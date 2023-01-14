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  4. Суперлига Индии 2022-2023

Индия: Суперлига Индии
2022-2023

Тур: 1.
Бенгалуру
3:1
Конец матча
Дели Динамос
0'
23' Желтая карточка
Parag Satish
1:0
25' Гол
Rohit Kumar
2:0
28' Гол
Кришна Рой
2:1
50' Пенальти
Маурисио Диего
3:1
90' Гол
Перес Пабло
90'+8
1
Сандху
Гурприт
5
Алан
Коста
3
Джинган
Сандеш
2
Parag
Satish
33
Prabir
Das
32
Naorem
Roshan
Singh
18
Rohit
Kumar
10
Хави
Эрнандес
II
8
Сингх
Суреш
22
Кришна
Рой
39
Sivasakthi
Narayanan
1
Сингх
Амриндер
3
Гахлот
Нарендер
6
Малик
Осама
5
Дельгадо
Карлос
30
Denechandra
Meitei
10
Фернандес
Райньер
21
Креспо
Сауль
24
Thoiba
Moirangthem
17
Jerry
Mawihmingthanga
9
Маурисио
Диего
11
Nanda
Kumar
Бенгалуру
Дели Динамос

История личных встреч

Бенгалуру
Дели Динамос

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

СИ
1:0
СИ
2:1
СИ
3:1
СИ
1:1
СИ
1:2
СИ
3:0
СИ
0:1
СИ
3:2
СИ
1:0
СИ
2:0
СИ
4:1

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

2.2
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

1.67
0.6

Среднее время на гол

54
150

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

1.91
0.82

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

47
110

Бомбардиры внутри турнира

Бенгалуру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хави Эрнандес II 4 0.29
Кришна Рой 2 0.14
Алан Коста 2 0.14
Sivasakthi Narayanan 1 0.07
Перес Пабло III 1 0.07
Rohit Kumar 1 0.07
Danish Farooq Bhat 1 0.07
Чхетри Сунил 1 (1) 0.07
Сингх Уданта 0 0
Parag Satish 0 0
Дели Динамос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маурисио Диего 8 (2) 0.57
Nanda Kumar 5 0.36
Jerry Mawihmingthanga 3 0.21
Мартин Педро 3 0.21
Issac Vanmalsawma 1 0.07
Фернандес Райньер 0 0
Родригес Виктор II 0 0
Креспо Сауль 0 0
Сингх Амриндер 0 0
Isak Vanlalruatfela 0 0
Denechandra Meitei 0 0

Карточки

Бенгалуру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хави Эрнандес II 3 0
Джинган Сандеш 3 0
Parag Satish 3 0
Сингх Суреш 3 0
Rohit Kumar 2 0
Перес Пабло III 1 0
Сандху Гурприт 1 0
Сингх Уданта 1 0
Danish Farooq Bhat 1 0
Naorem Roshan Singh 1 0
Дели Динамос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nanda Kumar 2 1
Гахлот Нарендер 3 0
Мартин Педро 2 0
Issac Vanmalsawma 2 0
Сингх Амриндер 2 0
Креспо Сауль 1 0
Jerry Mawihmingthanga 1 0
Sahil Panwar 1 0
Thoiba Moirangthem 1 0

Результаты матчей

Бенгалуру
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Дели Динамос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

1
2
Бенгалуру
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Дели Динамос
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
4

Волевые поражения

5
10
Бенгалуру
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Дели Динамос
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

12
8

Волевые поражения

6
12

Голы по времени матча

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
3
33%
76-90

Пропущено

5
13
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
1
20%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
8%
61-75
1
20%
5
38%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
38%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
25%
4
33%
76-90

Пропущено

13
10
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
38%
2
20%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
2
15%
3
30%
76-90

Забито

14
21
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
3
14%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
3
21%
7
33%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
4
29%
7
33%
76-90

Пропущено

18
23
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
1
6%
4
17%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
5
28%
3
13%
31-45
2
11%
3
13%
46-60
5
28%
2
9%
61-75
3
17%
8
35%
76-90

