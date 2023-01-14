Тур: 20. Стадион: Stadio Romeo Anconetani.
1:2
Конец матча
0'
0:1
4' ГолМастрантонио Валерио
13' Желтая карточкаСальви Алессандро
33' Желтая карточкаБарба Федерико
0:2
43' ГолКрочата Джованни
1:2
60' ГолМоруцан Олимпиу
72' Желтая карточкаМастину Джузеппе
80' Желтая карточкаАнтонуччи Мирко
86' Желтая карточкаКастари Элхан
90'+8
Ход матча
4'
33'
43'
60'
1:2
72'
80'
86'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 7
-
9 Угловые 5
-
2 Офсайды 5
-
16 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
379 Количество передач 270
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.93 Победа «Пизы»
23
Ионице
Артур
16
Надь
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Рус АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
История личных встреч
Пиза
Читтаделла
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
13 матчей
15.4%
7.7%
76.9%
2 победы 1 ничья 10 побед
Первый тайм
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1
0.86
Среднее время на гол
90
105
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
2
2.17
Среднее время на гол
45
41
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
1.54
1.46
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
58
61
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глиоцци Этторе
|7 (2)
|0.35
|Моруцан Олимпиу
|5 (1)
|0.25
|Торрегросса Эрнесто
|5 (3)
|0.25
|Мазуччи Гаэтано
|3
|0.15
|Туре Идрисса
|2
|0.1
|Канестрелли Симоне
|2
|0.1
|Сибилли Джузеппе
|2
|0.1
|Трамони Маттео
|1
|0.05
|Ионице Артур
|1
|0.05
|Барба Федерико
|1
|0.05
|Беруатто Пьетро
|1
|0.05
|Трамони Лисандру
|1
|0.05
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Надь Адам
|0
|0
|Де Витис Алессандро
|0
|0
|Эштевеш Томаш
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонуччи Мирко
|5
|0.25
|Беретта Джакомо
|2
|0.1
|Асенсио Рауль
|2 (1)
|0.1
|Бальдини Энрико
|2 (1)
|0.1
|Andrea Magrassi
|1
|0.05
|Мастрантонио Валерио
|1
|0.05
|Крочата Джованни
|1
|0.05
|Бранка Симоне
|0
|0
|Ignacio Lores
|0
|0
|Тункара Мамаду
|0
|0
|Вита Алессио
|0
|0
|Данци Андреа
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калабрези Артуро
|7
|1
|Марин Мариус
|8
|0
|Беруатто Пьетро
|6
|0
|Барба Федерико
|5
|0
|Мастину Джузеппе
|4
|0
|Ионице Артур
|2
|1
|Рус Адриан
|2
|1
|Надь Адам
|3
|0
|Сибилли Джузеппе
|3
|0
|Херманнссон Хьёртур
|2
|0
|Моруцан Олимпиу
|2
|0
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Ливьери Алессандро
|1
|0
|Туре Идрисса
|1
|0
|Канестрелли Симоне
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данци Андреа
|3
|2
|Висентин Сантьяго
|6
|0
|Бранка Симоне
|4
|1
|Пертиконе Романо
|5
|0
|Каррьеро Джузеппе
|5
|0
|Кассандро Томмазо
|5
|0
|Ignacio Lores
|4
|0
|Тункара Мамаду
|4
|0
|Мастрантонио Валерио
|4
|0
|Дель Фабро Дарио
|2
|1
|Асенсио Рауль
|2
|1
|Доннарумма Даниэле
|3
|0
|Кастари Элхан
|3
|0
|Паван Никола
|3
|0
|Антонуччи Мирко
|3
|0
|Фраре Доменико
|3
|0
|Беретта Джакомо
|2
|0
|Маттиоли Алессандро
|2
|0
|Сальви Алессандро
|1
|0
|Вита Алессио
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Andrea Magrassi
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
Результаты матчей
Пиза
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Читтаделла
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
3
3
Пиза
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Читтаделла
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
7
Волевые поражения
9
6
Пиза
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
55% (11)
15% (3)
Читтаделла
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
8
Волевые поражения
12
9
Голы по времени матча
Забито
18
8
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
2
11%
2
25%
1-15
3
17%
1
13%
16-30
5
28%
1
13%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
11%
3
38%
61-75
5
28%
1
13%
76-90
Пропущено
10
13
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
20%
1
8%
1-15
3
30%
4
31%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
30%
2
15%
76-90
Забито
14
6
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
1
17%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
2
14%
2
33%
61-75
5
36%
1
17%
76-90
Пропущено
11
13
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
9%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
36%
3
23%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
2
15%
61-75
1
9%
5
38%
76-90
Забито
32
14
15 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
6 Не забивали 10
3
9%
2
14%
1-15
6
19%
2
14%
16-30
6
19%
2
14%
31-45
3
9%
1
7%
46-60
4
13%
5
36%
61-75
10
31%
2
14%
76-90
Пропущено
21
26
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
3
14%
2
8%
1-15
