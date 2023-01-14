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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Брисбен Роар
0:1
Конец матча
Веллингтон Феникс
0'
15' Желтая карточка
Невилл Скотт
31' Желтая карточка
Сасе Иан
0:1
65' Гол
Завада Оскар
90' Желтая карточка
Маурагис Лукас
90'+5
23
Jordan
Holmes
19
Хинджерт
Джек
2
Невилл
Скотт
5
Олдред
Том
3
Кортни-Перкинс
Джордан
7
Акбари
Рамат
8
Дандзаки
Рику
6
Чапман
Коннор
17
Армиенто
Карло
27
Трюин
Кай
10
Милеуснич
Никола
20
Сэил
Оливер
17
Эллиот
Каллан
6
Пейн
Тим
21
Лавс
Джошуа
12
Маурагис
Лукас
10
Болл
Дэвид
14
Руфер
Алекс
23
Льюис
Клейтон
Рис
31
Сасе
Иан
7
Барбарусес
Костас
9
Завада
Оскар
Брисбен Роар
Веллингтон Феникс

История личных встреч

Брисбен Роар
Веллингтон Феникс

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
31.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

38 матчей

44.7%
28.9%
26.4%
17 побед 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

18.4%
44.7%
36.9%
7 побед 17 ничьих 14 побед

Второй тайм

42.1%
34.2%
23.7%
16 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

0:3
2:1
3:0
0:0
1:1
1:1
1:0
2:1
2:1
4:1
0:0
2:2
0:0
3:3
4:3
1:2
0:1
0:0
2:1
3:2
1:2
3:2
3:0
2:1
1:2
1:2
2:0
2:1
1:1
ХАЛ
0:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:4
ХАЛ
1:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
4:1
ХАЛ
1:1

Голы

Всего голов

31
24

Голов в среднем за матч

1.55
1.33

Среднее время на гол

58
67

Всего голов

31
20

Голов в среднем за матч

1.72
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

62
44

Голов в среднем за матч

1.63
1.16

Тотал матчей

2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
31
Больше 82%
Меньше 18%
7
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
9
Больше 24%
Меньше 76%
29
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

55
77

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Армиенто Карло 2 0.2
О'Ши Джеймс 1 0.1
Остин Чарльз 1 0.1
Чапман Коннор 1 0.1
Милеуснич Никола 1 0.1
Хор Генри 0 0
Невилл Скотт 0 0
Joseph Knowles 0 0
Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Завада Оскар 5 0.45
Краев Божидар 4 0.36
Уэйн Бен 3 0.27
Саттон Сэм 1 0.09
Болл Дэвид 1 0.09
Сасе Иан 1 0.09
Льюис Клейтон Рис 1 0.09
Олд Бенжамин 1 0.09
Барбарусес Костас 1 0.09
Эллиот Каллан 0 0
Пейн Тим 0 0
Угаркович Стивен 0 0
Маурагис Лукас 0 0

Карточки

Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
О'Ши Джеймс 2 1
Невилл Скотт 3 0
Хинджерт Джек 2 0
Jordan Holmes 0 1
Чапман Коннор 1 0
Joseph Knowles 1 0
Армиенто Карло 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0
Трюин Кай 1 0
Cyrus Dehmie 1 0
Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Краев Божидар 2 1
Пеннингтон Николас 2 1
Вуттон Скотт 3 0
Сасе Иан 1 1
Пейн Тим 2 0
Угаркович Стивен 2 0
Завада Оскар 2 0
Эллиот Каллан 2 0
Лавс Джошуа 2 0
Льюис Клейтон Рис 2 0
Сэил Оливер 1 0
Уэйн Бен 1 0
Саттон Сэм 1 0
Маурагис Лукас 1 0

Результаты матчей

Брисбен Роар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Веллингтон Феникс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
4
Брисбен Роар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Веллингтон Феникс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
6

