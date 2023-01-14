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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Аделаида Юнайтед
1:1
Конец матча
Мельбурн Виктори
0'
1:0
7' Гол
Гудвин Крейг
18' Желтая карточка
Броксхэм Ли
20' Желтая карточка
Хави Лопеc
45' Желтая карточка
Хуанде Хуан
1:1
49' Гол
Д'Агостино Николас
52' Желтая карточка
Alexandar Popovic
60' Желтая карточка
Д`Арриго Луис
86' Желтая карточка
Д'Агостино Николас
90' Желтая карточка
Ethan Alagich
90'+9
46
Госи
Джо
36
Panashe
Madanha
21
Хави
Лопеc
41
Alexandar
Popovic
7
Китто
Райан
6
Д`Арриго
Луис
28
Хуанде
Хуан
26
Халлоран
Бен
10
Клаф
Зак
11
Гудвин
Крейг
9
Ибусуки
Хироси
1
Matt
Acton
2
Герия
Джейсон
31
Matthew
Bozinovski
5
Спиранович
Мэттью
25
Смит
Ноа
6
Броксхэм
Ли
8
Бриллант
Джошуа
7
Икономидис
Крис
22
Бриммер
Джейк
11
Фолами
Бен
18
Д'Агостино
Николас
Аделаида Юнайтед
Мельбурн Виктори

История личных встреч

Аделаида Юнайтед
Мельбурн Виктори

23 матча

78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.9%
39.1%
17 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.5%
43.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед

30 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 4 ничьи 26 побед

Первый тайм

43.3%
56.7%
0 побед 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 6 ничьих 24 победы

53 матча

34%
17%
49%
18 побед 9 ничьих 26 побед

Первый тайм

32.1%
41.5%
26.4%
17 побед 22 ничьи 14 побед

Второй тайм

24.5%
30.2%
45.3%
13 побед 16 ничьих 24 победы

История матчей

3:0
0:1
1:1
КФ
1:2
1:2
0:1
1:3
1:0
2:1
1:0
3:1
1:0
2:0
2:0
2:1
3:0
1:2
2:2
КФ
3:0
2:1
0:2
1:2
0:1
2:1
0:0
КФ
3:1
2:2
3:2
1:1
4:3
3:0
2:2
1:0
4:2
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:4
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
4:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:3
ХАЛ
1:0
ПК
1:2
ХАЛ
2:2
ХАЛ
4:1

Голы

Всего голов

38
31

Голов в среднем за матч

1.52
1.11

Среднее время на гол

59
81

Всего голов

51
28

Голов в среднем за матч

1.82
1.12

Среднее время на гол

49
80

Всего голов

89
59

Голов в среднем за матч

1.68
1.11

Тотал матчей

2.5
52
Больше 98%
Меньше 2%
1
41
Больше 77%
Меньше 23%
12
31
Больше 58%
Меньше 42%
22
15
Больше 28%
Меньше 72%
38
6
Больше 11%
Меньше 89%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
52

Среднее время на гол

53
80

Бомбардиры внутри турнира

Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудвин Крейг 3 0.33
Халлоран Бен 2 0.22
Ибусуки Хироси 1 0.11
Китто Райан 1 0.11
Lachlan Barr 1 0.11
Ван Дер Сааг Гарри 1 0.11
Клаф Зак 0 0
Уорленд Бен 0 0
Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Д'Агостино Николас 2 0.25
Бриллант Джошуа 1 0.13
Икономидис Крис 1 0.13
Кадете 1 0.13
Нани Луиш 0 0
Rai IV 0 0
Фолами Бен 0 0

Карточки

Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexandar Popovic 5 0
Хуанде Хуан 4 0
Халлоран Бен 2 1
Sanchez Cortes Isaias 1 1
Хави Лопеc 2 0
Китто Райан 2 0
Nestor Irankunda 2 0
Ибусуки Хироси 0 1
Гудвин Крейг 1 0
Клаф Зак 1 0
Блэквуд Джордж 1 0
Уорленд Бен 1 0
Lachlan Barr 1 0
Д`Арриго Луис 1 0
Ван Дер Сааг Гарри 1 0
Ethan Alagich 1 0
Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бриллант Джошуа 2 1
Броксхэм Ли 3 0
Rai IV 3 0
Нани Луиш 2 0
Кадете 2 0
Д'Агостино Николас 2 0
Иззо Пол 1 0
Констандопулос Натан 1 0
Икономидис Крис 1 0
Нигро Стефан 1 0
Бриммер Джейк 1 0