3
14%
6
23%
16-30
6
29%
3
12%
31-45
2
10%
3
12%
46-60
3
14%
5
19%
61-75
4
19%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
СПАЛ - Пиза 0:1 Пиза - Брешия 3:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Пиза - Асколи 2:0
Бари - Пиза 0:0 Пиза - Тернана 3:1 Кальяри - Пиза 1:1 Пиза - Козенца 3:1 Беневенто - Пиза 0:0 Пиза - Модена 4:2 Палермо - Пиза 3:3 Пиза - Парма 0:0 Перуджа - Пиза 1:3 Венеция - Пиза 1:1 Пиза - Реджина 0:1 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Пиза - Дженоа 0:1 Пиза - Комо 2:2 Читтаделла - Пиза 4:3 Пиза - Брешия 1:4
Читтаделла
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Комо - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Зюйдтироль 0:2 Беневенто - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Бари 0:3
Дженоа - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Козенца 1:1 Парма - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Модена 0:0 Перуджа - Читтаделла 0:2 Палермо - Читтаделла 0:0 Торино - Читтаделла 4:0 Читтаделла - СПАЛ 0:0 Брешия - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Тернана 0:2 Реджина - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Венеция 1:1 Кальяри - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Пиза 4:3
Результаты матчей
Пиза
Читтаделла
Точный счет
3:1
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Точный счет
0:0
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:0
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 30%
3
6 раз 30%
1
5 раз 25%
2
2 раза 10%
4
1 раз 5%
0
10 раз 50%
1
7 раз 35%
2
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Пиза
Читтаделла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
45
64
18
46
18
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
65
37
29
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
1010
911
317
713
119
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|20
|12
|4
|4
|28 - 11
|40
|2.
|20
|11
|3
|6
|30 - 17
|36
|3.
|19
|9
|6
|4
|21 - 14
|33
|4.
|20
|8
|9
|3
|34 - 19
|33
|5.
|20
|7
|8
|5
|31 - 22
|29
|6.
|20
|7
|7
|6
|25 - 23
|28
|7.
|20
|7
|6
|7
|25 - 24
|27
|8.
|0:0
|20
|7
|5
|8
|28 - 28
|26
|9.
|19
|6
|8
|5
|21 - 24
|26
|10.
|19
|7
|5
|7
|20 - 24
|26
|11.
|19
|6
|7
|6
|24 - 23
|25
|12.
|20
|6
|7
|7
|22 - 25
|25
|13.
|19
|6
|7
|6
|20 - 26
|25
|14.
|20
|5
|8
|7
|22 - 23
|23
|15.
|20
|5
|7
|8
|22 - 29
|22
|16.
|19
|5
|7
|7
|17 - 20
|22
|17.
|20
|5
|7
|8
|15 - 25
|22
|18.
|20
|5
|5
|10
|19 - 27
|20
|19.
|19
|5
|5
|9
|23 - 28
|20
|20.
|19
|4
|5
|10
|17 - 32
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|7
|3
|0
|15 - 2
|24
|2.
|11
|6
|3
|2
|16 - 12
|21
|3.
|10
|5
|2
|3
|19 - 10
|17
|4.
|10
|5
|2
|3
|18 - 10
|17
|5.
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|6.
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|7.
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|8.
|9
|4
|3
|2
|8 - 6
|15
|9.
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|10.
|9
|3
|5
|1
|9 - 6
|14
|11.
|10
|3
|5
|2
|20 - 12
|14
|12.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|13.
|10
|2
|6
|2
|11 - 12
|12
|14.
|10
|3
|3
|4
|10 - 14
|12
|15.
|10
|3
|2
|5
|14 - 13
|11
|16.
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|17.
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|18.
|9
|2
|4
|3
|7 - 12
|10
|19.
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|20.
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|1
|3
|11 - 7
|19
|2.
|10
|6
|1
|3
|12 - 8
|19
|3.
|10
|5
|4
|1
|14 - 7
|19
|4.
|0:0
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|5.
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|6.
|0:0
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|7.
|9
|4
|2
|3
|10 - 12
|14
|8.
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|9.
|10
|2
|6
|2
|13 - 12
|12
|10.
|10
|2
|6
|2
|8 - 10
|12
|11.
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|12.
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|13.
|10
|3
|2
|5
|12 - 18
|11
|14.
|10
|2
|5
|3
|11 - 13
|11
|15.
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|16.
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|17.
|10
|2
|2
|6
|9 - 13
|8
|18.
|9
|1
|4
|4
|9 - 11
|7
|19.
|10
|1
|4
|5
|11 - 19
|7
|20.
|10
|1
|3
|6
|5 - 19
|6
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|12 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|10 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|7 (4)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|7 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|7 (1)
|СПАЛ
|Мурджа Алессандро
|1 8
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|9
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|9
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 7