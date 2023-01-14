Тур: 20. Стадион: Бенито Стирпе.
0'
18' Желтая карточкаЛулич Карло
33' Желтая карточкаКалай Сержио
43' Желтая карточкаБоррелли Дженнаро
Ход матча
18'
33'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 4
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.66 Победа «Фрозиноне»
23
Калай
Сержио
16
Джерли
Фабио
99
Дьяв
Давиде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Калай СержиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Баэс ХаймеПолузащитник
-
17 Траоре АлиуПолузащитник
-
19 Бошич МилошНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дьяв ДавидеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
История личных встреч
Фрозиноне
Модена
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
13 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.31
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
68
90
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|6
|0.3
|Инсинье Роберто
|4
|0.2
|Роден Маркус
|3
|0.15
|Моро Лука
|3
|0.15
|Гарритано Лука
|2
|0.1
|Касо Джузеппе
|2
|0.1
|Боррелли Дженнаро
|2
|0.1
|Маццители Лука
|1
|0.05
|Лучиони Фабио
|1
|0.05
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0.05
|Коне Бенджамин
|1
|0.05
|Монтеризи Иларио
|1
|0.05
|Фработта Джанлука
|0
|0
|Лулич Карло
|0
|0
|Бошич Милош
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьяв Давиде
|6 (1)
|0.3
|Бонфанти Николас
|5
|0.25
|Фальчинелли Диего
|4
|0.2
|Тремолада Лука
|3 (1)
|0.15
|Маньино Лука
|3
|0.15
|Армеллино Марко
|2
|0.1
|Antonio Pergreffi
|2
|0.1
|Марсура Давиде
|1 (1)
|0.05
|Джерли Фабио
|0
|0
|Paulo Dentello
|0
|0
|Shady Oukhadda
|0
|0
|Панада Симоне
|0
|0
|Понси Фабио
|0
|0
|Romeo Giovannini
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болока Даниэль
|9
|0
|Маццители Лука
|5
|0
|Коттали Маттео
|4
|0
|Фработта Джанлука
|4
|0
|Боррелли Дженнаро
|4
|0
|Лучиони Фабио
|3
|0
|Гарритано Лука
|3
|0
|Инсинье Роберто
|3
|0
|Раванелли Лука
|3
|0
|Коне Бенджамин
|3
|0
|Мулаттьери Самуэле
|3
|0
|Роден Маркус
|2
|0
|Касо Джузеппе
|2
|0
|Моро Лука
|2
|0
|Турати Стефано
|2
|0
|Сампиризи Марио
|1
|0
|Лулич Карло
|1
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Калай Сержио
|1
|0
|Монтеризи Иларио
|1
|0
|Киерво Риккардо
|1
|0
|Ойоно Энтони
|1
|0
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Читтадини Джорджо
|8
|0
|Дьяв Давиде
|6
|1
|Antonio Pergreffi
|4
|0
|Джерли Фабио
|3
|0
|Маньино Лука
|3
|0
|Панада Симоне
|3
|0
|Тремолада Лука
|2
|0
|Фальчинелли Диего
|2
|0
|Марсура Давиде
|2
|0
|Армеллино Марко
|2
|0
|Копполаро Мауро
|2
|0
|Tomasso Silvestri
|2
|0
|Shady Oukhadda
|2
|0
|Ренцетти Франческо
|1
|0
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Paulo Dentello
|1
|0
|Riccardo Gagno
|1
|0
|Мости Никола
|1
|0
|Бонфанти Николас
|1
|0
|Edoardo Duca
|1
|0
Результаты матчей
Фрозиноне
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
2
5
Фрозиноне
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Модена
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
6
Волевые поражения
11
13
Фрозиноне
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Модена
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
11
Волевые поражения
13
18
Голы по времени матча
Забито
14
13
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
4
31%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
3
21%
5
38%
76-90
Пропущено
3
16
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 8
1
33%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
33%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
33%
5
31%
76-90
Забито
13
14
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
2
15%
4
29%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
4
31%
4
29%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
9
13
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
3
33%
2
15%
16-30
3
33%
4
31%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
1
11%
3
23%
76-90
Забито
27
27
8 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
1
4%
1
4%
1-15
2
7%
7
26%
16-30
5
19%
5
19%
31-45
5
19%
4
15%
46-60
7
26%
5
19%
61-75
7
26%
5
19%
76-90
Пропущено
12
29
8 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 16
1
8%
2
7%
1-15
3
25%
5
17%
16-30
4
33%
7
24%
31-45
1
8%
3
10%
46-60
1
8%
4
14%
