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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 20. Стадион: .
Кальяри
2:0
Конец матча
Комо
0'
1:0
16' Гол
Паволетти Леонардо
45' Желтая карточка
Нандес Найтан
2:0
49' Гол
Paulo Dentello
84' Желтая карточка
Альтаре Джорджо
90'+6

Ход матча

16'
Паволетти Леонардо
1:0
45'
Нандес Найтан
 
49'
Paulo Dentello
(Курфалидис Христос)
2:0
55'
 
Амброзино Джузеппе
Бланко Алехандро
73'
 
Фабрегас Сеск
Черри Альберто
73'
 
Габриеллони Алессандро
Виньяли Лука
73'
 
Париджини Витторио
Арригони Томмазо
73'
Лелла Нунцио
Курфалидис Христос
 
78'
Баррека Антонио
Paulo Dentello
 
79'
 
Фараго Паоло
Иоанну Николас
84'
Альтаре Джорджо
 
89'
Лувумбо Зито
Паволетти Леонардо
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 7
  • 0 Офсайды 4
  • 19 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 339 Количество передач 443
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Радунович
Борис
15
Альтаре
Джорджо
4
Alberto
Dossena
24
Капрадосси
Элио
28
Дзаппа
Габриэле
8
Нандес
Найтан
29
Макумбу
Антуан
39
Курфалидис
Христос
37
Paulo
Dentello
9
Лападула
Джанлука
30
Паволетти
Леонардо
1
Гидотти
Симоне
2
Бинкс
Луис
23
Скалья
Филиппо
26
Одентал
Кас
28
Виньяли
Лука
19
Бланко
Алехандро
44
Иоанну
Николас
21
Арригони
Томмазо
14
Беллемо
Алессандро
27
Черри
Альберто
77
Манкузо
Леонардо
Кальяри
4-3-3
Комо
3-5-2

История личных встреч

Кальяри
Комо

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
1:1
СB
1:1
СB
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 7 (1) 0.35
Паволетти Леонардо 6 0.3
Лувумбо Зито 3 0.15
Манкозу Марко 2 0.1
Перейро Гастон 1 0.05
Дейола Алессандро 1 0.05
Рог Марко 1 0.05
Paulo Dentello 1 0.05
Лелла Нунцио 1 0.05
Макумбу Антуан 1 0.05
Виола Николас 1 (1) 0.05
Нандес Найтан 0 0
Миллико Винченцо 0 0
Курфалидис Христос 0 0
Капрадосси Элио 0 0
Дзаппа Габриэле 0 0
Карбони Франко 0 0
Оберт Адам 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкузо Леонардо 5 0.25
Черри Альберто 4 (1) 0.2
Кутроне Патрик 4 0.2
Бланко Алехандро 2 0.1
Арригони Томмазо 2 0.1
Иоанну Николас 1 0.05
Беллемо Алессандро 1 0.05
Виньяли Лука 1 0.05
Liam Kerrigan2 1 0.05
Амброзино Джузеппе 1 0.05
Чаджиа Мутир 0 0
Фабрегас Сеск 0 0
Париджини Витторио 0 0
Каньяно Андреа 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нандес Найтан 7 0
Паволетти Леонардо 3 0
Дейола Алессандро 3 0
Рог Марко 3 0
Карбони Франко 3 0
Ди Пардо Алессандро 1 1
Оберт Адам 1 1
Лападула Джанлука 2 0
Гольданига Эдоардо 2 0
Альтаре Джорджо 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Лувумбо Зито 2 0
Виола Николас 1 0
Фалько Филиппо 1 0
Капрадосси Элио 1 0
Баррека Антонио 1 0
Alberto Dossena 1 0
Дзаппа Габриэле 1 0
Макумбу Антуан 1 0
Дезогус Якопо 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виньяли Лука 5 0
Бинкс Луис 3 1
Манкузо Леонардо 4 0
Базелли Даниэле 4 0
Арригони Томмазо 2 1
Фабрегас Сеск 3 0
Черри Альберто 3 0
Иоанну Николас 3 0
Беллемо Алессандро 3 0
Каньяно Андреа 3 0
Одентал Кас 3 0
Да Рива Якопо 1 1
Париджини Витторио 2 0
Фараго Паоло 2 0
Иовин Алессио 2 0
Кутроне Патрик 2 0
Бланко Алехандро 2 0
Габриеллони Алессандро 2 0
Скалья Филиппо 1 0
Солини Маттео 1 0
Гидотти Симоне 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Целехин Энрико 1 0

