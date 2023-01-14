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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Аделаида Юнайтед
1:1
Второй тайм: 58'
Мельбурн Виктори
0'
1:0
7' Гол
Гудвин Крейг
18' Желтая карточка
Броксхэм Ли
20' Желтая карточка
Хави Лопеc
45' Желтая карточка
Хуанде Хуан
1:1
49' Гол
Д'Агостино Николас
52' Желтая карточка
Alexandar Popovic

Ход матча

7'
Гудвин Крейг
(Халлоран Бен)
1:0
18'
 
Броксхэм Ли
20'
Хави Лопеc
 
45'
Хуанде Хуан
 
49'
1:1
Д'Агостино Николас
(Бриллант Джошуа)
52'
Alexandar Popovic
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аделаида Юнайтед
Ничья
Мельбурн Виктори
2.75
4.13
7.91
Все Коэффициенты
46
Госи
Джо
36
Panashe
Madanha
21
Хави
Лопеc
41
Alexandar
Popovic
7
Китто
Райан
6
Д`Арриго
Луис
28
Хуанде
Хуан
26
Халлоран
Бен
10
Клаф
Зак
11
Гудвин
Крейг
9
Ибусуки
Хироси
1
Matt
Acton
2
Герия
Джейсон
31
Matthew
Bozinovski
5
Спиранович
Мэттью
25
Смит
Ноа
6
Броксхэм
Ли
8
Бриллант
Джошуа
7
Икономидис
Крис
22
Бриммер
Джейк
11
Фолами
Бен
18
Д'Агостино
Николас
Аделаида Юнайтед
Мельбурн Виктори

История личных встреч

Аделаида Юнайтед
Мельбурн Виктори

23 матча

78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.9%
39.1%
17 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.5%
43.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед

30 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 4 ничьи 26 побед

Первый тайм

43.3%
56.7%
0 побед 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 6 ничьих 24 победы

53 матча

34%
17%
49%
18 побед 9 ничьих 26 побед

Первый тайм

32.1%
41.5%
26.4%
17 побед 22 ничьи 14 побед

Второй тайм

24.5%
30.2%
45.3%
13 побед 16 ничьих 24 победы

История матчей

3:0
0:1
1:1
КФ
1:2
1:2
0:1
1:3
1:0
2:1
1:0
3:1
1:0
2:0
2:0
2:1
3:0
1:2
2:2
КФ
3:0
2:1
0:2
1:2
0:1
2:1
0:0
КФ
3:1
2:2
3:2
1:1
4:3
3:0
2:2
1:0
4:2
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:4
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
4:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:3
ХАЛ
1:0
ПК
1:2
ХАЛ
2:2
ХАЛ
4:1

Голы

Всего голов

38
31

Голов в среднем за матч

1.52
1.11

Среднее время на гол

59
81

Всего голов

51
28

Голов в среднем за матч

1.82
1.12

Среднее время на гол

49
80

Всего голов

89
59

Голов в среднем за матч

1.68
1.11

Тотал матчей

2.5
52
Больше 98%
Меньше 2%
1
41
Больше 77%
Меньше 23%
12
31
Больше 58%
Меньше 42%
22
15
Больше 28%
Меньше 72%
38
6
Больше 11%
Меньше 89%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
52

Среднее время на гол

53
80

Бомбардиры внутри турнира

Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудвин Крейг 3 0.33
Халлоран Бен 2 0.22
Ибусуки Хироси 1 0.11
Китто Райан 1 0.11
Lachlan Barr 1 0.11
Ван Дер Сааг Гарри 1 0.11
Клаф Зак 0 0
Уорленд Бен 0 0
Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икономидис Крис 1 0.13
Кадете 1 0.13
Бриллант Джошуа 1 0.13
Д'Агостино Николас 1 0.13
Нани Луиш 0 0
Rai IV 0 0
Фолами Бен 0 0

Карточки

Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуанде Хуан 4 0
Alexandar Popovic 4 0
Халлоран Бен 2 1
Sanchez Cortes Isaias 1 1
Хави Лопеc 2 0
Китто Райан 2 0
Nestor Irankunda 2 0
Ибусуки Хироси 0 1
Гудвин Крейг 1 0
Клаф Зак 1 0
Блэквуд Джордж 1 0
Уорленд Бен 1 0
Lachlan Barr 1 0
Ван Дер Сааг Гарри 1 0
Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бриллант Джошуа 2 1
Броксхэм Ли 3 0
Rai IV 3 0
Нани Луиш 2 0
Кадете 2 0
Иззо Пол 1 0
Констандопулос Натан 1 0
Икономидис Крис 1 0
Нигро Стефан 1 0
Д'Агостино Николас 1 0
Бриммер Джейк 1 0