Волевые поражения

4
9
Брисбен Роар
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Веллингтон Феникс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

1
6

Волевые поражения

5
13

Голы по времени матча

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
50%
3
50%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
12
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
50%
2
17%
46-60
1
17%
5
42%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

3
12
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 6
1
33%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
33%
5
42%
76-90

Забито

7
18
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
4 Не забивали 0
0
0%
2
11%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
3
43%
2
11%
46-60
2
29%
6
33%
61-75
1
14%
2
11%
76-90

Пропущено

7
18
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
1
14%
2
11%
1-15
2
29%
4
22%
16-30
2
29%
2
11%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
1
14%
2
11%
61-75
1
14%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Брисбен Роар
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Перт Глори - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1
Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:1 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2 Брисбен Роар - Макартур 0:0 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2 Эйвондэйл - Брисбен Роар 2:2 Хейдельберг Юнайтед - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сидней - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:1
Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 4:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Девонпорт Сити - Веллингтон Феникс 0:4 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4

Результаты матчей

Брисбен Роар
Веллингтон Феникс

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
5 раз 100%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
4 раза 40%
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Брисбен Роар
Веллингтон Феникс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 8 7 1 0 21 - 4 22
2.
Централ Кост Маринерс
 11 7 1 3 25 - 13 22
3.
Макартур
 11 5 2 4 16 - 16 17
4.
Веллингтон Феникс
 11 4 4 3 19 - 17 16
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 2 3 10 - 7 14
6.
Перт Глори
 11 4 1 6 10 - 16 13
7.
Брисбен Роар
 10 2 5 3 6 - 8 11
8.
Вестерн Юнайтед
 10 3 2 5 12 - 19 11
9.
Сидней
 8 3 1 4 13 - 14 10
10.
Ньюкасл Джетс
 8 3 0 5 6 - 12 9
11.
Аделаида Юнайтед
 1:1 9 2 3 4 9 - 15 9
12.
Мельбурн Виктори
 1:1 8 1 2 5 5 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 7 5 0 2 18 - 9 15
2.
Мельбурн Сити
 5 4 1 0 14 - 3 13
3.
Перт Глори
 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 3 1 1 8 - 4 10
5.
Макартур
 5 3 0 2 8 - 5 9
6.
Вестерн Юнайтед
 5 2 2 1 5 - 5 8
7.
Веллингтон Феникс
 6 2 2 2 13 - 11 8
8.
Аделаида Юнайтед
 1:1 4 2 1 1 5 - 3 7
9.
Ньюкасл Джетс
 4 2 0 2 5 - 5 6
10.
Брисбен Роар
 5 0 3 2 1 - 4 3
11.
Сидней
 4 0 1 3 4 - 9 1
12.
Мельбурн Виктори
 1:1 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Сидней
 4 3 0 1 9 - 5 9
3.
Веллингтон Феникс
 5 2 2 1 6 - 6 8
4.
Брисбен Роар
 5 2 2 1 5 - 4 8
5.
Макартур
 6 2 2 2 8 - 11 8
6.
Централ Кост Маринерс
 4 2 1 1 7 - 4 7
7.
Мельбурн Виктори
 1:1 5 1 2 2 5 - 7 5
8.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 1 1 2 2 - 3 4
9.
Ньюкасл Джетс
 4 1 0 3 1 - 7 3
10.
Перт Глори
 7 1 0 6 4 - 13 3
11.
Вестерн Юнайтед
 5 1 0 4 7 - 14 3
12.
Аделаида Юнайтед
 1:1 5 0 2 3 4 - 12 2
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 11
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 6 (3)
Веллингтон Феникс Завада Оскар 5
Сидней Мак Роберт 4
Веллингтон Феникс Краев Божидар 4
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 5
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 3
Макартур Аспропотамитис Джонатан 1 3
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    31'
    Сасе Иан получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
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    • Желтая карточка
      15'
      Невилл Скотт получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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