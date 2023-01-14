Тур: 20. Стадион: Сан Никола.
Ход матча
5'
13'
2:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.52 Победа «Бари»
18
Каприле
Элия
93
Mehdi
Dorval
30
Сетер
Дамир
19
Зом
Симон
24
Юрич
Станко
- Основной состав
-
18 Каприле ЭлияВратарь
-
93 Mehdi DorvalЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Сетер ДамирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ботта РубенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Michele Mignani
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
-
24 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Эно АнтониНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
История личных встреч
Бари
Парма
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
11 матчей
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.6
0.83
Среднее время на гол
150
108
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1
0.91
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
90
99
Бомбардиры внутри турнира
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеддира Валид
|10 (2)
|0.53
|Фолоруншо Майкл
|5
|0.26
|Антенуччи Мирко
|5 (1)
|0.26
|Шедлер Орельен
|2
|0.11
|Ботта Рубен
|2 (1)
|0.11
|Ди Чезаре Валерио
|2
|0.11
|Майта Маттиа
|1
|0.05
|Белломо Никола
|1
|0.05
|Сальседо Эдди
|1
|0.05
|Риччи Джакомо
|0
|0
|Бенедетти Леонардо
|0
|0
|Д'Эррико Андреа
|0
|0
|Mehdi Dorval
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инглезе Роберто
|4
|0.21
|Ман Деннис
|4 (1)
|0.21
|Васкес Франко
|3 (2)
|0.16
|Дель Прато Энрико
|3
|0.16
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.11
|Камара Дрисса
|2
|0.11
|Тутино Дженнаро
|2 (1)
|0.11
|Эстевес Науэль
|1
|0.05
|Валенти Лаутаро
|1
|0.05
|Бенедычак Адриан
|1
|0.05
|Остерволде Джейден
|1
|0.05
|Бонни Анж-Йоан
|1
|0.05
|Зом Симон
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|9
|0
|Майта Маттиа
|7
|0
|Фолоруншо Майкл
|7
|0
|Майелло Раффаэле
|5
|1
|Пучино Раффаэле
|3
|1
|Белломо Никола
|3
|1
|Риччи Джакомо
|3
|1
|Д'Эррико Андреа
|3
|0
|Малламо Алессандро
|3
|0
|Антенуччи Мирко
|2
|0
|Бенедетти Леонардо
|2
|0
|Терранова Эмануэле
|1
|0
|Ботта Рубен
|1
|0
|Викари Франческо
|1
|0
|Сетер Дамир
|1
|0
|Шедлер Орельен
|1
|0
|Каприле Элия
|1
|0
|Канджано Джанмарко
|1
|0
|Хеддира Валид
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юрич Станко
|7
|0
|Остерволде Джейден
|5
|1
|Эстевес Науэль
|5
|0
|Эно Антони
|3
|1
|Васкес Франко
|4
|0
|Дель Прато Энрико
|4
|0
|Валенти Лаутаро
|3
|0
|Кулибали Войо
|3
|0
|Бонни Анж-Йоан
|3
|0
|Осорио Йордан
|2
|0
|Бернабе Адриан
|2
|0
|Зом Симон
|2
|0
|Ансальди Кристиан
|1
|0
|Чичисола Леандро
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|Камара Дрисса
|1
|0
|Болог Ботонд
|1
|0
|Чиркати Алессандро
|1
|0
Результаты матчей
Бари
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Парма
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
6
6
Бари
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Парма
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
7
Волевые поражения
14
11
Бари
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
Парма
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
58% (11)
32% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
5
8
Волевые поражения
20
17
Голы по времени матча
Забито
15
11
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
3
20%
1
9%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
4
27%
3
27%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
3
20%
1
9%
61-75
2
13%
2
18%
76-90
Пропущено
13
9
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
2
15%
3
33%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
5
38%
2
22%
76-90
Забито
14
14
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
3
21%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
21%
4
29%
31-45
2
14%
4
29%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
7
11
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
14%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
3
43%
1
9%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
1
14%
2
18%
76-90
Забито
29
25
15 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 11
5 Не забивали 6
6
21%
2
8%
1-15
2
7%
5
20%
16-30
7
24%
7
28%
31-45
3
10%
5
20%
46-60
5
17%
4
16%
61-75
6
21%
2
8%
76-90
Пропущено
20
20
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
2
10%
1
5%
1-15
1
5%
6
30%
16-30
5
25%
2
10%
31-45
3
15%
4
20%
46-60
3
15%
3
15%
61-75
6
30%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Бари - Дженоа 1:2 Реджина - Бари 0:0 Бари - Модена 4:1 Читтаделла - Бари 0:3
Бари - Пиза 0:0 Комо - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 2:2 Беневенто - Бари 1:1 Бари - Тернана 0:0 Фрозиноне - Бари 1:0 Парма - Бари 1:0 Бари - Асколи 0:2 Венеция - Бари 1:2 Бари - Брешия 6:2 Кальяри - Бари 0:1 Козенца - Бари 0:1 Бари - СПАЛ 2:2 Перуджа - Бари 1:3 Бари - Палермо 1:1 Парма - Бари 2:2
Парма
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Интер Милан - Парма 2:1 Венеция - Парма 2:2 Парма - СПАЛ 0:1 Брешия - Парма 0:2
Парма - Беневенто 0:1 Кальяри - Парма 1:1 Парма - Модена 1:2 Парма - Читтаделла 3:1 Палермо - Парма 1:0 Парма - Комо 1:0 Зюйдтироль - Парма 1:0 Парма - Бари 1:0 Парма - Реджина 2:0 Пиза - Парма 0:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Асколи - Парма 1:3 Парма - Тернана 2:3 Дженоа - Парма 3:3 Парма - Козенца 1:0 Перуджа - Парма 0:0
Результаты матчей
Бари
Парма
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
6 раз 32%
2
6 раз 32%
1
4 раза 21%
3
3 раза 16%
Тоталы голов в матче
Бари
Парма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
82
45
55
27
19
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
54
46
45
28
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
136
811
910
415
316
217
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|3
|4
|28 - 11
|39
|2.
