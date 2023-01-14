Тур: 20. Стадион: Оресте Гранильо.
0'
38' Желтая карточкаДалле Мура Кристиан
41' Желтая карточкаРиччи Федерико
45' Желтая карточкаСукулини Франко
45' Желтая карточкаMatteo Prati
50' Желтая карточкаКампорезе Микеле
0:1
65' Гол в свои воротаГальоло Риккардо
72' Желтая карточкаКанотто Луиджи
81' Желтая карточкаМенез Жереми
90'+7
Ход матча
41'
45'
45'
50'
65'
0:1
72'
81'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 2
-
8 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
359 Количество передач 398
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.70 Победа «Реджины»
13
Буа
Девид
37
Майер
Жан
27
Педа
Патрик
20
Matteo
Prati
99
Рабби
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Буа ДевидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Mario Paura
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Matteo PratiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рабби СимонеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Абу АюбПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Раути НиколаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Matteo Arena
-
-
97 Serigne Deme
-
Главный тренер: Даниеле Де Росси
История личных встреч
Реджина
СПАЛ
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
10
Голов в среднем за матч
1
3.33
Среднее время на гол
90
27
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
5
12
Голов в среднем за матч
1
2.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
37
Бомбардиры внутри турнира
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фаббиан Джованни
|5
|0.25
|Менез Жереми
|4
|0.2
|Канотто Луиджи
|4
|0.2
|Эрнани Азеведо
|4 (3)
|0.2
|Ривас Ригоберто
|3
|0.15
|Пьероцци Никколо
|2
|0.1
|Гальоло Риккардо
|2
|0.1
|Гори Габриэле
|2
|0.1
|Майер Жан
|1
|0.05
|Кризетиг Лоренцо
|1
|0.05
|Льотти Даниэле
|1
|0.05
|Ломбарди Алессандро
|1
|0.05
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
|Ционек Тьяго
|0
|0
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
СПАЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мончини Габриэле
|4
|0.2
|Ла Мантия Андреа
|4
|0.2
|Майстро Фабио
|3
|0.15
|Эспозито Сальваторе
|2
|0.1
|Меккарьелло Бьяджо
|2
|0.1
|Рабби Симоне
|2
|0.1
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.05
|Финотто Маттиа
|1
|0.05
|Педа Патрик
|1
|0.05
|Дзанеллато Никколо
|0
|0
|Трипальделли Алессандро
|0
|0
|Тунёв Георгий
|0
|0
Карточки
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менез Жереми
|5
|0
|Гальоло Риккардо
|5
|0
|Пьероцци Никколо
|5
|0
|Ционек Тьяго
|3
|1
|Майер Жан
|4
|0
|Фаббиан Джованни
|4
|0
|Канотто Луиджи
|3
|0
|Кампорезе Микеле
|2
|0
|Кризетиг Лоренцо
|2
|0
|Коломби Симоне
|2
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|2
|0
|Эрнани Азеведо
|2
|0
|Равалья Федерико
|2
|0
|Оби Джоэл
|1
|0
|Риччи Федерико
|1
|0
|Чичерелли Эмануэле
|1
|0
|Лояконо Джузеппе
|1
|0
|Льотти Даниэле
|1
|0
|Ривас Ригоберто
|1
|0
СПАЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурджа Алессандро
|8
|1
|Меккарьелло Бьяджо
|5
|1
|Педа Патрик
|3
|2
|Далле Мура Кристиан
|6
|0
|Ла Мантия Андреа
|5
|0
|Дикманн Лоренцо
|5
|0
|Эспозито Сальваторе
|5
|0
|Вальцания Лука
|4
|0
|Трипальделли Алессандро
|4
|0
|Альфонсо Энрико
|3
|0
|Дзанеллато Никколо
|3
|0
|Селия Раффаэле
|3
|0
|Matteo Arena
|1
|1
|Мончини Габриэле
|2
|0
|Рабби Симоне
|2
|0
|Сукулини Франко
|1
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Альмичи Альберто
|1
|0
|Финотто Маттиа
|1
|0
|Проя Федерико
|1
|0
|Варньер Марко
|1
|0
|Майстро Фабио
|1
|0
|Фьордализо Алессандро
|1
|0
|Matteo Prati
|1
|0
Результаты матчей
Реджина
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
СПАЛ
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
5
6
Реджина
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
СПАЛ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
4
10
Волевые поражения
11
9
Реджина
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
СПАЛ
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
5
11
Волевые поражения
16
15
Голы по времени матча
Забито
20
7
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
12 Не забивали 16
3
15%
1
14%
1-15
2
10%
2
29%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
4
20%
1
14%
46-60
5
25%
2
29%
61-75
3
15%
1
14%
76-90
Пропущено
9
11
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
3
27%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
1
11%
1
9%
76-90
Забито
11
14
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
2
18%
4
29%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
1
9%
2
14%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
2
18%
3
21%
76-90
Пропущено
7
13
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
14%
4
31%
46-60
2
29%
3
23%
61-75
1
14%
3
23%
76-90
Забито
31
21
13 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 9
5 Не забивали 8
5
16%
5
