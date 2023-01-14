  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 20. Стадион: .
Реджина
0:1
Конец матча
СПАЛ
0'
38' Желтая карточка
Далле Мура Кристиан
41' Желтая карточка
Риччи Федерико
45' Желтая карточка
Сукулини Франко
45' Желтая карточка
Matteo Prati
50' Желтая карточка
Кампорезе Микеле
0:1
65' Гол в свои ворота
Гальоло Риккардо
72' Желтая карточка
Канотто Луиджи
81' Желтая карточка
Менез Жереми
90'+7

Ход матча

38'
 
Далле Мура Кристиан
41'
Риччи Федерико
 
45'
 
Сукулини Франко
45'
 
Matteo Prati
50'
Кампорезе Микеле
 
62'
 
Ла Мантия Андреа
Рабби Симоне
62'
Канотто Луиджи
Риччи Федерико
 
65'
0:1
Гальоло Риккардо
72'
Канотто Луиджи
 
73'
 
Раути Никола
Matteo Prati
78'
Сантандер Федерико
Фаббиан Джованни
 
78'
Чичерелли Эмануэле
Буа Девид
 
79'
 
Фьордализо Алессандро
Дикманн Лоренцо
79'
 
Matteo Arena
Варньер Марко
80'
 
Сукулини Франко
Майстро Фабио
81'
Менез Жереми
 
85'
Лояконо Джузеппе
Кампорезе Микеле
 
85'
Гори Габриэле
Ривас Ригоберто
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 359 Количество передач 398
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Коломби
Симоне
13
Буа
Девид
23
Кампорезе
Микеле
28
Гальоло
Риккардо
17
Ди
Кьяра
Джанлука
14
Фаббиан
Джованни
37
Майер
Жан
20
Эрнани
Азеведо
21
Риччи
Федерико
7
Менез
Жереми
99
Ривас
Ригоберто
1
Альфонсо
Энрико
27
Педа
Патрик
13
Варньер
Марко
4
Далле
Мура
Кристиан
24
Дикманн
Лоренцо
21
Селия
Раффаэле
20
Matteo
Prati
10
Дзанеллато
Никколо
16
Вальцания
Лука
37
Майстро
Фабио
99
Рабби
Симоне
Реджина
4-3-3
СПАЛ
3-4-2-1

История личных встреч

Реджина
СПАЛ

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
1:3
СB
1:3
СB
2:1
СB
1:4
СB
0:1

Голы

Всего голов

2
10

Голов в среднем за матч

1
3.33

Среднее время на гол

90
27

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
12

Голов в среднем за матч

1
2.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
37

Бомбардиры внутри турнира

Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фаббиан Джованни 5 0.25
Менез Жереми 4 0.2
Канотто Луиджи 4 0.2
Эрнани Азеведо 4 (3) 0.2
Ривас Ригоберто 3 0.15
Пьероцци Никколо 2 0.1
Гальоло Риккардо 2 0.1
Гори Габриэле 2 0.1
Майер Жан 1 0.05
Кризетиг Лоренцо 1 0.05
Льотти Даниэле 1 0.05
Ломбарди Алессандро 1 0.05
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Риччи Федерико 0 0
Ционек Тьяго 0 0
Чичерелли Эмануэле 0 0
СПАЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мончини Габриэле 4 0.2
Ла Мантия Андреа 4 0.2
Майстро Фабио 3 0.15
Эспозито Сальваторе 2 0.1
Меккарьелло Бьяджо 2 0.1
Рабби Симоне 2 0.1
Дикманн Лоренцо 1 0.05
Финотто Маттиа 1 0.05
Педа Патрик 1 0.05
Дзанеллато Никколо 0 0
Трипальделли Алессандро 0 0
Тунёв Георгий 0 0

