Тур: 20. Стадион: Бенито Стирпе.
0'
18' Желтая карточкаЛулич Карло
33' Желтая карточкаКалай Сержио
43' Желтая карточкаБоррелли Дженнаро
1:0
64' ГолИнсинье Роберто
2:0
68' ГолКасо Джузеппе
2:1
88' ГолСтриццоло Лука
90'+6
Ход матча
18'
33'
64'
1:0
68'
88'
2:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
7 Угловые 8
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
426 Количество передач 449
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.66 Победа «Фрозиноне»
23
Калай
Сержио
16
Джерли
Фабио
99
Дьяв
Давиде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Калай СержиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Баэс ХаймеПолузащитник
-
17 Траоре АлиуПолузащитник
-
19 Бошич МилошНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дьяв ДавидеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
История личных встреч
Фрозиноне
Модена
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
13 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.31
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
68
90
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|6
|0.3
|Инсинье Роберто
|5
|0.25
|Роден Маркус
|3
|0.15
|Касо Джузеппе
|3
|0.15
|Моро Лука
|3
|0.15
|Гарритано Лука
|2
|0.1
|Боррелли Дженнаро
|2
|0.1
|Маццители Лука
|1
|0.05
|Лучиони Фабио
|1
|0.05
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0.05
|Коне Бенджамин
|1
|0.05
|Монтеризи Иларио
|1
|0.05
|Фработта Джанлука
|0
|0
|Лулич Карло
|0
|0
|Бошич Милош
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьяв Давиде
|6 (1)
|0.3
|Бонфанти Николас
|5
|0.25
|Фальчинелли Диего
|4
|0.2
|Тремолада Лука
|3 (1)
|0.15
|Маньино Лука
|3
|0.15
|Армеллино Марко
|2
|0.1
|Antonio Pergreffi
|2
|0.1
|Марсура Давиде
|1 (1)
|0.05
|Стриццоло Лука
|1
|0.05
|Джерли Фабио
|0
|0
|Paulo Dentello
|0
|0
|Shady Oukhadda
|0
|0
|Панада Симоне
|0
|0
|Понси Фабио
|0
|0
|Romeo Giovannini
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болока Даниэль
|9
|0
|Маццители Лука
|5
|0
|Боррелли Дженнаро
|5
|0
|Коттали Маттео
|4
|0
|Фработта Джанлука
|4
|0
|Лучиони Фабио
|3
|0
|Гарритано Лука
|3
|0
|Инсинье Роберто
|3
|0
|Раванелли Лука
|3
|0
|Коне Бенджамин
|3
|0
|Мулаттьери Самуэле
|3
|0
|Роден Маркус
|2
|0
|Касо Джузеппе
|2
|0
|Моро Лука
|2
|0
|Турати Стефано
|2
|0
|Сампиризи Марио
|1
|0
|Лулич Карло
|1
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Калай Сержио
|1
|0
|Монтеризи Иларио
|1
|0
|Киерво Риккардо
|1
|0
|Ойоно Энтони
|1
|0
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Читтадини Джорджо
|8
|0
|Дьяв Давиде
|6
|1
|Antonio Pergreffi
|4
|0
|Джерли Фабио
|3
|0
|Маньино Лука
|3
|0
|Панада Симоне
|3
|0
|Тремолада Лука
|2
|0
|Фальчинелли Диего
|2
|0
|Марсура Давиде
|2
|0
|Армеллино Марко
|2
|0
|Копполаро Мауро
|2
|0
|Tomasso Silvestri
|2
|0
|Shady Oukhadda
|2
|0
|Ренцетти Франческо
|1
|0
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Paulo Dentello
|1
|0
|Riccardo Gagno
|1
|0
|Мости Никола
|1
|0
|Бонфанти Николас
|1
|0
|Edoardo Duca
|1
|0
Результаты матчей
Фрозиноне
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
2
6
Фрозиноне
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Модена
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
6
Волевые поражения
11
13
Фрозиноне
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (10)
40% (8)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Модена
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
11
Волевые поражения
13
19
Голы по времени матча
Забито
16
14
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
4
29%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
5
31%
1
7%
61-75
3
19%
6
43%
76-90
Пропущено
4
18
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 9
1
25%
1
6%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
1
25%
3
17%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
2
50%
5
28%
76-90
Забито
13
14
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
2
15%
4
29%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
4
31%
4
29%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
9
13
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
3
33%
2
15%
16-30
3
33%
4
31%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
1
11%
3
23%
76-90
Забито
29
28
8 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
1
3%
1
4%
1-15
2
7%
7
25%
16-30
5
17%
5
18%
31-45
5
17%
4
14%
46-60
9
31%
5
18%
61-75
7
24%
6
21%
76-90
Пропущено
13
31
8 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 17
1
8%
2
6%
1-15
3
23%
5
16%
16-30
4
31%
7
23%
31-45
1
8%
3
10%
46-60
1
8%
6
19%
61-75
3
23%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фрозиноне - Тернана 3:0 Дженоа - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Реджина - Фрозиноне 0:3
Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 2:2 Асколи - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Перуджа 1:0 Козенца - Фрозиноне 1:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Венеция - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Комо 2:0 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Модена - Фрозиноне 0:1 Монца - Фрозиноне 3:2
Модена
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Беневенто 1:1 Бари - Модена 4:1 Модена - Венеция 2:2
СПАЛ - Модена 2:3 Парма - Модена 1:2 Модена - Перуджа 1:1 Читтаделла - Модена 0:0 Модена - Палермо 0:2 Пиза - Модена 4:2 Кремонезе - Модена 4:2 Модена - Комо 5:1 Асколи - Модена 1:2 Модена - Реджина 1:0 Дженоа - Модена 1:0 Модена - Брешия 1:3 Кальяри - Модена 1:0 Модена - Тернана 4:1 Козенца - Модена 2:1 Модена - Фрозиноне 0:1
Результаты матчей
Фрозиноне
Модена
Точный счет
1:0
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
5 раз 25%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
2
5 раз 25%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
1
7 раз 35%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Фрозиноне
Модена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
72
64
36
28
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
83
37
56
28
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
155
911
812
416
317
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|12 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|10 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|7 (4)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|7 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|7 (1)
|СПАЛ
|Мурджа Алессандро
|1 8
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|9
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|9
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 7