Результаты матчей

Аделаида Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Мельбурн Виктори
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

1
2
Аделаида Юнайтед
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Мельбурн Виктори
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

3
0
Аделаида Юнайтед
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Мельбурн Виктори
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

4
2

Голы по времени матча

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
3
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

10
3
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
5
50%
0
0%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
6
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
1
9%
1
17%
76-90

Пропущено

13
9
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
1
8%
3
33%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
2
15%
2
22%
31-45
6
46%
1
11%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 4:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:1
Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Сити - Аделаида Юнайтед 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:0 Макартур - Мельбурн Виктори 0:1
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:3 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2

Результаты матчей

Аделаида Юнайтед
Мельбурн Виктори

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
3 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Аделаида Юнайтед
Мельбурн Виктори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
3
5
3
6
1.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 8 7 1 0 21 - 4 22
2.
Централ Кост Маринерс
 11 7 1 3 25 - 13 22
3.
Макартур
 11 5 2 4 16 - 16 17
4.
Веллингтон Феникс
 11 4 4 3 19 - 17 16
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 2 3 10 - 7 14
6.
Сидней
 2:1 9 4 1 4 15 - 15 13
7.
Перт Глори
 1:2 12 4 1 7 11 - 18 13
8.
Брисбен Роар
 10 2 5 3 6 - 8 11
9.
Вестерн Юнайтед
 10 3 2 5 12 - 19 11
10.
Ньюкасл Джетс
 8 3 0 5 6 - 12 9
11.
Аделаида Юнайтед
 9 2 3 4 9 - 15 9
12.
Мельбурн Виктори
 8 1 2 5 5 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 7 5 0 2 18 - 9 15
2.
Мельбурн Сити
 5 4 1 0 14 - 3 13
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 3 1 1 8 - 4 10
4.
Перт Глори
 1:2 5 3 1 1 7 - 5 10
5.
Макартур
 5 3 0 2 8 - 5 9
6.
Вестерн Юнайтед
 5 2 2 1 5 - 5 8
7.
Веллингтон Феникс
 6 2 2 2 13 - 11 8
8.
Аделаида Юнайтед
 4 2 1 1 5 - 3 7
9.
Ньюкасл Джетс
 4 2 0 2 5 - 5 6
10.
Брисбен Роар
 5 0 3 2 1 - 4 3
11.
Сидней
 2:1 4 0 1 3 4 - 9 1
12.
Мельбурн Виктори
 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сидней
 2:1 5 4 0 1 11 - 6 12
2.
Мельбурн Сити
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Веллингтон Феникс
 5 2 2 1 6 - 6 8
4.
Брисбен Роар
 5 2 2 1 5 - 4 8
5.
Макартур
 6 2 2 2 8 - 11 8
6.
Централ Кост Маринерс
 4 2 1 1 7 - 4 7
7.
Мельбурн Виктори
 5 1 2 2 5 - 7 5
8.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 1 1 2 2 - 3 4
9.
Ньюкасл Джетс
 4 1 0 3 1 - 7 3
10.
Перт Глори
 1:2 7 1 0 6 4 - 13 3
11.
Вестерн Юнайтед
 5 1 0 4 7 - 14 3
12.
Аделаида Юнайтед
 5 0 2 3 4 - 12 2
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Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 11
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 6 (3)
Веллингтон Феникс Завада Оскар 5
Сидней Мак Роберт 4
Веллингтон Феникс Краев Божидар 4
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Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 5
Аделаида Юнайтед Alexandar Popovic 5
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 3
Макартур Аспропотамитис Джонатан 1 3
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      48'
      Хуанде Хуан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      20'
      Хави Лопес получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      18'
      Броксхэм Ли получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Халлоран Бен сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Гудвин Крейг бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори онлайн

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