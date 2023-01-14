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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 20. Стадион: .
Кальяри
0:0
Первый тайм: 14'
Комо
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Комо
1.93
3.60
4.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Радунович
Борис
15
Альтаре
Джорджо
4
Alberto
Dossena
24
Капрадосси
Элио
28
Дзаппа
Габриэле
8
Нандес
Найтан
29
Макумбу
Антуан
39
Курфалидис
Христос
37
Paulo
Dentello
9
Лападула
Джанлука
30
Паволетти
Леонардо
1
Гидотти
Симоне
2
Бинкс
Луис
23
Скалья
Филиппо
26
Одентал
Кас
28
Виньяли
Лука
19
Бланко
Алехандро
44
Иоанну
Николас
21
Арригони
Томмазо
14
Беллемо
Алессандро
27
Черри
Альберто
77
Манкузо
Леонардо
Кальяри
4-3-3
Комо
3-5-2

История личных встреч

Кальяри
Комо

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
1:1
СB
1:1
СB
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 7 (1) 0.35
Паволетти Леонардо 5 0.25
Лувумбо Зито 3 0.15
Манкозу Марко 2 0.1
Перейро Гастон 1 0.05
Дейола Алессандро 1 0.05
Рог Марко 1 0.05
Лелла Нунцио 1 0.05
Макумбу Антуан 1 0.05
Виола Николас 1 (1) 0.05
Нандес Найтан 0 0
Миллико Винченцо 0 0
Капрадосси Элио 0 0
Дзаппа Габриэле 0 0
Карбони Франко 0 0
Оберт Адам 0 0
Курфалидис Христос 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкузо Леонардо 5 0.25
Черри Альберто 4 (1) 0.2
Кутроне Патрик 4 0.2
Бланко Алехандро 2 0.1
Арригони Томмазо 2 0.1
Иоанну Николас 1 0.05
Беллемо Алессандро 1 0.05
Виньяли Лука 1 0.05
Liam Kerrigan2 1 0.05
Амброзино Джузеппе 1 0.05
Чаджиа Мутир 0 0
Фабрегас Сеск 0 0
Париджини Витторио 0 0
Каньяно Андреа 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нандес Найтан 6 0
Паволетти Леонардо 3 0
Дейола Алессандро 3 0
Рог Марко 3 0
Карбони Франко 3 0
Ди Пардо Алессандро 1 1
Оберт Адам 1 1
Лападула Джанлука 2 0
Гольданига Эдоардо 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Лувумбо Зито 2 0
Виола Николас 1 0
Фалько Филиппо 1 0
Капрадосси Элио 1 0
Баррека Антонио 1 0
Alberto Dossena 1 0
Альтаре Джорджо 1 0
Дзаппа Габриэле 1 0
Макумбу Антуан 1 0
Дезогус Якопо 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виньяли Лука 5 0
Бинкс Луис 3 1
Манкузо Леонардо 4 0
Базелли Даниэле 4 0
Арригони Томмазо 2 1
Фабрегас Сеск 3 0
Черри Альберто 3 0
Иоанну Николас 3 0
Беллемо Алессандро 3 0
Каньяно Андреа 3 0
Одентал Кас 3 0
Да Рива Якопо 1 1
Париджини Витторио 2 0
Фараго Паоло 2 0
Иовин Алессио 2 0
Кутроне Патрик 2 0
Бланко Алехандро 2 0
Габриеллони Алессандро 2 0
Скалья Филиппо 1 0
Солини Маттео 1 0
Гидотти Симоне 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Целехин Энрико 1 0

Результаты матчей

Кальяри
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Комо
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

4
9
Кальяри
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Комо
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

7
11
Кальяри
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
Комо
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
4

Волевые поражения

11
20

Голы по времени матча

Забито

14
12
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
2
14%
3
25%
1-15
3
21%
2
17%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
3
21%
5
42%
76-90

Пропущено

12
16
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
3
25%
4
25%
16-30
1
8%
4
25%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
2
17%
3
19%
61-75
3
25%
3
19%
76-90

Забито

9
11
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
1
11%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
5
56%
0
0%
76-90

Пропущено

11
10
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
18%
2
20%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
1
10%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
6
60%
76-90

Забито

23
23
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 6
3
13%
6
26%
1-15
3
13%
4
17%
16-30
3
13%
3
13%
31-45
2
9%
1
4%
46-60
4
17%
4
17%
61-75
8
35%
5
22%
76-90

Пропущено

23
26
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
2
9%
3
12%
1-15
4
17%
4
15%
16-30
5
22%
5
19%
31-45
4
17%
2
8%
46-60
3
13%
3
12%
61-75
5
22%
9
35%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кальяри - Козенца 2:0 Палермо - Кальяри 2:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Тернана - Кальяри 1:0
Кальяри - Парма 1:1 Фрозиноне - Кальяри 2:2 Кальяри - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Кальяри 2:2 Кальяри - Реджина 1:1 Асколи - Кальяри 2:1 Болонья - Кальяри 1:0 Кальяри - Брешия 2:1 Дженоа - Кальяри 0:0 Кальяри - Венеция 1:4 Кальяри - Бари 0:1 Беневенто - Кальяри 0:2 Кальяри - Модена 1:0 СПАЛ - Кальяри 1:0 Кальяри - Читтаделла 2:1 Комо - Кальяри 1:1
Комо
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Комо - Tritium 4:0 Комо - Читтаделла 2:0 Тернана - Комо 0:3 Комо - Реджина 0:1
Палермо - Комо 0:0 Асколи - Комо 3:3 Комо - Бари 1:1 Дженоа - Комо 1:1 Комо - Венеция 1:0 Парма - Комо 1:0 Комо - Беневенто 2:1 Модена - Комо 5:1 Комо - Перуджа 1:0 Козенца - Комо 3:1 Комо - СПАЛ 3:3 Комо - Зюйдтироль 0:2 Фрозиноне - Комо 2:0 Комо - Брешия 0:1 Пиза - Комо 2:2 Комо - Кальяри 1:1

