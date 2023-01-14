Тур: 20. Стадион: Сардиния Арена.
0'
1:0
16' ГолПаволетти Леонардо
45' Желтая карточкаНандес Найтан
2:0
49' ГолPaulo Dentello
84' Желтая карточкаАльтаре Джорджо
90'+6
Ход матча
16'
45'
49'
84'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 7
-
0 Офсайды 4
-
19 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
339 Количество передач 443
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.76 Победа «Кальяри»
26
Одентал
Кас
28
Виньяли
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Лолич ЭлдинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Лувумбо ЗитоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лонго Морено
История личных встреч
Кальяри
Комо
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|7 (1)
|0.35
|Паволетти Леонардо
|6
|0.3
|Лувумбо Зито
|3
|0.15
|Манкозу Марко
|2
|0.1
|Перейро Гастон
|1
|0.05
|Дейола Алессандро
|1
|0.05
|Рог Марко
|1
|0.05
|Paulo Dentello
|1
|0.05
|Лелла Нунцио
|1
|0.05
|Макумбу Антуан
|1
|0.05
|Виола Николас
|1 (1)
|0.05
|Нандес Найтан
|0
|0
|Миллико Винченцо
|0
|0
|Курфалидис Христос
|0
|0
|Капрадосси Элио
|0
|0
|Дзаппа Габриэле
|0
|0
|Карбони Франко
|0
|0
|Оберт Адам
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манкузо Леонардо
|5
|0.25
|Черри Альберто
|4 (1)
|0.2
|Кутроне Патрик
|4
|0.2
|Бланко Алехандро
|2
|0.1
|Арригони Томмазо
|2
|0.1
|Иоанну Николас
|1
|0.05
|Беллемо Алессандро
|1
|0.05
|Виньяли Лука
|1
|0.05
|Liam Kerrigan2
|1
|0.05
|Амброзино Джузеппе
|1
|0.05
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Фабрегас Сеск
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
|Каньяно Андреа
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нандес Найтан
|7
|0
|Паволетти Леонардо
|3
|0
|Дейола Алессандро
|3
|0
|Рог Марко
|3
|0
|Карбони Франко
|3
|0
|Ди Пардо Алессандро
|1
|1
|Оберт Адам
|1
|1
|Лападула Джанлука
|2
|0
|Гольданига Эдоардо
|2
|0
|Альтаре Джорджо
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Лувумбо Зито
|2
|0
|Виола Николас
|1
|0
|Фалько Филиппо
|1
|0
|Капрадосси Элио
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Alberto Dossena
|1
|0
|Дзаппа Габриэле
|1
|0
|Макумбу Антуан
|1
|0
|Дезогус Якопо
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виньяли Лука
|5
|0
|Бинкс Луис
|3
|1
|Манкузо Леонардо
|4
|0
|Базелли Даниэле
|4
|0
|Арригони Томмазо
|2
|1
|Фабрегас Сеск
|3
|0
|Черри Альберто
|3
|0
|Иоанну Николас
|3
|0
|Беллемо Алессандро
|3
|0
|Каньяно Андреа
|3
|0
|Одентал Кас
|3
|0
|Да Рива Якопо
|1
|1
|Париджини Витторио
|2
|0
|Фараго Паоло
|2
|0
|Иовин Алессио
|2
|0
|Кутроне Патрик
|2
|0
|Бланко Алехандро
|2
|0
|Габриеллони Алессандро
|2
|0
|Скалья Филиппо
|1
|0
|Солини Маттео
|1
|0
|Гидотти Симоне
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
|Целехин Энрико
|1
|0
Результаты матчей
Кальяри
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Комо
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
4
9
Кальяри
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Комо
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
7
11
Кальяри
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (10)
40% (8)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)
Комо
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (3)
30% (6)
55% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
10
4
Волевые поражения
11
20
Голы по времени матча
Забито
16
12
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
2
13%
3
25%
1-15
4
25%
2
17%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
3
19%
5
42%
76-90
Пропущено
12
18
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
3
25%
5
28%
16-30
1
8%
4
22%
31-45
3
25%
2
11%
46-60
2
17%
3
17%
61-75
3
25%
3
17%
76-90
Забито
9
11
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
1
11%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
5
56%
0
0%
76-90
Пропущено
11
10
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
18%
2
20%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
1
10%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
6
60%
76-90
Забито
25
23
10 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 7
3
12%
6
26%
1-15
4
16%
4
17%
16-30
3
12%
3
13%
31-45
3
12%
1
4%
46-60
4
16%
4
17%
61-75
8
32%
5
22%
76-90
Пропущено
23
28
11 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
2
9%
3
11%
1-15
4
17%
5
18%
16-30
5
22%