Результаты матчей

Кальяри
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Комо
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

4
9
Кальяри
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Комо
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

7
11
Кальяри
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (10)
40% (8)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)
Комо
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (3)
30% (6)
55% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

10
4

Волевые поражения

11
20

Голы по времени матча

Забито

16
12
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
2
13%
3
25%
1-15
4
25%
2
17%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
3
19%
5
42%
76-90

Пропущено

12
18
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
3
25%
5
28%
16-30
1
8%
4
22%
31-45
3
25%
2
11%
46-60
2
17%
3
17%
61-75
3
25%
3
17%
76-90

Забито

9
11
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
1
11%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
5
56%
0
0%
76-90

Пропущено

11
10
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
18%
2
20%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
1
10%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
6
60%
76-90

Забито

25
23
10 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 7
3
12%
6
26%
1-15
4
16%
4
17%
16-30
3
12%
3
13%
31-45
3
12%
1
4%
46-60
4
16%
4
17%
61-75
8
32%
5
22%
76-90

Пропущено

23
28
11 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
2
9%
3
11%
1-15
4
17%
5
18%
16-30
5
22%
5
18%
31-45
4
17%
3
11%
46-60
3
13%
3
11%
61-75
5
22%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кальяри - Козенца 2:0 Палермо - Кальяри 2:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Тернана - Кальяри 1:0
Кальяри - Парма 1:1 Фрозиноне - Кальяри 2:2 Кальяри - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Кальяри 2:2 Кальяри - Реджина 1:1 Асколи - Кальяри 2:1 Болонья - Кальяри 1:0 Кальяри - Брешия 2:1 Дженоа - Кальяри 0:0 Кальяри - Венеция 1:4 Кальяри - Бари 0:1 Беневенто - Кальяри 0:2 Кальяри - Модена 1:0 СПАЛ - Кальяри 1:0 Кальяри - Читтаделла 2:1 Комо - Кальяри 1:1
Комо
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Комо - Tritium 4:0 Комо - Читтаделла 2:0 Тернана - Комо 0:3 Комо - Реджина 0:1
Палермо - Комо 0:0 Асколи - Комо 3:3 Комо - Бари 1:1 Дженоа - Комо 1:1 Комо - Венеция 1:0 Парма - Комо 1:0 Комо - Беневенто 2:1 Модена - Комо 5:1 Комо - Перуджа 1:0 Козенца - Комо 3:1 Комо - СПАЛ 3:3 Комо - Зюйдтироль 0:2 Фрозиноне - Комо 2:0 Комо - Брешия 0:1 Пиза - Комо 2:2 Комо - Кальяри 1:1