Результаты матчей

Кальяри
Комо

Точный счет

1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Комо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
13
6
7
12
1.5
6
13
1
18
2.5
3
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 19 12 3 4 28 - 11 39
2.
Реджина
 0:0 20 11 4 5 30 - 16 37
3.
Дженоа
 19 9 6 4 21 - 14 33
4.
Бари
 1:0 20 8 9 3 31 - 19 33
5.
Пиза
 0:1 20 7 8 5 30 - 21 29
6.
Парма
 0:1 20 7 6 7 25 - 21 27
7.
Тернана
 19 7 5 7 20 - 24 26
8.
Кальяри
 0:0 20 6 8 6 23 - 23 26
9.
Зюйдтироль
 19 6 8 5 21 - 24 26
10.
Модена
 19 7 4 8 28 - 28 25
11.
Асколи
 19 6 7 6 24 - 23 25
12.
Брешия
 19 6 7 6 20 - 26 25
13.
Палермо
 0:2 20 6 6 8 19 - 24 24
14.
Комо
 0:0 20 5 8 7 22 - 27 23
15.
Читтаделла
 1:0 20 5 7 8 14 - 24 22
16.
Перуджа
 2:0 20 6 4 10 18 - 24 22
17.
Беневенто
 19 5 7 7 17 - 20 22
18.
СПАЛ
 0:0 20 4 9 7 21 - 23 21
19.
Венеция
 19 5 5 9 23 - 28 20
20.
Козенца
 19 4 5 10 17 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 9 7 2 0 15 - 2 23
2.
Кальяри
 0:0 11 5 4 2 14 - 12 19
3.
Реджина
 0:0 10 5 3 2 19 - 9 18
4.
Пиза
 0:1 10 5 2 3 17 - 9 17
5.
Парма
 0:1 10 5 1 4 14 - 11 16
6.
Брешия
 10 4 4 2 11 - 9 16
7.
Комо
 0:0 10 4 3 3 11 - 10 15
8.
Тернана
 9 4 3 2 8 - 6 15
9.
Палермо
 0:2 10 4 3 3 11 - 9 15
10.
Дженоа
 9 3 5 1 9 - 6 14
11.
Бари
 1:0 10 3 5 2 17 - 12 14
12.
Перуджа
 2:0 10 4 2 4 9 - 11 14
13.
Модена
 9 3 3 3 15 - 12 12
14.
Зюйдтироль
 10 2 6 2 11 - 12 12
15.
СПАЛ
 0:0 10 3 2 5 14 - 13 11
16.
Козенца
 9 3 2 4 12 - 13 11
17.
Асколи
 10 2 4 4 10 - 13 10
18.
Читтаделла
 1:0 9 2 4 3 7 - 12 10
19.
Беневенто
 10 2 3 5 7 - 12 9
20.
Венеция
 10 2 2 6 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реджина
 0:0 10 6 1 3 11 - 7 19
2.
Дженоа
 10 6 1 3 12 - 8 19
3.
Бари
 1:0 10 5 4 1 14 - 7 19
4.
Фрозиноне
 10 5 1 4 13 - 9 16
5.
Асколи
 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Зюйдтироль
 9 4 2 3 10 - 12 14
7.
Беневенто
 9 3 4 2 10 - 8 13
8.
Модена
 10 4 1 5 13 - 16 13
9.
Пиза
 0:1 10 2 6 2 13 - 12 12
10.
Венеция
 9 3 3 3 12 - 11 12
11.
Читтаделла
 1:0 11 3 3 5 7 - 12 12
12.
Тернана
 10 3 2 5 12 - 18 11
13.
Парма
 0:1 10 2 5 3 11 - 10 11
14.
СПАЛ
 0:0 10 1 7 2 7 - 10 10
15.
Палермо
 0:2 10 2 3 5 8 - 15 9
16.
Брешия
 9 2 3 4 9 - 17 9
17.
Комо
 0:0 10 1 5 4 11 - 17 8
18.
Перуджа
 2:0 10 2 2 6 9 - 13 8
19.
Кальяри
 0:0 9 1 4 4 9 - 11 7
20.
Козенца
 10 1 3 6 5 - 19 6
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 10 (4)
Палермо Брунори Маттео 9 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 7 (4)
Кальяри Лападула Джанлука 7 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
СПАЛ Мурджа Алессандро 1 8
Асколи Гондо Седрик 2 6
Бари Ди Чезаре Валерио 9
Фрозиноне Болока Даниэль 9
Пиза Калабрези Артуро 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Комо
1.93
3.60
4.30
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