5
18%
31-45
4
17%
3
11%
46-60
3
13%
3
11%
61-75
5
22%
9
32%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кальяри - Козенца 2:0 Палермо - Кальяри 2:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Тернана - Кальяри 1:0
Кальяри - Парма 1:1 Фрозиноне - Кальяри 2:2 Кальяри - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Кальяри 2:2 Кальяри - Реджина 1:1 Асколи - Кальяри 2:1 Болонья - Кальяри 1:0 Кальяри - Брешия 2:1 Дженоа - Кальяри 0:0 Кальяри - Венеция 1:4 Кальяри - Бари 0:1 Беневенто - Кальяри 0:2 Кальяри - Модена 1:0 СПАЛ - Кальяри 1:0 Кальяри - Читтаделла 2:1 Комо - Кальяри 1:1
Комо
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Комо - Tritium 4:0 Комо - Читтаделла 2:0 Тернана - Комо 0:3 Комо - Реджина 0:1
Палермо - Комо 0:0 Асколи - Комо 3:3 Комо - Бари 1:1 Дженоа - Комо 1:1 Комо - Венеция 1:0 Парма - Комо 1:0 Комо - Беневенто 2:1 Модена - Комо 5:1 Комо - Перуджа 1:0 Козенца - Комо 3:1 Комо - СПАЛ 3:3 Комо - Зюйдтироль 0:2 Фрозиноне - Комо 2:0 Комо - Брешия 0:1 Пиза - Комо 2:2 Комо - Кальяри 1:1
Результаты матчей
Кальяри
Комо
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 20%
2:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
2
7 раз 35%
0
4 раза 20%
3
1 раз 5%
0
7 раз 35%
1
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%
Тоталы голов в матче
Кальяри
Комо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
73
56
37
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
64
36
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
137
812
614
119
317
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|20
|12
|4
|4
|28 - 11
|40
|2.
|20
|11
|3
|6
|30 - 17
|36
|3.
|19
|9
|6
|4
|21 - 14
|33
|4.
|20
|8
|9
|3
|34 - 19
|33
|5.
|20
|7
|8
|5
|31 - 22
|29
|6.
|20
|7
|7
|6
|25 - 23
|28
|7.
|20
|7
|6
|7
|25 - 24
|27
|8.
|0:0
|20
|7
|5
|8
|28 - 28
|26
|9.
|19
|6
|8
|5
|21 - 24
|26
|10.
|19
|7
|5
|7
|20 - 24
|26
|11.
|19
|6
|7
|6
|24 - 23
|25
|12.
|20
|6
|7
|7
|22 - 25
|25
|13.
|19
|6
|7
|6
|20 - 26
|25
|14.
|20
|5
|8
|7
|22 - 23
|23
|15.
|20
|5
|7
|8
|22 - 29
|22
|16.
|19
|5
|7
|7
|17 - 20
|22
|17.
|20
|5
|7
|8
|15 - 25
|22
|18.
|20
|5
|5
|10
|19 - 27
|20
|19.
|19
|5
|5
|9
|23 - 28
|20
|20.
|19
|4
|5
|10
|17 - 32
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|7
|3
|0
|15 - 2
|24
|2.
|11
|6
|3
|2
|16 - 12
|21
|3.
|10
|5
|2
|3
|19 - 10
|17
|4.
|10
|5
|2
|3
|18 - 10
|17
|5.
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|6.
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|7.
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|8.
|9
|4
|3
|2
|8 - 6
|15
|9.
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|10.
|9
|3
|5
|1
|9 - 6
|14
|11.
|10
|3
|5
|2
|20 - 12
|14
|12.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|13.
|10
|2
|6
|2
|11 - 12
|12
|14.
|10
|3
|3
|4
|10 - 14
|12
|15.
|10
|3
|2
|5
|14 - 13
|11
|16.
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|17.
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|18.
|9
|2
|4
|3
|7 - 12
|10
|19.
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|20.
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|1
|3
|11 - 7
|19
|2.
|10
|6
|1
|3
|12 - 8
|19
|3.
|10
|5
|4
|1
|14 - 7
|19
|4.
|0:0
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|5.
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|6.
|0:0
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|7.
|9
|4
|2
|3
|10 - 12
|14
|8.
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|9.
|10
|2
|6
|2
|13 - 12
|12
|10.
|10
|2
|6
|2
|8 - 10
|12
|11.
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|12.
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|13.
|10
|3
|2
|5
|12 - 18
|11
|14.
|10
|2
|5
|3
|11 - 13
|11
|15.
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|16.
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|17.
|10
|2
|2
|6
|9 - 13
|8
|18.
|9
|1
|4
|4
|9 - 11
|7
|19.
|10
|1
|4
|5
|11 - 19
|7
|20.
|10
|1
|3
|6
|5 - 19
|6
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|12 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|10 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|7 (4)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|7 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|7 (1)
|СПАЛ
|Мурджа Алессандро
|1 8
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|9
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|9
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 7