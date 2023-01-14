Тур: 12. Стадион: Macedonia Park.
2:2
Конец матча
0'
0:1
6' ГолЛолли Джо
26' Желтая карточкаJacob Muir
0:2
26' ГолГрант Райан
36' Желтая карточкаБрэттан Люк
1:2
46' ГолДанкан Закари
90' Желтая карточкаРетре Пауло
2:2
90' ГолDavid Williams III
90'+16
Ход матча
6'
0:1
26'
26'
0:2
36'
46'
1:2
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
3.83 Победа «Перт Глори»
13
Cameron
Cook
37
Jacob
Muir
14
Клисби
Джек
12
Иванович
Люк
23
Грант
Райан
29
Гурд
Аарон
26
Брэттан
Люк
11
Мак
Роберт
10
Лолли
Джо
- Основной состав
-
13 Cameron CookВратарь
- Защитник
-
37 Jacob MuirЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Клисби ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Иванович ЛюкНападающий
- Запасные игроки
-
33 Редди ЛиэмВратарь
- Полузащитник
-
-
-
36 Joseph Forde
-
-
-
Главный тренер: Ruben Zadkovich
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
-
29 Гурд АаронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мак РобертНападающий
- Нападающий
-
10 Лолли ДжоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Вуд ПатрикНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Корика Стив
История личных встреч
Перт Глори
Сидней
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
30 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 2 ничьи 28 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 20 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 22 победы
45 матчей
22.2%
15.6%
62.2%
10 побед 7 ничьих 28 побед
Первый тайм
20%
35.6%
44.4%
9 побед 16 ничьих 20 побед
Второй тайм
17.8%
33.3%
48.9%
8 побед 15 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
24
Голов в среднем за матч
0.96
1.09
Среднее время на гол
94
82
Всего голов
48
40
Голов в среднем за матч
2.18
1.74
Среднее время на гол
41
51
Всего голов
70
64
Голов в среднем за матч
1.56
1.42
Тотал матчей
2.5
41
Больше 91%
Меньше 9%
4
37
Больше 82%
Меньше 18%
8
28
Больше 62%
Меньше 38%
17
14
Больше 31%
Меньше 69%
31
9
Больше 20%
Меньше 80%
36
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
57
63
Бомбардиры внутри турнира
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|David Williams III
|2
|0.17
|Giordano Colli
|2
|0.17
|Макинефф Аарон
|2 (1)
|0.17
|Клисби Джек
|1
|0.08
|Keegan Jelacic
|1
|0.08
|Уильямс Райан
|1
|0.08
|Лахман Даррил
|1
|0.08
|Данкан Закари
|1
|0.08
|Хелифи Салим
|0
|0
|Jacob Muir
|0
|0
|Jacob Dowse
|0
|0
Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мак Роберт
|4
|0.44
|Лолли Джо
|3
|0.33
|Вуд Патрик
|2
|0.22
|Ле Фондре Адам
|2 (1)
|0.22
|Грант Райан
|1
|0.11
|Доначи Джеймс
|1
|0.11
|Ретре Пауло
|1
|0.11
|Сегечич Адриан
|1
|0.11
|Касерес Энтони
|0
|0
|Кабальо Диего
|0
|0
|Patrick Yazbek
|0
|0
|Брэттан Люк
|0
|0
|Кучарски Джейден
|0
|0
Карточки
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уильямс Райан
|3
|0
|Амини Мустафа
|3
|0
|David Williams III
|3
|0
|Данкан Закари
|3
|0
|Биверс Марк
|2
|0
|Лахман Даррил
|2
|0
|Luke Bodnar
|2
|0
|Keegan Jelacic
|2
|0
|Joseph Forde
|2
|0
|Jacob Muir
|2
|0
|Хелифи Салим
|1
|0
|Ben Azubel
|1
|0
|Макинефф Аарон
|1
|0
|Matthew Hatch
|1
|0
Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брэттан Люк
|3
|0
|Доначи Джеймс
|3
|0
|Ретре Пауло
|3
|0
|Вуд Патрик
|3
|0
|Грант Райан
|2
|0
|Касерес Энтони
|2
|0
|Берджесс Макс
|2
|0
|Лолли Джо
|0
|1
|Patrick Yazbek
|1
|0
Результаты матчей
Перт Глори
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сидней
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
3
3
Перт Глори
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сидней
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
7
Волевые поражения
2
2
Перт Глори
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Сидней
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
15
10
Волевые поражения
5
5
Голы по времени матча
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
1
14%
3
27%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
1
14%
5
45%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
14%
1
9%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
13
9
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
4
31%
2
22%
76-90
Забито
11
15
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
1
9%
4
27%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
3
27%
5
33%
31-45
4
36%
2
13%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
1
9%
2
13%
76-90
Пропущено
19
16
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
1
5%
2
13%
1-15
4
21%
2
13%
16-30
2
11%
4
25%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
5
26%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Перт Глори
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Перт Глори - Брисбен Роар 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:1
Макартур - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Голд-Кост Найтс - Перт Глори 0:4 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1
Сидней
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Сидней - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 0:2 Сидней - Макартур 0:3 Централ Кост Маринерс - Сидней 2:1
Сидней - Мельбурн Сити 2:1 Сидней - Селтик 2:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Макартур - Сидней 2:3 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3 Сидней - Мельбурн Виктори 2:3 Оаклей Каннонс - Сидней 2:1 Бентлей Гринз - Сидней 1:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Хоангань Зялай - Сидней 1:0 Сидней - Чонбук Хендай Моторс 2:3 Йокогама Маринос - Сидней 3:0
Результаты матчей
Перт Глори
Сидней
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
2:1
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:3
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Перт Глори
Сидней
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
16
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
72
48
63
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|11
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|6 (3)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|5
|Сидней
|Мак Роберт
|4
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|4
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|5
|Аделаида Юнайтед
|Alexandar Popovic
|5
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 3
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|1 3