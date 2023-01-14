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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 20. Стадион: .
Бари
2:0
Первый тайм: 13'
Парма
0'
1:0
5' Гол
Хеддира Валид
2:0
13' Пенальти
Хеддира Валид

Ход матча

5'
Хеддира Валид
(Бенедетти Леонардо)
1:0
13'
Хеддира Валид
2:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бари
Ничья
Парма
2.80
3.20
3.12
Все Коэффициенты
18
Каприле
Элия
93
Mehdi
Dorval
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
27
Маццотта
Антонио
4
Майта
Маттиа
17
Майелло
Раффаэле
80
Бенедетти
Леонардо
90
Фолоруншо
Майкл
30
Сетер
Дамир
11
Хеддира
Валид
1
Буффон
Джанлуиджи
15
Дель
Прато
Энрико
4
Болог
Ботонд
3
Осорио
Йордан
30
Валенти
Лаутаро
19
Зом
Симон
24
Юрич
Станко
16
Бернабе
Адриан
17
Остерволде
Джейден
13
Бонни
Анж-Йоан
7
Бенедычак
Адриан
Бари
4-3-1-2
Парма
4-4-2

История личных встреч

Бари
Парма

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

К
1:0
СB
2:2
СB
1:0
СB
0:0
К
2:1
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:0
СB
0:2
СB
1:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.6
0.83

Среднее время на гол

150
108

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1
0.91

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

90
99

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеддира Валид 10 (2) 0.53
Фолоруншо Майкл 5 0.26
Антенуччи Мирко 5 (1) 0.26
Шедлер Орельен 2 0.11
Ботта Рубен 2 (1) 0.11
Ди Чезаре Валерио 2 0.11
Майта Маттиа 1 0.05
Белломо Никола 1 0.05
Сальседо Эдди 1 0.05
Риччи Джакомо 0 0
Бенедетти Леонардо 0 0
Д'Эррико Андреа 0 0
Mehdi Dorval 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инглезе Роберто 4 0.21
Ман Деннис 4 (1) 0.21
Васкес Франко 3 (2) 0.16
Дель Прато Энрико 3 0.16
Михэйлэ Валентин 2 0.11
Камара Дрисса 2 0.11
Тутино Дженнаро 2 (1) 0.11
Эстевес Науэль 1 0.05
Валенти Лаутаро 1 0.05
Бенедычак Адриан 1 0.05
Остерволде Джейден 1 0.05
Бонни Анж-Йоан 1 0.05
Зом Симон 0 0
Кулибали Войо 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 9 0
Майта Маттиа 7 0
Фолоруншо Майкл 7 0
Майелло Раффаэле 5 1
Пучино Раффаэле 3 1
Белломо Никола 3 1
Риччи Джакомо 3 1
Д'Эррико Андреа 3 0
Малламо Алессандро 3 0
Антенуччи Мирко 2 0
Бенедетти Леонардо 2 0
Терранова Эмануэле 1 0
Ботта Рубен 1 0
Викари Франческо 1 0
Сетер Дамир 1 0
Шедлер Орельен 1 0
Каприле Элия 1 0
Канджано Джанмарко 1 0
Хеддира Валид 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юрич Станко 7 0
Остерволде Джейден 5 1
Эстевес Науэль 5 0
Эно Антони 3 1
Васкес Франко 4 0
Дель Прато Энрико 4 0
Валенти Лаутаро 3 0
Кулибали Войо 3 0
Бонни Анж-Йоан 3 0
Осорио Йордан 2 0
Бернабе Адриан 2 0
Зом Симон 2 0
Ансальди Кристиан 1 0
Чичисола Леандро 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Ман Деннис 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Камара Дрисса 1 0
Болог Ботонд 1 0
Чиркати Алессандро 1 0

Результаты матчей

Бари
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Парма
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

6
6
Бари
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Парма
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
7

Волевые поражения

14
11
Бари
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
Парма
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
58% (11)
32% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

5
8

Волевые поражения

20
17

Голы по времени матча

Забито

15
11
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
3
20%
1
9%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
4
27%
3
27%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
3
20%
1
9%
61-75
2
13%
2
18%
76-90

Пропущено

13
9
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
2
15%
3
33%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
5
38%
2
22%
76-90

Забито

14
14
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
3
21%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
21%
4
29%
31-45
2
14%
4
29%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

7
11
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
14%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
3
43%
1
9%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
1
14%
2
18%
76-90

Забито

29
25
15 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 11
5 Не забивали 6
6
21%
2
8%
1-15
2
7%
5
20%
16-30
7
24%
7
28%
31-45
3
10%
5
20%
46-60
5
17%
4
16%
61-75
6
21%
2
8%
76-90

Пропущено

20
20
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
2
10%
1
5%
1-15
1
5%
6
30%
16-30
5
25%
2
10%
31-45
3
15%
4
20%
46-60
3
15%
3
15%
61-75
6
30%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Бари - Дженоа 1:2 Реджина - Бари 0:0 Бари - Модена 4:1 Читтаделла - Бари 0:3
Бари - Пиза 0:0 Комо - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 2:2 Беневенто - Бари 1:1 Бари - Тернана 0:0 Фрозиноне - Бари 1:0 Парма - Бари 1:0 Бари - Асколи 0:2 Венеция - Бари 1:2 Бари - Брешия 6:2 Кальяри - Бари 0:1 Козенца - Бари 0:1 Бари - СПАЛ 2:2 Перуджа - Бари 1:3 Бари - Палермо 1:1 Парма - Бари 2:2
Парма
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Интер Милан - Парма 2:1 Венеция - Парма 2:2 Парма - СПАЛ 0:1 Брешия - Парма 0:2
Парма - Беневенто 0:1 Кальяри - Парма 1:1 Парма - Модена 1:2 Парма - Читтаделла 3:1 Палермо - Парма 1:0 Парма - Комо 1:0 Зюйдтироль - Парма 1:0 Парма - Бари 1:0 Парма - Реджина 2:0 Пиза - Парма 0:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Асколи - Парма 1:3 Парма - Тернана 2:3 Дженоа - Парма 3:3 Парма - Козенца 1:0 Перуджа - Парма 0:0