Карточки

Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менез Жереми 5 0
Гальоло Риккардо 5 0
Пьероцци Никколо 5 0
Ционек Тьяго 3 1
Майер Жан 4 0
Фаббиан Джованни 4 0
Канотто Луиджи 3 0
Кампорезе Микеле 2 0
Кризетиг Лоренцо 2 0
Коломби Симоне 2 0
Ди Кьяра Джанлука 2 0
Эрнани Азеведо 2 0
Равалья Федерико 2 0
Оби Джоэл 1 0
Риччи Федерико 1 0
Чичерелли Эмануэле 1 0
Лояконо Джузеппе 1 0
Льотти Даниэле 1 0
Ривас Ригоберто 1 0
СПАЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурджа Алессандро 8 1
Меккарьелло Бьяджо 5 1
Педа Патрик 3 2
Далле Мура Кристиан 6 0
Ла Мантия Андреа 5 0
Дикманн Лоренцо 5 0
Эспозито Сальваторе 5 0
Вальцания Лука 4 0
Трипальделли Алессандро 4 0
Альфонсо Энрико 3 0
Дзанеллато Никколо 3 0
Селия Раффаэле 3 0
Matteo Arena 1 1
Мончини Габриэле 2 0
Рабби Симоне 2 0
Сукулини Франко 1 0
Вивиани Федерико 1 0
Альмичи Альберто 1 0
Финотто Маттиа 1 0
Проя Федерико 1 0
Варньер Марко 1 0
Майстро Фабио 1 0
Фьордализо Алессандро 1 0
Matteo Prati 1 0

Результаты матчей

Реджина
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
СПАЛ
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

5
6
Реджина
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
СПАЛ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

4
10

Волевые поражения

11
9
Реджина
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
СПАЛ
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

5
11

Волевые поражения

16
15

Голы по времени матча

Забито

20
7
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
12 Не забивали 16
3
15%
1
14%
1-15
2
10%
2
29%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
4
20%
1
14%
46-60
5
25%
2
29%
61-75
3
15%
1
14%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
3
27%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
1
11%
1
9%
76-90

Забито

11
14
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
2
18%
4
29%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
1
9%
2
14%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
2
18%
3
21%
76-90

Пропущено

7
13
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
14%
4
31%
46-60
2
29%
3
23%
61-75
1
14%
3
23%
76-90

Забито

31
21
13 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 9
5 Не забивали 8
5
16%
5
24%
1-15
4
13%
4
19%
16-30
4
13%
2
10%
31-45
6
19%
3
14%
46-60
7
23%
3
14%
61-75
5
16%
4
19%
76-90

Пропущено

16
24
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
2
13%
3
13%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
2
13%
4
17%
31-45
3
19%
6
25%
46-60
5
31%
5
21%
61-75
2
13%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Реджина
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Асколи - Реджина 0:1 Реджина - Интер Милан 0:2 Реджина - Бари 0:0 Комо - Реджина 0:1
Реджина - Фрозиноне 0:3 Брешия - Реджина 0:2 Реджина - Беневенто 2:2 Венеция - Реджина 1:2 Реджина - Дженоа 2:1 Кальяри - Реджина 1:1 Реджина - Перуджа 2:3 Парма - Реджина 2:0 Реджина - Козенца 3:0 Модена - Реджина 1:0 Реджина - Читтаделла 3:0 Пиза - Реджина 0:1 Реджина - Палермо 3:0 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Тернана - Реджина 1:0 СПАЛ - Реджина 1:3
СПАЛ
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
СПАЛ - Пиза 0:1 Парма - СПАЛ 0:1 СПАЛ - Палермо 1:1 Перуджа - СПАЛ 0:0
СПАЛ - Модена 2:3 Брешия - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Беневенто 1:2 Тернана - СПАЛ 0:0 СПАЛ - Зюйдтироль 1:1 СПАЛ - Козенца 5:0 Дженоа - СПАЛ 1:0 Читтаделла - СПАЛ 0:0 Фрозиноне - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Комо - СПАЛ 3:3 СПАЛ - Венеция 2:0 Бари - СПАЛ 2:2 СПАЛ - Кальяри 1:0 Асколи - СПАЛ 1:1 СПАЛ - Реджина 1:3

Результаты матчей

Реджина
СПАЛ

Точный счет

3:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
4
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%