Результаты последних матчей

Бенгалуру
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2 Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Хайдарабад 0:3 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0
Керала Бластерс - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - АТК 0:1 Гоа - Бенгалуру 0:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 4:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 0:1 Дели Динамос - Бенгалуру 1:0 Хайдарабад - Бенгалуру 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 1:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:0 Ист Бенгал - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Дели Динамос 2:1 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Хайдарабад 1:2 Бенгалуру - Джамшедпур 3:1 Керала Бластерс - Бенгалуру 0:1
Дели Динамос
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Дели Динамос - Ист Бенгал 3:1 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:4 Керала Бластерс - Дели Динамос 1:0 Дели Динамос - АТК 0:0
Гоа - Дели Динамос 3:0 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:1 Дели Динамос - Ченнаин 3:2 Ист Бенгал - Дели Динамос 2:4 Хайдарабад - Дели Динамос 1:0 Дели Динамос - Бенгалуру 1:0 Дели Динамос - Керала Бластерс 2:1 Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:0 Джамшедпур - Дели Динамос 2:3 Джамшедпур - Дели Динамос 5:1 Дели Динамос - АТК 1:1 Бенгалуру - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Ченнаин 2:2 Мумбаи Сити - Дели Динамос 4:1 Ист Бенгал - Дели Динамос 1:2 Гоа - Дели Динамос 1:1

Результаты матчей

Бенгалуру
Дели Динамос

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Бенгалуру
Дели Динамос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
5
1.5
5
2
1
5
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
4
3
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
9
5
4
10
1.5
7
7
1
13
2.5
4
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 14 11 3 0 41 - 13 36
2.
Хайдарабад
 14 10 2 2 28 - 9 32
3.
Керала Бластерс
 13 8 1 4 22 - 19 25
4.
АТК
 13 7 2 4 17 - 13 23
5.
Дели Динамос
 14 7 1 6 21 - 23 22
6.
Гоа
 13 6 1 6 21 - 19 19
7.
Бенгалуру
 14 5 1 8 13 - 19 16
8.
Ченнаин
 13 4 4 5 24 - 26 16
9.
Ист Бенгал
 13 4 0 9 15 - 25 12
10.
Джамшедпур
 14 2 3 9 13 - 25 9
11.
Нортист Юнайтед
 13 1 0 12 11 - 35 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 7 5 2 0 19 - 5 17
2.
Хайдарабад
 8 5 2 1 15 - 6 17
3.
Дели Динамос
 7 5 1 1 13 - 9 16
4.
АТК
 7 5 0 2 9 - 5 15
5.
Керала Бластерс
 7 5 0 2 15 - 12 15
6.
Гоа
 6 4 0 2 12 - 6 12
7.
Бенгалуру
 6 3 0 3 5 - 6 9
8.
Ченнаин
 6 1 2 3 8 - 14 5
9.
Джамшедпур
 7 1 2 4 8 - 12 5
10.
Ист Бенгал
 6 1 0 5 6 - 13 3
11.
Нортист Юнайтед
 7 1 0 6 7 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 7 6 1 0 22 - 8 19
2.
Хайдарабад
 6 5 0 1 13 - 3 15
3.
Ченнаин
 7 3 2 2 16 - 12 11
4.
Керала Бластерс
 6 3 1 2 7 - 7 10
5.
Ист Бенгал
 7 3 0 4 9 - 12 9
6.
АТК
 6 2 2 2 8 - 8 8
7.
Бенгалуру
 8 2 1 5 8 - 13 7
8.
Гоа
 7 2 1 4 9 - 13 7
9.
Дели Динамос
 7 2 0 5 8 - 14 6
10.
Джамшедпур
 7 1 1 5 5 - 13 4
11.
Нортист Юнайтед
 6 0 0 6 4 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Ист Бенгал Cleiton Silva 9
Мумбаи Сити Jorge Pereyra II 8 (5)
Дели Динамос Маурисио Диего 8 (4)
Ченнаин Слишкович Петар 8 (3)
Мумбаи Сити Чхангте Лаллианзуала 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Джамшедпур Хартли Питер 1 4
Нортист Юнайтед Гастаньяга Йон 5
Гоа Бедия Эду 1 3
Ченнаин Ajith Kumar 1 3
АТК Хэмилл Брендан 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Sivasakthi Narayanan сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Кришна Рой бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
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    • 25'
      Алан Коста сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Rohit Kumar бьет в цель!
    • Желтая карточка
      23'
      Parag Shrivas получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Бенгалуру 3:1 Дели Динамос онлайн

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