Результаты матчей

Бари
Парма

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
6 раз 32%
2
6 раз 32%
1
4 раза 21%
3
3 раза 16%

Тоталы голов в матче

Бари
Парма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
2
4
5
1.5
5
5
2
7
2.5
1
9
2
7
3.5
1
8
4.5
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
4
4
6
1.5
4
5
2
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
13
6
8
11
1.5
9
10
4
15
2.5
3
16
2
17
3.5
1
18
4.5
1
18
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 19 12 3 4 28 - 11 39
2.
Реджина
 0:0 20 11 4 5 30 - 16 37
3.
Дженоа
 19 9 6 4 21 - 14 33
4.
Бари
 2:0 20 8 9 3 32 - 19 33
5.
Пиза
 0:1 20 7 8 5 30 - 21 29
6.
Парма
 0:2 20 7 6 7 25 - 22 27
7.
Тернана
 19 7 5 7 20 - 24 26
8.
Кальяри
 0:0 20 6 8 6 23 - 23 26
9.
Зюйдтироль
 19 6 8 5 21 - 24 26
10.
Модена
 19 7 4 8 28 - 28 25
11.
Асколи
 19 6 7 6 24 - 23 25
12.
Брешия
 19 6 7 6 20 - 26 25
13.
Палермо
 0:2 20 6 6 8 19 - 24 24
14.
Комо
 0:0 20 5 8 7 22 - 27 23
15.
Читтаделла
 1:0 20 5 7 8 14 - 24 22
16.
Перуджа
 2:0 20 6 4 10 18 - 24 22
17.
Беневенто
 19 5 7 7 17 - 20 22
18.
СПАЛ
 0:0 20 4 9 7 21 - 23 21
19.
Венеция
 19 5 5 9 23 - 28 20
20.
Козенца
 19 4 5 10 17 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 9 7 2 0 15 - 2 23
2.
Кальяри
 0:0 11 5 4 2 14 - 12 19
3.
Реджина
 0:0 10 5 3 2 19 - 9 18
4.
Пиза
 0:1 10 5 2 3 17 - 9 17
5.
Парма
 0:2 10 5 1 4 14 - 11 16
6.
Брешия
 10 4 4 2 11 - 9 16
7.
Комо
 0:0 10 4 3 3 11 - 10 15
8.
Тернана
 9 4 3 2 8 - 6 15
9.
Палермо
 0:2 10 4 3 3 11 - 9 15
10.
Дженоа
 9 3 5 1 9 - 6 14
11.
Бари
 2:0 10 3 5 2 18 - 12 14
12.
Перуджа
 2:0 10 4 2 4 9 - 11 14
13.
Модена
 9 3 3 3 15 - 12 12
14.
Зюйдтироль
 10 2 6 2 11 - 12 12
15.
СПАЛ
 0:0 10 3 2 5 14 - 13 11
16.
Козенца
 9 3 2 4 12 - 13 11
17.
Асколи
 10 2 4 4 10 - 13 10
18.
Читтаделла
 1:0 9 2 4 3 7 - 12 10
19.
Беневенто
 10 2 3 5 7 - 12 9
20.
Венеция
 10 2 2 6 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реджина
 0:0 10 6 1 3 11 - 7 19
2.
Дженоа
 10 6 1 3 12 - 8 19
3.
Бари
 2:0 10 5 4 1 14 - 7 19
4.
Фрозиноне
 10 5 1 4 13 - 9 16
5.
Асколи
 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Зюйдтироль
 9 4 2 3 10 - 12 14
7.
Беневенто
 9 3 4 2 10 - 8 13
8.
Модена
 10 4 1 5 13 - 16 13
9.
Пиза
 0:1 10 2 6 2 13 - 12 12
10.
Венеция
 9 3 3 3 12 - 11 12
11.
Читтаделла
 1:0 11 3 3 5 7 - 12 12
12.
Тернана
 10 3 2 5 12 - 18 11
13.
Парма
 0:2 10 2 5 3 11 - 11 11
14.
СПАЛ
 0:0 10 1 7 2 7 - 10 10
15.
Палермо
 0:2 10 2 3 5 8 - 15 9
16.
Брешия
 9 2 3 4 9 - 17 9
17.
Комо
 0:0 10 1 5 4 11 - 17 8
18.
Перуджа
 2:0 10 2 2 6 9 - 13 8
19.
Кальяри
 0:0 9 1 4 4 9 - 11 7
20.
Козенца
 10 1 3 6 5 - 19 6
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 10 (4)
Палермо Брунори Маттео 9 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 7 (4)
Кальяри Лападула Джанлука 7 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
СПАЛ Мурджа Алессандро 1 8
Асколи Гондо Седрик 2 6
Бари Ди Чезаре Валерио 9
Фрозиноне Болока Даниэль 9
Пиза Калабрези Артуро 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Валид Кеддира из команды Бари забивает с точки!
  • 5'
    Бенедетти Леонардо сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Валид Кеддира бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бари
Ничья
Парма
2.80
3.20
3.12
Все Коэффициенты
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