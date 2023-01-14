Тур: 19.
0:1
Второй тайм: 71'
0'
16' Желтая карточкаДумбия Абубакар
23' Желтая карточкаФеррари Франко
27' Желтая карточкаГрэдинару Рэзван
0:1
47' ГолДонис Анастасиос
55' Желтая карточкаМалоне Дион
Ход матча
16'
23'
27'
47'
0:1
55'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.79 Тотал меньше 2,5
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
57 Дюриш МихалНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Antonio Mico
- Запасные игроки
-
71 Луков МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Калцас НикосНападающий
-
-
-
Главный тренер: Августи Софронис
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Элиа МариосНападающий
-
55 Carlos Dias
-
-
Главный тренер: Милоевич Владан
История личных встреч
Кармиотисса
АПОЭЛ
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
0.75
Среднее время на гол
135
120
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
2
2.33
Среднее время на гол
45
38
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.43
1.43
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
63
Бомбардиры внутри турнира
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелая Эмилио
|3 (3)
|0.17
|Эль-Алуши Мунир
|2
|0.11
|Думбия Абубакар
|2
|0.11
|Сулейман Кулибали I
|2
|0.11
|Дюриш Михал
|1
|0.06
|Малоне Дион
|1
|0.06
|Меджиморец Винко
|1
|0.06
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|6 (4)
|0.32
|Сушич Матео
|3
|0.16
|Донис Анастасиос
|3
|0.16
|Эфрем Георгиос
|2
|0.11
|Блум Данни
|2
|0.11
|Костадинов Георги
|2
|0.11
|Креспо Хосе
|1
|0.05
|Двали Лаша
|1
|0.05
|Квилитая Георгий
|1
|0.05
|Сарфо Кингсли
|1
|0.05
|Далсью
|1
|0.05
|Сациас Яннис
|1
|0.05
Карточки
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малоне Дион
|6
|0
|Саллам Самир Бен
|6
|0
|Сулейман Кулибали I
|5
|0
|Губочан Томаш
|4
|0
|Думбия Абубакар
|4
|0
|Зелая Эмилио
|3
|0
|Экономидис Гиоргос
|3
|0
|Калцас Никос
|3
|0
|Дюриш Михал
|2
|0
|Эль-Алуши Мунир
|2
|0
|Хадьивасилис Иоаннис
|2
|0
|Неофуту Андреас III
|2
|0
|Меджиморец Винко
|2
|0
|Гушбауэр Йозеф
|1
|0
|Авраам Андреас
|1
|0
|Подставски Томаш
|1
|0
|Грэдинару Рэзван
|1
|0
|Antonio Mico
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вилер Христос
|4
|1
|Сациас Яннис
|4
|0
|Креспо Хосе
|2
|1
|Эфрем Георгиос
|2
|1
|Даушвили Муртаз
|3
|0
|Вильяфаньес Лукас
|3
|0
|Квилитая Георгий
|3
|0
|Шебаке Иссам
|3
|0
|Маркиньос XXIII
|3
|0
|Донис Анастасиос
|2
|0
|Далсью
|2
|0
|Феррари Франко
|2
|0
|Сушич Матео
|1
|0
|Блум Данни
|1
|0
|Маглица Антун
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Костадинов Георги
|1
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0
|Каро Андреас
|1
|0
|Rafael Moreira
|1
|0
Результаты матчей
Кармиотисса
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
АПОЭЛ
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
3
1
Кармиотисса
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
АПОЭЛ
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
1
Волевые поражения
2
9
Кармиотисса
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
АПОЭЛ
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
61% (11)
28% (5)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
14
4
Волевые поражения
5
10
Голы по времени матча
Забито
7
14
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
43%
6
43%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Пропущено
9
5
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Забито
4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
1
25%
1
11%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
3
33%
76-90
Пропущено
14
3
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
2
67%
16-30
1
7%
1
33%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Забито
11
23
6 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 11
8 Не забивали 5
1
9%
3
13%
1-15
1
9%
3
13%
16-30
4
36%
8
35%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
2
9%
61-75
1
9%
7
30%
76-90
Пропущено
23
8
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
2
25%
16-30
2
9%
2
25%
31-45
3
13%
2
25%
46-60
4
17%
1
13%
61-75
6
26%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Кармиотисса
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Арис Лимассол 0:0 Кармиотисса - Пафос 0:1 Неа Саламина - Кармиотисса 2:1
Омония - Кармиотисса 4:0 Омония - Кармиотисса 2:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Ипсонас 3:2 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Пафос - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2
АПОЭЛ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 1:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:0
Пафос - АПОЭЛ 1:2 Неа Саламина - АПОЭЛ 1:3 АПОЭЛ - Омония 4:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Эносис 2:0 Аполлон - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2 Онисилос Сотира - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2
Результаты матчей
Кармиотисса
АПОЭЛ
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 38%
4:0
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
4:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Кармиотисса
АПОЭЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
81
17
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
144
215
711
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|19
|13
|4
|2
|25 - 7
|43
|2.
|18
|13
|2
|3
|29 - 10
|41
|3.
|19
|12
|5
|2
|40 - 13
|41
|4.
|18
|9
|7
|2
|29 - 12
|34
|5.
|18
|10
|1
|7
|30 - 18
|31
|6.
|17
|8
|5
|4
|17 - 14
|29
|7.
|17
|7
|4
|6
|14 - 11
|25
|8.
|18
|8
|1
|9
|19 - 23
|25
|9.
|17
|5
|4
|8
|13 - 21
|19
|10.
|0:1
|18
|4
|5
|9
|12 - 25
|17
|11.
|19
|4
|2
|13
|12 - 29
|14
|12.
|19
|2
|7
|10
|11 - 30
|13
|13.
|18
|3
|3
|12
|10 - 26
|12
|14.
|19
|3
|2
|14
|11 - 33
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|18 - 3
|25
|2.
|9
|8
|0
|1
|22 - 4
|24
|3.
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|4.
|1:0
|9
|5
|3
|1
|10 - 2
|18
|5.
|8
|5
|1
|2
|9 - 6
|16
|6.
|9
|3
|4
|2
|15 - 10
|13
|7.
|9
|4
|1
|4
|7 - 7
|13
|8.
|9
|4
|1
|4
|10 - 13
|13
|9.
|0:1
|10
|3
|2
|5
|7 - 10
|11
|10.
|10
|3
|0
|7
|7 - 18
|9
|11.
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|12.
|10
|2
|2
|6
|6 - 13
|8
|13.
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|14.
|9
|1
|1
|7
|3 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|8
|1
|1
|15 - 5
|25
|2.
|10
|6
|3
|1
|19 - 6
|21
|3.
|9
|6
|3
|0
|14 - 2
|21
|4.
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|5.
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|7 - 4
|12
|7.
|9
|4
|0
|5
|9 - 10
|12
|8.
|9
|3
|1
|5
|6 - 11
|10
|9.
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|10.
|9
|2
|1
|6
|8 - 14
|7
|11.
|0:1
|8
|1
|3
|4
|5 - 15
|6
|12.
|9
|2
|0
|7
|6 - 16
|6
|13.
|10
|1
|2
|7
|6 - 21
|5
|14.
|9
|0
|2
|7
|4 - 15
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|14
|Омония
|Бруно V
|7
|Омония
|Какулис Андроникос
|6
|АЕК Ларнака
|Альтман Омри
|6
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|6
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|8
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 6
|АЕЛ Лимаcсол
|Тшибола Аарон
|7
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|7