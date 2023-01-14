Тур: 1.
2:1
Второй тайм: 54'
0'
23' Желтая карточкаParag Satish
1:0
25' ГолRohit Kumar
2:0
28' ГолКришна Рой
2:1
50' ПенальтиМаурисио Диего
Ход матча
23'
25'
1:0
28'
50'
2:1
33
Prabir
Das
18
Rohit
Kumar
22
Кришна
Рой
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Prabir DasЗащитник
- Защитник
-
18 Rohit KumarПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Кришна РойНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Перес ПаблоПолузащитник
-
21 Сингх УдантаНападающий
-
11 Чхетри СунилНападающий
-
-
-
-
-
-
13 Amrit Gope
-
Главный тренер: Грейсон Саймон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Креспо СаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Nanda KumarНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Sahil Panwar
-
-
-
-
Главный тренер: Josep Gombau
История личных встреч
Бенгалуру
Дели Динамос
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
2.2
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
1.67
0.6
Среднее время на гол
54
150
Всего голов
21
9
Голов в среднем за матч
1.91
0.82
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
47
110
Бомбардиры внутри турнира
Бенгалуру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хави Эрнандес II
|4
|0.29
|Кришна Рой
|2
|0.14
|Алан Коста
|2
|0.14
|Sivasakthi Narayanan
|1
|0.07
|Rohit Kumar
|1
|0.07
|Danish Farooq Bhat
|1
|0.07
|Чхетри Сунил
|1 (1)
|0.07
|Сингх Уданта
|0
|0
|Parag Satish
|0
|0
Дели Динамос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маурисио Диего
|7 (1)
|0.5
|Nanda Kumar
|5
|0.36
|Jerry Mawihmingthanga
|3
|0.21
|Мартин Педро
|3
|0.21
|Issac Vanmalsawma
|1
|0.07
|Фернандес Райньер
|0
|0
|Родригес Виктор II
|0
|0
|Креспо Сауль
|0
|0
|Сингх Амриндер
|0
|0
|Isak Vanlalruatfela
|0
|0
|Denechandra Meitei
|0
|0
Карточки
Бенгалуру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хави Эрнандес II
|3
|0
|Джинган Сандеш
|3
|0
|Parag Satish
|3
|0
|Сингх Суреш
|3
|0
|Rohit Kumar
|2
|0
|Перес Пабло III
|1
|0
|Сандху Гурприт
|1
|0
|Сингх Уданта
|1
|0
|Danish Farooq Bhat
|1
|0
|Naorem Roshan Singh
|1
|0
Дели Динамос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nanda Kumar
|2
|1
|Гахлот Нарендер
|3
|0
|Мартин Педро
|2
|0
|Issac Vanmalsawma
|2
|0
|Сингх Амриндер
|2
|0
|Креспо Сауль
|1
|0
|Jerry Mawihmingthanga
|1
|0
|Sahil Panwar
|1
|0
|Thoiba Moirangthem
|1
|0
Результаты матчей
Бенгалуру
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Дели Динамос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
1
1
Бенгалуру
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Дели Динамос
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
4
Волевые поражения
5
10
Бенгалуру
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Дели Динамос
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
11
8
Волевые поражения
6
11
Голы по времени матча
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
3
38%
76-90
Пропущено
4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
10%
61-75
1
25%
4
40%
76-90
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
38%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
25%
4
33%
76-90
Пропущено
13
10
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
38%
2
20%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
2
15%
3
30%
76-90
Забито
11
20
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
3
15%
16-30
1
9%
2
10%
31-45
3
27%
6
30%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
3
27%
7
35%
76-90
Пропущено
17
20
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
1
6%
4
20%
1-15
2
12%
1
5%
16-30
5
29%
29%
3
15%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
5
29%
29%
2
10%
61-75
3
18%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Бенгалуру
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2 Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Хайдарабад 0:3 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0
Керала Бластерс - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - АТК 0:1 Гоа - Бенгалуру 0:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 4:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 0:1 Дели Динамос - Бенгалуру 1:0 Хайдарабад - Бенгалуру 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 1:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:0 Ист Бенгал - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Дели Динамос 2:1 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Хайдарабад 1:2 Бенгалуру - Джамшедпур 3:1 Керала Бластерс - Бенгалуру 0:1
Дели Динамос
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Дели Динамос - Ист Бенгал 3:1 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:4 Керала Бластерс - Дели Динамос 1:0 Дели Динамос - АТК 0:0
Гоа - Дели Динамос 3:0 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:1 Дели Динамос - Ченнаин 3:2 Ист Бенгал - Дели Динамос 2:4 Хайдарабад - Дели Динамос 1:0 Дели Динамос - Бенгалуру 1:0 Дели Динамос - Керала Бластерс 2:1 Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:0 Джамшедпур - Дели Динамос 2:3 Джамшедпур - Дели Динамос 5:1 Дели Динамос - АТК 1:1 Бенгалуру - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Ченнаин 2:2 Мумбаи Сити - Дели Динамос 4:1 Ист Бенгал - Дели Динамос 1:2 Гоа - Дели Динамос 1:1
Результаты матчей
Бенгалуру
Дели Динамос
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
4 раза 67%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Бенгалуру
Дели Динамос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
24
35
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
85
310
76
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|40 - 13
|33
|2.
|14
|10
|2
|2
|28 - 9
|32
|3.
|13
|8
|1
|4
|22 - 19
|25
|4.
|12
|7
|2
|3
|17 - 12
|23
|5.
|1:2
|14
|7
|1
|6
|21 - 22
|22
|6.
|13
|6
|1
|6
|21 - 19
|19
|7.
|2:1
|14
|5
|1
|8
|12 - 19
|16
|8.
|13
|4
|4
|5
|24 - 26
|16
|9.
|13
|4
|0
|9
|15 - 25
|12
|10.
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|11.
|13
|1
|0
|12
|11 - 35
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|19 - 5
|17
|2.
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|3.
|1:2
|7
|5
|1
|1
|13 - 9
|16
|4.
|6
|5
|0
|1
|9 - 4
|15
|5.
|7
|5
|0
|2
|15 - 12
|15
|6.
|6
|4
|0
|2
|12 - 6
|12
|7.
|2:1
|6
|3
|0
|3
|4 - 6
|9
|8.
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|9.
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|10.
|6
|1
|0
|5
|6 - 13
|3
|11.
|7
|1
|0
|6
|7 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|21 - 8
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|3.
|7
|3
|2
|2
|16 - 12
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|5.
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|7.
|2:1
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|8.
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|9.
|1:2
|7
|2
|0
|5
|8 - 13
|6
|10.
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|11.
|6
|0
|0
|6
|4 - 14
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|9
|Мумбаи Сити
|Jorge Pereyra II
|8 (5)
|Дели Динамос
|Маурисио Диего
|8 (4)
|Ченнаин
|Слишкович Петар
|8 (3)
|Ченнаин
|Эль-Хайяти Абденассер
|7 (4)
|Джамшедпур
|Хартли Питер
|1 4
|Нортист Юнайтед
|Гастаньяга Йон
|5
|Гоа
|Бедия Эду
|1 3
|Ченнаин
|Ajith Kumar
|1 3
|АТК
|Хэмилл Брендан
|4