Точный счет

0:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:1
4 раза 20%
3:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
0:1
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 30%
2
5 раз 25%
1
4 раза 20%
3
4 раза 20%
4
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Реджина
СПАЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
7
3
1.5
3
7
4
6
2.5
1
9
1
9
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
5
3
7
1.5
2
8
1
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
13
7
10
10
1.5
5
15
5
15
2.5
2
18
1
19
3.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 0:0 20 12 4 4 28 - 11 40
2.
Реджина
 20 11 3 6 30 - 17 36
3.
Дженоа
 19 9 6 4 21 - 14 33
4.
Бари
 20 8 9 3 34 - 19 33
5.
Пиза
 20 7 8 5 31 - 22 29
6.
Кальяри
 20 7 7 6 25 - 23 28
7.
Парма
 20 7 6 7 25 - 24 27
8.
Модена
 0:0 20 7 5 8 28 - 28 26
9.
Зюйдтироль
 19 6 8 5 21 - 24 26
10.
Тернана
 19 7 5 7 20 - 24 26
11.
Асколи
 19 6 7 6 24 - 23 25
12.
Палермо
 20 6 7 7 22 - 25 25
13.
Брешия
 19 6 7 6 20 - 26 25
14.
СПАЛ
 20 5 8 7 22 - 23 23
15.
Комо
 20 5 7 8 22 - 29 22
16.
Беневенто
 19 5 7 7 17 - 20 22
17.
Читтаделла
 20 5 7 8 15 - 25 22
18.
Перуджа
 20 5 5 10 19 - 27 20
19.
Венеция
 19 5 5 9 23 - 28 20
20.
Козенца
 19 4 5 10 17 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 0:0 10 7 3 0 15 - 2 24
2.
Кальяри
 11 6 3 2 16 - 12 21
3.
Реджина
 10 5 2 3 19 - 10 17
4.
Пиза
 10 5 2 3 18 - 10 17
5.
Парма
 10 5 1 4 14 - 11 16
6.
Брешия
 10 4 4 2 11 - 9 16
7.
Комо
 10 4 3 3 11 - 10 15
8.
Тернана
 9 4 3 2 8 - 6 15
9.
Палермо
 10 4 3 3 11 - 9 15
10.
Дженоа
 9 3 5 1 9 - 6 14
11.
Бари
 10 3 5 2 20 - 12 14
12.
Модена
 0:0 9 3 3 3 15 - 12 12
13.
Зюйдтироль
 10 2 6 2 11 - 12 12
14.
Перуджа
 10 3 3 4 10 - 14 12
15.
СПАЛ
 10 3 2 5 14 - 13 11
16.
Козенца
 9 3 2 4 12 - 13 11
17.
Асколи
 10 2 4 4 10 - 13 10
18.
Читтаделла
 9 2 4 3 7 - 12 10
19.
Беневенто
 10 2 3 5 7 - 12 9
20.
Венеция
 10 2 2 6 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реджина
 10 6 1 3 11 - 7 19
2.
Дженоа
 10 6 1 3 12 - 8 19
3.
Бари
 10 5 4 1 14 - 7 19
4.
Фрозиноне
 0:0 10 5 1 4 13 - 9 16
5.
Асколи
 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Модена
 0:0 11 4 2 5 13 - 16 14
7.
Зюйдтироль
 9 4 2 3 10 - 12 14
8.
Беневенто
 9 3 4 2 10 - 8 13
9.
Пиза
 10 2 6 2 13 - 12 12
10.
СПАЛ
 10 2 6 2 8 - 10 12
11.
Венеция
 9 3 3 3 12 - 11 12
12.
Читтаделла
 11 3 3 5 8 - 13 12
13.
Тернана
 10 3 2 5 12 - 18 11
14.
Парма
 10 2 5 3 11 - 13 11
15.
Палермо
 10 2 4 4 11 - 16 10
16.
Брешия
 9 2 3 4 9 - 17 9
17.
Перуджа
 10 2 2 6 9 - 13 8
18.
Кальяри
 9 1 4 4 9 - 11 7
19.
Комо
 10 1 4 5 11 - 19 7
20.
Козенца
 10 1 3 6 5 - 19 6
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 12 (4)
Палермо Брунори Маттео 10 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 7 (4)
Кальяри Лападула Джанлука 7 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
СПАЛ Мурджа Алессандро 1 8
Асколи Гондо Седрик 2 6
Бари Ди Чезаре Валерио 9
Фрозиноне Болока Даниэль 9
Пиза Калабрези Артуро 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      50'
      Кампорезе Микеле получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      47'
      Matteo Prati получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      45'
      Сукулини Франко получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      41'
      Риччи Федерико получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      38'
      Кристиан Далле Мура получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Реджина 0:1 СПАЛ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     