|0:0
|20
|11
|4
|5
|30 - 16
|37
|3.
|19
|9
|6
|4
|21 - 14
|33
|4.
|2:0
|20
|8
|9
|3
|32 - 19
|33
|5.
|0:1
|20
|7
|8
|5
|30 - 21
|29
|6.
|0:2
|20
|7
|6
|7
|25 - 22
|27
|7.
|19
|7
|5
|7
|20 - 24
|26
|8.
|0:0
|20
|6
|8
|6
|23 - 23
|26
|9.
|19
|6
|8
|5
|21 - 24
|26
|10.
|19
|7
|4
|8
|28 - 28
|25
|11.
|19
|6
|7
|6
|24 - 23
|25
|12.
|19
|6
|7
|6
|20 - 26
|25
|13.
|0:2
|20
|6
|6
|8
|19 - 24
|24
|14.
|0:0
|20
|5
|8
|7
|22 - 27
|23
|15.
|1:0
|20
|5
|7
|8
|14 - 24
|22
|16.
|2:0
|20
|6
|4
|10
|18 - 24
|22
|17.
|19
|5
|7
|7
|17 - 20
|22
|18.
|0:0
|20
|4
|9
|7
|21 - 23
|21
|19.
|19
|5
|5
|9
|23 - 28
|20
|20.
|19
|4
|5
|10
|17 - 32
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|15 - 2
|23
|2.
|0:0
|11
|5
|4
|2
|14 - 12
|19
|3.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|19 - 9
|18
|4.
|0:1
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|5.
|0:2
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|6.
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|7.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|8.
|9
|4
|3
|2
|8 - 6
|15
|9.
|0:2
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|10.
|9
|3
|5
|1
|9 - 6
|14
|11.
|2:0
|10
|3
|5
|2
|18 - 12
|14
|12.
|2:0
|10
|4
|2
|4
|9 - 11
|14
|13.
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|14.
|10
|2
|6
|2
|11 - 12
|12
|15.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|14 - 13
|11
|16.
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|17.
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|18.
|1:0
|9
|2
|4
|3
|7 - 12
|10
|19.
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|20.
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|6
|1
|3
|11 - 7
|19
|2.
|10
|6
|1
|3
|12 - 8
|19
|3.
|2:0
|10
|5
|4
|1
|14 - 7
|19
|4.
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|5.
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|6.
|9
|4
|2
|3
|10 - 12
|14
|7.
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|8.
|10
|4
|1
|5
|13 - 16
|13
|9.
|0:1
|10
|2
|6
|2
|13 - 12
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|11.
|1:0
|11
|3
|3
|5
|7 - 12
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|12 - 18
|11
|13.
|0:2
|10
|2
|5
|3
|11 - 11
|11
|14.
|0:0
|10
|1
|7
|2
|7 - 10
|10
|15.
|0:2
|10
|2
|3
|5
|8 - 15
|9
|16.
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|17.
|0:0
|10
|1
|5
|4
|11 - 17
|8
|18.
|2:0
|10
|2
|2
|6
|9 - 13
|8
|19.
|0:0
|9
|1
|4
|4
|9 - 11
|7
|20.
|10
|1
|3
|6
|5 - 19
|6
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|10 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|9 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|7 (4)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|7 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|7 (1)
|СПАЛ
|Мурджа Алессандро
|1 8
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|9
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|9
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 7