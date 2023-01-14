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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 20. Стадион: .
Фрозиноне
2:1
Конец матча
Модена
0'
18' Желтая карточка
Лулич Карло
33' Желтая карточка
Калай Сержио
43' Желтая карточка
Боррелли Дженнаро
1:0
64' Гол
Инсинье Роберто
2:0
68' Гол
Касо Джузеппе
2:1
88' Гол
Стриццоло Лука
90'+6

Ход матча

18'
Лулич Карло
 
33'
Калай Сержио
 
43'
Боррелли Дженнаро
 
46'
Инсинье Роберто
Боррелли Дженнаро
 
46'
Касо Джузеппе
Ойоно Энтони
 
57'
 
Бонфанти Николас
Дьяв Давиде
58'
 
Тремолада Лука
Romeo Giovannini
64'
Инсинье Роберто
1:0
66'
 
Маньино Лука
Гарджуло Марио
66'
 
Стриццоло Лука
Фальчинелли Диего
68'
Касо Джузеппе
(Мулаттьери Самуэле)
2:0
80'
 
Edoardo Duca
Джерли Фабио
82'
Оливери Андреа
Гарритано Лука
 
82'
Моро Лука
Мулаттьери Самуэле
 
88'
2:1
Стриццоло Лука
(Тремолада Лука)
90'
Монтеризи Иларио
Касо Джузеппе
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 8
  • 2 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 426 Количество передач 449
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
22
Турати
Стефано
31
Сампиризи
Марио
23
Калай
Сержио
20
Раванелли
Лука
2
Ойоно
Энтони
99
Фработта
Джанлука
7
Роден
Маркус
8
Лулич
Карло
16
Гарритано
Лука
90
Боррелли
Дженнаро
9
Мулаттьери
Самуэле
26
Riccardo
Gagno
57
Копполаро
Мауро
15
Tomasso
Silvestri
4
Antonio
Pergreffi
3
Понси
Фабио
21
Армеллино
Марко
16
Джерли
Фабио
20
Гарджуло
Марио
11
Фальчинелли
Диего
19
Romeo
Giovannini
99
Дьяв
Давиде
Фрозиноне
5-3-2
Модена
4-3-2-1

История личных встреч

Фрозиноне
Модена

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

13 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

История матчей

СB
0:1
СB
1:0
СB
2:0
К
0:1
К
4:0
СB
2:1
СB
1:1
СB
0:0
СB
0:3
СB
1:0
СB
2:0
СB
2:4
СB
2:2

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.31
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

68
90

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 6 0.3
Инсинье Роберто 5 0.25
Роден Маркус 3 0.15
Касо Джузеппе 3 0.15
Моро Лука 3 0.15
Гарритано Лука 2 0.1
Боррелли Дженнаро 2 0.1
Маццители Лука 1 0.05
Лучиони Фабио 1 0.05
Шиминьски Пшемыслав 1 0.05
Коне Бенджамин 1 0.05
Монтеризи Иларио 1 0.05
Фработта Джанлука 0 0
Лулич Карло 0 0
Бошич Милош 0 0
Киерво Риккардо 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьяв Давиде 6 (1) 0.3
Бонфанти Николас 5 0.25
Фальчинелли Диего 4 0.2
Тремолада Лука 3 (1) 0.15
Маньино Лука 3 0.15
Армеллино Марко 2 0.1
Antonio Pergreffi 2 0.1
Марсура Давиде 1 (1) 0.05
Стриццоло Лука 1 0.05
Джерли Фабио 0 0
Paulo Dentello 0 0
Shady Oukhadda 0 0
Панада Симоне 0 0
Понси Фабио 0 0
Romeo Giovannini 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 9 0
Маццители Лука 5 0
Боррелли Дженнаро 5 0
Коттали Маттео 4 0
Фработта Джанлука 4 0
Лучиони Фабио 3 0
Гарритано Лука 3 0
Инсинье Роберто 3 0
Раванелли Лука 3 0
Коне Бенджамин 3 0
Мулаттьери Самуэле 3 0
Роден Маркус 2 0
Касо Джузеппе 2 0
Моро Лука 2 0
Турати Стефано 2 0
Сампиризи Марио 1 0
Лулич Карло 1 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Калай Сержио 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Киерво Риккардо 1 0
Ойоно Энтони 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Читтадини Джорджо 8 0
Дьяв Давиде 6 1
Antonio Pergreffi 4 0
Джерли Фабио 3 0
Маньино Лука 3 0
Панада Симоне 3 0
Тремолада Лука 2 0
Фальчинелли Диего 2 0
Марсура Давиде 2 0
Армеллино Марко 2 0
Копполаро Мауро 2 0
Tomasso Silvestri 2 0
Shady Oukhadda 2 0
Ренцетти Франческо 1 0
Де Майо Себастьян 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Paulo Dentello 1 0
Riccardo Gagno 1 0
Мости Никола 1 0
Бонфанти Николас 1 0
Edoardo Duca 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

2
6
Фрозиноне
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Модена
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
6

Волевые поражения

11
13
Фрозиноне
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (10)
40% (8)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Модена
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
11

Волевые поражения

13
19

Голы по времени матча

Забито

16
14
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
4
29%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
5
31%
1
7%
61-75
3
19%
6
43%
76-90

Пропущено

4
18
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 9
1
25%
1
6%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
1
25%
3
17%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
2
50%
5
28%
76-90

Забито

13
14
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
2
15%
4
29%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
4
31%
4
29%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

9
13
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
3
33%
2
15%
16-30
3
33%
4
31%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
1
11%
3
23%
76-90

Забито

29
28
8 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
1
3%
1
4%
1-15
2
7%
7
25%
16-30
5
17%
5
18%
31-45
5
17%
4
14%
46-60
9
31%
5
18%
61-75
7
24%
6
21%
76-90