61-75
2
17%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фрозиноне - Тернана 3:0 Дженоа - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Реджина - Фрозиноне 0:3
Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 2:2 Асколи - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Перуджа 1:0 Козенца - Фрозиноне 1:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Венеция - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Комо 2:0 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Модена - Фрозиноне 0:1 Монца - Фрозиноне 3:2
Модена
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Беневенто 1:1 Бари - Модена 4:1 Модена - Венеция 2:2
СПАЛ - Модена 2:3 Парма - Модена 1:2 Модена - Перуджа 1:1 Читтаделла - Модена 0:0 Модена - Палермо 0:2 Пиза - Модена 4:2 Кремонезе - Модена 4:2 Модена - Комо 5:1 Асколи - Модена 1:2 Модена - Реджина 1:0 Дженоа - Модена 1:0 Модена - Брешия 1:3 Кальяри - Модена 1:0 Модена - Тернана 4:1 Козенца - Модена 2:1 Модена - Фрозиноне 0:1
Результаты матчей
Фрозиноне
Модена
Точный счет
1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
5 раз 26%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
0
3 раза 16%
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Фрозиноне
Модена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
54
36
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
37
55
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
145
811
811
415
316
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|20
|12
|4
|4
|28 - 11
|40
|2.
|20
|11
|3
|6
|30 - 17
|36
|3.
|19
|9
|6
|4
|21 - 14
|33
|4.
|20
|8
|9
|3
|34 - 19
|33
|5.
|20
|7
|8
|5
|31 - 22
|29
|6.
|20
|7
|7
|6
|25 - 23
|28
|7.
|20
|7
|6
|7
|25 - 24
|27
|8.
|0:0
|20
|7
|5
|8
|28 - 28
|26
|9.
|19
|6
|8
|5
|21 - 24
|26
|10.
|19
|7
|5
|7
|20 - 24
|26
|11.
|19
|6
|7
|6
|24 - 23
|25
|12.
|20
|6
|7
|7
|22 - 25
|25
|13.
|19
|6
|7
|6
|20 - 26
|25
|14.
|20
|5
|8
|7
|22 - 23
|23
|15.
|20
|5
|7
|8
|22 - 29
|22
|16.
|19
|5
|7
|7
|17 - 20
|22
|17.
|20
|5
|7
|8
|15 - 25
|22
|18.
|20
|5
|5
|10
|19 - 27
|20
|19.
|19
|5
|5
|9
|23 - 28
|20
|20.
|19
|4
|5
|10
|17 - 32
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|7
|3
|0
|15 - 2
|24
|2.
|11
|6
|3
|2
|16 - 12
|21
|3.
|10
|5
|2
|3
|19 - 10
|17
|4.
|10
|5
|2
|3
|18 - 10
|17
|5.
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|6.
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|7.
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|8.
|9
|4
|3
|2
|8 - 6
|15
|9.
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|10.
|9
|3
|5
|1
|9 - 6
|14
|11.
|10
|3
|5
|2
|20 - 12
|14
|12.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|13.
|10
|2
|6
|2
|11 - 12
|12
|14.
|10
|3
|3
|4
|10 - 14
|12
|15.
|10
|3
|2
|5
|14 - 13
|11
|16.
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|17.
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|18.
|9
|2
|4
|3
|7 - 12
|10
|19.
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|20.
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|1
|3
|11 - 7
|19
|2.
|10
|6
|1
|3
|12 - 8
|19
|3.
|10
|5
|4
|1
|14 - 7
|19
|4.
|0:0
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|5.
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|6.
|0:0
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|7.
|9
|4
|2
|3
|10 - 12
|14
|8.
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|9.
|10
|2
|6
|2
|13 - 12
|12
|10.
|10
|2
|6
|2
|8 - 10
|12
|11.
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|12.
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|13.
|10
|3
|2
|5
|12 - 18
|11
|14.
|10
|2
|5
|3
|11 - 13
|11
|15.
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|16.
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|17.
|10
|2
|2
|6
|9 - 13
|8
|18.
|9
|1
|4
|4
|9 - 11
|7
|19.
|10
|1
|4
|5
|11 - 19
|7
|20.
|10
|1
|3
|6
|5 - 19
|6
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|12 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|10 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|7 (4)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|7 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|7 (1)
|СПАЛ
|Мурджа Алессандро
|1 8
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|9
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|9
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 7