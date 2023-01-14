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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 20. Стадион: .
Перуджа
2:0
Первый тайм: 14'
Палермо
0'
1:0
2' Гол
Ди Серио Джузеппе
3' Желтая карточка
Ди Серио Джузеппе
2:0
7' Пенальти
Касасола Тиаго

Ход матча

2'
Ди Серио Джузеппе
1:0
3'
Ди Серио Джузеппе
 
7'
Касасола Тиаго
2:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 29 Владение мячом, % 71
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Перуджа
Ничья
Палермо
2.32
3.25
3.68
Все Коэффициенты
1
Гори
Стефано
97
Сгарби
Филиппо
21
Курадо
Маркос
15
Дель
Орко
Кристиан
24
Касасола
Тиаго
13
Луперини
Грегорио
16
Бартоломей
Паоло
25
Санторо
Симоне
23
Лизи
Франческо
20
Ди
Серио
Джузеппе
11
Оливьери
Марко
22
Пильячелли
Мирко
37
Матею
Алеш
18
Неделчару
Ионуц
15
Ivan
Marconi
3
Сала
Марко
30
Nicolo
Valente
28
Шарич
Дарио
5
Гомес
Клаудио
8
Сегре
Джакопо
10
Ди
Мариано
Франческо
9
Брунори
Маттео
Перуджа
3-5-2
Палермо
3-5-2

История личных встреч

Перуджа
Палермо

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

СB
2:0
СB
1:2
СB
4:1
СB
1:0
СB
1:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.8
0.6

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
150

Бомбардиры внутри турнира

Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелькьорри Федерико 3 (1) 0.15
Лизи Франческо 3 0.15
Стриццоло Лука 3 0.15
Ди Кармине Самуэль 2 0.1
Луперини Грегорио 2 0.1
Касасола Тиаго 1 (1) 0.05
Оливьери Марко 1 0.05
Ди Серио Джузеппе 1 0.05
Сгарби Филиппо 0 0
Анджелла Габриэле 0 0
Бартоломей Паоло 0 0
Дель Орко Кристиан 0 0
Курадо Маркос 0 0
Куан Кристиан 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 9 (3) 0.45
Сегре Джакопо 3 0.15
Элия Сальваторе 3 0.15
Nicolo Valente 2 0.1
Ди Мариано Франческо 1 0.05
Ivan Marconi 1 0.05
Штулац Лео 0 0
Неделчару Ионуц 0 0
Roberto Floriano 0 0
Матею Алеш 0 0
Гомес Клаудио 0 0

Карточки

Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Курадо Маркос 5 0
Пас Йеферсон 5 0
Лизи Франческо 3 1
Санторо Симоне 3 1
Ианнони Эдоардо 3 1
Мелькьорри Федерико 4 0
Дель Орко Кристиан 4 0
Оливьери Марко 4 0
Куан Кристиан 4 0
Сгарби Филиппо 2 1
Касасола Тиаго 3 0
Рози Алеандро 2 0
Бартоломей Паоло 2 0
Стриццоло Лука 1 0
Вулич Милош 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Marconi 5 1
Неделчару Ионуц 5 0
Бетелла Давиде 3 1
Брунори Маттео 4 0
Гомес Клаудио 4 0
Nicolo Valente 2 1
Ди Мариано Франческо 3 0
Матею Алеш 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Бро Жереми 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Деветак Младен 2 0
Alessio Buttaro 2 0
Штулац Лео 1 0
Видо Лука 1 0
Кривелло Роберто 1 0
Roberto Floriano 1 0

Результаты матчей

Перуджа
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Палермо
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
6
Перуджа
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Палермо
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
5

Волевые поражения

6
9
Перуджа
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
63% (12)
26% (5)
Палермо
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

11
5

Волевые поражения

9
15

Голы по времени матча

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
2
29%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
5
56%
31-45
2
29%
3
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
4
36%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
9%
4
33%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
5
45%
2
17%
76-90

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
0
0%
1
9%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
3
33%
3
27%
31-45
1
11%
4
36%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

13
9
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
3
33%
16-30
4
31%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
3
23%
2
22%
76-90

Забито

16
20
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 10
8 Не забивали 6
2
13%
2
10%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
4
25%
8
40%
31-45
3
19%
7
35%
46-60
3
19%
2
10%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

24
21
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
6
25%
2
10%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
4
17%
2
10%
31-45
1
4%
5
24%
46-60
2
8%
5
24%
61-75
8
33%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Перуджа
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Беневенто - Перуджа 0:2 Перуджа - Венеция 2:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - СПАЛ 0:0
Козенца - Перуджа 0:0 Перуджа - Дженоа 1:0 Модена - Перуджа 1:1 Фрозиноне - Перуджа 1:0 Перуджа - Читтаделла 0:2 Реджина - Перуджа 2:3 Перуджа - Зюйдтироль 1:2 Комо - Перуджа 1:0 Перуджа - Пиза 1:3 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Асколи 1:0 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Бари 1:3 Перуджа - Парма 0:0 Палермо - Перуджа 2:0 Кальяри - Перуджа 3:2
Палермо
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Брешия - Палермо 1:1 Палермо - Кальяри 2:1 СПАЛ - Палермо 1:1 Палермо - Комо 0:0
Беневенто - Палермо 0:1 Палермо - Венеция 0:1 Козенца - Палермо 3:2 Палермо - Парма 1:0 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Читтаделла 0:0 Палермо - Пиза 3:3 Тернана - Палермо 3:0 Палермо - Зюйдтироль 0:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Реджина - Палермо 3:0 Палермо - Асколи 2:3 Бари - Палермо 1:1 Палермо - Перуджа 2:0 Торино - Палермо 3:0