Пропущено

13
31
8 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 17
1
8%
2
6%
1-15
3
23%
5
16%
16-30
4
31%
7
23%
31-45
1
8%
3
10%
46-60
1
8%
6
19%
61-75
3
23%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фрозиноне - Тернана 3:0 Дженоа - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Реджина - Фрозиноне 0:3
Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 2:2 Асколи - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Перуджа 1:0 Козенца - Фрозиноне 1:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Венеция - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Комо 2:0 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Модена - Фрозиноне 0:1 Монца - Фрозиноне 3:2
Модена
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Беневенто 1:1 Бари - Модена 4:1 Модена - Венеция 2:2
СПАЛ - Модена 2:3 Парма - Модена 1:2 Модена - Перуджа 1:1 Читтаделла - Модена 0:0 Модена - Палермо 0:2 Пиза - Модена 4:2 Кремонезе - Модена 4:2 Модена - Комо 5:1 Асколи - Модена 1:2 Модена - Реджина 1:0 Дженоа - Модена 1:0 Модена - Брешия 1:3 Кальяри - Модена 1:0 Модена - Тернана 4:1 Козенца - Модена 2:1 Модена - Фрозиноне 0:1

Результаты матчей

Фрозиноне
Модена

Точный счет

1:0
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
5 раз 25%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
2
5 раз 25%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
1
7 раз 35%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Модена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
2
6
4
1.5
3
6
2
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
3
3
7
1.5
5
6
2
8
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
15
5
9
11
1.5
8
12
4
16
2.5
3
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 20 13 3 4 30 - 12 42
2.
Реджина
 20 11 3 6 30 - 17 36
3.
Дженоа
 19 9 6 4 21 - 14 33
4.
Бари
 20 8 9 3 34 - 19 33
5.
Пиза
 20 7 8 5 31 - 22 29
6.
Кальяри
 20 7 7 6 25 - 23 28
7.
Парма
 20 7 6 7 25 - 24 27
8.
Зюйдтироль
 19 6 8 5 21 - 24 26
9.
Тернана
 19 7 5 7 20 - 24 26
10.
Асколи
 19 6 7 6 24 - 23 25
11.
Палермо
 20 6 7 7 22 - 25 25
12.
Брешия
 19 6 7 6 20 - 26 25
13.
Модена
 20 7 4 9 29 - 30 25
14.
СПАЛ
 20 5 8 7 22 - 23 23
15.
Комо
 20 5 7 8 22 - 29 22
16.
Беневенто
 19 5 7 7 17 - 20 22
17.
Читтаделла
 20 5 7 8 15 - 25 22
18.
Перуджа
 20 5 5 10 19 - 27 20
19.
Венеция
 19 5 5 9 23 - 28 20
20.
Козенца
 19 4 5 10 17 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 10 8 2 0 17 - 3 26
2.
Кальяри
 11 6 3 2 16 - 12 21
3.
Реджина
 10 5 2 3 19 - 10 17
4.
Пиза
 10 5 2 3 18 - 10 17
5.
Парма
 10 5 1 4 14 - 11 16
6.
Брешия
 10 4 4 2 11 - 9 16
7.
Тернана
 9 4 3 2 8 - 6 15
8.
Палермо
 10 4 3 3 11 - 9 15
9.
Комо
 10 4 3 3 11 - 10 15
10.
Дженоа
 9 3 5 1 9 - 6 14
11.
Бари
 10 3 5 2 20 - 12 14
12.
Зюйдтироль
 10 2 6 2 11 - 12 12
13.
Перуджа
 10 3 3 4 10 - 14 12
14.
Модена
 9 3 3 3 15 - 12 12
15.
СПАЛ
 10 3 2 5 14 - 13 11
16.
Козенца
 9 3 2 4 12 - 13 11
17.
Читтаделла
 9 2 4 3 7 - 12 10
18.
Асколи
 10 2 4 4 10 - 13 10
19.
Беневенто
 10 2 3 5 7 - 12 9
20.
Венеция
 10 2 2 6 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реджина
 10 6 1 3 11 - 7 19
2.
Дженоа
 10 6 1 3 12 - 8 19
3.
Бари
 10 5 4 1 14 - 7 19
4.
Фрозиноне
 10 5 1 4 13 - 9 16
5.
Асколи
 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Зюйдтироль
 9 4 2 3 10 - 12 14
7.
Беневенто
 9 3 4 2 10 - 8 13
8.
Модена
 11 4 1 6 14 - 18 13
9.
Читтаделла
 11 3 3 5 8 - 13 12
10.
Пиза
 10 2 6 2 13 - 12 12
11.
СПАЛ
 10 2 6 2 8 - 10 12
12.
Венеция
 9 3 3 3 12 - 11 12
13.
Тернана
 10 3 2 5 12 - 18 11
14.
Парма
 10 2 5 3 11 - 13 11
15.
Палермо
 10 2 4 4 11 - 16 10
16.
Брешия
 9 2 3 4 9 - 17 9
17.
Перуджа
 10 2 2 6 9 - 13 8
18.
Кальяри
 9 1 4 4 9 - 11 7
19.
Комо
 10 1 4 5 11 - 19 7
20.
Козенца
 10 1 3 6 5 - 19 6
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 12 (4)
Палермо Брунори Маттео 10 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 7 (4)
Кальяри Лападула Джанлука 7 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
СПАЛ Мурджа Алессандро 1 8
Асколи Гондо Седрик 2 6
Бари Ди Чезаре Валерио 9
Фрозиноне Болока Даниэль 9
Пиза Калабрези Артуро 1 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      43'
      Боррелли Дженнаро получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      33'
      Калай Сержио получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      18'
      Лулич Карло получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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