24%
1-15
4
13%
4
19%
16-30
4
13%
2
10%
31-45
6
19%
3
14%
46-60
7
23%
3
14%
61-75
5
16%
4
19%
76-90
Пропущено
16
24
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
2
13%
3
13%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
2
13%
4
17%
31-45
3
19%
6
25%
46-60
5
31%
5
21%
61-75
2
13%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Реджина
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Асколи - Реджина 0:1 Реджина - Интер Милан 0:2 Реджина - Бари 0:0 Комо - Реджина 0:1
Реджина - Фрозиноне 0:3 Брешия - Реджина 0:2 Реджина - Беневенто 2:2 Венеция - Реджина 1:2 Реджина - Дженоа 2:1 Кальяри - Реджина 1:1 Реджина - Перуджа 2:3 Парма - Реджина 2:0 Реджина - Козенца 3:0 Модена - Реджина 1:0 Реджина - Читтаделла 3:0 Пиза - Реджина 0:1 Реджина - Палермо 3:0 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Тернана - Реджина 1:0 СПАЛ - Реджина 1:3
СПАЛ
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
СПАЛ - Пиза 0:1 Парма - СПАЛ 0:1 СПАЛ - Палермо 1:1 Перуджа - СПАЛ 0:0
СПАЛ - Модена 2:3 Брешия - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Беневенто 1:2 Тернана - СПАЛ 0:0 СПАЛ - Зюйдтироль 1:1 СПАЛ - Козенца 5:0 Дженоа - СПАЛ 1:0 Читтаделла - СПАЛ 0:0 Фрозиноне - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Комо - СПАЛ 3:3 СПАЛ - Венеция 2:0 Бари - СПАЛ 2:2 СПАЛ - Кальяри 1:0 Асколи - СПАЛ 1:1 СПАЛ - Реджина 1:3
Результаты матчей
Реджина
СПАЛ
Точный счет
3:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
4
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%
Точный счет
0:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:1
4 раза 20%
3:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
0:1
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 30%
2
5 раз 25%
1
4 раза 20%
3
4 раза 20%
4
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Реджина
СПАЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
73
37
46
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
55
37
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
137
1010
515
515
218
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|20
|12
|4
|4
|28 - 11
|40
|2.
|20
|11
|3
|6
|30 - 17
|36
|3.
|19
|9
|6
|4
|21 - 14
|33
|4.
|20
|8
|9
|3
|34 - 19
|33
|5.
|20
|7
|8
|5
|31 - 22
|29
|6.
|20
|7
|7
|6
|25 - 23
|28
|7.
|20
|7
|6
|7
|25 - 24
|27
|8.
|0:0
|20
|7
|5
|8
|28 - 28
|26
|9.
|19
|6
|8
|5
|21 - 24
|26
|10.
|19
|7
|5
|7
|20 - 24
|26
|11.
|19
|6
|7
|6
|24 - 23
|25
|12.
|20
|6
|7
|7
|22 - 25
|25
|13.
|19
|6
|7
|6
|20 - 26
|25
|14.
|20
|5
|8
|7
|22 - 23
|23
|15.
|20
|5
|7
|8
|22 - 29
|22
|16.
|19
|5
|7
|7
|17 - 20
|22
|17.
|20
|5
|7
|8
|15 - 25
|22
|18.
|20
|5
|5
|10
|19 - 27
|20
|19.
|19
|5
|5
|9
|23 - 28
|20
|20.
|19
|4
|5
|10
|17 - 32
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|7
|3
|0
|15 - 2
|24
|2.
|11
|6
|3
|2
|16 - 12
|21
|3.
|10
|5
|2
|3
|19 - 10
|17
|4.
|10
|5
|2
|3
|18 - 10
|17
|5.
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|6.
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|7.
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|8.
|9
|4
|3
|2
|8 - 6
|15
|9.
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|10.
|9
|3
|5
|1
|9 - 6
|14
|11.
|10
|3
|5
|2
|20 - 12
|14
|12.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|13.
|10
|2
|6
|2
|11 - 12
|12
|14.
|10
|3
|3
|4
|10 - 14
|12
|15.
|10
|3
|2
|5
|14 - 13
|11
|16.
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|17.
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|18.
|9
|2
|4
|3
|7 - 12
|10
|19.
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|20.
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|1
|3
|11 - 7
|19
|2.
|10
|6
|1
|3
|12 - 8
|19
|3.
|10
|5
|4
|1
|14 - 7
|19
|4.
|0:0
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|5.
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|6.
|0:0
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|7.
|9
|4
|2
|3
|10 - 12
|14
|8.
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|9.
|10
|2
|6
|2
|13 - 12
|12
|10.
|10
|2
|6
|2
|8 - 10
|12
|11.
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|12.
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|13.
|10
|3
|2
|5
|12 - 18
|11
|14.
|10
|2
|5
|3
|11 - 13
|11
|15.
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|16.
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|17.
|10
|2
|2
|6
|9 - 13
|8
|18.
|9
|1
|4
|4
|9 - 11
|7
|19.
|10
|1
|4
|5
|11 - 19
|7
|20.
|10
|1
|3
|6
|5 - 19
|6
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|12 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|10 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|7 (4)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|7 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|7 (1)
|СПАЛ
|Мурджа Алессандро
|1 8
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|9
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|9
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 7