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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Перт Глори
1:2
Второй тайм: 86'
Сидней
0'
0:1
6' Гол
Лолли Джо
26' Желтая карточка
Jacob Muir
0:2
26' Гол
Грант Райан
36' Желтая карточка
Брэттан Люк
1:2
46' Гол
Данкан Закари

Ход матча

6'
0:1
Лолли Джо
26'
Jacob Muir
 
26'
0:2
Грант Райан
36'
 
Брэттан Люк
46'
David Williams III
Иванович Люк
 
46'
Данкан Закари
Luke Bodnar
 
46'
Adam Zimarino
Jacob Muir
 
46'
Данкан Закари
(Клисби Джек)
1:2
65'
 
Ретре Пауло
Берджесс Макс
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Перт Глори
Ничья
Сидней
3.65
5.55
2.18
Все Коэффициенты
13
Cameron
Cook
2
Кутрумбис
Джон
37
Jacob
Muir
29
Лахман
Даррил
5
Биверс
Марк
7
Уильямс
Райан
4
Luke
Bodnar
8
Амини
Мустафа
14
Клисби
Джек
16
Keegan
Jelacic
12
Иванович
Люк
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
2
Доначи
Джеймс
29
Гурд
Аарон
18
Кабальо
Диего
17
Касерес
Энтони
26
Брэттан
Люк
22
Берджесс
Макс
11
Мак
Роберт
9
Ле
Фондре
Адам
10
Лолли
Джо
Перт Глори
Сидней

История личных встреч

Перт Глори
Сидней

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

30 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 2 ничьи 28 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 20 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 22 победы

45 матчей

22.2%
15.6%
62.2%
10 побед 7 ничьих 28 побед

Первый тайм

20%
35.6%
44.4%
9 побед 16 ничьих 20 побед

Второй тайм

17.8%
33.3%
48.9%
8 побед 15 ничьих 22 победы

История матчей

AЛ(
0:2
1:2
1:0
1:1
2:0
0:0
1:3
0:0
1:0
3:1
1:2
2:3
6:0
2:0
3:0
0:3
1:4
4:1
КФ
0:2
4:0
1:2
0:0
0:3
1:3
1:2
2:1
2:1
1:0
2:1
2:2
2:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:1
ХАЛ
0:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
0:3
ХАЛ
3:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:4
ХАЛ
2:1
ХАЛ
5:2
ХАЛ
2:4
ХАЛ
3:3

Голы

Всего голов

22
24

Голов в среднем за матч

0.96
1.09

Среднее время на гол

94
82

Всего голов

48
40

Голов в среднем за матч

2.18
1.74

Среднее время на гол

41
51

Всего голов

70
64

Голов в среднем за матч

1.56
1.42

Тотал матчей

2.5
41
Больше 91%
Меньше 9%
4
37
Больше 82%
Меньше 18%
8
28
Больше 62%
Меньше 38%
17
14
Больше 31%
Меньше 69%
31
9
Больше 20%
Меньше 80%
36
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

57
63

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giordano Colli 2 0.18
Макинефф Аарон 2 (1) 0.18
Клисби Джек 1 0.09
David Williams III 1 0.09
Keegan Jelacic 1 0.09
Уильямс Райан 1 0.09
Лахман Даррил 1 0.09
Данкан Закари 1 0.09
Хелифи Салим 0 0
Jacob Muir 0 0
Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мак Роберт 4 0.5
Лолли Джо 3 0.38
Вуд Патрик 2 0.25
Ле Фондре Адам 2 (1) 0.25
Грант Райан 1 0.13
Доначи Джеймс 1 0.13
Ретре Пауло 1 0.13
Сегечич Адриан 1 0.13
Касерес Энтони 0 0
Кабальо Диего 0 0
Patrick Yazbek 0 0
Брэттан Люк 0 0
Кучарски Джейден 0 0

Карточки

Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Райан 3 0
Амини Мустафа 3 0
David Williams III 3 0
Данкан Закари 3 0
Биверс Марк 2 0
Лахман Даррил 2 0
Luke Bodnar 2 0
Keegan Jelacic 2 0
Joseph Forde 2 0
Jacob Muir 2 0
Хелифи Салим 1 0
Ben Azubel 1 0
Макинефф Аарон 1 0
Matthew Hatch 1 0
Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брэттан Люк 3 0
Доначи Джеймс 3 0
Вуд Патрик 3 0
Грант Райан 2 0
Касерес Энтони 2 0
Ретре Пауло 2 0
Берджесс Макс 2 0
Лолли Джо 0 1
Patrick Yazbek 1 0