Результаты матчей

Аделаида Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Мельбурн Виктори
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
1
Аделаида Юнайтед
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Мельбурн Виктори
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

3
0
Аделаида Юнайтед
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Мельбурн Виктори
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

3
1

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

10
3
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
5
50%
0
0%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
5
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
1
10%
1
20%
76-90

Пропущено

12
8
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
1
8%
2
25%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
2
17%
2
25%
31-45
5
42%
1
13%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 4:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:1
Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Сити - Аделаида Юнайтед 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:0 Макартур - Мельбурн Виктори 0:1
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:3 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2

Результаты матчей

Аделаида Юнайтед
Мельбурн Виктори

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Аделаида Юнайтед
Мельбурн Виктори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
4
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
2
5
3
5
1.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 8 7 1 0 21 - 4 22
2.
Централ Кост Маринерс
 11 7 1 3 25 - 13 22
3.
Макартур
 11 5 2 4 16 - 16 17
4.
Веллингтон Феникс
 11 4 4 3 19 - 17 16
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 2 3 10 - 7 14
6.
Перт Глори
 11 4 1 6 10 - 16 13
7.
Брисбен Роар
 10 2 5 3 6 - 8 11
8.
Вестерн Юнайтед
 10 3 2 5 12 - 19 11
9.
Сидней
 8 3 1 4 13 - 14 10
10.
Ньюкасл Джетс
 8 3 0 5 6 - 12 9
11.
Аделаида Юнайтед
 1:1 9 2 3 4 9 - 15 9
12.
Мельбурн Виктори
 1:1 8 1 2 5 5 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 7 5 0 2 18 - 9 15
2.
Мельбурн Сити
 5 4 1 0 14 - 3 13
3.
Перт Глори
 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 3 1 1 8 - 4 10
5.
Макартур
 5 3 0 2 8 - 5 9
6.
Вестерн Юнайтед
 5 2 2 1 5 - 5 8
7.
Веллингтон Феникс
 6 2 2 2 13 - 11 8
8.
Аделаида Юнайтед
 1:1 4 2 1 1 5 - 3 7
9.
Ньюкасл Джетс
 4 2 0 2 5 - 5 6
10.
Брисбен Роар
 5 0 3 2 1 - 4 3
11.
Сидней
 4 0 1 3 4 - 9 1
12.
Мельбурн Виктори
 1:1 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Сидней
 4 3 0 1 9 - 5 9
3.
Веллингтон Феникс
 5 2 2 1 6 - 6 8
4.
Брисбен Роар
 5 2 2 1 5 - 4 8
5.
Макартур
 6 2 2 2 8 - 11 8
6.
Централ Кост Маринерс
 4 2 1 1 7 - 4 7
7.
Мельбурн Виктори
 1:1 5 1 2 2 5 - 7 5
8.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 1 1 2 2 - 3 4
9.
Ньюкасл Джетс
 4 1 0 3 1 - 7 3
10.
Перт Глори
 7 1 0 6 4 - 13 3
11.
Вестерн Юнайтед
 5 1 0 4 7 - 14 3
12.
Аделаида Юнайтед
 1:1 5 0 2 3 4 - 12 2
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 11
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 6 (3)
Веллингтон Феникс Завада Оскар 5
Сидней Мак Роберт 4
Веллингтон Феникс Краев Божидар 4
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 5
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 3
Макартур Аспропотамитис Джонатан 1 3
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 59'
    Noah Smith уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • Желтая карточка
    52'
    Alexandar Popovic получил желтую карточку от судьи
  • 49'
    Бриллант Джошуа сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Д'Агостино Николас бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    48'
    Хуанде Хуан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Хави Лопес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Броксхэм Ли получил желтую карточку от судьи
  • 7'
    Халлоран Бен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Гудвин Крейг бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аделаида Юнайтед
Ничья
Мельбурн Виктори
2.75
4.13
7.91
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори онлайн

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Аделаида Юнайтед
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