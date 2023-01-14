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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 19.
Кармиотисса
0:1
Второй тайм: 71'
АПОЭЛ
0'
16' Желтая карточка
Думбия Абубакар
23' Желтая карточка
Феррари Франко
27' Желтая карточка
Грэдинару Рэзван
0:1
47' Гол
Донис Анастасиос
55' Желтая карточка
Малоне Дион
Кармиотисса
АПОЭЛ

История личных встреч

Кармиотисса
АПОЭЛ

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
0:0
ПД
1:6
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
0:1
ПД
4:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
0.75

Среднее время на гол

135
120

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

2
2.33

Среднее время на гол

45
38

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.43
1.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
63

Бомбардиры внутри турнира

Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелая Эмилио 3 (3) 0.17
Эль-Алуши Мунир 2 0.11
Думбия Абубакар 2 0.11
Сулейман Кулибали I 2 0.11
Дюриш Михал 1 0.06
Малоне Дион 1 0.06
Меджиморец Винко 1 0.06
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркиньос XXIII 6 (4) 0.32
Сушич Матео 3 0.16
Донис Анастасиос 3 0.16
Эфрем Георгиос 2 0.11
Блум Данни 2 0.11
Костадинов Георги 2 0.11
Креспо Хосе 1 0.05
Двали Лаша 1 0.05
Квилитая Георгий 1 0.05
Сарфо Кингсли 1 0.05
Далсью 1 0.05
Сациас Яннис 1 0.05

Карточки

Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малоне Дион 6 0
Саллам Самир Бен 6 0
Сулейман Кулибали I 5 0
Губочан Томаш 4 0
Думбия Абубакар 4 0
Зелая Эмилио 3 0
Экономидис Гиоргос 3 0
Калцас Никос 3 0
Дюриш Михал 2 0
Эль-Алуши Мунир 2 0
Хадьивасилис Иоаннис 2 0
Неофуту Андреас III 2 0
Меджиморец Винко 2 0
Гушбауэр Йозеф 1 0
Авраам Андреас 1 0
Подставски Томаш 1 0
Грэдинару Рэзван 1 0
Antonio Mico 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вилер Христос 4 1
Сациас Яннис 4 0
Креспо Хосе 2 1
Эфрем Георгиос 2 1
Даушвили Муртаз 3 0
Вильяфаньес Лукас 3 0
Квилитая Георгий 3 0
Шебаке Иссам 3 0
Маркиньос XXIII 3 0
Донис Анастасиос 2 0
Далсью 2 0
Феррари Франко 2 0
Сушич Матео 1 0
Блум Данни 1 0
Маглица Антун 1 0
Двали Лаша 1 0
Костадинов Георги 1 0
Ндонгаля Дьемерси 1 0
Каро Андреас 1 0
Rafael Moreira 1 0

Результаты матчей

Кармиотисса
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
АПОЭЛ
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

3
1
Кармиотисса
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
АПОЭЛ
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
1

Волевые поражения

2
9
Кармиотисса
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
АПОЭЛ
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
61% (11)
28% (5)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

14
4

Волевые поражения

5
10

Голы по времени матча

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
43%
6
43%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Пропущено

9
5
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Забито

4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
1
25%
1
11%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
3
33%
76-90

Пропущено

14
3
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
2
67%
16-30
1
7%
1
33%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Забито

11
23
6 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 11
8 Не забивали 5
1
9%
3
13%
1-15
1
9%
3
13%
16-30
4
36%
8
35%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
2
9%
61-75
1
9%
7
30%
76-90

Пропущено

23
8
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
2
25%
16-30
2
9%
2
25%
31-45
3
13%
2
25%
46-60
4
17%
1
13%
61-75
6
26%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Кармиотисса
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Арис Лимассол 0:0 Кармиотисса - Пафос 0:1 Неа Саламина - Кармиотисса 2:1
Омония - Кармиотисса 4:0 Омония - Кармиотисса 2:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Ипсонас 3:2 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Пафос - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2
АПОЭЛ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 1:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:0
Пафос - АПОЭЛ 1:2 Неа Саламина - АПОЭЛ 1:3 АПОЭЛ - Омония 4:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Эносис 2:0 Аполлон - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2 Онисилос Сотира - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2

