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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 20. Стадион: .
Фрозиноне
0:0
Первый тайм: 45'
Модена
0'
18' Желтая карточка
Лулич Карло
33' Желтая карточка
Калай Сержио
43' Желтая карточка
Боррелли Дженнаро

Ход матча

18'
Лулич Карло
 
33'
Калай Сержио
 
43'
Боррелли Дженнаро
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 4
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фрозиноне
Ничья
Модена
2.45
3.75
4.65
Все Коэффициенты
22
Турати
Стефано
31
Сампиризи
Марио
23
Калай
Сержио
20
Раванелли
Лука
2
Ойоно
Энтони
99
Фработта
Джанлука
7
Роден
Маркус
8
Лулич
Карло
16
Гарритано
Лука
90
Боррелли
Дженнаро
9
Мулаттьери
Самуэле
26
Riccardo
Gagno
57
Копполаро
Мауро
15
Tomasso
Silvestri
4
Antonio
Pergreffi
3
Понси
Фабио
21
Армеллино
Марко
16
Джерли
Фабио
20
Гарджуло
Марио
11
Фальчинелли
Диего
19
Romeo
Giovannini
99
Дьяв
Давиде
Фрозиноне
5-3-2
Модена
4-3-2-1

История личных встреч

Фрозиноне
Модена

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

13 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

История матчей

СB
0:1
СB
1:0
СB
2:0
К
0:1
К
4:0
СB
2:1
СB
1:1
СB
0:0
СB
0:3
СB
1:0
СB
2:0
СB
2:4
СB
2:2

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.31
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

68
90

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 6 0.3
Инсинье Роберто 4 0.2
Роден Маркус 3 0.15
Моро Лука 3 0.15
Гарритано Лука 2 0.1
Касо Джузеппе 2 0.1
Боррелли Дженнаро 2 0.1
Маццители Лука 1 0.05
Лучиони Фабио 1 0.05
Шиминьски Пшемыслав 1 0.05
Коне Бенджамин 1 0.05
Монтеризи Иларио 1 0.05
Фработта Джанлука 0 0
Лулич Карло 0 0
Бошич Милош 0 0
Киерво Риккардо 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьяв Давиде 6 (1) 0.3
Бонфанти Николас 5 0.25
Фальчинелли Диего 4 0.2
Тремолада Лука 3 (1) 0.15
Маньино Лука 3 0.15
Армеллино Марко 2 0.1
Antonio Pergreffi 2 0.1
Марсура Давиде 1 (1) 0.05
Джерли Фабио 0 0
Paulo Dentello 0 0
Shady Oukhadda 0 0
Панада Симоне 0 0
Понси Фабио 0 0
Romeo Giovannini 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 9 0
Маццители Лука 5 0
Коттали Маттео 4 0
Фработта Джанлука 4 0
Боррелли Дженнаро 4 0
Лучиони Фабио 3 0
Гарритано Лука 3 0
Инсинье Роберто 3 0
Раванелли Лука 3 0
Коне Бенджамин 3 0
Мулаттьери Самуэле 3 0
Роден Маркус 2 0
Касо Джузеппе 2 0
Моро Лука 2 0
Турати Стефано 2 0
Сампиризи Марио 1 0
Лулич Карло 1 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Калай Сержио 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Киерво Риккардо 1 0
Ойоно Энтони 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Читтадини Джорджо 8 0
Дьяв Давиде 6 1
Antonio Pergreffi 4 0
Джерли Фабио 3 0
Маньино Лука 3 0
Панада Симоне 3 0
Тремолада Лука 2 0
Фальчинелли Диего 2 0
Марсура Давиде 2 0
Армеллино Марко 2 0
Копполаро Мауро 2 0
Tomasso Silvestri 2 0
Shady Oukhadda 2 0
Ренцетти Франческо 1 0
Де Майо Себастьян 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Paulo Dentello 1 0
Riccardo Gagno 1 0
Мости Никола 1 0
Бонфанти Николас 1 0
Edoardo Duca 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

2
5
Фрозиноне
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Модена
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
6

Волевые поражения

11
13
Фрозиноне
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Модена
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
11

Волевые поражения

13
18

Голы по времени матча

Забито

14
13
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
4
31%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
3
21%
5
38%
76-90

Пропущено

3
16
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 8
1
33%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
33%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
33%
5
31%
76-90

Забито

13
14
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
2
15%
4
29%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
4
31%
4
29%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

9
13
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
3
33%
2
15%
16-30
3
33%
4
31%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
1
11%
3
23%
76-90

Забито

27
27
8 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
1
4%
1
4%
1-15
2
7%
7
26%
16-30
5
19%
5
19%
31-45
5
19%
4
15%
46-60
7
26%
5
19%
61-75
7
26%
5
19%
76-90