Результаты матчей

Перуджа
Палермо

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:0
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Перуджа
Палермо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
4
1
8
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
6
3
3
7
1.5
2
7
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
12
7
4
15
1.5
6
13
1
18
2.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 19 12 3 4 28 - 11 39
2.
Реджина
 0:0 20 11 4 5 30 - 16 37
3.
Дженоа
 19 9 6 4 21 - 14 33
4.
Бари
 2:0 20 8 9 3 32 - 19 33
5.
Пиза
 0:1 20 7 8 5 30 - 21 29
6.
Парма
 0:2 20 7 6 7 25 - 22 27
7.
Тернана
 19 7 5 7 20 - 24 26
8.
Кальяри
 0:0 20 6 8 6 23 - 23 26
9.
Зюйдтироль
 19 6 8 5 21 - 24 26
10.
Модена
 19 7 4 8 28 - 28 25
11.
Асколи
 19 6 7 6 24 - 23 25
12.
Брешия
 19 6 7 6 20 - 26 25
13.
Палермо
 0:2 20 6 6 8 19 - 24 24
14.
Комо
 0:0 20 5 8 7 22 - 27 23
15.
Читтаделла
 1:0 20 5 7 8 14 - 24 22
16.
Перуджа
 2:0 20 6 4 10 18 - 24 22
17.
Беневенто
 19 5 7 7 17 - 20 22
18.
СПАЛ
 0:0 20 4 9 7 21 - 23 21
19.
Венеция
 19 5 5 9 23 - 28 20
20.
Козенца
 19 4 5 10 17 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 9 7 2 0 15 - 2 23
2.
Кальяри
 0:0 11 5 4 2 14 - 12 19
3.
Реджина
 0:0 10 5 3 2 19 - 9 18
4.
Пиза
 0:1 10 5 2 3 17 - 9 17
5.
Парма
 0:2 10 5 1 4 14 - 11 16
6.
Брешия
 10 4 4 2 11 - 9 16
7.
Комо
 0:0 10 4 3 3 11 - 10 15
8.
Тернана
 9 4 3 2 8 - 6 15
9.
Палермо
 0:2 10 4 3 3 11 - 9 15
10.
Дженоа
 9 3 5 1 9 - 6 14
11.
Бари
 2:0 10 3 5 2 18 - 12 14
12.
Перуджа
 2:0 10 4 2 4 9 - 11 14
13.
Модена
 9 3 3 3 15 - 12 12
14.
Зюйдтироль
 10 2 6 2 11 - 12 12
15.
СПАЛ
 0:0 10 3 2 5 14 - 13 11
16.
Козенца
 9 3 2 4 12 - 13 11
17.
Асколи
 10 2 4 4 10 - 13 10
18.
Читтаделла
 1:0 9 2 4 3 7 - 12 10
19.
Беневенто
 10 2 3 5 7 - 12 9
20.
Венеция
 10 2 2 6 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реджина
 0:0 10 6 1 3 11 - 7 19
2.
Дженоа
 10 6 1 3 12 - 8 19
3.
Бари
 2:0 10 5 4 1 14 - 7 19
4.
Фрозиноне
 10 5 1 4 13 - 9 16
5.
Асколи
 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Зюйдтироль
 9 4 2 3 10 - 12 14
7.
Беневенто
 9 3 4 2 10 - 8 13
8.
Модена
 10 4 1 5 13 - 16 13
9.
Пиза
 0:1 10 2 6 2 13 - 12 12
10.
Венеция
 9 3 3 3 12 - 11 12
11.
Читтаделла
 1:0 11 3 3 5 7 - 12 12
12.
Тернана
 10 3 2 5 12 - 18 11
13.
Парма
 0:2 10 2 5 3 11 - 11 11
14.
СПАЛ
 0:0 10 1 7 2 7 - 10 10
15.
Палермо
 0:2 10 2 3 5 8 - 15 9
16.
Брешия
 9 2 3 4 9 - 17 9
17.
Комо
 0:0 10 1 5 4 11 - 17 8
18.
Перуджа
 2:0 10 2 2 6 9 - 13 8
19.
Кальяри
 0:0 9 1 4 4 9 - 11 7
20.
Козенца
 10 1 3 6 5 - 19 6
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 10 (4)
Палермо Брунори Маттео 9 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 7 (4)
Кальяри Лападула Джанлука 7 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
СПАЛ Мурджа Алессандро 1 8
Асколи Гондо Седрик 2 6
Бари Ди Чезаре Валерио 9
Фрозиноне Болока Даниэль 9
Пиза Калабрези Артуро 1 7
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Перуджа
Ничья
Палермо
2.32
3.25
3.68
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Где смотреть матч Перуджа 2:0 Палермо онлайн

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Перуджа
Палермо
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