Тур: 12. Стадион: Macedonia Park.
1:2
Второй тайм: 86'
0'
0:1
6' ГолЛолли Джо
26' Желтая карточкаJacob Muir
0:2
26' ГолГрант Райан
36' Желтая карточкаБрэттан Люк
1:2
46' ГолДанкан Закари
Ход матча
6'
0:1
26'
26'
0:2
36'
46'
1:2
Прогноз на матч от Liveresult
-
3.83 Победа «Перт Глори»
13
Cameron
Cook
37
Jacob
Muir
14
Клисби
Джек
12
Иванович
Люк
23
Грант
Райан
29
Гурд
Аарон
26
Брэттан
Люк
11
Мак
Роберт
10
Лолли
Джо
- Основной состав
-
13 Cameron CookВратарь
- Защитник
-
37 Jacob MuirЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Клисби ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Иванович ЛюкНападающий
- Запасные игроки
-
33 Редди ЛиэмВратарь
- Полузащитник
-
-
-
36 Joseph Forde
-
-
-
Главный тренер: Ruben Zadkovich
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
-
29 Гурд АаронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мак РобертНападающий
- Нападающий
-
10 Лолли ДжоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Вуд ПатрикНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Корика Стив
История личных встреч
Перт Глори
Сидней
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
30 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 2 ничьи 28 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 20 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 22 победы
45 матчей
22.2%
15.6%
62.2%
10 побед 7 ничьих 28 побед
Первый тайм
20%
35.6%
44.4%
9 побед 16 ничьих 20 побед
Второй тайм
17.8%
33.3%
48.9%
8 побед 15 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
24
Голов в среднем за матч
0.96
1.09
Среднее время на гол
94
82
Всего голов
48
40
Голов в среднем за матч
2.18
1.74
Среднее время на гол
41
51
Всего голов
70
64
Голов в среднем за матч
1.56
1.42
Тотал матчей
2.5
41
Больше 91%
Меньше 9%
4
37
Больше 82%
Меньше 18%
8
28
Больше 62%
Меньше 38%
17
14
Больше 31%
Меньше 69%
31
9
Больше 20%
Меньше 80%
36
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
57
63
Бомбардиры внутри турнира
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Giordano Colli
|2
|0.18
|Макинефф Аарон
|2 (1)
|0.18
|Клисби Джек
|1
|0.09
|David Williams III
|1
|0.09
|Keegan Jelacic
|1
|0.09
|Уильямс Райан
|1
|0.09
|Лахман Даррил
|1
|0.09
|Данкан Закари
|1
|0.09
|Хелифи Салим
|0
|0
|Jacob Muir
|0
|0
Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мак Роберт
|4
|0.5
|Лолли Джо
|3
|0.38
|Вуд Патрик
|2
|0.25
|Ле Фондре Адам
|2 (1)
|0.25
|Грант Райан
|1
|0.13
|Доначи Джеймс
|1
|0.13
|Ретре Пауло
|1
|0.13
|Сегечич Адриан
|1
|0.13
|Касерес Энтони
|0
|0
|Кабальо Диего
|0
|0
|Patrick Yazbek
|0
|0
|Брэттан Люк
|0
|0
|Кучарски Джейден
|0
|0
Карточки
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уильямс Райан
|3
|0
|Амини Мустафа
|3
|0
|David Williams III
|3
|0
|Данкан Закари
|3
|0
|Биверс Марк
|2
|0
|Лахман Даррил
|2
|0
|Luke Bodnar
|2
|0
|Keegan Jelacic
|2
|0
|Joseph Forde
|2
|0
|Jacob Muir
|2
|0
|Хелифи Салим
|1
|0
|Ben Azubel
|1
|0
|Макинефф Аарон
|1
|0
|Matthew Hatch
|1
|0
Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брэттан Люк
|3
|0
|Доначи Джеймс
|3
|0
|Вуд Патрик
|3
|0
|Грант Райан
|2
|0
|Касерес Энтони
|2
|0
|Ретре Пауло
|2
|0
|Берджесс Макс
|2
|0
|Лолли Джо
|0
|1
|Patrick Yazbek
|1
|0
Результаты матчей
Перт Глори
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сидней
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
1
1
Перт Глори
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сидней
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
7
Волевые поражения
2
2
Перт Глори
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Сидней
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
15
10
Волевые поражения
3
3
Голы по времени матча
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
5
56%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
13
9
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
4
31%
2
22%
76-90
Забито
9
13
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
1
11%
3
23%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
5
38%
31-45
3
33%
2
15%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
17
14
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
3
18%
2
14%
16-30
2
12%
4
29%
31-45
4
24%
1
7%
46-60
3
18%
2
14%
61-75
5
29%
29%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Перт Глори
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Перт Глори - Брисбен Роар 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:1
Макартур - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Голд-Кост Найтс - Перт Глори 0:4 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1
Сидней
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Сидней - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 0:2 Сидней - Макартур 0:3 Централ Кост Маринерс - Сидней 2:1
Сидней - Мельбурн Сити 2:1 Сидней - Селтик 2:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Макартур - Сидней 2:3 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3 Сидней - Мельбурн Виктори 2:3 Оаклей Каннонс - Сидней 2:1 Бентлей Гринз - Сидней 1:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Хоангань Зялай - Сидней 1:0 Сидней - Чонбук Хендай Моторс 2:3 Йокогама Маринос - Сидней 3:0
Результаты матчей
Перт Глори
Сидней
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:1
4 раза 36%
1:0
3 раза 27%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Перт Глори
Сидней
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
16
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
62
38
53
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|21 - 4
|22
|2.
|11
|7
|1
|3
|25 - 13
|22
|3.
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|4.
|11
|4
|4
|3
|19 - 17
|16
|5.
|9
|4
|2
|3
|10 - 7
|14
|6.
|2:1
|9
|4
|1
|4
|15 - 15
|13
|7.
|1:2
|12
|4
|1
|7
|11 - 18
|13
|8.
|10
|2
|5
|3
|6 - 8
|11
|9.
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|10.
|8
|3
|0
|5
|6 - 12
|9
|11.
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|12.
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|0
|2
|18 - 9
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|3.
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|4.
|1:2
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|13 - 11
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|5
|0
|3
|2
|1 - 4
|3
|11.
|2:1
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|8.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|9.
|4
|1
|0
|3
|1 - 7
|3
|10.
|1:2
|7
|1
|0
|6
|4 - 13
|3
|11.
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|4 - 12
|2
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|11
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|6 (3)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|5
|Сидней
|Мак Роберт
|4
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|4
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|5
|Аделаида Юнайтед
|Alexandar Popovic
|5
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 3
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|1 3