Пропущено

12
29
8 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 16
1
8%
2
7%
1-15
3
25%
5
17%
16-30
4
33%
7
24%
31-45
1
8%
3
10%
46-60
1
8%
4
14%
61-75
2
17%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фрозиноне - Тернана 3:0 Дженоа - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Реджина - Фрозиноне 0:3
Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 2:2 Асколи - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Перуджа 1:0 Козенца - Фрозиноне 1:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Венеция - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Комо 2:0 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Модена - Фрозиноне 0:1 Монца - Фрозиноне 3:2
Модена
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Беневенто 1:1 Бари - Модена 4:1 Модена - Венеция 2:2
СПАЛ - Модена 2:3 Парма - Модена 1:2 Модена - Перуджа 1:1 Читтаделла - Модена 0:0 Модена - Палермо 0:2 Пиза - Модена 4:2 Кремонезе - Модена 4:2 Модена - Комо 5:1 Асколи - Модена 1:2 Модена - Реджина 1:0 Дженоа - Модена 1:0 Модена - Брешия 1:3 Кальяри - Модена 1:0 Модена - Тернана 4:1 Козенца - Модена 2:1 Модена - Фрозиноне 0:1

Результаты матчей

Фрозиноне
Модена

Точный счет

1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
5 раз 26%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
0
3 раза 16%
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Модена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
3
6
2
7
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
5
5
2
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
14
5
8
11
1.5
8
11
4
15
2.5
3
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 0:0 20 12 4 4 28 - 11 40
2.
Реджина
 20 11 3 6 30 - 17 36
3.
Дженоа
 19 9 6 4 21 - 14 33
4.
Бари
 20 8 9 3 34 - 19 33
5.
Пиза
 20 7 8 5 31 - 22 29
6.
Кальяри
 20 7 7 6 25 - 23 28
7.
Парма
 20 7 6 7 25 - 24 27
8.
Модена
 0:0 20 7 5 8 28 - 28 26
9.
Зюйдтироль
 19 6 8 5 21 - 24 26
10.
Тернана
 19 7 5 7 20 - 24 26
11.
Асколи
 19 6 7 6 24 - 23 25
12.
Палермо
 20 6 7 7 22 - 25 25
13.
Брешия
 19 6 7 6 20 - 26 25
14.
СПАЛ
 20 5 8 7 22 - 23 23
15.
Комо
 20 5 7 8 22 - 29 22
16.
Беневенто
 19 5 7 7 17 - 20 22
17.
Читтаделла
 20 5 7 8 15 - 25 22
18.
Перуджа
 20 5 5 10 19 - 27 20
19.
Венеция
 19 5 5 9 23 - 28 20
20.
Козенца
 19 4 5 10 17 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 0:0 10 7 3 0 15 - 2 24
2.
Кальяри
 11 6 3 2 16 - 12 21
3.
Реджина
 10 5 2 3 19 - 10 17
4.
Пиза
 10 5 2 3 18 - 10 17
5.
Парма
 10 5 1 4 14 - 11 16
6.
Брешия
 10 4 4 2 11 - 9 16
7.
Комо
 10 4 3 3 11 - 10 15
8.
Тернана
 9 4 3 2 8 - 6 15
9.
Палермо
 10 4 3 3 11 - 9 15
10.
Дженоа
 9 3 5 1 9 - 6 14
11.
Бари
 10 3 5 2 20 - 12 14
12.
Модена
 0:0 9 3 3 3 15 - 12 12
13.
Зюйдтироль
 10 2 6 2 11 - 12 12
14.
Перуджа
 10 3 3 4 10 - 14 12
15.
СПАЛ
 10 3 2 5 14 - 13 11
16.
Козенца
 9 3 2 4 12 - 13 11
17.
Асколи
 10 2 4 4 10 - 13 10
18.
Читтаделла
 9 2 4 3 7 - 12 10
19.
Беневенто
 10 2 3 5 7 - 12 9
20.
Венеция
 10 2 2 6 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реджина
 10 6 1 3 11 - 7 19
2.
Дженоа
 10 6 1 3 12 - 8 19
3.
Бари
 10 5 4 1 14 - 7 19
4.
Фрозиноне
 0:0 10 5 1 4 13 - 9 16
5.
Асколи
 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Модена
 0:0 11 4 2 5 13 - 16 14
7.
Зюйдтироль
 9 4 2 3 10 - 12 14
8.
Беневенто
 9 3 4 2 10 - 8 13
9.
Пиза
 10 2 6 2 13 - 12 12
10.
СПАЛ
 10 2 6 2 8 - 10 12
11.
Венеция
 9 3 3 3 12 - 11 12
12.
Читтаделла
 11 3 3 5 8 - 13 12
13.
Тернана
 10 3 2 5 12 - 18 11
14.
Парма
 10 2 5 3 11 - 13 11
15.
Палермо
 10 2 4 4 11 - 16 10
16.
Брешия
 9 2 3 4 9 - 17 9
17.
Перуджа
 10 2 2 6 9 - 13 8
18.
Кальяри
 9 1 4 4 9 - 11 7
19.
Комо
 10 1 4 5 11 - 19 7
20.
Козенца
 10 1 3 6 5 - 19 6
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 12 (4)
Палермо Брунори Маттео 10 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 7 (4)
Кальяри Лападула Джанлука 7 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
СПАЛ Мурджа Алессандро 1 8
Асколи Гондо Седрик 2 6
Бари Ди Чезаре Валерио 9
Фрозиноне Болока Даниэль 9
Пиза Калабрези Артуро 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    43'
    Боррелли Дженнаро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Калай Сержио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Лулич Карло получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 61% завершится победой Фрозиноне.
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Фрозиноне
Ничья
Модена
2.45
3.75
4.65
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