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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Брисбен Роар
0:0
Первый тайм: 30'
Веллингтон Феникс
0'
15' Желтая карточка
Невилл Скотт

Ход матча

15'
Невилл Скотт
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брисбен Роар
Ничья
Веллингтон Феникс
2.57
3.25
3.18
Все Коэффициенты
23
Jordan
Holmes
19
Хинджерт
Джек
2
Невилл
Скотт
5
Олдред
Том
3
Кортни-Перкинс
Джордан
7
Акбари
Рамат
8
Дандзаки
Рику
6
Чапман
Коннор
17
Армиенто
Карло
27
Трюин
Кай
10
Милеуснич
Никола
20
Сэил
Оливер
17
Эллиот
Каллан
6
Пейн
Тим
21
Лавс
Джошуа
12
Маурагис
Лукас
10
Болл
Дэвид
14
Руфер
Алекс
23
Льюис
Клейтон
Рис
31
Сасе
Иан
7
Барбарусес
Костас
9
Завада
Оскар
Брисбен Роар
Веллингтон Феникс

История личных встреч

Брисбен Роар
Веллингтон Феникс

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
31.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

38 матчей

44.7%
28.9%
26.4%
17 побед 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

18.4%
44.7%
36.9%
7 побед 17 ничьих 14 побед

Второй тайм

42.1%
34.2%
23.7%
16 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

0:3
2:1
3:0
0:0
1:1
1:1
1:0
2:1
2:1
4:1
0:0
2:2
0:0
3:3
4:3
1:2
0:1
0:0
2:1
3:2
1:2
3:2
3:0
2:1
1:2
1:2
2:0
2:1
1:1
ХАЛ
0:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:4
ХАЛ
1:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
4:1
ХАЛ
1:1

Голы

Всего голов

31
24

Голов в среднем за матч

1.55
1.33

Среднее время на гол

58
67

Всего голов

31
20

Голов в среднем за матч

1.72
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

62
44

Голов в среднем за матч

1.63
1.16

Тотал матчей

2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
31
Больше 82%
Меньше 18%
7
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
9
Больше 24%
Меньше 76%
29
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

55
77

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Армиенто Карло 2 0.2
О'Ши Джеймс 1 0.1
Остин Чарльз 1 0.1
Чапман Коннор 1 0.1
Милеуснич Никола 1 0.1
Хор Генри 0 0
Невилл Скотт 0 0
Joseph Knowles 0 0
Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Краев Божидар 4 0.36
Завада Оскар 4 0.36
Уэйн Бен 3 0.27
Саттон Сэм 1 0.09
Болл Дэвид 1 0.09
Сасе Иан 1 0.09
Льюис Клейтон Рис 1 0.09
Олд Бенжамин 1 0.09
Барбарусес Костас 1 0.09
Эллиот Каллан 0 0
Пейн Тим 0 0
Угаркович Стивен 0 0

Карточки

Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
О'Ши Джеймс 2 1
Невилл Скотт 3 0
Хинджерт Джек 2 0
Jordan Holmes 0 1
Чапман Коннор 1 0
Joseph Knowles 1 0
Армиенто Карло 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0
Трюин Кай 1 0
Cyrus Dehmie 1 0
Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Краев Божидар 2 1
Пеннингтон Николас 2 1
Вуттон Скотт 3 0
Пейн Тим 2 0
Угаркович Стивен 2 0
Завада Оскар 2 0
Эллиот Каллан 2 0
Лавс Джошуа 2 0
Льюис Клейтон Рис 2 0
Сасе Иан 0 1
Сэил Оливер 1 0
Уэйн Бен 1 0
Саттон Сэм 1 0

Результаты матчей

Брисбен Роар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Веллингтон Феникс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
4
Брисбен Роар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Веллингтон Феникс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
6

Волевые поражения

4
9
Брисбен Роар
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Веллингтон Феникс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
6

Волевые поражения

5
13

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
6
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
67%
3
50%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
12
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
50%
2
17%
46-60
1
17%
5
42%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

3
12
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 6
1
33%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
33%
5
42%
76-90

Забито

7
17
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
3 Не забивали 0
0
0%
2
12%
1-15
1
14%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
3
43%
2
12%
46-60
2
29%
5
29%
29%
61-75
1
14%
2
12%
76-90

Пропущено

6
18
5 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 9
1
17%
2
11%
1-15
2
33%
4
22%
16-30
2
33%
2
11%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
17%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Брисбен Роар
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Перт Глори - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1
Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:1 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2 Брисбен Роар - Макартур 0:0 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2 Эйвондэйл - Брисбен Роар 2:2 Хейдельберг Юнайтед - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сидней - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:1
Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 4:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Девонпорт Сити - Веллингтон Феникс 0:4 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4

Результаты матчей

Брисбен Роар
Веллингтон Феникс

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
5 раз 100%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
3 раза 33%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Брисбен Роар
Веллингтон Феникс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 8 7 1 0 21 - 4 22
2.
Централ Кост Маринерс
 11 7 1 3 25 - 13 22
3.
Макартур
 11 5 2 4 16 - 16 17
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 2 3 10 - 7 14
5.
Веллингтон Феникс
 0:0 11 3 5 3 18 - 17 14
6.
Перт Глори
 11 4 1 6 10 - 16 13
7.
Брисбен Роар
 0:0 10 2 6 2 6 - 7 12
8.
Вестерн Юнайтед
 10 3 2 5 12 - 19 11
9.
Сидней
 8 3 1 4 13 - 14 10
10.
Ньюкасл Джетс
 8 3 0 5 6 - 12 9
11.
Аделаида Юнайтед
 8 2 2 4 8 - 14 8
12.
Мельбурн Виктори
 7 1 1 5 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 7 5 0 2 18 - 9 15
2.
Мельбурн Сити
 5 4 1 0 14 - 3 13
3.
Перт Глори
 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 3 1 1 8 - 4 10
5.
Макартур
 5 3 0 2 8 - 5 9
6.
Вестерн Юнайтед
 5 2 2 1 5 - 5 8
7.
Веллингтон Феникс
 0:0 6 2 2 2 13 - 11 8
8.
Ньюкасл Джетс
 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Аделаида Юнайтед
 3 2 0 1 4 - 2 6
10.
Брисбен Роар
 0:0 5 0 4 1 1 - 3 4
11.
Сидней
 4 0 1 3 4 - 9 1
12.
Мельбурн Виктори
 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Сидней
 4 3 0 1 9 - 5 9
3.
Брисбен Роар
 0:0 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
Макартур
 6 2 2 2 8 - 11 8
5.
Централ Кост Маринерс
 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Веллингтон Феникс
 0:0 5 1 3 1 5 - 6 6
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 1 1 2 2 - 3 4
8.
Мельбурн Виктори
 4 1 1 2 4 - 6 4
9.
Ньюкасл Джетс
 4 1 0 3 1 - 7 3
10.
Перт Глори
 7 1 0 6 4 - 13 3
11.
Вестерн Юнайтед
 5 1 0 4 7 - 14 3
12.
Аделаида Юнайтед
 5 0 2 3 4 - 12 2
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 11
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 6 (3)
Сидней Мак Роберт 4
Веллингтон Феникс Краев Божидар 4
Веллингтон Феникс Завада Оскар 4
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 5
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 3
Макартур Аспропотамитис Джонатан 1 3
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    31'
    Сасе Иан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Невилл Скотт получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брисбен Роар
Ничья
Веллингтон Феникс
2.57
3.25
3.18
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс онлайн

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