Результаты матчей

Кальяри
Комо

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 20%
2:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
2
7 раз 35%
0
4 раза 20%
3
1 раз 5%
0
7 раз 35%
1
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Комо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
3
5
6
1.5
3
7
1
10
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
4
3
6
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
13
7
8
12
1.5
6
14
1
19
2.5
3
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 0:0 20 12 4 4 28 - 11 40
2.
Реджина
 20 11 3 6 30 - 17 36
3.
Дженоа
 19 9 6 4 21 - 14 33
4.
Бари
 20 8 9 3 34 - 19 33
5.
Пиза
 20 7 8 5 31 - 22 29
6.
Кальяри
 20 7 7 6 25 - 23 28
7.
Парма
 20 7 6 7 25 - 24 27
8.
Модена
 0:0 20 7 5 8 28 - 28 26
9.
Зюйдтироль
 19 6 8 5 21 - 24 26
10.
Тернана
 19 7 5 7 20 - 24 26
11.
Асколи
 19 6 7 6 24 - 23 25
12.
Палермо
 20 6 7 7 22 - 25 25
13.
Брешия
 19 6 7 6 20 - 26 25
14.
СПАЛ
 20 5 8 7 22 - 23 23
15.
Комо
 20 5 7 8 22 - 29 22
16.
Беневенто
 19 5 7 7 17 - 20 22
17.
Читтаделла
 20 5 7 8 15 - 25 22
18.
Перуджа
 20 5 5 10 19 - 27 20
19.
Венеция
 19 5 5 9 23 - 28 20
20.
Козенца
 19 4 5 10 17 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 0:0 10 7 3 0 15 - 2 24
2.
Кальяри
 11 6 3 2 16 - 12 21
3.
Реджина
 10 5 2 3 19 - 10 17
4.
Пиза
 10 5 2 3 18 - 10 17
5.
Парма
 10 5 1 4 14 - 11 16
6.
Брешия
 10 4 4 2 11 - 9 16
7.
Комо
 10 4 3 3 11 - 10 15
8.
Тернана
 9 4 3 2 8 - 6 15
9.
Палермо
 10 4 3 3 11 - 9 15
10.
Дженоа
 9 3 5 1 9 - 6 14
11.
Бари
 10 3 5 2 20 - 12 14
12.
Модена
 0:0 9 3 3 3 15 - 12 12
13.
Зюйдтироль
 10 2 6 2 11 - 12 12
14.
Перуджа
 10 3 3 4 10 - 14 12
15.
СПАЛ
 10 3 2 5 14 - 13 11
16.
Козенца
 9 3 2 4 12 - 13 11
17.
Асколи
 10 2 4 4 10 - 13 10
18.
Читтаделла
 9 2 4 3 7 - 12 10
19.
Беневенто
 10 2 3 5 7 - 12 9
20.
Венеция
 10 2 2 6 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реджина
 10 6 1 3 11 - 7 19
2.
Дженоа
 10 6 1 3 12 - 8 19
3.
Бари
 10 5 4 1 14 - 7 19
4.
Фрозиноне
 0:0 10 5 1 4 13 - 9 16
5.
Асколи
 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Модена
 0:0 11 4 2 5 13 - 16 14
7.
Зюйдтироль
 9 4 2 3 10 - 12 14
8.
Беневенто
 9 3 4 2 10 - 8 13
9.
Пиза
 10 2 6 2 13 - 12 12
10.
СПАЛ
 10 2 6 2 8 - 10 12
11.
Венеция
 9 3 3 3 12 - 11 12
12.
Читтаделла
 11 3 3 5 8 - 13 12
13.
Тернана
 10 3 2 5 12 - 18 11
14.
Парма
 10 2 5 3 11 - 13 11
15.
Палермо
 10 2 4 4 11 - 16 10
16.
Брешия
 9 2 3 4 9 - 17 9
17.
Перуджа
 10 2 2 6 9 - 13 8
18.
Кальяри
 9 1 4 4 9 - 11 7
19.
Комо
 10 1 4 5 11 - 19 7
20.
Козенца
 10 1 3 6 5 - 19 6
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 12 (4)
Палермо Брунори Маттео 10 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 7 (4)
Кальяри Лападула Джанлука 7 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
СПАЛ Мурджа Алессандро 1 8
Асколи Гондо Седрик 2 6
Бари Ди Чезаре Валерио 9
Фрозиноне Болока Даниэль 9
Пиза Калабрези Артуро 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Нандес Найтан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Паволетти Леонардо бьет в цель!
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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