяти Абденассер
|7 (4)
|Дели Динамос
|Маурисио Диего
|7 (4)
|Джамшедпур
|Хартли Питер
|1 4
|Нортист Юнайтед
|Гастаньяга Йон
|5
|Гоа
|Бедия Эду
|1 3
|Ченнаин
|Ajith Kumar
|1 3
|АТК
|Хэмилл Брендан
|4