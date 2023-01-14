Тур: 12. Стадион: Moreton Daily Stadium.
0:0
Первый тайм: 30'
Ход матча
15'
Прогноз на матч от Liveresult
27
Трюин
Кай
20
Сэил
Оливер
6
Пейн
Тим
21
Лавс
Джошуа
10
Болл
Дэвид
14
Руфер
Алекс
31
Сасе
Иан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Трюин КайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
13 Хор Генри
-
35 Louis Zabala
-
Главный тренер: Warren Moon
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
- Защитник
-
6 Пейн ТимЗащитник
-
21 Лавс ДжошуаЗащитник
- Защитник
-
10 Болл ДэвидПолузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Сасе ИанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Саттон СэмЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
40 Полсен Алекс
-
-
Главный тренер: Уфук Талай
История личных встреч
Брисбен Роар
Веллингтон Феникс
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
31.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
38 матчей
44.7%
28.9%
26.4%
17 побед 11 ничьих 10 побед
Первый тайм
18.4%
44.7%
36.9%
7 побед 17 ничьих 14 побед
Второй тайм
42.1%
34.2%
23.7%
16 побед 13 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
24
Голов в среднем за матч
1.55
1.33
Среднее время на гол
58
67
Всего голов
31
20
Голов в среднем за матч
1.72
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
62
44
Голов в среднем за матч
1.63
1.16
Тотал матчей
2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
31
Больше 82%
Меньше 18%
7
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
9
Больше 24%
Меньше 76%
29
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
55
77
Бомбардиры внутри турнира
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Армиенто Карло
|2
|0.2
|О'Ши Джеймс
|1
|0.1
|Остин Чарльз
|1
|0.1
|Чапман Коннор
|1
|0.1
|Милеуснич Никола
|1
|0.1
|Хор Генри
|0
|0
|Невилл Скотт
|0
|0
|Joseph Knowles
|0
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Краев Божидар
|4
|0.36
|Завада Оскар
|4
|0.36
|Уэйн Бен
|3
|0.27
|Саттон Сэм
|1
|0.09
|Болл Дэвид
|1
|0.09
|Сасе Иан
|1
|0.09
|Льюис Клейтон Рис
|1
|0.09
|Олд Бенжамин
|1
|0.09
|Барбарусес Костас
|1
|0.09
|Эллиот Каллан
|0
|0
|Пейн Тим
|0
|0
|Угаркович Стивен
|0
|0
Карточки
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|О'Ши Джеймс
|2
|1
|Невилл Скотт
|3
|0
|Хинджерт Джек
|2
|0
|Jordan Holmes
|0
|1
|Чапман Коннор
|1
|0
|Joseph Knowles
|1
|0
|Армиенто Карло
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
|Трюин Кай
|1
|0
|Cyrus Dehmie
|1
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Краев Божидар
|2
|1
|Пеннингтон Николас
|2
|1
|Вуттон Скотт
|3
|0
|Пейн Тим
|2
|0
|Угаркович Стивен
|2
|0
|Завада Оскар
|2
|0
|Эллиот Каллан
|2
|0
|Лавс Джошуа
|2
|0
|Льюис Клейтон Рис
|2
|0
|Сасе Иан
|0
|1
|Сэил Оливер
|1
|0
|Уэйн Бен
|1
|0
|Саттон Сэм
|1
|0
Результаты матчей
Брисбен Роар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Веллингтон Феникс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
4
Брисбен Роар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Веллингтон Феникс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
6
Волевые поражения
4
9
Брисбен Роар
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Веллингтон Феникс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
6
Волевые поражения
5
13
Голы по времени матча
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
6
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
67%
3
50%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
12
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
50%
2
17%
46-60
1
17%
5
42%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
3
12
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 6
1
33%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
33%
5
42%
76-90
Забито
7
17
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
3 Не забивали 0
0
0%
2
12%
1-15
1
14%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
3
43%
2
12%
46-60
2
29%
5
29%
29%
61-75
1
14%
2
12%
76-90
Пропущено
6
18
5 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 9
1
17%
2
11%
1-15
2
33%
4
22%
16-30
2
33%
2
11%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
17%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Брисбен Роар
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Перт Глори - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1
Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:1 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2 Брисбен Роар - Макартур 0:0 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2 Эйвондэйл - Брисбен Роар 2:2 Хейдельберг Юнайтед - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сидней - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:1
Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 4:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Девонпорт Сити - Веллингтон Феникс 0:4 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4
Результаты матчей
Брисбен Роар
Веллингтон Феникс
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
5 раз 100%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
3 раза 33%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Брисбен Роар
Веллингтон Феникс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|21 - 4
|22
|2.
|11
|7
|1
|3
|25 - 13
|22
|3.
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|4.
|9
|4
|2
|3
|10 - 7
|14
|5.
|0:0
|11
|3
|5
|3
|18 - 17
|14
|6.
|11
|4
|1
|6
|10 - 16
|13
|7.
|0:0
|10
|2
|6
|2
|6 - 7
|12
|8.
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|10.
|8
|3
|0
|5
|6 - 12
|9
|11.
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|12.
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|0
|2
|18 - 9
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|3.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|13 - 11
|8
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|10.
|0:0
|5
|0
|4
|1
|1 - 3
|4
|11.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|3.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|7.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|4
|1
|0
|3
|1 - 7
|3
|10.
|7
|1
|0
|6
|4 - 13
|3
|11.
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|4 - 12
|2
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|11
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|6 (3)
|Сидней
|Мак Роберт
|4
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|4
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|4
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|5
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 3
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|1 3
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|1 3