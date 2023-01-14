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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 20. Стадион: .
Пиза
0:1
Первый тайм: 11'
Читтаделла

Ход матча

4'
0:1
Мастрантонио Валерио
(Асенсио Рауль)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пиза
Ничья
Читтаделла
2.28
3.05
3.80
Все Коэффициенты
22
Ливьери
Алессандро
19
Эштевеш
Томаш
6
Херманнссон
Хьёртур
93
Барба
Федерико
20
Беруатто
Пьетро
23
Ионице
Артур
16
Надь
Адам
8
Марин
Мариус
80
Моруцан
Олимпиу
9
Глиоцци
Этторе
26
Мазуччи
Гаэтано
36
Кастари
Элхан
84
Кассандро
Томмазо
15
Фраре
Доменико
2
Пертиконе
Романо
14
Сальви
Алессандро
21
Крочата
Джованни
23
Бранка
Симоне
29
Мастрантонио
Валерио
10
Антонуччи
Мирко
30
Ignacio
Lores
90
Асенсио
Рауль
Пиза
4-3-1-2
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Пиза
Читтаделла

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

13 матчей

15.4%
7.7%
76.9%
2 победы 1 ничья 10 побед

Первый тайм

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед

История матчей

СB
4:3
СB
1:0
СB
2:0
СB
2:0
СB
1:4
СB
2:0
СB
1:1
СB
1:4
СB
1:0
К
3:2
СB
1:0
СB
0:3
К
1:2

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1
0.86

Среднее время на гол

90
105

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

2
2.17

Среднее время на гол

45
41

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.54
1.46

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

58
61

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глиоцци Этторе 7 (2) 0.35
Торрегросса Эрнесто 5 (3) 0.25
Моруцан Олимпиу 4 (1) 0.2
Мазуччи Гаэтано 3 0.15
Туре Идрисса 2 0.1
Канестрелли Симоне 2 0.1
Сибилли Джузеппе 2 0.1
Трамони Маттео 1 0.05
Ионице Артур 1 0.05
Барба Федерико 1 0.05
Беруатто Пьетро 1 0.05
Трамони Лисандру 1 0.05
Калабрези Артуро 0 0
Надь Адам 0 0
Де Витис Алессандро 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонуччи Мирко 5 0.25
Беретта Джакомо 2 0.1
Асенсио Рауль 2 (1) 0.1
Бальдини Энрико 2 (1) 0.1
Andrea Magrassi 1 0.05
Мастрантонио Валерио 1 0.05
Бранка Симоне 0 0
Ignacio Lores 0 0
Тункара Мамаду 0 0
Вита Алессио 0 0
Данци Андреа 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калабрези Артуро 7 1
Марин Мариус 8 0
Беруатто Пьетро 6 0
Барба Федерико 4 0
Ионице Артур 2 1
Рус Адриан 2 1
Надь Адам 3 0
Мастину Джузеппе 3 0
Сибилли Джузеппе 3 0
Херманнссон Хьёртур 2 0
Моруцан Олимпиу 2 0
Мазуччи Гаэтано 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Николас Андраде 1 0
Ливьери Алессандро 1 0
Туре Идрисса 1 0
Канестрелли Симоне 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данци Андреа 3 2
Висентин Сантьяго 6 0
Бранка Симоне 4 1
Пертиконе Романо 5 0
Каррьеро Джузеппе 5 0
Кассандро Томмазо 5 0
Ignacio Lores 4 0
Тункара Мамаду 4 0
Мастрантонио Валерио 4 0
Дель Фабро Дарио 2 1
Асенсио Рауль 2 1
Доннарумма Даниэле 3 0
Паван Никола 3 0
Фраре Доменико 3 0
Беретта Джакомо 2 0
Кастари Элхан 2 0
Антонуччи Мирко 2 0
Маттиоли Алессандро 2 0
Вита Алессио 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Andrea Magrassi 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0

Результаты матчей

Пиза
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Читтаделла
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

2
3
Пиза
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Читтаделла
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
7

Волевые поражения

9
6
Пиза
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (5)
58% (11)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
58% (11)
16% (3)
Читтаделла
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

9
7

Волевые поражения

11
9

Голы по времени матча

Забито

17
6
10 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
2
12%
1
17%
1-15
3
18%
1
17%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
12%
3
50%
61-75
5
29%
29%
1
17%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
13%
1
8%
1-15
3
38%
4
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
3
38%
2
17%
76-90

Забито

14
6
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
1
17%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
2
14%
2
33%
61-75
5
36%
1
17%
76-90

Пропущено

11
13
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
9%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
36%
3
23%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
2
15%
61-75
1
9%
5
38%
76-90

Забито

31
12
15 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
6 Не забивали 10
3
10%
1
8%
1-15
6
19%
2
17%
16-30
6
19%
1
8%
31-45
2
6%
1
8%
46-60
4
13%
5
42%
61-75
10
32%
2
17%
76-90

Пропущено

19
25
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
2
11%
2
8%
1-15
3
16%
6
24%
16-30
5
26%
3
12%
31-45
2
11%
2
8%
46-60
3
16%
5
20%
61-75
4
21%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
СПАЛ - Пиза 0:1 Пиза - Брешия 3:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Пиза - Асколи 2:0
Бари - Пиза 0:0 Пиза - Тернана 3:1 Кальяри - Пиза 1:1 Пиза - Козенца 3:1 Беневенто - Пиза 0:0 Пиза - Модена 4:2 Палермо - Пиза 3:3 Пиза - Парма 0:0 Перуджа - Пиза 1:3 Венеция - Пиза 1:1 Пиза - Реджина 0:1 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Пиза - Дженоа 0:1 Пиза - Комо 2:2 Читтаделла - Пиза 4:3 Пиза - Брешия 1:4
Читтаделла
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Комо - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Зюйдтироль 0:2 Беневенто - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Бари 0:3
Дженоа - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Козенца 1:1 Парма - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Модена 0:0 Перуджа - Читтаделла 0:2 Палермо - Читтаделла 0:0 Торино - Читтаделла 4:0 Читтаделла - СПАЛ 0:0 Брешия - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Тернана 0:2 Реджина - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Венеция 1:1 Кальяри - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Пиза 4:3