Результаты матчей

Кармиотисса
АПОЭЛ

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 38%
4:0
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
4:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Кармиотисса
АПОЭЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
1
8
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
0.5
Больше Меньше
8
1
1
7
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
14
4
2
15
1.5
7
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 1:0 19 13 4 2 25 - 7 43
2.
АЕК Ларнака
 18 13 2 3 29 - 10 41
3.
Пафос
 19 12 5 2 40 - 13 41
4.
Арис Лимассол
 18 9 7 2 29 - 12 34
5.
Омония
 18 10 1 7 30 - 18 31
6.
Аполлон
 17 8 5 4 17 - 14 29
7.
АЕЛ Лимаcсол
 17 7 4 6 14 - 11 25
8.
Неа Саламина
 18 8 1 9 19 - 23 25
9.
Анортосис
 17 5 4 8 13 - 21 19
10.
Кармиотисса
 0:1 18 4 5 9 12 - 25 17
11.
Эносис
 19 4 2 13 12 - 29 14
12.
Олимпиакос Никосия
 19 2 7 10 11 - 30 13
13.
Докса Катокопия
 18 3 3 12 10 - 26 12
14.
Акритас Хлоракас
 19 3 2 14 11 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 9 8 1 0 18 - 3 25
2.
Омония
 9 8 0 1 22 - 4 24
3.
Пафос
 9 6 2 1 21 - 7 20
4.
АПОЭЛ
 1:0 9 5 3 1 10 - 2 18
5.
Аполлон
 8 5 1 2 9 - 6 16
6.
Арис Лимассол
 9 3 4 2 15 - 10 13
7.
АЕЛ Лимаcсол
 9 4 1 4 7 - 7 13
8.
Неа Саламина
 9 4 1 4 10 - 13 13
9.
Кармиотисса
 0:1 10 3 2 5 7 - 10 11
10.
Акритас Хлоракас
 10 3 0 7 7 - 18 9
11.
Анортосис
 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Эносис
 10 2 2 6 6 - 13 8
13.
Олимпиакос Никосия
 9 1 5 3 5 - 9 8
14.
Докса Катокопия
 9 1 1 7 3 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 1:0 10 8 1 1 15 - 5 25
2.
Пафос
 10 6 3 1 19 - 6 21
3.
Арис Лимассол
 9 6 3 0 14 - 2 21
4.
АЕК Ларнака
 9 5 1 3 11 - 7 16
5.
Аполлон
 9 3 4 2 8 - 8 13
6.
АЕЛ Лимаcсол
 8 3 3 2 7 - 4 12
7.
Неа Саламина
 9 4 0 5 9 - 10 12
8.
Анортосис
 9 3 1 5 6 - 11 10
9.
Докса Катокопия
 9 2 2 5 7 - 13 8
10.
Омония
 9 2 1 6 8 - 14 7
11.
Кармиотисса
 0:1 8 1 3 4 5 - 15 6
12.
Эносис
 9 2 0 7 6 - 16 6
13.
Олимпиакос Никосия
 10 1 2 7 6 - 21 5
14.
Акритас Хлоракас
 9 0 2 7 4 - 15 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 14
Омония Бруно V 7
Омония Какулис Андроникос 6
АЕК Ларнака Альтман Омри 6
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 6
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 8
Омония Кассама Морету 1 6
Пафос Кане Мамаду 1 6
АЕЛ Лимаcсол Тшибола Аарон 7
Докса Катокопия Ковачевич Боян 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    27'
    Грэдинару Рэзван получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Franco Ferrari получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Aboubacar Doumbia получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 69% завершится победой АПОЭЛ.
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Кармиотисса
Ничья
АПОЭЛ
7.40
7.60
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