Тур: 19.
1:2
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаДумбия Абубакар
23' Желтая карточкаФеррари Франко
27' Желтая карточкаГрэдинару Рэзван
0:1
47' ГолДонис Анастасиос
55' Желтая карточкаМалоне Дион
0:2
78' ГолЭлиа Мариос
1:2
85' ГолДюриш Михал
90'+5
Ход матча
16'
23'
27'
47'
0:1
55'
78'
0:2
85'
1:2
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.79 Тотал меньше 2,5
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
57 Дюриш МихалНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Antonio Mico
- Запасные игроки
-
71 Луков МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Калцас НикосНападающий
-
-
-
Главный тренер: Августи Софронис
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Элиа МариосНападающий
-
55 Carlos Dias
-
-
Главный тренер: Милоевич Владан
История личных встреч
Кармиотисса
АПОЭЛ
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
0.75
Среднее время на гол
135
120
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
2
2.33
Среднее время на гол
45
38
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.43
1.43
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
63
Бомбардиры внутри турнира
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелая Эмилио
|3 (3)
|0.17
|Дюриш Михал
|2
|0.11
|Эль-Алуши Мунир
|2
|0.11
|Думбия Абубакар
|2
|0.11
|Сулейман Кулибали I
|2
|0.11
|Малоне Дион
|1
|0.06
|Меджиморец Винко
|1
|0.06
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|6 (4)
|0.32
|Сушич Матео
|3
|0.16
|Донис Анастасиос
|3
|0.16
|Эфрем Георгиос
|2
|0.11
|Блум Данни
|2
|0.11
|Костадинов Георги
|2
|0.11
|Креспо Хосе
|1
|0.05
|Элиа Мариос
|1
|0.05
|Двали Лаша
|1
|0.05
|Квилитая Георгий
|1
|0.05
|Сарфо Кингсли
|1
|0.05
|Далсью
|1
|0.05
|Сациас Яннис
|1
|0.05
Карточки
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малоне Дион
|6
|0
|Саллам Самир Бен
|6
|0
|Сулейман Кулибали I
|5
|0
|Губочан Томаш
|4
|0
|Думбия Абубакар
|4
|0
|Зелая Эмилио
|3
|0
|Экономидис Гиоргос
|3
|0
|Калцас Никос
|3
|0
|Дюриш Михал
|2
|0
|Эль-Алуши Мунир
|2
|0
|Хадьивасилис Иоаннис
|2
|0
|Неофуту Андреас III
|2
|0
|Меджиморец Винко
|2
|0
|Гушбауэр Йозеф
|1
|0
|Авраам Андреас
|1
|0
|Подставски Томаш
|1
|0
|Грэдинару Рэзван
|1
|0
|Antonio Mico
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вилер Христос
|4
|1
|Сациас Яннис
|4
|0
|Креспо Хосе
|2
|1
|Эфрем Георгиос
|2
|1
|Даушвили Муртаз
|3
|0
|Вильяфаньес Лукас
|3
|0
|Квилитая Георгий
|3
|0
|Шебаке Иссам
|3
|0
|Маркиньос XXIII
|3
|0
|Донис Анастасиос
|2
|0
|Далсью
|2
|0
|Феррари Франко
|2
|0
|Сушич Матео
|1
|0
|Блум Данни
|1
|0
|Маглица Антун
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Костадинов Георги
|1
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0
|Каро Андреас
|1
|0
|Rafael Moreira
|1
|0
Результаты матчей
Кармиотисса
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
АПОЭЛ
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
4
1
Кармиотисса
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
АПОЭЛ
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
1
Волевые поражения
2
9
Кармиотисса
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
АПОЭЛ
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
14
5
Волевые поражения
6
10
Голы по времени матча
Забито
8
16
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 8
11 Не забивали 10
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
38%
6
38%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
5
31%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
2
18%
2
33%
76-90
Забито
4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
1
25%
1
11%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
3
33%
76-90
Пропущено
14
3
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
2
67%
16-30
1
7%
1
33%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Забито
12
25
6 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 12
8 Не забивали 5
1
8%
3
12%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
4
33%
8
32%
31-45
1
8%
1
4%
46-60
3
25%
2
8%
61-75
2
17%
8
32%
76-90
Пропущено
25
9
10 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
4
16%
0
0%
1-15
4
16%
2
22%
16-30
2
8%
2
22%
31-45
4
16%
2
22%
46-60
4
16%
1
11%
61-75
7
28%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Кармиотисса
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Арис Лимассол 0:0 Кармиотисса - Пафос 0:1 Неа Саламина - Кармиотисса 2:1
Омония - Кармиотисса 4:0 Омония - Кармиотисса 2:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Ипсонас 3:2 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Пафос - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2
АПОЭЛ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 1:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:0
Пафос - АПОЭЛ 1:2 Неа Саламина - АПОЭЛ 1:3 АПОЭЛ - Омония 4:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Эносис 2:0 Аполлон - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2 Онисилос Сотира - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2
Результаты матчей
Кармиотисса
АПОЭЛ
Точный счет
1:2
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 38%
4:0
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:2
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
4 раза 22%
1:2
4 раза 22%
4:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Кармиотисса
АПОЭЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
63
19
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
91
17
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
154
216
811
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|14
|Омония
|Бруно V
|7
|Омония
|Какулис Андроникос
|6
|АЕК Ларнака
|Альтман Омри
|6
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|6
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|8
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 6
|АЕЛ Лимаcсол
|Тшибола Аарон
|7
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|7