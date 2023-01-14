Тур: 20. Стадион: Ренато Кури.
0'
1:0
2' ГолДи Серио Джузеппе
3' Желтая карточкаДи Серио Джузеппе
2:0
7' ПенальтиКасасола Тиаго
2:1
23' ГолIvan Marconi
27' Желтая карточкаЛизи Франческо
3:1
36' ГолОливьери Марко
41' Желтая карточкаСанторо Симоне
3:2
48' ГолNicolo Valente
59' Желтая карточкаКурадо Маркос
62' Желтая карточкаСегре Джакопо
74' Желтая карточкаБро Жереми
3:3
89' ГолБрунори Маттео
90'+5
Ход матча
2'
7'
2:0
23'
2:1
27'
36'
41'
48'
3:2
59'
62'
74'
79'
89'
3:3
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
11 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
263 Количество передач 454
-
36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.35 Тотал больше 2.5
37
Матею
Алеш
15
Ivan
Marconi
28
Шарич
Дарио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Фурлан ЯкопоВратарь
- Вратарь
-
17 Пас ЙеферсонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Матос РидерНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Бро ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Видо ЛукаНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
История личных встреч
Перуджа
Палермо
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.8
0.6
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
50
150
Бомбардиры внутри турнира
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мелькьорри Федерико
|3 (1)
|0.15
|Лизи Франческо
|3
|0.15
|Стриццоло Лука
|3
|0.15
|Касасола Тиаго
|2 (2)
|0.1
|Ди Серио Джузеппе
|2
|0.1
|Ди Кармине Самуэль
|2
|0.1
|Луперини Грегорио
|2
|0.1
|Оливьери Марко
|2
|0.1
|Сгарби Филиппо
|0
|0
|Анджелла Габриэле
|0
|0
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|Дель Орко Кристиан
|0
|0
|Курадо Маркос
|0
|0
|Куан Кристиан
|0
|0
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|10 (3)
|0.5
|Nicolo Valente
|3
|0.15
|Сегре Джакопо
|3
|0.15
|Элия Сальваторе
|3
|0.15
|Ivan Marconi
|2
|0.1
|Ди Мариано Франческо
|1
|0.05
|Штулац Лео
|0
|0
|Неделчару Ионуц
|0
|0
|Roberto Floriano
|0
|0
|Матею Алеш
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
Карточки
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Курадо Маркос
|6
|0
|Лизи Франческо
|4
|1
|Санторо Симоне
|4
|1
|Пас Йеферсон
|5
|0
|Ианнони Эдоардо
|3
|1
|Мелькьорри Федерико
|4
|0
|Дель Орко Кристиан
|4
|0
|Оливьери Марко
|4
|0
|Куан Кристиан
|4
|0
|Сгарби Филиппо
|2
|1
|Касасола Тиаго
|3
|0
|Рози Алеандро
|2
|0
|Бартоломей Паоло
|2
|0
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Вулич Милош
|1
|0
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Marconi
|5
|1
|Неделчару Ионуц
|5
|0
|Бетелла Давиде
|3
|1
|Сегре Джакопо
|4
|0
|Брунори Маттео
|4
|0
|Гомес Клаудио
|4
|0
|Nicolo Valente
|2
|1
|Ди Мариано Франческо
|3
|0
|Бро Жереми
|3
|0
|Матею Алеш
|3
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Деветак Младен
|2
|0
|Alessio Buttaro
|2
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Кривелло Роберто
|1
|0
|Roberto Floriano
|1
|0
Результаты матчей
Перуджа
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Палермо
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
6
9
Перуджа
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Палермо
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
5
Волевые поражения
6
9
Перуджа
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
60% (12)
30% (6)
Палермо
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
11
5
Волевые поражения
12
18
Голы по времени матча
Забито
10
12
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
4
40%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
5
42%
31-45
2
20%
4
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
1
8%
76-90
Пропущено
14
15
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
4
29%
4
27%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
14%
4
27%
46-60
1
7%
3
20%
61-75
6
43%
2
13%
76-90
Забито
9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
0
0%
1
9%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
3
33%
3
27%
31-45
1
11%
4
36%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
13
9
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
3
33%
16-30
4
31%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
3
23%
2
22%
76-90
Забито
19
23
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 10
8 Не забивали 6
4
21%
2
9%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
5
26%
8
35%
31-45
3
16%
8
35%
46-60
3
16%
2
9%
61-75
2
11%
1
4%
76-90
Пропущено
27
24
14 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
6
22%
4
17%
1-15
4
15%