Результаты матчей

Пиза
Читтаделла

Точный счет

0:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:0
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 32%
3
6 раз 32%
1
4 раза 21%
2
2 раза 11%
4
1 раз 5%
0
10 раз 53%
1
7 раз 37%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Пиза
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
5
6
3
1.5
1
8
4
5
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
5
3
7
1.5
1
9
3
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
9
10
9
10
1.5
2
17
7
12
2.5
1
18
1
18
3.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 19 12 3 4 28 - 11 39
2.
Реджина
 0:0 20 11 4 5 30 - 16 37
3.
Дженоа
 19 9 6 4 21 - 14 33
4.
Бари
 1:0 20 8 9 3 31 - 19 33
5.
Пиза
 0:1 20 7 8 5 30 - 21 29
6.
Парма
 0:1 20 7 6 7 25 - 21 27
7.
Тернана
 19 7 5 7 20 - 24 26
8.
Кальяри
 0:0 20 6 8 6 23 - 23 26
9.
Зюйдтироль
 19 6 8 5 21 - 24 26
10.
Модена
 19 7 4 8 28 - 28 25
11.
Асколи
 19 6 7 6 24 - 23 25
12.
Брешия
 19 6 7 6 20 - 26 25
13.
Палермо
 0:2 20 6 6 8 19 - 24 24
14.
Комо
 0:0 20 5 8 7 22 - 27 23
15.
Читтаделла
 1:0 20 5 7 8 14 - 24 22
16.
Перуджа
 2:0 20 6 4 10 18 - 24 22
17.
Беневенто
 19 5 7 7 17 - 20 22
18.
СПАЛ
 0:0 20 4 9 7 21 - 23 21
19.
Венеция
 19 5 5 9 23 - 28 20
20.
Козенца
 19 4 5 10 17 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 9 7 2 0 15 - 2 23
2.
Кальяри
 0:0 11 5 4 2 14 - 12 19
3.
Реджина
 0:0 10 5 3 2 19 - 9 18
4.
Пиза
 0:1 10 5 2 3 17 - 9 17
5.
Парма
 0:1 10 5 1 4 14 - 11 16
6.
Брешия
 10 4 4 2 11 - 9 16
7.
Комо
 0:0 10 4 3 3 11 - 10 15
8.
Тернана
 9 4 3 2 8 - 6 15
9.
Палермо
 0:2 10 4 3 3 11 - 9 15
10.
Дженоа
 9 3 5 1 9 - 6 14
11.
Бари
 1:0 10 3 5 2 17 - 12 14
12.
Перуджа
 2:0 10 4 2 4 9 - 11 14
13.
Модена
 9 3 3 3 15 - 12 12
14.
Зюйдтироль
 10 2 6 2 11 - 12 12
15.
СПАЛ
 0:0 10 3 2 5 14 - 13 11
16.
Козенца
 9 3 2 4 12 - 13 11
17.
Асколи
 10 2 4 4 10 - 13 10
18.
Читтаделла
 1:0 9 2 4 3 7 - 12 10
19.
Беневенто
 10 2 3 5 7 - 12 9
20.
Венеция
 10 2 2 6 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реджина
 0:0 10 6 1 3 11 - 7 19
2.
Дженоа
 10 6 1 3 12 - 8 19
3.
Бари
 1:0 10 5 4 1 14 - 7 19
4.
Фрозиноне
 10 5 1 4 13 - 9 16
5.
Асколи
 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Зюйдтироль
 9 4 2 3 10 - 12 14
7.
Беневенто
 9 3 4 2 10 - 8 13
8.
Модена
 10 4 1 5 13 - 16 13
9.
Пиза
 0:1 10 2 6 2 13 - 12 12
10.
Венеция
 9 3 3 3 12 - 11 12
11.
Читтаделла
 1:0 11 3 3 5 7 - 12 12
12.
Тернана
 10 3 2 5 12 - 18 11
13.
Парма
 0:1 10 2 5 3 11 - 10 11
14.
СПАЛ
 0:0 10 1 7 2 7 - 10 10
15.
Палермо
 0:2 10 2 3 5 8 - 15 9
16.
Брешия
 9 2 3 4 9 - 17 9
17.
Комо
 0:0 10 1 5 4 11 - 17 8
18.
Перуджа
 2:0 10 2 2 6 9 - 13 8
19.
Кальяри
 0:0 9 1 4 4 9 - 11 7
20.
Козенца
 10 1 3 6 5 - 19 6
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 10 (4)
Палермо Брунори Маттео 9 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 7 (4)
Кальяри Лападула Джанлука 7 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
СПАЛ Мурджа Алессандро 1 8
Асколи Гондо Седрик 2 6
Бари Ди Чезаре Валерио 9
Фрозиноне Болока Даниэль 9
Пиза Калабрези Артуро 1 7
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пиза
Ничья
Читтаделла
2.28
3.05
3.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Пиза 0:1 Читтаделла онлайн

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