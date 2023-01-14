Тур: 12. Стадион: Куперс.
1:1
Конец матча
0'
1:0
7' ГолГудвин Крейг
18' Желтая карточкаБроксхэм Ли
20' Желтая карточкаХави Лопеc
45' Желтая карточкаХуанде Хуан
1:1
49' ГолД'Агостино Николас
52' Желтая карточкаAlexandar Popovic
60' Желтая карточкаД`Арриго Луис
86' Желтая карточкаД'Агостино Николас
90' Желтая карточкаEthan Alagich
90'+9
Ход матча
7'
1:0
18'
20'
45'
49'
59'
60'
72'
78'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
28
Хуанде
Хуан
26
Халлоран
Бен
10
Клаф
Зак
11
Гудвин
Крейг
25
Смит
Ноа
11
Фолами
Бен
- Основной состав
-
46 Госи ДжоВратарь
- Защитник
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Хуанде ХуанПолузащитник
-
26 Халлоран БенПолузащитник
-
10 Клаф ЗакПолузащитник
-
11 Гудвин КрейгПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Carl Veart
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Смит НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Барнетт ДжейЗащитник
- Нападающий
-
30 Ahmad Taleb
-
4 Rai IV
-
-
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
История личных встреч
Аделаида Юнайтед
Мельбурн Виктори
23 матча
78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
73.9%
39.1%
17 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.5%
43.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед
30 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 4 ничьи 26 побед
Первый тайм
43.3%
56.7%
0 побед 13 ничьих 14 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 6 ничьих 24 победы
53 матча
34%
17%
49%
18 побед 9 ничьих 26 побед
Первый тайм
32.1%
41.5%
26.4%
17 побед 22 ничьи 14 побед
Второй тайм
24.5%
30.2%
45.3%
13 побед 16 ничьих 24 победы
История матчей
Голы
Всего голов
38
31
Голов в среднем за матч
1.52
1.11
Среднее время на гол
59
81
Всего голов
51
28
Голов в среднем за матч
1.82
1.12
Среднее время на гол
49
80
Всего голов
89
59
Голов в среднем за матч
1.68
1.11
Тотал матчей
2.5
52
Больше 98%
Меньше 2%
1
41
Больше 77%
Меньше 23%
12
31
Больше 58%
Меньше 42%
22
15
Больше 28%
Меньше 72%
38
6
Больше 11%
Меньше 89%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
52
Среднее время на гол
53
80
Бомбардиры внутри турнира
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудвин Крейг
|3
|0.33
|Халлоран Бен
|2
|0.22
|Ибусуки Хироси
|1
|0.11
|Китто Райан
|1
|0.11
|Lachlan Barr
|1
|0.11
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0.11
|Клаф Зак
|0
|0
|Уорленд Бен
|0
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Д'Агостино Николас
|2
|0.25
|Бриллант Джошуа
|1
|0.13
|Икономидис Крис
|1
|0.13
|Кадете
|1
|0.13
|Нани Луиш
|0
|0
|Rai IV
|0
|0
|Фолами Бен
|0
|0
Карточки
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexandar Popovic
|5
|0
|Хуанде Хуан
|4
|0
|Халлоран Бен
|2
|1
|Sanchez Cortes Isaias
|1
|1
|Хави Лопеc
|2
|0
|Китто Райан
|2
|0
|Nestor Irankunda
|2
|0
|Ибусуки Хироси
|0
|1
|Гудвин Крейг
|1
|0
|Клаф Зак
|1
|0
|Блэквуд Джордж
|1
|0
|Уорленд Бен
|1
|0
|Lachlan Barr
|1
|0
|Д`Арриго Луис
|1
|0
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0
|Ethan Alagich
|1
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бриллант Джошуа
|2
|1
|Броксхэм Ли
|3
|0
|Rai IV
|3
|0
|Нани Луиш
|2
|0
|Кадете
|2
|0
|Д'Агостино Николас
|2
|0
|Иззо Пол
|1
|0
|Констандопулос Натан
|1
|0
|Икономидис Крис
|1
|0
|Нигро Стефан
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
Результаты матчей
Аделаида Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Мельбурн Виктори
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
1
2
Аделаида Юнайтед
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Мельбурн Виктори
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
3
0
Аделаида Юнайтед
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Мельбурн Виктори
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
4
2
Голы по времени матча
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
3
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
10
3
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
5
50%
0
0%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
6
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
1
9%
1
17%
76-90
Пропущено
13
9
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
1
8%
3
33%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
2
15%
2
22%
31-45
6
46%
1
11%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 4:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:1
Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Сити - Аделаида Юнайтед 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:0 Макартур - Мельбурн Виктори 0:1
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:3 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2
Результаты матчей
Аделаида Юнайтед
Мельбурн Виктори
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
3 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Аделаида Юнайтед
Мельбурн Виктори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
35
36
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|21 - 4
|22
|2.
|11
|7
|1
|3
|25 - 13
|22
|3.
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|4.
|11
|4
|4
|3
|19 - 17
|16
|5.
|9
|4
|2
|3
|10 - 7
|14
|6.
|2:1
|9
|4
|1
|4
|15 - 15
|13
|7.
|1:2
|12
|4
|1
|7
|11 - 18
|13
|8.
|10
|2
|5
|3
|6 - 8
|11
|9.
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|10.
|8
|3
|0
|5
|6 - 12
|9
|11.
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|12.
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|0
|2
|18 - 9
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|3.
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|4.
|1:2
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|13 - 11
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|5
|0
|3
|2
|1 - 4
|3
|11.
|2:1
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|8.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|9.
|4
|1
|0
|3
|1 - 7
|3
|10.
|1:2
|7
|1
|0
|6
|4 - 13
|3
|11.
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|4 - 12
|2
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|11
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|6 (3)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|5
|Сидней
|Мак Роберт
|4
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|4
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|5
|Аделаида Юнайтед
|Alexandar Popovic
|5
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 3
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|1 3