3
13%
16-30
4
15%
3
13%
31-45
2
7%
5
21%
46-60
2
7%
5
21%
61-75
9
33%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Перуджа
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Беневенто - Перуджа 0:2 Перуджа - Венеция 2:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - СПАЛ 0:0
Козенца - Перуджа 0:0 Перуджа - Дженоа 1:0 Модена - Перуджа 1:1 Фрозиноне - Перуджа 1:0 Перуджа - Читтаделла 0:2 Реджина - Перуджа 2:3 Перуджа - Зюйдтироль 1:2 Комо - Перуджа 1:0 Перуджа - Пиза 1:3 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Асколи 1:0 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Бари 1:3 Перуджа - Парма 0:0 Палермо - Перуджа 2:0 Кальяри - Перуджа 3:2
Палермо
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Брешия - Палермо 1:1 Палермо - Кальяри 2:1 СПАЛ - Палермо 1:1 Палермо - Комо 0:0
Беневенто - Палермо 0:1 Палермо - Венеция 0:1 Козенца - Палермо 3:2 Палермо - Парма 1:0 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Читтаделла 0:0 Палермо - Пиза 3:3 Тернана - Палермо 3:0 Палермо - Зюйдтироль 0:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Реджина - Палермо 3:0 Палермо - Асколи 2:3 Бари - Палермо 1:1 Палермо - Перуджа 2:0 Торино - Палермо 3:0
Результаты матчей
Перуджа
Палермо
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
5 раз 25%
0:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:1
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
0
7 раз 35%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Перуджа
Палермо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
64
28
46
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
73
37
37
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
128
Больше Меньше
137
515
713
218
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|20
|12
|4
|4
|28 - 11
|40
|2.
|20
|11
|3
|6
|30 - 17
|36
|3.
|19
|9
|6
|4
|21 - 14
|33
|4.
|20
|8
|9
|3
|34 - 19
|33
|5.
|20
|7
|8
|5
|31 - 22
|29
|6.
|20
|7
|7
|6
|25 - 23
|28
|7.
|20
|7
|6
|7
|25 - 24
|27
|8.
|0:0
|20
|7
|5
|8
|28 - 28
|26
|9.
|19
|6
|8
|5
|21 - 24
|26
|10.
|19
|7
|5
|7
|20 - 24
|26
|11.
|19
|6
|7
|6
|24 - 23
|25
|12.
|20
|6
|7
|7
|22 - 25
|25
|13.
|19
|6
|7
|6
|20 - 26
|25
|14.
|20
|5
|8
|7
|22 - 23
|23
|15.
|20
|5
|7
|8
|22 - 29
|22
|16.
|19
|5
|7
|7
|17 - 20
|22
|17.
|20
|5
|7
|8
|15 - 25
|22
|18.
|20
|5
|5
|10
|19 - 27
|20
|19.
|19
|5
|5
|9
|23 - 28
|20
|20.
|19
|4
|5
|10
|17 - 32
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|7
|3
|0
|15 - 2
|24
|2.
|11
|6
|3
|2
|16 - 12
|21
|3.
|10
|5
|2
|3
|19 - 10
|17
|4.
|10
|5
|2
|3
|18 - 10
|17
|5.
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|6.
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|7.
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|8.
|9
|4
|3
|2
|8 - 6
|15
|9.
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|10.
|9
|3
|5
|1
|9 - 6
|14
|11.
|10
|3
|5
|2
|20 - 12
|14
|12.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|13.
|10
|2
|6
|2
|11 - 12
|12
|14.
|10
|3
|3
|4
|10 - 14
|12
|15.
|10
|3
|2
|5
|14 - 13
|11
|16.
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|17.
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|18.
|9
|2
|4
|3
|7 - 12
|10
|19.
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|20.
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|1
|3
|11 - 7
|19
|2.
|10
|6
|1
|3
|12 - 8
|19
|3.
|10
|5
|4
|1
|14 - 7
|19
|4.
|0:0
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|5.
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|6.
|0:0
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|7.
|9
|4
|2
|3
|10 - 12
|14
|8.
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|9.
|10
|2
|6
|2
|13 - 12
|12
|10.
|10
|2
|6
|2
|8 - 10
|12
|11.
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|12.
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|13.
|10
|3
|2
|5
|12 - 18
|11
|14.
|10
|2
|5
|3
|11 - 13
|11
|15.
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|16.
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|17.
|10
|2
|2
|6
|9 - 13
|8
|18.
|9
|1
|4
|4
|9 - 11
|7
|19.
|10
|1
|4
|5
|11 - 19
|7
|20.
|10
|1
|3
|6
|5 - 19
|6
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|12 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|10 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|7 (4)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|7 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|7 (1)
|СПАЛ
|Мурджа Алессандро
|1 8
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|9
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|9
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 7