Результаты матчей

Перт Глори
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сидней
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

1
1
Перт Глори
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сидней
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
7

Волевые поражения

2
2
Перт Глори
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Сидней
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

15
10

Волевые поражения

3
3

Голы по времени матча

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
5
56%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

13
9
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
4
31%
2
22%
76-90

Забито

9
13
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
1
11%
3
23%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
5
38%
31-45
3
33%
2
15%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

17
14
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
3
18%
2
14%
16-30
2
12%
4
29%
31-45
4
24%
1
7%
46-60
3
18%
2
14%
61-75
5
29%
29%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Перт Глори
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Перт Глори - Брисбен Роар 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:1
Макартур - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Голд-Кост Найтс - Перт Глори 0:4 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1
Сидней
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Сидней - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 0:2 Сидней - Макартур 0:3 Централ Кост Маринерс - Сидней 2:1
Сидней - Мельбурн Сити 2:1 Сидней - Селтик 2:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Макартур - Сидней 2:3 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3 Сидней - Мельбурн Виктори 2:3 Оаклей Каннонс - Сидней 2:1 Бентлей Гринз - Сидней 1:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Хоангань Зялай - Сидней 1:0 Сидней - Чонбук Хендай Моторс 2:3 Йокогама Маринос - Сидней 3:0

Результаты матчей

Перт Глори
Сидней

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
4 раза 36%
1:0
3 раза 27%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Перт Глори
Сидней

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
6
2
3
8
1.5
5
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 8 7 1 0 21 - 4 22
2.
Централ Кост Маринерс
 11 7 1 3 25 - 13 22
3.
Макартур
 11 5 2 4 16 - 16 17
4.
Веллингтон Феникс
 11 4 4 3 19 - 17 16
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 2 3 10 - 7 14
6.
Сидней
 2:1 9 4 1 4 15 - 15 13
7.
Перт Глори
 1:2 12 4 1 7 11 - 18 13
8.
Брисбен Роар
 10 2 5 3 6 - 8 11
9.
Вестерн Юнайтед
 10 3 2 5 12 - 19 11
10.
Ньюкасл Джетс
 8 3 0 5 6 - 12 9
11.
Аделаида Юнайтед
 9 2 3 4 9 - 15 9
12.
Мельбурн Виктори
 8 1 2 5 5 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 7 5 0 2 18 - 9 15
2.
Мельбурн Сити
 5 4 1 0 14 - 3 13
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 3 1 1 8 - 4 10
4.
Перт Глори
 1:2 5 3 1 1 7 - 5 10
5.
Макартур
 5 3 0 2 8 - 5 9
6.
Вестерн Юнайтед
 5 2 2 1 5 - 5 8
7.
Веллингтон Феникс
 6 2 2 2 13 - 11 8
8.
Аделаида Юнайтед
 4 2 1 1 5 - 3 7
9.
Ньюкасл Джетс
 4 2 0 2 5 - 5 6
10.
Брисбен Роар
 5 0 3 2 1 - 4 3
11.
Сидней
 2:1 4 0 1 3 4 - 9 1
12.
Мельбурн Виктори
 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сидней
 2:1 5 4 0 1 11 - 6 12
2.
Мельбурн Сити
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Веллингтон Феникс
 5 2 2 1 6 - 6 8
4.
Брисбен Роар
 5 2 2 1 5 - 4 8
5.
Макартур
 6 2 2 2 8 - 11 8
6.
Централ Кост Маринерс
 4 2 1 1 7 - 4 7
7.
Мельбурн Виктори
 5 1 2 2 5 - 7 5
8.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 1 1 2 2 - 3 4
9.
Ньюкасл Джетс
 4 1 0 3 1 - 7 3
10.
Перт Глори
 1:2 7 1 0 6 4 - 13 3
11.
Вестерн Юнайтед
 5 1 0 4 7 - 14 3
12.
Аделаида Юнайтед
 5 0 2 3 4 - 12 2
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 11
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 6 (3)
Веллингтон Феникс Завада Оскар 5
Сидней Мак Роберт 4
Веллингтон Феникс Краев Божидар 4
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 5
Аделаида Юнайтед Alexandar Popovic 5
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 3
Макартур Аспропотамитис Джонатан 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    36'
    Брэттан Люк получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Грант Райан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Jacob Muir получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Лолли Джо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 83% завершится победой Сидней.
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Перт Глори
Ничья
Сидней
3.65
5.55
2.18
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Где смотреть матч Перт Глори 1:2 Сидней онлайн

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Перт Глори
Сидней
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